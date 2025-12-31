Battlefield 6 Multiplayer Guide: Klassen, Trainingspfade, Tipps und Tricks

Battlefield kehrt mit einem Paukenschlag auf den Bildschirm zurück: Der neue Ableger, Battlefield 6, markiert den besten Serienteil seit vielen Jahren . Der Shooter begeistert mit einem bombastischen Gameplay, zerstörbaren Umgebungen und einem packenden Multiplayer. Um dir direkt zum Start einen Vorteil zu verschaffen, bekommst du im Battlefield 6 Multiplayer Guide die besten Tipps und Tricks .

01 Klassen, Rollen und Trainingspfade verstehen

Battlefield 6 bringt das ikonische Klassensystem zurück. Im Game erwarten dich vier Klassen , die sich hinsichtlich ihrer Fähigkeiten, Ausrüstung und Spezialisierungen unterscheiden: Sturmsoldat, Pionier, Versorgung und Aufklärer . Jede dieser Klassen greift auf eine Primär-, eine Sekundärwaffe, zwei Gadgets und ein Wurfobjekt zurück.

Zudem verfügt jede Klasse über drei Fähigkeiten, die sie einzigartig machen - und bei anderen Klassen nicht zur Auswahl stehen. Mit den Trainingspfaden gibt es zudem noch eine weitere Individualisierung: Jede Klasse kann zwischen zwei Pfaden wählen, die dir passive Buffs und aktive Fähigkeiten liefern und sich stark voneinander unterscheiden.

Klassen lassen sich mithilfe von Trainingspfaden anpassen. © EA / Phil Briel

Um im Battlefield 6 Multiplayer Erfolg zu haben ist es wichtig, die Klassen, ihre Rollen und die Trainingspfade zu verstehen.

Sturmsoldat - Die Angriffsklasse

Bei den Loadouts gibt's schier endlose Individualisierungsoptionen © EA / Phil Briel

Der Sturmsoldat markiert in Battlefield 6 den klassischen Allrounder, der an vorderster Front kämpft. Er ist vor allem mit Sturmgewehren stark, hat eine optionale Schrotflinte dabei und bringt einen Adrenalininjektor mit, der das Bewegungstempo erhöht und den Widerstand verstärkt.

Dabei profitiert die Klasse von den folgenden Effekten und Gadgets:

Adrenalin-Injektor (Signature Gadget): Erhöht vorübergehend die Sprintgeschwindigkeit, verringert Schaden durch Explosionen und Brandmunition und bietet Widerstand gegen Blend- und Betäubungsgranaten.

Missionsfokus (Signature Eigenschaft): Schnellere Fortschritte bei Missionszielen, einschließlich dem Schärfen und Entschärfen von M-COMs. Kürzere Abklingzeit für den Kampfzustand, sodass Truppmitglieder früher bei dir wieder einsteigen können.

Sturmgewehre (Signature Waffe): Schnellere Waffenbereitstellung und schnelleres Feuern nach dem Sprint.

Pionier - Beste Wahl gegen Fahrzeuge

Gut für und gegen Fahrzeuge: Der Pionier © EA / Phil Briel

Der Pionier in Battlefield 6 ist die beste Wahl wenn es darum geht, feindliche Fahr- oder Fluggeräte auszuschalten. Er verfügt über ein Reperaturwerkzeug, um eigene Fahrzeuge wieder heil zu machen, sowie einen Raketenwerfer und optionale Minen. Im Kampf verlässt sich der Pionier vor allem auf MPs.

Klassen-spezifische Effekte und Gadgets:

Reparaturwerkzeug (Signature Gadget): Wird verwendet, um Fahrzeuge und Ausrüstung des Teams zu reparieren. Es kann auch eingesetzt werden, um feindliche Fahrzeuge und Ausrüstung zu beschädigen.

Mechanisierte Infanterie (Signature Eigenschaft): Erleidet weniger Explosionsschaden in der Nähe befreundeter Fahrzeuge und verhindert, dass diese von Feinden besetzt werden.

MPs (Signature Waffe): Verbesserte Kontrolle beim Feuern aus der Hüfte.

Versorgung - Heiler und Support für das Team

Heiler und Support: Die Versorgungsklasse © EA / Phil Briel

Die Versorgungsklasse in Battlefield 6 ist der klassische Supporter. Sie bringt nicht nur einen Defibrillator mit, um Teammates schneller wiederzubeleben, sondern liefert auch Munitionsnachschub. Dabei versteht sich der Versorger vor allem auf leichte Maschinengewehre (LMGs).

