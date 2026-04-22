Les équipes et les pilotes sur la grille pour la saison 2026 de Formule 1

La saison 2025 de la F1 s'est achevée sur une bataille à trois palpitante pour le titre de champion des pilotes, le quadruple champion Max Verstappen de l'Oracle Red Bull Racing n'étant passé qu'à deux points de remporter une cinquième couronne consécutive. Mais l'attente ne sera pas longue avant que Verstappen et le reste du Championnat du monde de Formule 1 se retrouvent sur la grille, alors que la saison 2026 s'élancera en trombe avec le Grand Prix d'Australie le 6 mars. Et quelle saison ce sera.

Entre les nouvelles réglementations qui forcent les équipes à développer des voitures entièrement repensées, deux nouvelles écuries qui s'apprêtent à rejoindre le championnat, de nouveaux pilotes à découvrir et le retour en piste de quelques vétérans adorés des fans, les passionnés de F1 ont de nombreuses raisons d'être fébriles. Pour bien te préparer avant le coup d'envoi, voici notre guide complet de toutes les équipes et de tous les pilotes en lice en 2026.

01 Oracle Red Bull Racing

De grands changements à venir pour la F1 et Oracle Red Bull Racing en 2026 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Courses complétées 417 Championnat du monde des constructeurs 6 Championnat du monde des pilotes 8 Race wins 130 2025 Constructors' Championship position 3rd (451 points) Voiture Red Bull RB22 Moteur Ford Red Bull Powertrains

Oracle Red Bull Racing entamera sa 21e saison de Formule 1 avec un objectif clair : remporter à nouveau les titres des constructeurs et des pilotes, après que l'équipe a terminé troisième chez les constructeurs en 2025 et que le quadruple champion du monde Max Verstappen a manqué de peu un cinquième titre.

Cependant, la nouvelle saison sera aussi un énorme bouleversement pour l'équipe, tant au niveau du duo de pilotes que de leur voiture. L'ancien motoriste Honda tire sa révérence, et la prochaine voiture RB22 sera construite en collaboration avec Ford dans la propre usine de Red Bull Powertrains .

La nouvelle voiture sera présentée au public pour la première fois le 15 janvier lors de la présentation officielle de l'équipe dans la ville natale de Ford, Détroit. Nous pourrons voir peu après à quel point la RB22 est rapide sur la piste.

Max Verstappen

Max Verstappen a fait tout ce qu'il pouvait lors de la dernière course © Getty Images/Red Bull Content Pool

Nationalité Pays-Bas Départs 233 Victoires 71 Positions de tête 48 Titres de champion du monde (pilote) 4 Total de points en Championnats du monde 3 444,5

« Je suis très fier de toute l'équipe et de l'incroyable remontée que nous avons réalisée. Nous n'avons jamais abandonné et avons toujours cru en notre capacité de renverser la situation », a déclaré Max Verstappen après la finale du Championnat du monde 2025 , au cours de laquelle le Néerlandais a remporté sa huitième course de la saison, soit plus que tout autre pilote.

Au final, cela n'a toutefois pas suffi à lui offrir un cinquième titre mondial consécutif; Verstappen a terminé à seulement deux points du champion en titre Lando Norris à la course aux points. En 2026, son objectif est très clair : repartir à l'attaque et décrocher un cinquième titre de champion du monde.

Isack Hadjar

Après une superbe première saison, Isack Hadjar passe chez Red Bull Racing © Getty Images/Red Bull Content Pool

Nationalité France Départs 23 Victoires 0 Podiums 1 Titres de champion du monde (pilote) 0 Total de points en Championnats du monde 51

Isack Hadjar est le nouveau nom de l'équipe Oracle Red Bull Racing pour 2026, succédant à Yuki Tsunoda. Le jeune Français n'a fait ses débuts en Formule 1 qu'en 2025, mais a connu une première saison remarquable avec Visa Cash App Racing Bulls , marquée notamment par un premier podium au Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort, où il a décroché la troisième place avec brio.

