En vrai, qu'est-ce que le conditionnement physique ?

Le conditionnement physique est un mode de vie, une philosophie, un chemin vers une meilleure version de soi-même. Quand on parle de fitness, on ne parle pas uniquement d’exercices de musculation ou de sport, mais bien d’un ensemble de choses qui nous font nous sentir mieux. Et cela peut passer par la nutrition, une bonne hygiène de vie et des sessions de sport qui maintiennent en forme. Mais, avant d’enfiler vos plus belles baskets et de mettre votre legging le plus fluo, il est temps de démystifier ce terme souvent un peu méconnu. Alors, qu’est-ce que le conditionnement physique, au juste ? Théoriquement, il s’agit d’un ensemble d'activités de mise en forme comprenant de la musculation, du stretching et du cardio-training. En réalité, le fitness regroupe beaucoup plus d’activités, de pratiques et d’habitudes. Découvrons ses secrets.