Klassen-spezifische Effekte und Gadgets:

Nachschub (Signature Gadget): Eine platzierbarer Tasche, die in der Nähe befindliche Verbündete mit Munition, Ausrüstung und Gesundheit versorgt.

Truppversorgung (Signature Eigenschaft): Truppmitglieder können mit dir interagieren, um Gesundheit und Munition zu erhalten.

LMGs (Signature Waffe): Schnellere Zielerfassung (Aim Down Sights) und keine Bewegungsgeschwindigkeitsstrafe beim Sprinten mit LMGs.

Aufklärer - Scharfschütze und Überwachungsspezialist

Hat alles im Blick: Der Aufklärer © EA / Phil Briel

Der Aufklärer enttarnt gegnerische Spieler:innen und liefert einen Überblick über das Kampfgeschehen. Mit seiner Signature Waffe, dem Scharfschützengewehr, wird er auf große Entfernung zu einem ernstzunehmenden Gegner.

Klassen-spezifische Effekte und Gadgets:

Bewegungssensor (Signature Gadget): Ein platzierbares Gerät, das die Position von sich bewegenden feindlichen Soldaten, Fahrzeugen und Geräten in der Nähe erkennt und sie auf den Minikarten der Verbündeten anzeigt.

Zielerfassung (Signature Eigenschaft): Das Anvisieren von Gegnern im Zielmodus (ADS) markiert sie als „gesichtet“ für dein Team, wodurch sie für alle erkennbar werden.

Scharfschützengewehr (Signature Waffe): Reduzierte Waffenbewegung (Wackeln), schnelleres Nachladen zwischen Schüssen und bessere Atemkontrolle für ein stabileres Zielen.

____________________________________________________________________________________________

Was sagt der Profi zu Battlefield 6? Tarik 'Tarik' Celik konnte Battlefield 6 bereits anspielen. Schaut euch an, wie dem 'Content King' das Game gefallen hat:

02 Trainingspfade freischalten

Jede Klasse hat zwei mögliche Trainingspfade (Training Paths), zwischen denen du vor einer Runde wählen kannst. Im Verlauf einer Runde levelst du in deinem gewählten Pfad, womit sich passive Boni freischalten lassen, die am Ende in einer mächtigen Fähigkeit gipfeln.

Die Progression eines Trainingspfades unterteilt sich in vier Stufen (Levels 0 bis 3), mit denen verschiedene Boni einhergehen:

Level 0: Sofortiger passiver Bonus, wenn du den Pfad wählst.

Level 1 & 2: S tärkere passive Boni, die durch Punktgewinn, Teamplay oder objektbezogene Aktionen verdient werden.

Level 3: Eine einmalig einsetzbare, starke aktivierbare Fähigkeit. Nach der Nutzung fällt man wieder zurück auf Level 2 und muss Level 3 erneut freispielen.

Wie schaltet man einen Trainingspfad frei? Der erste Trainingspfad jeder Klasse steht dir von Beginn an zur Verfügung. Um den zweiten Trainingspfad freizuspielen, musst du Rang 20 erreichen und die jeweiligen zweistufigen Klassen Assignments abschließen, die sich von Klasse zu Klasse stark unterscheiden.

Trainingspfad „Frontlinie“ der Sturmsoldat-Klasse freischalten

Trainingspfad Frontlinie für Angreifer © EA / Phil Briel

Sobald du Rang 20 erreicht hast, kannst du das Klassen Assignment "Assault 2" abschließen, nachdem du bereits die erste Aufgabe "Assault 1" absolviert hast. Konkret musst du folgende Schritte erledigen:

Assault 1:

Erziele 10.000 Punkte, während du als Assault-Klasse spielst

Führe 30 Kills aus, während der Adrenalininjektor aktiv ist

Assault 2:

Lasse Squadkameraden über ein Deploy Beacon spawnen (dieses schaltest du durch den Abschluss von Assault 1 frei)

Erziele Kills oder Assists gegen betäubte Gegner

Trainingspfad "Kampfpionier" des Pionier freischalten

Trainingspfad: Kampfpionier © EA / Phil Briel

Um den Kampfpionier freizuschalten, musst du ebenfalls Level 20 erreichen, um Zugriff auf die erforderlichen Aufgaben zu erhalten.