Grâce à ses performances exceptionnelles en 2025, Hadjar s'est vu offrir l'opportunité rêvée de devenir le coéquipier de Verstappen chez Oracle Red Bull Racing pour 2026, une opportunité de rêve. Hadjar possède le talent et la vitesse nécessaires pour s'imposer aux côtés de Verstappen, et entend bien enchaîner les podiums en Formule 1 pour s'affirmer comme l'un des meilleurs jeunes pilotes du sport.

Quotation Je me sens prêt à passer à Oracle Red Bull Racing et je suis heureux et fier qu'ils partagent cette vision Isack Hadjar

02 Visa Cash App Racing Bulls F1 Team

Visa Cash App Racing Bulls : la livrée du GP de Grande-Bretagne © VCARB/Red Bull Content Pool

Courses complétées 398 Titres Constructeurs 0 Championnat du monde des pilotes 0 Victoires en course 2 Classement au Championnat Constructeurs 2025 6e place Voiture Racing Bulls VCARB 03 Moteur Ford Red Bull Powertrains

Visa Cash App Racing Bulls F1 Team court sous son nouveau nom depuis la saison 2024; l’écurie basée à Faenza, en Italie, évoluait auparavant dans l’élite sous les appellations Scuderia AlphaTauri (2020–23) et Scuderia Toro Rosso (2006–19).

L'équipe junior de Red Bull est reconnue comme un tremplin pour les jeunes talents et a révélé de nombreux pilotes devenus célèbres au fil des années, dont certains sont devenus champions du monde de F1, comme Sebastian Vettel et Max Verstappen. Les Racing Bulls disputeront la saison 2026 avec un tout nouveau moteur Ford Red Bull Powertrains, tandis que la nouvelle VCARB03 sera confiée à un duo de pilotes inédit : Liam Lawson et la nouvelle recrue Arvid Lindblad .

Liam Lawson

Liam Lawson est de retour avec les Racing Bulls pour 2026 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Nationalité Nouvelle-Zélande Départs 35 Victoires 0 Positions de tête 0 Titres de champion du monde (pilote) 0 Total de points en Championnats du monde 44

Le sympathique Néo-Zélandais est un véritable touche-à-tout de la course automobile. Avant son arrivée en Formule 1, où il roule depuis 2023, Lawson a disputé le DTM avec l’équipe AF Corse, terminant deuxième du classement général en 2021. Il a également décroché la troisième place du Championnat FIA de Formule 2. Il a fait ses débuts en F1 au Grand Prix des Pays-Bas 2023 en tant que pilote de réserve de l’équipe.

Lawson est passé à Oracle Red Bull Racing en 2025, pour ensuite retourner chez les Racing Bulls après deux courses. C’est là que le Néo-Zélandais a finalement inscrit 38 points au championnat et conclu la saison à la 14e place du classement Pilotes. En 2026, il vise au minimum le top 10.

Arvid Lindblad

Arvid Lindblad arrive pour son premier jour en tant que pilote Racing Bulls © Getty Images/Red Bull Content Pool

Nationalité Grande-Bretagne Départs 0 Victoires 0 Positions de tête 0 Titres de champion du monde (pilote) 0 Total de points en Championnats du monde 0

Arvid Lindblad est le nouveau nom de Racing Bulls et la seule recrue sur la grille de la F1 2026, mais il arrive avec une grosse réputation et des attentes élevées après une saison 2025 où il courait pour Campos Racing en Formule 2 et est devenu le plus jeune vainqueur de l’histoire en F2, remportant la course Sprint du Grand Prix d’Arabie Saoudite à Djeddah à 17 ans et 243 jours.

Il ne fait aucun doute que Lindblad possède un énorme talent. En 2024, il a remporté plus de courses que n’importe quel autre pilote en F3 et a été récompensé par le Aramco Best Performance Award pour ses résultats en F2 en 2025. Le passage en Formule 1 sera sa troisième catégorie en trois ans et un grand saut dans l’inconnu, mais Lindblad et Racing Bulls sont convaincus qu’il s’épanouira dans la catégorie reine.

