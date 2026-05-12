Course mondiale Wings for Life 2026 : 9,2 M€ et record de participation

À sa treizième édition, la Course mondiale Wings for Life continue de s'affirmer en tant que force mondiale au service de la recherche sur les lésions de la moelle épinière. L'édition de cette année comptait sept courses phares et un nombre record de 648 événements App Run dans 173 pays, en plus de milliers de participants solos ayant utilisé l'application de la Course mondiale Wings for Life. Coureurs, utilisateurs de fauteuil roulant, joggeurs et marcheurs des quatre coins du monde se sont rassemblés avec leurs proches pour amasser 9,2 millions d'euros pour la cause.

Des centaines de milliers de personnes courent pour ceux qui ne peuvent pas © Philip Platzer for Wings for Life World Run

01 Une journée record pour un mouvement mondial

Du sable blanc de la plage de Copacabana au Brésil aux rues éclairées au néon de Taipei, en passant par d'innombrables villes, littoraux et routes de montagne, la Course mondiale Wings for Life 2026 a livré un autre chapitre marquant, pulvérisant le record de participation de 2025 avec 346 527 participants inscrits et portant le grand total historique cumulé à 69,7 millions d'euros pour une recherche qui change des vies.

346 527 participants inscrits de 173 pays ont couru pour trouver un remède. © Keisuke Kato for Wings for Life World Run

Chaque frais d'inscription et chaque don servent directement à financer des recherches essentielles sur les lésions de la moelle épinière et des essais cliniques. Mais au-delà des chiffres, c'est l'énergie qui a défini cette journée : l'enthousiasme sur la ligne de départ, la détermination sur tous les parcours et un sentiment de solidarité partagé par tous ceux qui couraient pour ceux qui ne peuvent pas.

Alejandro Arriero-Cabañero, chercheur en doctorat à l'Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, en Espagne, est un scientifique financé par Wings for Life qui a pris le départ à l'événement App Run de Valence. Il a vécu une expérience pour le moins singulière : c'est sa propre voix qui l'a motivé tout au long de la course, puisqu'il a prêté sa voix à la Catcher Car virtuelle en espagnol.

Soleil et sourires au départ de la Course mondiale Wings for Life à Valence © Alberto Nevado for Wings for Life World Run

En revenant sur l'événement, il a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui se sont joints à la mission mondiale pour trouver un remède aux lésions de la moelle épinière.

« Ma motivation était d'allier mon travail en laboratoire pour les patients à la création de cette atmosphère pour continuer à aider toutes les personnes en fauteuil roulant », a-t-il déclaré.

Quotation Courir à leurs côtés aujourd'hui, les voir et me dire qu'ils n'abandonnent pas, et que je ne dois pas abandonner non plus. C'est ce qui fait que c'est bien plus qu'une simple course. Alejandro Arriero-Cabañero, scientifique financé par Wings for Life

« Le financement de Wings for Life m'a permis de réaliser ma thèse de doctorat et de tester notre médicament pour les lésions de la moelle épinière. Nous travaillons avec des nanoparticules de chitosane : avec une seule injection, nous pourrions obtenir un soutien régénérateur dans la moelle épinière. Chaque pierre aide à former la montagne, alors chaque coureur compte pour la recherche sur les lésions de la moelle épinière », a-t-il ajouté.

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Churandy Martina annonce à Kjeld Nuis que sa course est terminée à Breda. © Stijn de Winter for Wings for Life World Run

Pour la première fois dans l'histoire de la Course mondiale Wings for Life, deux écuries de Formule 1 se sont jointes au mouvement. Oracle Red Bull Racing a ouvert les portes de son campus de Milton Keynes pour un événement App Run, tandis que Visa Cash App Racing Bulls accueillait des coureurs à sa base de Faenza, en Italie.

Yuki Tsunoda a participé à l'événement App Run de Milton Keynes aux côtés des habitants et des membres de l'équipe, rejoignant d'autres stars du sport du monde entier qui prenaient part aux courses phares, aux événements App Run et aux courses en solo.