Pionier:

Repariere Fahrzeuge um insgesamt 2.000 HP

Erziele 10.000 Punkte, während du als Pionier-Klasse spielst

Pionier 2:

Füge 5.000 Schaden an Bodenfahrzeugen mit Raketenwerfern zu

Füge 2.000 Schaden an Bodenfahrzeugen mit Panzerabwehrminen zu

Tipp: Die Pionier-Aufgaben lassen sich am einfachsten im Eroberungsmodus (Conquest) erledigen, da die meisten Karten dort viele Fahrzeuge bieten.

Unterstützung: Trainingspfad "Feuerunterstützung" freischalten

Trainingspfad: Feuerunterstützung © EA / Phil Briel

Auch bei der Support-Klasse folgt dasselbe Muster: Erreiche Spielerrang 20, dann schließe die zugehörigen Aufgaben ab, um den zweiten Trainingspfad, Feuerunterstützung, zu erhalten.

Unterstützung 1:

Heile Teamkameraden für 5.000 HP

Erziele 10.000 Punkte, während du die Support-Klasse spielst

Unterstützung 2:

Führe 200 Wiederbelebungen als Support-Spieler:in durch

Setze die aufstellbare Deckung 25 mal ein

Aufklärer: Trainingspfad "Spezialeinsätze" freischalten - So geht's

Trainingspfad: Spezialeinsätze © EA / Phil Briel

Der zweite Trainingspfad der Aufklärer-Klasse, Spec Ops, wird nach Erreichen von Level 20 und dem Abschluss der zweistufigen Klassen-Aufgaben freigeschaltet.

Aufklärer 1:

250 Gegner in Zielgebieten mit Recon-Gadgets markieren

10.000 Punkte erzielen, während du als Aufklärer spielst

Aufklärer 2:

50 Kopfschüsse aus über 150 Metern Entfernung mit einem Scharfschützengewehr erzielen

Tipp: Besonders die Aufklärungsdrohne empfiehlt sich, um die Aufgabe 1 abzuschließen, da diese über Einsatzzielen schweben und Gegner markieren kann.

____________________________________________________________________________________________

Der Aufstieg DES Multiplayer-Shooters schlechthin: Erlebe in unserer zweiteiligen Doku-Reihe mit, wie sich CS:GO zum wichtigsten Multiplayertitel der Welt entwickelt hat. Schau dir " Memories of CS:GO – The Early Years " und " Memories of CS:GO - Die letzten Jahre " an.

1 h 28 Min Memories of CS:GO – The Early Years Zum Erscheinen von Counter-Strike 2 blicken wir mit Pro-Spieler:innen auf die glorreichen Jahre von CS:GO zurück.

1 h 36 Min Memories of CS:GO - Die letzten Jahre Erfahre, wie das taktische Shooter-Spiel CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive) zu einem globalen Phänomen wurde.

03 Teamplay und Koordination in Battlefield 6

Teamplay und Koordination sind entscheidend für den Erfolg im Multiplayer! In Battlefield 6 dreht sich alles um teils massive Schlachten mit bis zu 64 Spieler:innen. Dabei gilt es in einigen Spielmodi, mehrere Ziele auf einer Map abzuschließen.

Teamplay und Absprachen sind entscheidend. © EA

Dabei ist es entscheidend, sich mit seinem Squad abzustimmen und gemeinsam ein bestimmtes Ziel anzugreifen. Entweder per Sprachchat oder mithilfe des Ping-Systems lassen sich Angriffe koordinieren, um beispielsweise Flankenangriffe zu starten oder das Feuer auf ein bestimmtes Ziel zu bündeln.

In Battlefield 6 geht ohne Teamplay gar nichts. Stimme jede deiner Aktionen mit deinem Squad oder Team ab, um deine Siegchancen zu erhöhen.

04 Markiere Gegner - immer

Battlefield 6 bringt eine hervorragende Möglichkeit mit, Gegner:innen für deinen Squad zu markieren. Per Druck auf die "Q"-Taste auf der Tastatur oder "L1/LB" auf dem Controller lassen sich feindliche Ziele mit einem roten Symbol hervorheben, was deinem gesamten Team auf dem Bildschirm und auf der Minimap dargestellt wird. Nutze dieses Feature ausgiebig, um deine Chancen im Kampf zu erhöhen.

