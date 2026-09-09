Les concurrents lors de l'épreuve Max vs 100 à Silverstone, en Grande-Bretagne, le 22 juillet 2026.
© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool
F1

Qui affrontera Verstappen? Les premiers pilotes de Max vs 100 dévoilés

« Max vs 100 » verra la vedette néerlandaise de F1 Max Verstappen tenter de dépasser 100 autres pilotes lors d'un défi de karting colossal, mais qui seront ces pilotes?
Écrit par Thomas Peeters
Temps de lecture estimé : 2 minutesPublished on

Partie de cette histoire

Max Verstappen

Né pour la Vitesse, le fils de l’ancien pilote de Formule 1 Jos Verstappen, Max Versteppen est le plus jeune vainqueur de l’histoire de la F1.

Pays-BasPays-Bas
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Résumé

  1. 1
    Pilotes confirmés à ce jour
Quadruple champion du monde de Formule 1, Max Verstappen fera face à un peloton très différent lorsqu’il prendra part à ce défi contre 100 pilotes à Silverstone. Le plateau de Max vs 100, une course de karting unique en son genre prévue le 16 septembre, réunira un mélange hétéroclite de vedettes sportives, de streamers, de créateurs de contenu, de personnalités et d'amateurs de course automobile de partout dans le monde, tous animés par la même mission : garder le quadruple champion du monde de Formule 1 derrière eux.
Max vs 100 en bref
  • Quoi : Max Verstappen affronte 100 pilotes dans un défi de karting.
  • Qui : Max Verstappen, quadruple champion du monde de F1, face à un plateau hétéroclite de pilotes professionnels, d’athlètes, de créateurs, de streamers et de personnalités publiques.
  • : Silverstone, au Royaume-Uni.
  • Quand : le 16 septembre 2026.
  • Le défi : Max part en dernière position sur la grille et doit tenter de dépasser les 100 concurrents avant la fin du temps alloué.
  • Le plateau : Les 100 pilotes proviennent d'horizons très variés, ce qui fait de cet événement bien plus qu'une course automobile conventionnelle.
  • Comment suivre l'événement : L'événement sera diffusé en direct dans le monde entier sur Disney+, et sur ESPN aux États-Unis.
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Pilotes confirmés à ce jour

Sebastian Job lors de la course « Max vs 100 » à Silverstone, en Grande-Bretagne, le 22 juillet 2026.

Les 100 pilotes vont aussi se battre pour leur propre position

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Pilote

Pays

Aidan Heslop

Royaume-Uni 🇬🇧

Amar (Amar Al Naimi)

Allemagne 🇩🇪

Amber Gill

Royaume-Uni 🇬🇧

André da Silva Montoito

Portugal 🇵🇹

Arda Saatci

Allemagne 🇩🇪

Austin Sprinz

AustrianKiwi (Jonathan Balchin)

Autriche 🇦🇹

Bash The Entertainer (Bachala Mbunzama)

Royaume-Uni 🇬🇧

Bea Eguiraun

Espagne 🇪🇸

Bella James

Royaume-Uni 🇬🇧

Billy Bolt

Royaume-Uni 🇬🇧

Brian Manuel Otero

Mexique 🇲🇽

Caedrel (Marc Lamont)

Royaume-Uni 🇬🇧

Charles André Alexandre

France 🇫🇷

Daily Mail (Henry Robert Williams)

Royaume-Uni 🇬🇧

Daniel Ahola

Finlande 🇫🇮

Dantic (Daniel Moss)

Royaume-Uni 🇬🇧

Dave Rosenburg

David Egan (Drift Games)

Irlande 🇮🇪

Developer Adam (Adam Powell)

Royaume-Uni 🇬🇧

Diogo 'Move_Mind' Silva

Portugal 🇵🇹

Dyler

Arabie saoudite 🇸🇦

Emily Xuechun Zhang (ExtraEmily)

États-Unis 🇺🇸

Enis Kirazoğlu

Türkiye 🇹🇷

Fresia Aria

Pays-Bas 🇳🇱

Gabs Djay (Gabs Djanogly)

Royaume-Uni 🇬🇧

Germán Rodezel

Costa Rica 🇨🇷

GoKartGod

États-Unis 🇺🇸

Greg Gevojanyan (MrCarSounds)