03 Formule 1 McLaren

Red Bull Racing contre McLaren : le duel pour le titre en 2026 aussi ? © Getty Images/Red Bull Content Pool

Courses 994 Titres Constructeurs 10 Titres Pilotes 13 Victoires 203 Classement au Championnat Constructeurs 2025 1ère place Voiture McLaren MCL40A Moteur Mercedes

La mythique équipe britannique McLaren Formula 1 est non seulement l’une des plus anciennes du paddock, mais aussi l’une des plus titrées. Les « Papayas » ont pris le départ à 994 reprises dans la catégorie reine, remportant le championnat du monde des constructeurs à 10 reprises, dont ceux de 2024 et 2025, ainsi que 13 championnats du monde des pilotes.

L'écurie fondée par Bruce McLaren et basée à Woking, au Royaume-Uni, entamera la saison 2026 de Formule 1 en tant que championne en titre chez les constructeurs et, avec le même duo de pilotes reconduit, avec aussi le champion du monde des pilotes en titre dans ses rangs.

Lando Norris

Lando Norris © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Nationalité Grande-Bretagne Départs 152 Victoires 11 Positions de tête 16 Titres de champion du monde (pilote) 1 Total de points en Championnats du monde 1 430

Avec 423 points au championnat, Lando Norris est devenu le dernier champion du monde britannique de F1 en décrochant pour la première fois le titre des pilotes lors de l’ultime manche 2025, un podium avec la troisième place au Grand Prix d’Abou Dhabi lui suffisant pour obtenir la couronne.

Norris est actif en Formule 1 depuis 2019 et a remporté sept courses la saison dernière. Il entamera la saison 2026 comme l’un des grands favoris au titre, à nouveau.

Quotation C'est quelque chose de très spécial pour Lando et j'espère qu'il en profitera pleinement. La première victoire en championnat est la plus émouvante et ce dont on rêve depuis l'enfance Max Verstappen

Oscar Piastri

Oscar Piastri © GEPA pictures

Nationalité Australie Départs 70 Victoires 9 Positions de tête 6 Titres de champion du monde (pilote) 0 Total de points en Championnats du monde 799

Oscar Piastri peut se remémorer une saison 2025 exceptionnelle au cours de laquelle il a remporté sept courses, terminé troisième au Championnat des pilotes dans un classement très serré, et s'est battu pour le titre jusqu'au bout. Né à Melbourne, en Australie, Piastri conduira à nouveau pour McLaren en 2026, pour ce qui sera sa quatrième saison dans la catégorie reine.

Piastri a remporté sept courses en 2025 tout comme son coéquipier, ce qui fait du jeune Australien, pris sous l'aile de Mark Webber, l'un des favoris pour le Championnat du monde des pilotes 2026.

04 Mercedes-AMG

Isack Hadjar en duel avec George Russell, chef d'équipe de Mercedes © Getty Images/Red Bull Content Pool

Courses 341 Titres Constructeurs 8 Titres Pilotes 9 Victoires 131 Classement au Championnat Constructeurs 2025 2e place Voiture W18 Moteur Mercedes

L’écurie officielle du constructeur allemand Mercedes-Benz a disputé sa première saison de Formule 1 en 1954 et remporté deux fois de suite le titre Pilotes grâce à Juan Manuel Fangio. Peu de temps après, la marque s’est toutefois retirée de la catégorie reine.

Il a fallu attendre 38 ans pour revoir Mercedes en monoplace, d’abord comme simple motoriste de Sauber en 1993. À partir de 1995, l’équipe a gagné trois titres des pilotes aux côtés de McLaren, et depuis 2010, Mercedes engage sa propre équipe d’usine, avec à la clé sept saisons de domination totale conclues par les titres des constructeurs et des pilotes entre 2014 et 2020. Pour 2026, l’équipe dirigée par Toto Wolff conserve la même paire de pilotes qu’en 2025 : George Russell et Kimi Antonelli.

