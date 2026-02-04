Die besten Gaming-Tastaturen 2026: Unsere Empfehlungen aus dem Test

Hinsichtlich der Peripherie sind es bei PC-Spielerinnen und -Spielern drei Kategorien, die den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen können: Da wären natürlich Headsets für den bestmöglichen Sound . Mäuse, die Handbewegungen schnell und akkurat umsetzen. Und natürlich Tastaturen, die präzise reagieren und mit Zusatzfunktionen einen entscheidenden Vorteil liefern. Wir stellen euch die aktuell besten Gaming-Tastaturen 2026 vor.

Gaming-Tastatur kaufen: Welche Größe ist die Richtige?

VALORANT-Pro Michaela "Mimi" Lintrup schwört auf eine Tenkeyless-Tastatur © Esben Zøllner Olesen / Red Bull Content Pool

Vor dem Kauf einer Gaming-Tastatur wollen zunächst einmal einige Fragen geklärt werden. Die wichtigste Frage ist vielleicht die der Größe, denn bei Tastaturen im Gaming- und Esports-Bereich haben sich verschiedene Formate durchgesetzt:

100 Prozent (Fullsize): Diese Tastaturen nehmen am meisten Platz auf dem Schreibtisch ein. Sie warten mit einem zusätzlichen Nummernblock auf.

80 Prozent (Tenkeyless): Diese Modelle sind schon etwas kompakter. Bei Tenkeyless-Tastaturen fehlt der Nummernblock rechts der Pfeiltasten. Der ideale Mittelweg zwischen Fullsize und noch kleineren Keyboards.

75 Prozent: Beim 75-Prozent-Format wurden, im Vergleich zu Tenkeyless, neben dem Nummerblock auch noch die wenig genutzten Sondertasten des Home-Blocks (Einfügen, Entfernen, Home, Ende, Bild hoch, Bild runter) eingespart.

65 Prozent: Ein 65-Prozent-Keyboard ist noch einmal deutlich kleiner. Hier wird zusätzlich auf die F-Tastenreihe (F1 bis F12) verzichtet.

60 Prozent: Neben der F-Tastenreihe verzichtet diese kompakte Größe zusätzlich auf die Pfeiltasten.

Welche Größe für euch die Richtige ist, hängt von vielen Faktoren ab und ist oftmals eine ganz persönliche Entscheidung. Hier gilt es abzuwägen, ob ihr beispielsweise Nummernblock oder Home-Block regelmäßig nutzt oder problemlos darauf verzichten könnt.

Im Esports-Bereich kommen meist sehr kompakte Tastaturen zum Einsatz. © Nuri Yılmazer / Red Bull Content Pool

Je kleiner die Tastatur ausfällt, desto mehr Platz auf dem Schreibtisch steht für die Gaming-Maus und deren Bewegung zur Verfügung. Deshalb setzen die meisten Esports-Profis auf kompakte Keyboards im 60-Prozent- oder 65-Prozent-Format.

01 Glorious GMMK 3 Pro HE

Preis: ab 349,99 Euro

Infos

Nachdem der Vorgänger bereits Kult-Status genoss, legte Hersteller Glorious im September 2024 nach und veröffentlichte mit der GMMK 3 Pro HE die am umfangreichsten anpassbare Gaming-Tastatur der Welt.

Die hochwertige Glorious GMMK 3 Pro HE ist umfangreich anpassbar © Philipp Briel

Nahezu jeden Aspekt der Tastatur könnt ihr individuell anpassen. Von der Aluminium-Basis über den Rahmen, von den Dichtungen über die Schalter bis hin zu den Tastenkappen und Kabeln.

Was sind Hall-Effekt-Schalter? Hall-Effekt Hall-Effekt-Schalter (kurz: HFX) lösen magnetisch, ohne direkten Kontakt, aus. Welchen Vorteil hat das? HFX-Schalter erkennen jederzeit die exakte Position der Taste. Die Auslösung ist daher wesentlich präziser.

Eine Besonderheit des HE-Modells sind die Hall-Effekt-Schalter , die gerade in kompetitiven Shootern einen waschechten Vorteil markieren. Denn diese erlauben es euch, nicht nur den Auslösepunkt jeder einzelnen Taste individuell anzupassen (zwischen 0,1 mm und 4,0 mm), sondern mit der Rapid Trigger-Funktion gedrückte Tasten sofort zurückzusetzen, damit sofort die nächste Reaktion ausgelöst werden kann.

Von der Unbekannten zu einem der größten Esports-Stars der Welt: Unsere Show ' Esports Unfold ' liefert persönliche Einblicke in das Leben der Profis. Erfahrt, wie Michaela 'mimi' Lintrup zu einer der bekanntesten Profi-Spielerinnen und Content Creatorin wurde.