Yuki Tsunoda a foulé le circuit au campus d'Oracle Red Bull Racing © Greg Coleman for Wings for Life World Run

Ne regarde pas derrière! La Catcher Car avance vers Dominic Thiem à Vienne © Matthias Heschl for Wings for Life World Run

À Pittsburgh, aux États-Unis, l'ancien défenseur Ryan Shazier soutenait lui aussi la cause, à laquelle il est personnellement lié.

« Pour moi, participer à cet événement, ça veut tout dire. Dans ma vie, j'ai eu tellement d'occasions de recevoir de l'aide, d'amasser des fonds pour d'autres et de soutenir l'obtention des ressources et de la recherche nécessaires pour trouver un remède aux lésions de la moelle épinière. Je me sens impliqué dans ce mouvement, et je veux continuer à aider », a-t-il déclaré.

La communauté : on a tous besoin du support d'une équipe selon Ryan Shazier © Emilee Fails for Wings for Life World Run

Après avoir subi une lésion de la moelle épinière en 2017, Shazier a parlé de ce que représente le fait de pouvoir maintenant participer à un événement dédié à ceux qui vivent encore avec une lésion de la moelle épinière partout dans le monde.

Quotation J'ai vécu une période où je n'étais pas capable de marcher, et maintenant je marche. Alors pouvoir courir, rouler ou marcher pour ceux qui ne peuvent pas le faire, et amasser des fonds pour eux, ça veut tout dire. Ryan Shazier, ancien défenseur des Pittsburgh Steelers

« Il n'y a rien dans la vie qu'on puisse faire seul. On peut se battre aussi fort qu'on veut, mais on a toujours besoin d'une équipe. Tout dans la vie nécessite une communauté. C'est pourquoi la Course mondiale Wings for Life est si puissante. On voit des gens de tous les horizons y participer. On est ici à Pittsburgh, mais il y a des gens en Australie, à Londres, en Allemagne et partout dans le monde qui courent en même temps. Cette cause a du sens, et ensemble, on fait vraiment une différence. »

03 Gagnants, records et moments marquants

Une fois de plus, la Course mondiale Wings for Life a confirmé sa place parmi les événements de participation de masse les plus inclusifs au monde, rassemblant des gens de toutes les générations, aptitudes et origines. Qu'il s'agisse de nouveaux participants, de personnes en fauteuil roulant ou de coureurs occasionnels (et même des centenaires comme Paula Attwenger, 100 ans, à Gmunden, en Autriche) ou encore de stars du sport d'élite et des coureurs de distance ultra de classe mondiale, tous ceux qui ont participé ont contribué à la cause.

Paula Attwenger, 100 ans, a lacé ses souliers pour relever le défi © Red Bull Content Pool Pretoria de la partie pour la cause des lésions de la moelle épinière © Mpumelelo Macu for Wings for Life World Run

Et au fil des kilomètres, l'édition de cette année a livré une autre performance spectaculaire dans la course aux titres mondiaux masculin et féminin.

Chez les hommes, le Japonais Jo Fukuda semblait imbattable dès le départ, signant une autre performance dominante pour décrocher son quatrième titre mondial et établissant un nouveau record de 78,9 km à Fukuoka avant d'être rattrapé par la Catcher Car. Le Polonais Dariusz Nożyński a pris la deuxième place avec 67,9 km, tandis que l'Autrichien Andreas Vojta a complété le podium en troisième position.

« Je suis très heureux et fier de ma performance. Le soutien du public m'a vraiment aidé à donner le meilleur de moi-même. Ce n'est pas seulement une question de victoire, mais de se surpasser et de profiter de l'expérience », a déclaré Fukuda. « Courons ensemble. Merci beaucoup! »

Jo Fukuda, quatre fois gagnant mondial, a pulvérisé son propre record © Suguru Saito for Wings for Life World Run

Chez les femmes, Mikky Keetels a livré une performance révélatrice pour remporter le titre mondial et établir un nouveau record du monde de 62,2 km à Breda, aux Pays-Bas. La jeune femme de 27 ans est devenue seulement la deuxième femme de l'histoire à franchir la barrière des 60 km, dominant en fin de course lors d'un intense duel avec l'Allemande Esther Pfeiffer, qui a mené une bonne partie de la course à Munich. Imke Salander a complété le podium en troisième place avec un record personnel de 52,5 km.

« Vers les 50 km, je me suis dit : n'arrête pas, continue de courir », a déclaré Keetels.

