Qui affrontera Verstappen? Les premiers pilotes de Max vs 100 dévoilés
- Quoi : Max Verstappen affronte 100 pilotes dans un défi de karting.
- Qui : Max Verstappen, quadruple champion du monde de F1, face à un plateau hétéroclite de pilotes professionnels, d’athlètes, de créateurs, de streamers et de personnalités publiques.
- Où : Silverstone, au Royaume-Uni.
- Quand : le 16 septembre 2026.
- Le défi : Max part en dernière position sur la grille et doit tenter de dépasser les 100 concurrents avant la fin du temps alloué.
- Le plateau : Les 100 pilotes proviennent d'horizons très variés, ce qui fait de cet événement bien plus qu'une course automobile conventionnelle.
- Comment suivre l'événement : L'événement sera diffusé en direct dans le monde entier sur Disney+, et sur ESPN aux États-Unis.
Pilotes confirmés à ce jour
Pilote
Pays
Royaume-Uni 🇬🇧
Allemagne 🇩🇪
Royaume-Uni 🇬🇧
André da Silva Montoito
Portugal 🇵🇹
Allemagne 🇩🇪
Autriche 🇦🇹
Royaume-Uni 🇬🇧
Espagne 🇪🇸
Royaume-Uni 🇬🇧
Royaume-Uni 🇬🇧
Brian Manuel Otero
Mexique 🇲🇽
Royaume-Uni 🇬🇧
France 🇫🇷
Royaume-Uni 🇬🇧
Finlande 🇫🇮
Royaume-Uni 🇬🇧
Dave Rosenburg
Irlande 🇮🇪
Royaume-Uni 🇬🇧
Portugal 🇵🇹
Arabie saoudite 🇸🇦
États-Unis 🇺🇸
Türkiye 🇹🇷
Pays-Bas 🇳🇱
Royaume-Uni 🇬🇧
Costa Rica 🇨🇷
États-Unis 🇺🇸
États-Unis 🇺🇸
France 🇫🇷
Italie 🇮🇹
Irlande 🇮🇪
Slovénie 🇸🇮
Royaume-Uni 🇬🇧
Afrique du Sud 🇿🇦
Inde 🇮🇳
États-Unis 🇺🇸
États-Unis 🇺🇸
Mexique 🇲🇽
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Allemagne 🇩🇪
États-Unis 🇺🇸
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Royaume-Uni 🇬🇧
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Royaume-Uni 🇬🇧
France 🇫🇷
Grèce 🇬🇷
Canada 🇨🇦
Royaume-Uni 🇬🇧
Royaume-Uni 🇬🇧
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Croatie 🇭🇷
Nuri Amiraslan
Chili 🇨🇱
Italie 🇮🇹
Hongrie 🇭🇺
Royaume-Uni 🇬🇧
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Royaume-Uni 🇬🇧
Royaume-Uni 🇬🇧
Nouvelle-Zélande 🇳🇿
Inde 🇮🇳
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Royaume-Uni 🇬🇧