George Russell

Max Verstappen, Lando Norris et George Russel sur le podium à Las Vegas © Getty Images/Red Bull Content Pool

Nationalité Grande-Bretagne Départs 152 Victoires 5 Positions de tête 7 Titres de champion du monde (pilote) 0 Total de points en Championnats du monde 1 033

Après son titre en Championnat FIA de Formule 2, George Russell a rejoint la Formule 1 chez Williams au début de la saison 2019, où il est resté trois ans. Il a passé à Mercedes pour la saison 2022, où le Britannique expérimenté a décroché sept podiums et sa première victoire, au Grand Prix du Brésil, dès sa première année. En 2025, Russell est monté huit fois sur le podium et a remporté deux courses, au Canada et à Singapour, pour finir quatrième du classement des pilotes.

Andrea Kimi Antonelli

Yuki Tsunoda devant Kimi Antonelli au Grand Prix du Brésil de F1 2025 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Nationalité Italie Départs 24 Victoires 0 Positions de tête 0 Titres de champion du monde (pilote) 0 Total de points en Championnats du monde 150

Le prodige italien encore étudiant Kimi Antonelli a assumé un héritage compliqué au début de la saison 2025 en remplaçant le grand Lewis Hamilton, parti chez Ferrari. Le jeune pilote a démontré avec brio qu’il était à la hauteur de cette tâche, terminant notamment deuxième au Brésil et décrochant deux troisièmes places au Canada et à Las Vegas. Il a également battu deux records de précocité au Grand Prix du Japon où, à 18 ans et 225 jours, il est devenu le plus jeune pilote à mener une course de F1. Il est aussi devenu le plus jeune pilote à signer le meilleur tour en course.

05 Scuderia Ferrari

Max Verstappen et Lewis Hamilton en duel lors du GP du Mexique 2025 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Courses 1 121 Titres Constructeurs 16 Titres Pilotes 15 Victoires 248 Classement au Championnat Constructeurs 2025 4e place Voiture - Moteur Ferrari

Avec 16 couronnes des constructeurs, 15 champions du monde des pilotes et une présence ininterrompue sur la grille Formule 1 depuis 1950, il ne fait aucun doute que la Scuderia Ferrari est l’équipe la plus prestigieuse et la plus titrée de la catégorie reine. Mais la dernière consécration au championnat remonte à près de deux décennies, une éternité en F1.

Le dernier titre remonte à 2008 et la signature du détenteur du record de titres mondiaux, Lewis Hamilton, pour la saison 2025, n’a pas été le succès espéré, ni pour l’équipe ni pour le pilote. Au final, Ferrari a terminé quatrième du championnat des constructeurs, tandis que le duo Charles Leclerc – Hamilton concluait la saison à la cinquième et sixième places, sans aucune victoire. Ferrari reconduit les mêmes pilotes pour la saison 2026 et espère que le nouveau règlement les rapprochera de la tête de la grille.

Charles Leclerc

Charles Leclerc © Philip Platzer/Red Bull Ring

Nationalité Monaco Départs 171 Victoires 8 Positions de tête 27 Titres de champion du monde (pilote) 0 Total de points en Championnats du monde 1 672

Arrivé en F1 en 2019, Leclerc a déjà remporté huit Grands Prix et s’est même classé vice-champion du monde derrière Max Verstappen en 2022. En 2025, il est monté sur le podium sept fois et espère refaire partie de la lutte pour le titre l’an prochain.

Lewis Hamilton

Max Verstappen and Lewis Hamilton duel in Mexico © Getty Images/Red Bull Content Pool

Nationalité Grande-Bretagne Départs 380 Victoires 105 Positions de tête 104 Titres de champion du monde (pilote) 7 Total de points en Championnats du monde 5 018,5

Avec sept titres de champions du monde des pilotes et de nombreux records à son actif, Lewis Hamilton est l’un des plus grands pilotes de F1 de tous les temps, ainsi que l’un des plus expérimentés sur la grille 2026. Seul Fernando Alonso court depuis plus longtemps que le héros britannique. Après son transfert de Mercedes à Ferrari l’an dernier, il a toutefois connu une saison mitigée, sans le moindre podium. Hamilton pourra-t-il changer la donne en 2026 ?

