Qui affrontera Verstappen? Les premiers pilotes de Max vs 100 dévoilés

Quadruple champion du monde de Formule 1,

fera face à un peloton très différent lorsqu’il prendra part à ce défi contre 100 pilotes à Silverstone. Le plateau de

, une course de karting unique en son genre prévue le 16 septembre, réunira un mélange hétéroclite de vedettes sportives, de streamers, de créateurs de contenu, de personnalités et d'amateurs de course automobile de partout dans le monde, tous animés par la même mission : garder le quadruple champion du monde de Formule 1 derrière eux.