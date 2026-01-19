Die besten Gaming-Mäuse 2026: Unsere Empfehlungen aus dem Test

Eine Gaming-Maus gehört zur Grundausstattung aller PC-Spieler:innen und liefert dir neben dem besten Headset und der richtigen Gaming-Tastatur einen unschlagbaren Vorteil. Egal, ob mit perfekten Aiming in Counter-Strike 2 oder VALORANT, präzisen Bewegungen in League of Legends oder deinem Lieblings-Singleplayerspiel. Wir stellen dir die besten Gaming-Mäuse 2026 im Detail vor. Wir verraten dir, worauf du beim Kauf achten solltest und welche Mäuse die Profis nutzen.

01 Razer Viper V3 Pro: Beste Wireless Gaming-Maus 2026

Razer Viper V3 Pro in der Faker Edition - Die beste Wireless Gaming Maus © Phil Briel

Specs der Razer Viper V3 Pro Form Symmetrisch (Rechtshänder) DPI 35.000 DPI Poling-Rate 8.000 Hz Gewicht 54 Gramm Anzahl Tasten 6 Konnektivität 2,4-GHz; kabelgebunden RGB-Beleuchtung Nein Akkulaufzeit Bis zu 95h Preis 169,90 Euro

Die Razer Viper V3 Pro genießt den Ruf als beliebteste und beste Esports-Maus schlechthin und das aus gutem Grund. Dank ihres niedrigen Gewichts von nur 54 Gramm und der angenehm griffigen, symmetrischen Oberfläche liegt die Gaming-Maus auch über mehrere Stunden hinweg sehr angenehm in der Hand.

Großzügige Mausfüße an der Unterseite sorgen für exzellente Gleiteigenschaften, während auch die technische Ausstattung keine Wünsche offenlässt. Mit einer Auflösung von 35.000 DPI und einer Auflösungsgenauigkeit von 99,8 Prozent setzt die Maus selbst feinste Bewegungen unglaublich präzise um.

Diese Pros nutzen die Razer Viper V3 Pro VALORANT-Profi Lee “Carpe” Jae-Hyeok - T1 VALORANT-Profi Yu “BuZz” Byung-chul - T1

Dabei spendiert Razer der Maus einige besondere Kniffe. Darunter die Möglichkeit, die Empfindlichkeit dynamisch anzupassen oder die Ausrichtung exakt auf horizontale Swipes anzupassen.

Pro Kontra Präziser Sensor Langsames Laden 8.000 Hz Teuer Tadellose Verarbeitung Hoher Komfort

02 Corsair Sabre V2 Pro Wireless MG: Vielseitige kabellose Gaming-Maus

Corsair Sabre V2 Pro Wireless MG © Phil Briel

Specs der Corsair Sabre V2 Pro Wireless MG Form Symmetrisch (Rechtshänder) DPI 33.000 Polling-Rate 8.000 Hz Gewicht 56 Gramm Anzahl Tasten 5 Konnektivität 2,4-GHz; Bluetooth; kabelgebunden RGB-Beleuchtung Nein Akkulaufzeit Bis zu 120h Preis 139,99 Euro

Zur CES 2026 Anfang Januar stellte Corsair eine neue Version der Sabre v2 Pro vor, die auf den Namen Corsair Sabre V2 Pro Wireless MG hört. Diese kabellose Gaming-Maus setzt auf ein offenes Gehäuse aus Magnesiumlegierung, was ihr einen einzigartigen Look verpasst. Im Vergleich zur normalen Variante ist das MG-Modell mit 56 Gramm zwar deutlich schwerer, legt aber technisch noch einmal deutlich zu.

Unter der Haube werkelt der selbe präzise 33.000-DPI-Sensor mit einer Auflösungsgenauigkeit von 99,7 Prozent, der selbst kabellos eine Abtastrate von 8.000 Hz erreicht. Die Akkulaufzeit konnte aber auf beeindruckende 120 Stunden erhöht werden. Gleichzeitig findet die Wireless MG nun nicht mehr nur per Funk oder Kabel Verbindung, sondern lässt sich auch via Bluetooth mit mehreren Geräten koppeln - praktisch für alle, die den Nager an Notebooks oder Tablets nutzen wollen.