06 Williams F1 Team

Max Verstappen quitte les stands devant Carlos Sainz © Getty Images/Red Bull Content Pool

Courses 850 Titres Constructeurs 9 Titres Pilotes 7 Victoires 114 Classement au Championnat Constructeurs 2025 5e Voiture Williams FW48 Moteur Mercedes

L'écurie britannique Williams F1 Team est une autre grande équipe historique de la F1, présente sur la grille chaque année depuis 1977. Il s’agit de l’un des constructeurs les plus titrés de l’histoire du sport automobile, avec 114 victoires en Grand Prix, sept titres mondiaux des pilotes et neuf titres mondiaux des constructeurs. Dans les années 1990 en particulier, Williams était une véritable machine à gagner, avec sept titres des constructeurs et quatre couronnes des pilotes entre 1992 et 1997, grâce à des légendes comme Nigel Mansell, Alain Prost et Jacques Villeneuve.

Pour la saison 2026, Williams continue de faire confiance au duo composé d'Alexander Albon et de Carlos Sainz Jr, qui a offert à l’équipe son premier podium depuis 2017 lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan cette année.

Alex Albon

Alex Albon a fait ses débuts dans l'équipe Red Bull Junior © Getty Images/Red Bull Content Pool

Nationalité Thaïlande Départs 128 Victoires 0 Positions de tête 0 Titres de champion du monde (pilote) 0 Total de points en Championnats du monde 313

Alex Albon a fait ses débuts en Formule 1 en 2019 chez Torro Rosso, avant d’être promu chez Red Bull Racing plus tard dans la saison. Le sympathique pilote thaïlando-britannique roule pour Williams depuis 2022 et restera un pilier important de l’équipe en 2026.

Carlos Sainz Jr.

Père et fils : Carlos Sainz et Carlos Sainz Jr © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Nationalité Espagne Départs 229 Victoires 4 Positions de tête 6 Titres de champion du monde (pilote) 0 Total de points en Championnats du monde 1 336,5

Carlos Sainz Jr., qui a également roulé pour Toro Rosso (2015–17), fera équipe avec Albon en 2026. Après son passage chez Ferrari (2022–24), le fils de la légende du sport automobile tout-terrain Carlos Sainz est devenu extrêmement populaire au sein de l’équipe Williams et en F1 la saison dernière en leur offrant deux podiums très attendus, en Azerbaïdjan puis au Qatar.

07 Aston Martin Formula One Team

Liam Lawson devant Fernando Alonso à Silverstone © Getty Images/Red Bull Content Pool

Courses 161 Titres Constructeurs 0 Titres Pilotes 0 Victoires en course 1 Classement au Championnat Constructeurs 2025 7e Voiture Aston Martin AMR26 Moteur Honda

Le constructeur britannique historique Aston Martin est actif en Formule 1 depuis 2018 et court sous son propre nom en tant qu’écurie depuis 2021. Son meilleur résultat reste une 4e place au Championnat des constructeurs en 2020, saison durant laquelle l’équipe a signé sa première et, à ce jour, seule victoire. Sergio Pérez a terminé sur la plus haute marche du podium au Grand Prix de Bahreïn.

Fernando Alonso

Fernando Alonso et Max Verstappen discutent ensemble © Getty Images/Red Bull Content Pool

Nationalité Espagne Départs 425 Victoires 32 Positions de tête 22 Titres de champion du monde (pilote) 2 Total de points en Championnats du monde 2 393

Il a beau avoir plus de 40 ans, rien n’indique que Fernando Alonso soit prêt à s’arrêter. Recordman du nombre de départs en Formule 1 et double champion du monde, il a déjà gravé son nom parmi les grands pilotes de son époque et courra de nouveau pour Aston Martin en 2026, pour sa quatrième saison avec l’équipe britannique et sa 23e année en F1.

