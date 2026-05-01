Miami : Visa Cash App Racing Bulls inaugure une livrée F1 édition spéciale

Pour le dévoilement, l'équipe a fait honneur à la culture nautique de Miami : le wakeboarder

s'est élancé d'une rampe et a effectué un backflip au-dessus de la voiture tout en arrachant sa housse en plein vol, pour dévoiler en primeur la toute nouvelle livrée. Les pilotes

et

étaient également à Miami pour le dévoilement et sont arrivés avec style sur leur Ski-Doo respectif.