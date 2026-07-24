Red Bull appuie l'ambition de Klopp de diriger l'équipe nationale allemande

Red Bull soutient l’ambition de Jürgen Klopp de prendre les rênes de l’équipe nationale allemande et d’assumer l’un des postes les plus prestigieux du soccer mondial. Dans le même temps, l'entreprise réaffirme son propre engagement.

« Jürgen a laissé une marque durable sur notre philosophie du soccer grâce à sa vision, son expérience et son leadership, a déclaré Oliver Mintzlaff, chef de la direction, Projets d'entreprise et investissements. Nous lui sommes profondément reconnaissants de tout ce qu'il a apporté et lui souhaitons beaucoup de succès dans cette cette mission d'exception à la tête de l'équipe nationale allemande. »

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Jürgen Klopp revient sur son passage chez Red Bull

Jürgen Klopp a déclaré : « Mon passage chez Red Bull a été un chapitre incroyablement enrichissant. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'il se termine si tôt. Ça me rend encore plus fier de ce qu’on a bâti ensemble et encore plus reconnaissant envers tout le monde, dans nos clubs et dans l'ensemble de l'organisation, pour leur confiance, leur passion et leur engagement.

« Devenir entraîneur-chef de l'équipe nationale allemande est un grand honneur et, en même temps, un grand défi que j'ai hâte de relever. Je suis donc très reconnaissant envers Oliver Mintzlaff, ainsi que ses collègues directeurs généraux Franz Watzlawick et Alexander Kirchmayr, de m'avoir donné l'occasion de faire ce pas. Je sais que cette décision n'a pas été facile pour eux. C'est justement pour cette raison que j'apprécie particulièrement leur compréhension, leur confiance et leur soutien.

Jürgen Klopp est directeur mondial du soccer Red Bull depuis janvier 2025 © Predrag Vučković/Red Bull Content Pool Quotation Je repenserai à cette période avec une grande fierté et une profonde gratitude Jürgen Klopp

« Je quitte Red Bull avec la certitude que l'organisation du soccer mondial est exceptionnellement bien positionnée et qu'un avenir prometteur l'attend. Je repenserai à cette période avec une grande fierté et une profonde gratitude, en particulier pour la collaboration avec l'équipe mondiale de soccer dirigée par Mario Gómez et Florian Scholz. Je souhaite à toute l'équipe et à tous ceux qui y ont pris part beaucoup de succès et le meilleur pour l'avenir. »

La réaction de Red Bull au départ de Klopp pour la DFB

Jürgen Klopp s'est investi dans des projets de soccer partout dans le monde © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Oliver Mintzlaff a ajouté : « Ça n’a pas été une décision facile, mais avec mes collègues directeurs généraux, Franz Watzlawick et Alexander Kirchmayr, on a décidé d'appuyer son ambition. L’opportunité de soutenir l’Allemagne pendant une période difficile et d’assumer l’un des rôles les plus importants du soccer allemand est d'une grande importance à ses yeux. Pour ça, il nous fallait une solution claire et cohérente pour que Jürgen puisse se consacrer pleinement à ses responsabilités au sein de la DFB.

« Donner des ailes au talent a toujours été au cœur de la mission de Red Bull. On va continuer à investir pour repérer et former la prochaine génération de joueurs et d’entraîneurs, tout en renforçant encore les structures et l’expertise nécessaires pour jouer au plus haut niveau. »