Lance Stroll

Contact entre Lance Stroll et Yuki Tsunoda © Zak Mauger/LAT Images

Nationalité Canada Départs 189 Victoires 0 Positions de tête 1 Titres de champion du monde (pilote) 0 Total de points en Championnats du monde 325

Lance Stroll a fait ses débuts en F1 en 2017 et pilote pour Aston Martin depuis 2022. Cependant, le Canadien a célébré son plus grand triomphe lors de sa saison de recrue avec une troisième place au Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou, tandis qu'en 2025, il a terminé dans les points à six reprises.

08 Haas F1 Team

Liam Lawson tient Oliver Bearman à distance © Getty Images/Red Bull Content Pool

Courses 214 Championnats du monde des constructeurs 0 Championnats du monde des pilotes 0 Race wins 0 Classement au Championnat Constructeurs 2025 8e place Voiture Haas VF-26 Moteur Ferrari

De grandes choses s'annoncent pour l’écurie américaine, engagée en Formule 1 depuis 2016 et qui avait attiré l'attention dès sa troisième saison grâce à une cinquième place au Championnat des constructeurs. L’équipe n’a pas encore remporté de course de F1, son meilleur résultat restant une position de tête en 2022, mais Toyota Gazoo Racing deviendra le commanditaire-titre de Haas en 2026, ce qui promet beaucoup. La division compétition du constructeur japonais est une référence, notamment en Championnat du monde des rallyes, où elle tient le titre des constructeurs WRC FIA. Comme la majorité des équipes, le TGR Haas F1 Team conserve pour 2026 son duo de 2025 : Esteban Ocon et Oliver Bearman.

Esteban Ocon

Nationalité France Départs 180 Victoires 1 Positions de tête 0 Titres de champion du monde (pilote) 0 Total de points en Championnats du monde 483

La carrière d’Esteban Ocon a débuté en karting en 2006 et il est aujourd’hui l’un des pilotes les plus expérimentés de la grille, après avoir fait ses débuts en deuxième moitié de saison 2016 en provenance du DTM. Sa victoire au Grand Prix de Hongrie 2021, son plus grand succès en F1 à ce jour, reste inoubliable.

Oliver Bearman

Liam Lawson aux prises avec Oliver Bearman © Getty Images/Red Bull Content Pool

Nationalité Grande-Bretagne Départs 27 Victoires 0 Positions de tête 0 Titres de champion du monde (pilote) 0 Total de points en Championnats du monde 48

Le jeune talent britannique Oliver Bearman a fait ses débuts en F1 lors du Grand Prix d'Arabie saoudite 2024 comme pilote remplaçant chez Ferrari pour Carlos Sainz Jr, malade, puis a remplacé Kevin Magnussen, parti à la retraite, chez Haas la même année. Il est pilote à temps plein dans l'équipe depuis le début de la saison 2025 et a impressionné de nombreux observateurs du paddock par son pilotage. Sans surprise, Haas l’a reconduit pour la saison 2026.

09 Alpine F1 Team

Max Verstappen and Pierre Gasly battle in Brazil © Getty Images/Red Bull Content Pool

Courses 473 Titres Constructeurs 2 Titres Pilotes 2 Victoires en course 36 Classement au Championnat Constructeurs 2025 10e place Voiture - Moteur Mercedes

Alpine F1 Team a pris la relève de Renault au début de la saison 2021, même si Alpine avait déjà construit une F1 en 1968 en tant que constructeur indépendant avec l’A350, qui n’a jamais officiellement couru. Sous ce nouveau nom, l’équipe a signé une victoire dès la manche d’ouverture 2021 et s’est depuis installée dans le haut du milieu de grille. Elle a cependant terminé la saison 2025 à une décevante 10e place après avoir changé de pilotes en cours d’année et espère remonter en 2026 avec Pierre Gasly et Franco Colapinto.

