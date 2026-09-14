Max Verstappen dit qu'il n'a pas besoin de plus de pratique pour Max vs 100

Résumé 1 Comment suivre Max vs 100 en direct

Max Verstappen ne pense pas avoir besoin d’entraînement supplémentaire avant d’affronter 100 pilotes à Silverstone lors du défi « Max vs 100 ». Le quadruple champion du monde de Formule 1 explique que son enfance passée à faire du karting lui a donné suffisamment d'expérience pour se lancer directement dans la course le 16 septembre, où il partira en queue de peloton d'un groupe de 100 pilotes, avec seulement 30 tours pour rattraper et dépasser tous ses adversaires dans ce qui s’annonce comme la plus grande course de karting au monde.

« J’ai piloté des karts de l’âge de quatre ans jusqu’à environ 15 ans, donc pour moi, il n'y a pas d'excuse à dire "oh, j'ai besoin de plus de pratique" ou "j'ai besoin de plus de temps", affirme Verstappen. Une fois sur place, il s'agit simplement d'apprendre le circuit et de me familiariser avec l'adhérence des karts, c'est tout. Je ne peux pas faire beaucoup plus, mais je sais assurément que certains d'entre eux seront eux aussi très rapides. »

Max Verstappen partira en fond de grille lors de la course Max vs 100 © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Dans Max vs 100, les 101 pilotes rouleront avec des karts identiques, tandis que les positions de départ des adversaires seront déterminées par un seul tour chronométré en qualifications. Verstappen, lui, sait déjà d'où il partira sur la grille : complètement à l'arrière.

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Qui pourra rester devant Verstappen dans Max vs 100 ?

Chaque pilote qu'il dépasse est éliminé, et le plateau rétrécit au fil de la course. Pour les 100 adversaires, l'objectif est simple : rester devant l'un des meilleurs pilotes au monde le plus longtemps possible.

« Ça va être assez mouvementé : essayer de courir contre 100 personnes sera très difficile, dit Verstappen. Je n'ai pas fait beaucoup de karting au ces dernières années, naturellement, à cause de la F1 et de mes courses en GT. C'est toujours plaisant d'y retourner et de passer un bon moment. »

Le karting n'a pas trouvé sa place dans l'horaire bien rempli de Verstappen © Getty Images/Red Bull Content Pool Quotation Je n’ai pas beaucoup fait de karting ces dernières années… C'est toujours plaisant d'y retourner Max Verstappen

Chacun peut utiliser un raccourci pendant la première moitié de la course pour reprendre du terrain lorsque Verstappen se rapproche. Verstappen aura lui aussi son propre raccourci, mais celui-ci restera verrouillé jusqu'à la moitié de la course, laissant aux autres pilotes les 15 premiers tours pour tirer le maximum de leur avantage.

Verstappen va-t-il réussir à tous les rattraper? © 3MPG/Red Bull Content Pool

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Verstappen va devoir se frayer un chemin au milieu d'un peloton très serré © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Max vs 100 aura lieu à Silverstone le 16 septembre et, bien qu'aucun spectateur ne soit admis sur place, les amateurs pourront suivre l'action en direct sur Disney+ et l'application ESPN. La couverture en direct débute à 17 h, heure du Royaume-Uni (12 h, heure de l'Est), et la course démarre à 18 h, heure du Royaume-Uni (13 h, heure de l'Est).

Max vs 100 sera aussi diffusé en direct sur l'application ESPN pour les abonnés ESPN Unlimited aux États-Unis, avant une diffusion différée sur ESPN2 plus tard dans la journée.