© Chris Tedesco / Red Bull Content Pool
F1
Miami : Visa Cash App Racing Bulls inaugure une livrée F1 édition spéciale
Visa Cash App Racing Bulls a fait monter la température pour l'été en dévoilant une toute nouvelle livrée pour le Grand Prix de Miami 2026.
Visa Cash App Racing Bulls (VCARB) a dévoilé un tout nouveau look pour le Grand Prix de Miami 2026, avec une livrée d'un jaune soleil estival éclatant. Conçue pour capter l'énergie de Miami, la VCARB 03 s'élancera sur la grille avec une identité vibrante qui marie performance en sport automobile et culture saisonnière.
S'inspirant de la Red Bull Summer Edition Sudachi Lime, la livrée offre un look 100 % estival : audacieux, vibrant et fait pour se démarquer.
Pour le dévoilement, l'équipe a fait honneur à la culture nautique de Miami : le wakeboarder Guenther Oka s'est élancé d'une rampe et a effectué un backflip au-dessus de la voiture tout en arrachant sa housse en plein vol, pour dévoiler en primeur la toute nouvelle livrée. Les pilotes Liam Lawson et Arvid Lindblad étaient également à Miami pour le dévoilement et sont arrivés avec style sur leur Ski-Doo respectif.
Restant fidèle à la thématique Miami, l'équipe a prolongé le dévoilement à travers la ville avec une arrivée en yacht sur le front de mer. La voiture a ensuite rejoint un lieu en bord de rivière, où athlètes, créateurs, médias et fans s'étaient réunis pour la présentation officielle. L'événement s'est poursuivi en soirée, mêlant Formule 1 à la vie nocturne et à la culture de Miami.
Nous profitons de cette course pour présenter quelque chose d'audacieux et d'unique, et cette dernière livrée ne fait pas exception
Miami occupe une place spéciale pour les Racing Bulls : c'est là que leur toute première livrée a été dévoilée, en 2024. L'an dernier, l'équipe avait également fait rouler une livrée personnalisée tout au long du week-end de course.Peter Bayer, PDG de VCARB, partage : « Miami est devenu un endroit particulier pour Visa Cash App Racing Bulls, un endroit où exprimer qui nous sommes en tant qu'équipe. Depuis deux ans, nous utilisons cette course pour présenter quelque chose d'audacieux et d'unique, et cette nouvelle livrée ne fait pas exception. La livrée Red Bull Summer Edition dégage une énergie vibrante qui nous ressemble : créatifs et prêts à repousser les limites. Nous sommes vraiment emballés à l'idée de donner des aiiiles à la nouvelle saveur saisonnière et d'amener ce design distinctif sur la piste ce week-end. »
La VCARB 03 arborera sa livrée personnalisée Miami tout au long du week-end de course à l'Autodrome international de Miami, en commençant par les séances de piste du 1er mai 2026. Au-delà du circuit, le design sera aussi présent partout dans la ville, notamment lors d'activations destinées aux fans dans le cadre du Grand Prix de Miami.
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