8 Min Mimis Erfolgsgeschichte Erfahre die Geschichte hinter dem Erfolg von Michaela 'mimi' Lintrup, einer CS:GO-Elitespielerin und Content Creatorin.

02 Wooting 60HE+

Preis: 169,99 Euro

Infos

Auch die Wooting HE60+ setzt auf die Hall-Effekt-Technologie. Die verbauten Lekker-Switches bieten die Möglichkeit, sowohl den Auslöse- als auch den Rücksetzpunk frei zwischen 0,1 mm und 4,0 mm anzupassen. In der Esports-Szene erfreut sich die Gaming-Tastatur vor allem aufgrund ihrer nahezu unerreichten Präzision enormer Beliebtheit: Eingaben erkennt sie mit einer Genauigkeit von 0,1 Millimetern.

VALORANT-Pro 'Moose' schwört auf die Wooting 60HE+ © Natalia Martinez / Red Bull Content Pool

Eine weitere Besonderheit: Sämtliche Tasten können dank analoger Funktionsweise wie die Analog-Sticks oder Trigger von Gamepads eingesetzt werden. In einem Rennspiel können dann beispielsweise die Tasten "W" und "S" für Brems- und Gaspedal genutzt werden, während sich mit "A" und "D" so präzise lenken lässt wie mit einem Controller.

Vor allem in kompetitiven Shootern ist das ein waschechter Vorteil. Ein Grund, warum viele CS:GO- oder VALORANT-Profis auf die 60HE+ schwören. Sie fällt dank des 60-Prozent-Formats zudem besonders kompakt aus, was zusätzlichen Platz für Mausbewegungen schafft.

03 Logitech G Pro X TKL

Preis: 229,00 Euro

Infos

Egal ob Oscar 'Mixwell' Cañellas oder Michaela 'mimi' Lintrup : Viele Esports-Profis, vor allem aus dem Shooter-Segment um CS:GO und VALORANT schwören auf die Logitech G Pro X TKL , die es neben einer klassischen schwarzen und weißen Farbvariante auch in schickem Pink gibt.

Oscar 'Mixwell' Cañellas bevorzugt die Logitech G Pro X TKL © Gianfranco Tripodo / Red Bull Content Pool

Das Modell aus dem Hause Logitech punktet mit einer exzellenten Ausstattung, bei der keine Wünsche offen bleiben. So lässt sie sich nicht nur kabellose per Funk nutzen (und das dank der Lightspeed-Technologie ohne jegliche Verzögerung), sondern auch via Bluetooth mit vielen weiteren Geräten koppeln.

Per Funk erreicht sie eine Akkulaufzeit von bis zu 50 Stunden. Alternativ kann die Tastatur natürlich auch via USB-Kabel verbunden werden. Angeboten wird die deutschsprachige QWERTZ-Variante mit taktilen mechanischen Schaltern, die ein angenehmes Feedback und einen präzisen Tastenanschlag bieten.

Tipp: Erst im November 2024 legte Logitech die G Pro X TKL ebenfalls in einer Variante mit magnetischen Hall-Effekt-Schaltern neu auf. Das neue Rapid-Modell folgt damit dem Trend vieler anderer Hersteller.

04 SteelSeries Apex Pro Gen 3

Preis: ab 239,99 Euro

Infos

Die SteelSeries Apex Pro war eine der ersten Gaming-Tastaturen, die Schalter mit einem anpassbaren Auslösepunkt bot. Mittlerweile gibt es das Keyboard, das wahlweise in einem Fullsize-, Tenkeyless- oder 60-Prozent-Layout erhältlich ist, bereits in der dritten Generation.

Viele VALORANT-Pros wie qRaxs schwören auf die SteelSeries Apex Pro. © Jason Halayko / Red Bull Content Pool

OmniPoint 3.0 lautet der Name der magnetischen Hall-Effekt-Schalter, deren Auslösepunkt ebenfalls zwischen 0,1 mm und 4,0 mm anpassbar ist. SteelSeries kombiniert die Features, darunter auch eine Rapid Trigger-Funktion, aber um einige frische Ideen.

GG QuickSet erlaubt es beispielsweise, die Tastaturbelegung per Knopfdruck an das jeweilige Spiel anzupassen. Ein Tastendruck genügt also, um von einer Age of Empires-Einstellung zu einem VALORANT-Preset zu wechseln. Zudem ist es möglich, gleich zwei verschiedene Aktionen für dieselbe Taste zu konfigurieren. So lassen sich für ein leichtes Berühren und ein tiefes Drücken verschiedene Aktionen ausführen.

