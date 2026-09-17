Max Verstappen a affronté 100 pilotes de karting en une course

Max Verstappen a dépassé ses 100 adversaires lors de l’événement « Max vs 100 » de Red Bull , la plus grande course de karting jamais organisée, complétant sa mission au 14e tour sur les 30 prévus à Silverstone le mercredi 16 septembre.

Parti de la 101e position sur une grille conçue spécialement pour l'événement, le quadruple champion du monde de Formule 1 a dépassé tout le plateau en seulement 35 minutes, suivi en direct par un public international.

L'ampleur de l'événement était évidente dès la formation de la grille. Vus d'en haut, les 101 karts s'étiraient en rangées sur l'asphalte de Silverstone, avec Verstappen tout à l'arrière. Devant lui se trouvaient des athlètes, des joueurs, des créateurs de contenu, des streameurs, des journalistes et des partisans sélectionnés partout dans le monde, la plupart d'entre eux ne roulant sur le circuit que pour la deuxième fois, après les essais de mardi et un seul tour de qualification plus tôt dans la journée.

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Max Verstappen est parti en P101 © Getty Images / Red Bull Content Pool

Le premier tour a décidé de la moitié de la course. Alors que les 101 karts se ruaient dans les premiers virages, Verstappen avait déjà dépassé plus de 10 pilotes avant même d’atteindre la ligne de départ/d’arrivée, et dans l’épingle, le plateau s'est replié sur lui-même, des karts se percutant et se retrouvant dans le sens contraire.

Quotation « Je n'ai aucune idée de ce qui se passe, c'est le chaos » Max Verstappen

« Je n'ai aucune idée de ce qui se passe, c'est le chaos », a-t-il déclaré à la radio. Au bout de deux minutes, il était 37e.

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63 pilotes avaient été éliminés sans avoir complété un tour, soit plus de la moitié du plateau, et lorsque ce chiffre lui a été communiqué, sa réponse a été : « Pas mal comme premier tour, alors! »

Une course où chaque dépassement était définitif

Selon le règlement, un pilote était éliminé de la course dès que l'arrière du kart de Verstappen arrivait à la hauteur de l'avant du sien, si bien que chaque dépassement était définitif, et les micros à bord ont capté chaque pilote, un par un, au moment de réalisation du fait accompli. Au 7e tour, on pouvait entendre le YouTubeur spécialisé en sport automobile Paky TWC, alors 6e, demander à Verstappen par radio de ne pas le dépasser. Il a été dépassé peu après.

Avec 100 karts sur la piste de Silverstone, l'ambiance a viré au chaos © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool

À ce stade, la course s'était transformée en chasse. Le pilote en tête Jacky Martens, le YouTubeur Zac Alsop et le technicien de Red Bull Ford Powertrains Lewis Osler avaient creusé une avance d'environ 12 secondes tandis que le chaos régnait derrière eux, et Verstappen arrivait à réduire cet écart trois secondes par tour.

Avec 54 minutes restant au chronomètre, le directeur de course a accordé un tour rapide supplémentaire au groupe de tête. Les trois pilotes ont utilisé leur raccourci ensemble au 12e tour, puis ont cessé de se battre pour la première place pour adopter une conduite défensive. Cela leur a fait gagner un peu de temps. Au tour suivant, Verstappen est arrivé, a dépassé Alsop et Osler dans un même virage, puis a doublé Martens pour terminer le travail avec 35 minutes encore au chronomètre.

02 Qui est monté sur le podium?

Après avoir dépassé 100 karts, le drapeau à damiers © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

Martens, journaliste néerlandais spécialisé en Formule 1, avait mené la majeure partie de la course. Lui et Osler ont rejoint Verstappen sur le podium; le technicien de la propre équipe du champion a atteint la troisième marche. Très peu de gens se sont un jour retrouvés sur un podium aux côtés de Max Verstappen, et ce soir-là, deux pilotes amateurs se sont ajoutés à cette liste. Derrière Alsop en quatrième place, le célèbre motocycliste tout-terrain Pol Tarrés a terminé cinquième. Le YouTubeur spécialisé en sport automobile Paky TWC, le streameur RDJavi, le photographe Larry Chen, le vététiste Bernard Kerr et l'acteur Neo Yau ont complété le top 10.

Le podium : Lewis Osler, Max Verstappen, Jacky Martens © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Podium officiel de Max vs 100 :

Max Verstappen Jacky Martens Lewis Osler

03 Les temps au tour des vainqueurs du Max vs 100

Le tour le plus rapide de Verstappen dans la course a été de 2 min 20,673 s, tandis que le deuxième meilleur temps était celui de Martens, à 2 min 23,327 s, soit plus de 2,6 s plus lent. Sur l'ensemble des 35 minutes, Verstappen a dépassé un pilote toutes les 21 secondes en moyenne.

Tout le monde a gagné : les pilotes célèbrent l'événement © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

04 Max Verstappen avait 100 karts devant lui… puis ça a été le chaos

Max Verstappen était inquiet... l'espace d'un instant © Getty Images / Red Bull Content Pool Quotation Quand j'ai vu où je devais partir, avec 100 karts devant moi, j'étais un peu inquiet... ça fait du bien de terminer avec la victoire! Max Verstappen

« Quand je suis arrivé sur la grille et que j'ai vu où je devais partir, avec 100 karts devant moi, j'étais un peu inquiet, a déclaré Verstappen. Après mon premier tour, avec tout ce chaos, je me suis dit "Ok, la situation est sous contrôle!" Ça a commencé à devenir vraiment amusant, et une fois que j'ai trouvé mon rythme et que j'ai pu les dépasser un par un en voyant l'écart se réduire, c'était vraiment excitant. »

Verstappen a affirmé avoir vraiment apprécié l'ensemble de l'expérience. « C'était génial d'être de retour dans un kart et de revenir à la base. Ça m'a rappelé les courses d'autrefois. C'est un circuit vraiment magnifique et bien conçu, et c'était une belle touche de pouvoir recevoir toutes les informations par radio aussi. J'ai passé une excellente journée et ça fait du bien de terminer avec la victoire! »

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Max vs 100 de Red Bull est disponible en rediffusion sur Disney+ dans le monde entier et sur l’application ESPN pour les abonnés à ESPN Unlimited aux États-Unis.