Pierre Gasly

« C’est incroyable, je ne trouve pas les mots » - Pierre Gasly © Getty Images/Red Bull Content Pool

Nationalité France Départs 177 Victoires 1 Positions de tête 0 Titres de champion du monde (pilote) 0 Total de points en Championnats du monde 458

Pierre Gasly entame sa neuvième saison de Formule 1, après que le Français a fait ses débuts pour la Scuderia Torro Rosso en 2017. Son plus grand succès à ce jour est d'avoir remporté le Grand Prix d'Italie 2020 avec la Scuderia AlphaTauri. Il est dans le cockpit d'Alpine depuis 2023.

Franco Colapinto

Yuki Tsunoda et Franco Colapinto en conversation © Getty Images/Red Bull Content Pool

Nationalité Argentine Départs 26 Victoires 0 Positions de tête 0 Titres de champion du monde (pilote) 0 Total de points en Championnats du monde 5

Après ses apparitions partielles lors des saisons 2024 et 2025 de Formule 1, l'Argentin Franco Colapinto compte à ce jour 26 départs dans la catégorie reine, mais ne commencera une saison en tant que pilote à temps plein qu'en 2026.

10 Audi F1 Team

Courses 0 Titres Constructeurs 0 Titres Pilotes 0 Victoires en course 0 Voiture Audi R26 Moteur Audi

La première des deux nouvelles équipes à rejoindre la Formule 1 en 2026 est Audi, le célèbre constructeur allemand, qui a développé un tout nouveau moteur d'usine pour sa voiture R26. Audi remplacera l’historique équipe Sauber et la présentation officielle de la nouvelle structure et de sa monoplace est prévue pour janvier. Avec Jonathan Wheatley, présent en F1 depuis 1991 et qui a connu de grands succès avec Red Bull Racing entre 2006 et 2024, Audi compte sur un directeur d'équipe au savoir-faire immense pour la rendre compétitive.

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto reçoit des conseils du champion du monde Max Verstappen © Getty Images/Red Bull Content Pool

Nationalité Brésil Départs 24 Victoires 0 Positions de tête 0 Titres de champion du monde (pilote) 0 Total de points en Championnats du monde 19

Gabriel Bortoleto est une autre recrue qui a marqué les esprits durant la saison 2025 de F1, en se faisant remarquer avec un solide total de 19 points au championnat. Avant la Formule 1, le Brésilien avait déjà remporté deux titres consécutifs en Formule 2 (2024) et en Formule 3 (2023). En 2026, il a l'immense opportunité de conduire pour l'une des marques automobiles les plus connues au monde, à l’aube d’une nouvelle ère.

Nico Hülkenberg

Max Verstappen et Nico Hülkenberg au Mexique © Getty Images/Red Bull Content Pool

Nationalité Allemagne Départs 250 Victoires 0 Positions de tête 1 Titres de champion du monde (pilote) 0 Total de points en Championnats du monde 622

Nico Hülkenberg portera une fois de plus les couleurs de l’Allemagne en 2026, qui marquera sa 15e saison en Formule 1. Le populaire pilote a dû patienter jusqu’à la saison 2025 pour enfin monter sur le podium, grâce à une troisième place au Grand Prix de Grande-Bretagne. Désormais, il est au volant alors qu’une icône de l’automobile allemande fait son entrée dans ce sport.

11 Cadillac F1 Team

Courses 0 Titres Constructeurs 0 Titres Pilotes 0 Victoires en course 0 Voiture - Moteur Ferrari

La Formule 1 comptera à nouveau 11 équipes en 2026 avec l’arrivée de Cadillac F1 Team, qui ajoute une autre écurie américaine et beaucoup de curiosité autour d’elle. Pour sa saison inaugurale, l’équipe d’usine du géant américain General Motors utilisera des moteurs Ferrari pour propulser sa monoplace et a recruté deux pilotes très expérimentés et bien connus pour l’aider à la développer : le héros mexicain Sergio Pérez et le Finlandais volant Valtteri Bottas. La nouvelle voiture sera dévoilée au public lors du Super Bowl le 8 février 2026, ce qui constitue l’une des plus grandes vitrines possibles pour le lancement d’une voiture.

Sergio Pérez