Quotation Je n'arrêtais pas de me répéter « cours pour ceux qui ne peuvent pas », c'est ce qui m'a inspirée à continuer Mikky Keetels, championne du monde 2026

Mikky Keetels, gagnante chez les femmes, a établi un nouveau record © Stijn de Winter for Wings for Life World Run

04 Repousser les limites, financer la recherche

L'édition de cette année a également marqué une autre étape importante pour la communauté mondiale de la Course mondiale Wings for Life. Depuis sa première édition en 2014, la course mondiale est devenue une force motrice pour la recherche sur les lésions de la moelle épinière, amassant 69,7 M€ pour des projets de recherche et des essais cliniques partout dans le monde, et finançant 344 projets à ce jour.

La course 2026 étant maintenant terminée, ce montant total, et la science qu'il propulse, continue de croître, alimenté par chaque participant qui a pris part à l'événement partout dans le monde.

Cours, marche, roule ou saute ; la façon dont tu participes dépend de toi © Flo Hagena for Wings for Life World Run

Anita Gerhardter, présidente du conseil d'administration de Wings for Life, explique comment une seule journée peut façonner l'avenir de la recherche sur les lésions de la moelle épinière :

« Je suis fière des chiffres exceptionnels que nous avons atteints ensemble : 346 527 participants à cet événement nous ont aidés à amasser 9,2 M€ pour la recherche sur les lésions de la moelle épinière. Ce ne sont pas que des statistiques et des chiffres; ils représentent des gens qui se soucient de la cause, qui s'engagent et qui soutiennent notre mission. »

Quotation Chaque cent sera investi dans des projets de recherche prometteurs et apportera de l'espoir à un grand nombre de personnes. Alors merci à tous ceux qui ont participé; c'était une journée extraordinaire. Anita Gerhardter, présidente du conseil d'administration de Wings for Life.

05 Résumé des résultats

Hommes :

Jo Fukuda (JPN)

Dariusz Nożyński (POL)

Andreas Vojta (AUT)

Femmes :

Mikky Keetels (NLD)

Esther Pfeiffer (DEU)

Imke Salander (DEU)

La Course mondiale Wings for Life 2026 en chiffres Participants inscrits 346 527 Pays participants 173

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Si tu veux lacer tes souliers et participer à la prochaine Course mondiale Wings for Life, note la date : le 9 mai 2027. Les inscriptions ouvrent le 4 novembre 2026 à 11 h UTC. Pour plus d'informations, visite le www.wingsforlifeworldrun.com .

Regarde quelques moments forts de 2026 dans la vidéo ci-dessous :

1 minutes Revis l'événement de course mondial aux proportions records La Course mondiale Wings for Life 2026 a rassemblé coureurs, utilisateurs de fauteuil roulant et marcheurs du monde entier pour amasser 9,2 M€ pour la recherche sur les lésions de la moelle épinière.

Zadar! Choisis parmi une liste de lieux époustouflants. © Predrag Vuckovic for Wings for Life World Run 11 heures UTC: la course débute partout dans le monde, même la nuit à Tokyo © Jason Halayko for Wings for Life World Run Une ambiance qui fait du bien à l'échelle mondiale, pour une même cause © Bartek Wolinski for Wings for Life World Run Des endorphines à volonté : ce sentiment en participant à un effort mondial © Aleksandra Szmigiel for Wings for Life World Run Brasilia déborde d'énergie, tous courent pour la même cause © Fabio Piva for Wings for Life World Run Hey, toi! Oui toi : inscris-toi l'an prochain, tu sais que tu veux le faire © JJ Marroquin for Wings for Life World Run 648 App Runs comme celui de Mumbai ont contribué à une participation record © Focus Sports for Wings for Life World Run Les Catcher Cars au travail à Zadar, en Croatie © Tomislav Moze for Wings for Life World Run Partager l'amour à Poznan, en Pologne © Aleksandra Szmigiel for Wings for Life World Run Le Red Bull Ring en Autriche a troqué les pneus pour des souliers © Lucas Pripfl for Wings for Life World Run À célébrer : 9,2 M€ amassés pour la cause des lésions de la moelle épinière © Philip Platzer for Wings for Life World Run