Zusätzlich wurde der größte Kritikpunk am Original ausgemerzt: Endlich gibt es eine DPI-Taste, um schnell zwischen mehreren Einstellungen wechseln zu können. Das Magnesiumgehäuse liefert zudem eine äußerst angenehme Haptik und überzeugt mit einem hervorragenden Grip, der sich dank beiliegendem Grip-Tape weiter verbessern lässt. Eine handliche Gaming-Maus für alle, die die maximale Präzision und modernste Technik wünschen.

Pro Contra Starker Sensor Teuer 120h Akkulaufzeit Nur 1 Onboard-Profil Dreifache Konnektivität 8.000 Hz Web-Interface

03 Corsair Sabre V2 Pro: Preis-Leistungs-Tipp

Unglaublich leicht und gar nicht so teuer: Die Corsair Sabre V2 Pro. © Corsair

Specs der Corsair Sabre V2 Pro Form Symmetrisch (Rechtshänder) DPI 33.000 DPI Polling-Rate 8.000 Hz Gewicht 36 Gramm Anzahl Tasten 5 Konnektivität 2,4-GHz; kabelgebunden RGB-Beleuchtung Nein Akkulaufzeit Bis zu 70h Preis 109,90 Euro

Wer bei der Wahl seiner Gaming-Maus auf ein besonders niedriges Gewicht aus ist, kommt um die Corsair Sabre V2 Pro nicht herum. Mit gerade einmal 36 Gramm stellt die Maus die gesamte Konkurrenz in der Schatten und das ohne, dass dabei auf moderne Technik verzichtet werden müsste.

Der verbaute Sensor arbeitet äußerst präzise und muss sich mit 33.000 DPI und 750 IPS Geschwindigkeit nicht hinter schwereren Gaming-Mäusen verstecken. Das texturierte und griffige Gehäuse aus Kunststoff sorgt für ein angenehmes Gefühl in der Hand. Wer mag, kann den Grip mithilfe von beiliegendem Grip-Tape und die Gleiteigenschaften dank zusätzlicher Gleitflächen noch weiter verbessern.

Diese Pros nutzen die Corsair Sabre V2 Pro Fornite Content Creator Jannis “Jannis” Matwin - CGN Esports Counter-Strike 2-Profi Robin “ScrunK” Röpke

Eine Polling-Rate von 8.000 Hz, überzeugende Akkulaufzeit und praktische Anpassung per Web-Interface runden das stimmige Gesamtpaket ab. Dafür verfügt die Sabre V2 Pro leider nur über ein einziges Onboard-Profil und bietet keine Taste zum Anpassen des DPI-Werts.

Pro Kontra Extrem leicht Keine DPI-Tasten Starker Sensor Nur 1 Onboard-Profil Web-Interface

04 Razer DeathAdder V4 Pro: Beste Gaming-Maus für Rechtshänder:innen

Die ergonomische Razer DeathAdder V4 Pro ist perfekt für Rechtshänder:innen © Phil Briel

Specs der Razer DeathAdder V4 Pro Form Ergonomisch (Rechtshänder) DPI 45.000 DPI Polling-Rate 8.000 Hz Gewicht 56 Gramm Anzahl Tasten 6 Konnektivität 2,4-GHZ; kabelgebunden RGB-Beleuchtung Nein Akkulaufzeit Bis zu 150h Preis 179,90 Euro

Rechtshänder:innen, die nach der besten Gaming-Maus mit ergonomischem Design suchen, werden bei der Razer DeathAdder V4 Pro fündig. Das aktuelle Top-Modell des Herstellers wartet mit beeindruckenden Spezifikationen auf. So löst der Sensor mit unglaublichen 45.000 DPI auf und setzt Eingaben mit einer Geschwindigkeit von 900 IPS bei einer Abtastrate von satten 8.000 Hz um.