05 Stell dir deine Waffe richtig zusammen

Waffenaufsätze haben enorme Auswirkungen auf das Gameplay © EA / Phil Briel

Battlefield 6 bietet eine gigantische Auswahl an Ausrüstungsgegenständen und Waffen, mit denen du im Multiplayer durchstarten kannst. Insbesondere Waffen lassen sich durch freischaltbare Aufsätze stark modifizieren, was ihre Werte in vier Kategorien verändert:

Hüftfeuer: Genauigkeit beim Zielen ohne Anlegen der Waffe

Präzision: Genauigkeit beim Zielen durch das Visier

Steuerung: Handhabung

Mobilität: Beweglichkeit und Geschwindigkeit

In Battlefield 6 haben viele Waffen, insbesondere schnellfeuernde Sturmgewehre und Maschinenpistolen, einen deutlich spürbaren Rückstoß. Um diesem entgegenzuwirken, lohnt es sich, Unterlauf-Aufsätze wie einen Griff oder bei LMGs und Scharfschützengewehren ein Zweibein zu nutzen.

Wichtig zu wissen: Jeder Aufsatz und jede Änderung kostet Punkte. In Battlefield 6 stehen dir insgesamt 100 Punkte für die Modifikation einer Waffe zur Verfügung.

Probiere Modifikationen am Schießstand aus © EA / Phil Briel

Probiere verschiedene Waffenaufsätze, Visiere, Magazine oder Munitionstypen aus. Am besten eignet sich dafür der Schießstand, an dem du deine Veränderungen direkt und in aller Ruhe testen kannst. Hast du deine bevorzugten Einstellungen gefunden, kannst du sie als Favoriten abspeichern und mit allen vier Klassen nutzen, wenn du magst.

06 Warte auf Hilfe

Jede Klasse in Battlefield 6 ist in der Lage, Teammates wiederzubeleben - beim Unterstützer geht es dank Defibrillator aber wesentlich schneller. Falls du im Multiplayer das Zeitliche segnest (und das wird bei dem schnellen Gameplay häufig der Fall sein) lohnt es sich, auf Hilfe zu warten.

Battlefield 6 bietet intensive Multiplayer-Modi © EA / Phil Briel

Wer auf eine Wiederbelebung durch Teammates wartet sorgt zudem dafür, dass das Team keine Tickets verliert, was den Spielfortschritt einer Runde negativ beeinflussen würde.

Wäge aber unbedingt ab, ob sich das Warten lohnt: Ist dein Standort weit von wichtigen Missionszielen entfernt oder bist du von Gegnern umringt, macht es mehr Sinn, selbst zu respawnen. Andernfalls lohnt es sich in den meisten Fällen, auf Hilfe zu warten und die "Wiederbelebung anfordern"-Taste zu drücken.

07 Schneller Leveln: Nutze die XP-Booster

Etwas versteckt im Menü von Battlefield 6 findet sich eine sehr praktische Funktion, mit der du schneller im Level aufsteigen und so neue Waffen, Items und Modifikationen freischaltest.

Nimm alle XP-Boosts mit, die du kriegen kannst © EA / Phil Briel

Oben am rechten Rand des Hauptmenüs findest du eine Option namens "XP Boost". Hier kannst du verschiedene erhaltene Boni und Modifikatoren aktivieren, die deinen Erfahrungsgewinn erhöhen. Entweder für eine bestimmt Zeit oder das Ausführung bestimmter Aktionen innerhalb einer Runde wie Wiederbelebungen oder den Abschluss von Zielen.

Gerade zum Release von Battlefield 6 lohnt es sich, diese XP-Booster und Modifikatoren vor einer neuen Runde zu aktivieren, um so schneller aufleveln zu können und sich einen Vorteil zu sichern.

____________________________________________________________________________________________

Red Bull League of Its Own © Red Bull

Macht dich bereit für das LoL-Event des Jahres: Red Bull League of Its Own ist zurück und startet am 29. November 2025 in München erneut durch! Mega-Team und amtierender Champion T1 um Legende Faker ist zurück, um sich mit einigen der bekanntesten Teams Europas zu messen. Dabei sind auch NNO Old um Noway4u , G2 Esports und viele weitere Größen des Esports.