05 Razer Huntsman V3 Pro

Preis: ab 209,99 Euro (Huntsman V3 Pro Mini)

Infos

Die Razer Huntsman V3 Pro ist die unter Esports-Profis meistgenutzte Tastatur und das spielübergreifend. Der populärste Formfaktor ist Tenkeyless, allerdings gibt es die Gaming-Tastatur auch in voller Größe, sowie im handlichen 60-Prozent-Format.

Die Razer Huntsman V3 Pro gibt es in drei verschiedenen Größen © Razer

Natürlich dürfen bei diesem Keyboard auch analoge optische Schalter nicht fehlen, die mit Rapid Trigger-Funktion und anpassbarem Auslösepunkt aufwarten. Besonders beliebt ist Razer Snap Tap.

Dieses Feature erlaubt es, die aktuellste der letzten beiden Eingaben zu priorisieren, ohne dass die andere Taste losgelassen werden muss. Bedeutet: Wenn ihr euch in einem Spiel mit der "A"-Taste nach links und mit der "D"-Taste nach rechts bewegt, erlaubt es Snap Tap, diese Aktion schneller auszuführen, da die zuerst gedrückte Taste nicht erst losgelassen werden muss.

Dank einer hochwertigen Verarbeitung, ansprechender RGB-Beleuchtung, der besonders langlebigen magnetischen Schalter und vor allem der extrem niedrigen Latenz bei Eingaben ist die Razer Huntsman V3 Pro bei vielen Esports-Profis die Tastatur der Wahl.

06 HATOR Skyfall 80 MAG ULTIMA 8K (Preis-Leistungs-Tipp)

Preis: 99,99 Euro

Infos

Die HATOR Skyfall 80 MAG ULTIMA 8K ist ein echter Preis-Leistungs-Tipp. Denn die Gaming-Tastatur des niederländischen Herstellers bringt so ziemlich alles mit, was teurere Modelle bieten. Kostet aber deutlich weniger. Zu den Features des Keyboards zählen beispielsweise magnetische Hall-Effect-Schalter, eine Abtastrate von 8.000 Hz für nahezu verzögerungsfreie Eingaben und eine dreifache Konnektivität per Kabel, Funk und sogar Bluetooth, was sie enorm vielseitig macht.

HATOR Skyfall 80 MAG ULTIMA 8K (Preis-Leistungs-Tipp) © Phil Briel

Trotz des niedrigen Preises kommt auch die Qualität nicht zu kurz: Eine mehrschichtige Dämmung samt Gasket-Mount sorgt für Stabilität sowie einen angenehmen Klang, die Double-Shot-PBT-Tastenkappen fallen angenehm griffig und langlebig aus und es gibt sogar ein kleines TFT-Display im Bereich der Pfeiltasten, das Datum und Uhrzeit oder ein individuelles Bild anzeigt.

Dabei fühlt sich die Skyfall 80 MAG ULTIMA 8K trotz Kunststoff-Bauweise enorm robust und hochwertig an und lässt auch hinsichtlich der Anpassungsmöglichkeiten (die sich bequem im Browser erledigen lassen) nahezu keine Wünsche offen. Während teurere Tastaturen bei den Anpassungen mehr ins Detail gehen und eine bessere Software bieten, liefert die Skyfall in rundes Gesamtpaket für den Preis.

07 ASUS ROG Falchion Ace HFX

Preis: 219,90 Euro

Infos

Bei der ASUS ROG Falchion Ace HFX handelt es sich um eine kompakte und besonders leistungsstarke Gaming-Tastatur mit magnetischen Hall-Effekt-Schaltern, die mit einer Abtastrate von 8.000 Hz Eingaben in nur 0,125 Millisekunden umsetzt.

Die ASUS ROG Falchion Ace HFX: Kompaktes Design mit modernen Features © ASUS

Sie kommt im besonders kompakten 65-Prozent-Layout daher, realisiert die fehlenden Tasten wie F-Tastenreihe oder Home-Block dabei aber praktischerweise als Zweitbelegung anderer Tasten, sodass ihr auf keine Funktionen verzichten müsst.

Natürlich hat auch dieses Modell einige Besonderheiten zu bieten. So verfügt die Gaming-Tastatur über gleich zwei USB-C-Anschlüsse, sodass ihr schnell zwischen zwei PCs oder Systemen umschalten könnt.

An der Oberseite bietet die Falchion Ace HFX zudem eine Multifunktionstaste samt daneben liegendem Touchpanel, über das bequem per Berührung zwischen verschiedenen Einstellungen gewechselt werden kann.