États-Unis 🇺🇸

Helydia (Tansel Celia)

France 🇫🇷

Jakidale (Jacopo D'Alesio)

Italie 🇮🇹

James Doyle

Irlande 🇮🇪

Janja Garnbret

Slovénie 🇸🇮

Joe Tasker

Royaume-Uni 🇬🇧

John-Marc van Wyk

Afrique du Sud 🇿🇦

Jonathan Gaming (Jonathan Amaral)

Inde 🇮🇳

Joseph Eunbo Sim (Jojo Sim)

États-Unis 🇺🇸

Josh Richards

États-Unis 🇺🇸

Juank Pérez

Mexique 🇲🇽

Julia Haller

Suisse 🇨🇭

Kalia Lai

Royaume-Uni 🇬🇧

Karol Zdęba

Pologne 🇵🇱

Larry Chen

États-Unis 🇺🇸

Leo Neugebauer

Allemagne 🇩🇪

Lethal Shooter (Chris Matthews)

États-Unis 🇺🇸

Leticia Bufoni

Brésil 🇧🇷

Manny (Emmanuel David Brown)

Royaume-Uni 🇬🇧

Mars (Zhang Jing)

Chine 🇨🇳

Matt Jones

Royaume-Uni 🇬🇧

Melanie Buffetaud

France 🇫🇷

Mike Dokas

Grèce 🇬🇷

Molly Carlson

Canada 🇨🇦

Molly Marsh

Royaume-Uni 🇬🇧

Nate Saunders

Royaume-Uni 🇬🇧

Nathan Lust

Australie 🇦🇺

Neo Yau (Yau Hawk Sau)

Hong Kong 🇭🇰

nnnurdaylet

Kazakhstan 🇰🇿

Nugato (Ilija Ravlic)

Croatie 🇭🇷

Nuri Amiraslan

Pableke (Pablo Jiménez)

Chili 🇨🇱

Paky TWC (Patrick Tremolada)

Italie 🇮🇹

Pamkutya Béla (Norbert Osbáth)

Hongrie 🇭🇺

Pieface23 (Jack McDermott)

Royaume-Uni 🇬🇧

Pol Tarres

Espagne 🇪🇸

Qucee

Pays-Bas 🇳🇱

QueenB (Rebecca Evans)

Royaume-Uni 🇬🇧

RDJavi (Steven Javier Santos del Rosario)

République dominicaine 🇩🇴

Roberts Vītols

Lettonie 🇱🇻

Sarah Lezito

France 🇫🇷

Shredded Fox (Jan Liška)

République tchèque 🇨🇿

Shreeman Legend (Siddhant Praveen Joshi)

Inde 🇮🇳

Si Hyun Park

Corée du Sud 🇰🇷

Sporttouchen (Timothé Rangström)

Suède 🇸🇪

Stuntpegg (Nieve Petruzziello)

Royaume-Uni 🇬🇧

Supercar Blondie (Niklaus Manuel Hirschi)

talkSPORT (Joseph Brophy)

Royaume-Uni 🇬🇧

Taylor Serage

Nouvelle-Zélande 🇳🇿

TechnoGamerz (Ujjwal Chaurasia)

Inde 🇮🇳

Tettrem (Mateus dos Santos Machado Almeida)

Brésil 🇧🇷

TGFBro (Romell Henry)

Royaume-Uni 🇬🇧

TheDonato (Donato Jose Muñoz Calabrese)

Venezuela 🇻🇪

TheGrefg (David Canovas)

Espagne 🇪🇸

Timothy Kwang Suk An (IitzTimmy)

États-Unis 🇺🇸

Tommo McCluskey

Royaume-Uni 🇬🇧

Tyrique Hyde

Royaume-Uni 🇬🇧

Vale Sulca

Uruguay 🇺🇾

Wirtual (Øyvind Ludwig Iversen)

Norvège 🇳🇴

Zac Alsop

Royaume-Uni 🇬🇧

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Max Verstappen

Né pour la Vitesse, le fils de l’ancien pilote de Formule 1 Jos Verstappen, Max Versteppen est le plus jeune vainqueur de l’histoire de la F1.

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