Dennoch fällt das Gewicht mit 56 Gramm angenehm niedrig aus, während die mehrfach preisgekrönte ergonomische Form auch nach mehreren Spielstunden für maximalen Komfort sorgt. Eine neuartige Wireless-Technologie (Razer HyperSpeed Wireless Gen-2) reduziert zudem die Latenz im Vergleich zum normalen 2,4-GHz-Funkstandard um zusätzlich 37 Prozent - schneller ist also keine andere kabellose Gaming-Maus.

Diese Pros nutzen die Razer DeathAdder V4 Pro League of Legends-Profi Lee “Faker” Sang-hyeok - T1 VALORANT-Profi Ham “iZu” Woo-joo - T1

Ein weiteres Novum markiert das optische Mausrad, das noch präziser und robuster ist als klassische mechanische Varianten, während selbst die Akkulaufzeit mit bis zu 150 Stunden beeindruckend ausfällt. Diese Premium-Features, von denen die Meisten einen Großteil nicht brauchen werden machen die DeathAdder V4 Pro aber auch zu einem sehr teuren Spaß.

Pro Kontra Sehr komfortabel Sehr teuer Exzellenter Sensor Mausklicks klingen hohl Extrem niedrige Latenz

05 Logitech G Pro X SUPERLIGHT 2c: Überzeugende Esports-Maus

Klein, leicht und rasend schnell: Die Logitech G Pro X SUPERLIGHT 2c © Phil Briel

Specs der Logitech G Pro X SUPERLIGHT 2c Form Symmetrisch (Rechtshänder) DPI 44.000 DPI Polling-Rate 8.000 Hz Gewicht 51 Gramm Anzahl Tasten 5 Konnektivität 2,4-GHz; kabelgebunden RGB-Beleuchtung Nein Akkulaufzeit Bis zu 95h Preis 179,00 Euro

Die SUPERLIGHT 2 genießt dank ihres edlen Design und moderner Technik bereits seit Jahren Kultstatus. Mit der Logitech G Pro X SUPERLIGHT 2c liefert der Hersteller jetzt eine Neuauflage nach, die mit 51 Gram nicht nur noch leichter ausfällt, sondern sich dank ihrer kompakten Größe vor allem an Spieler:innen mit kleineren Händen richtet.

Dass das Know-How einiger der besten Esports-Profis der Welt (über 75 E-Sport-Athleten von NAVI, G2, Gen G, Dplus KIA, BLG, FURIA, FlyQuest RED und anderen haben mitgewirkt) in die Entwicklung eingeflossen ist, merkt man dieser Gaming-Maus zweifellos an.

Diese Pros nutzen die Logitech G Pro X SUPERLIGHT 2c VALORANT-Profi Trent “trent” Cairns - G2 Esports VALORANT-Profi Nathan “leaf” Orf - G2 Esports

Die technische Ausstattung fällt exzellent aus. Der präzise HERO-2-Sensor löst mit 44.000 DPI auf und trackt Bewegungen mit einer Geschwindigkeit von 888 IPS. Besonders überzeugend fallen zudem die LIGHTFORCE-Switches aus, die das schnelle Auslösen optischer Schalter mit dem angenehmen Gefühl klassischer Mikroschalter kombinieren.

Pro Kontra Starker Sensor Wenige Neuerungen 8.000 Hz Teuer Angenehm leicht

06 Glorious Model O3 Wireless / Model D3 Wireless: Innovatives Akkuwunder

Glorious Model O3 Wireless und Glorious Model D3 Wireless © Phil Briel

Specs der Glorious Model O3/D3 Wireless Form Symmetrisch/Ergonomisch (Rechtshänder) DPI 30.000 Polling-Rate 8.000 Hz Gewicht 66 Gramm / 69 Gramm Anzahl Tasten 6 Konnektivität 2,4-GHz; Bluetooth; kabelgebunden RGB-Beleuchtung Ja Akkulaufzeit Bis zu 71h / unendlich Preis 169,99 Euro

Mit der brandneuen Glorious V3-Reihe, bestehend aus der Glorious Model O3 Wireless und Glorious Model D3 Wireless sorgt der Hersteller für eine waschechte Revolution im Bereich der Wireless Gaming-Mäuse. Denn die beiden Nager bieten ein spannendes Alleinstellungsmerkmal.

