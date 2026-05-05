GP de Miami : le moment Max Verstappen dont tout le monde parle

Le Grand Prix de Miami a basculé dans le chaos presque immédiatement après le départ, mais c'est Max Verstappen qui a livré le moment qu'on a sans cesse repassé en boucle.

Parti en deuxième position sur la grille, juste derrière le vainqueur de la course Kimi Antonelli, Verstappen a pris un départ propre. Quelques secondes à peine après le départ, le pilote néerlandais a perdu l'arrière dans les premiers virages et a effectué un tête-à-queue au milieu d'un peloton compact.

À sa façon, le pilote d' Oracle Red Bull Racing a réussi à garder la voiture sous contrôle et à éviter un incident plus grave qui aurait pu mettre fin à sa course sur-le-champ.

Verstappen garde le contrôle dans une situation impossible

Entouré de voitures de toutes parts, Verstappen a effectué une rotation complète à 360 degrés, évitant tout contact et ce qui aurait pu être un désastre dans un moment qui a enflammé les réseaux sociaux. « Le seul pilote sur la grille capable de sauver ça », a commenté un utilisateur sous la vidéo publiée par le compte officiel de la F1 après la course. « Max a porté la course à lui seul. Sans lui, ça aurait été la course la plus ennuyante », a renchéri un autre.

Verstappen a assumé la responsabilité de la pirouette qu'il s'est infligée sur la radio de l'équipe, s'excusant auprès de celle-ci. Il a ensuite confié au média autrichien ORF dans une entrevue d'après-course : « Oui, j'ai fait une erreur. J'ai surviré et j'ai fait un 360°. C'était dommage, bien sûr, mais au bout du compte, je ne suis qu'un être humain. »

La remontée de Verstappen : du tête-à-queue à la 5e place

Si le tête-à-queue a fait chuter Verstappen à la neuvième place, la course était loin d'être terminée pour le quadruple champion du monde . Lorsqu'une voiture de sécurité a été déployée à la suite d'un accident impliquant son coéquipier Isack Hadjar , Verstappen a joué le tout pour le tout en optant pour un changement anticipé vers les pneus durs, reprenant la piste en 16e place.

Dès ce moment, le pilote néerlandais s'est mis en mode remontée. Fendant le peloton avec précision sur le circuit urbain exigeant de Miami, il a foncé, luttant pour une place sur le podium.

Le vainqueur Antonelli félicite Verstappen après un mémorable GP de Miami © Getty Images/Red Bull Content Pool

Cette stratégie avait toutefois un prix. Les pneus durs ont commencé à s'user dans les derniers tours, et malgré une lutte acharnée pour conserver sa position, Verstappen a finalement franchi la ligne d'arrivée en cinquième place.

« C'était une course très mouvementée », a déclaré Verstappen après l'arrivée. « Malheureusement, au premier tour, j'ai perdu l'arrière et j'ai fait un tête-à-queue dans le deuxième virage, ce qui était dommage. J'ai bien récupéré, mais on a ensuite dû compenser et minimiser le temps perdu. »

Bien qu'il ait raté le podium, Verstappen a vu du positif dans la performance globale et la direction prise par l'équipe : « On a clairement gagné un peu en performance, ce qui est vraiment encourageant. Dans l'ensemble, c'était un week-end positif pour nous et c'est bien d'être de retour dans la course. La voiture est en développement constant et on continue de pousser et de chercher à s'améliorer. On va dans la bonne direction. »

Résultat du Grand Prix de Miami 1 Mercedes Points 25 2 McLaren Points 18 3 McLaren Points 15 4 Mercedes Points 12 5 Oracle Red Bull Racing Points 10 Rang Personne Équipe Points 1 Mercedes 25 2 McLaren 18 3 McLaren 15 4 Mercedes 12 5 Oracle Red Bull Racing 10