Dank des InfinitePlay-Systems und austauschbarer Akkus, von denen jeweils zwei im Lieferumfang enthalten sind, musst du die Batterien der Mäuse theoretisch nie mehr aufladen und profitierst von einer unendlichen Akkulaufzeit. Eine der Batterien wird dabei einfach unten in die Maus eingesetzt, während die zweite in der Basisstation aufgeladen wird. Geht ein Akku zur Neige, lässt er sich einfach austauschen und das ohne, dass die Verbindung dabei unterbrochen wird - der Guardian Battery mit 10 Stunden Laufzeit sei Dank.

Ansonsten bieten die beiden Mäuse eine hochmoderne technische Ausstattung. Der BAMF 3.0-Sensor kommt auf eine Auflösung von 30.000 DPI, 750 IPS und 50G Beschleunigung. Das alles bei einer Abtastrate von 8.000 Hz. Sechs anpassbare Tasten, eine ansprechende RGB-Beleuchtung und eine Verbindung im 2,4-GHz-Funk- sowie Bluetooth-Standard runden die Ausstattung gekonnt ab.

Einziger Unterschied zwischen Model O3 Wireless und D3 Wireless: Die O3 setzt auf ein symmetrisches Design, während die D3 mit einer ergonomischen Form für Rechtshänder:innen daherkommt.

Pro Kontra Akkulaufzeit Design Starker Sensor Ausleuchtung Angenehme Haptik Recht schwer

07

Die Corsair M75 Wireless ist die beste Maus für Linkshänder:innen © Phil Briel

Specs der Corsair M75 Wireless Form Symmetrisch (Linkshänder) DPI 26.000 DPI Polling-Rate 1.000 Hz Gewicht 89 Gramm Anzahl Tasten 7 Konnektivität 2,4-GHz; Bluetooth 4.2; kabelgebunden RGB-Beleuchtung Ja Akkulaufzeit Bis zu 105h Preis 146,90 Euro

Gaming-Mäuse, die speziell auf die Bedürfnisse von Linkshänder:innen zugeschnitten sind, sind äußerst selten. Erfreulicherweise bietet Corsair mit der M75 Wireless genau so eine Maus an. Die Besonderheit: Sie setzt auf ein symmetrisches Design, bei dem sich die Seitentasten (normalerweise links zu finden und von Rechthsänder:innen zu erreichen) ganz einfach auf die andere Seite verfrachten lassen.

Der präzise Marksman-Sensor liefert dank einer Auflösung von 26.000 DPI mehr als genug Power für die meisten Ansprüche, während insgesamt sieben programmierbare Tasten eine umfangreiche Individualisierung erlauben. Und alle, die es gerne bunt mögen, werden sich über die anpassbare RGB-Beleuchtung ebenfalls freuen.

Dafür muss man mit einem recht hohen Gewicht von 89 Gramm Vorlieb nehmen, während die Seitentasten recht schwer zu ertasten sind. Auch die Polling-Rate von 1.000 Hz kann nicht mit der Konkurrenz mithalten.

Pro Kontra Präziser Sensor Hohes Gewicht Seitentasten für Linkshänder:innen Nur 1.000 Hz Hochwertige Verarbeitung Seitentasten zu flach

08 Razer Basilisk V3 Pro 35K: Gaming-Maus für LoL und MMOs

Ergonomisch und mit vielen Tasten: Die Razer Basilisk V3 Pro 35K © Razer

Specs der Razer Basilisk V3 Pro 35K Form Ergonomisch (Rechtshänder) DPI 35.000 DPI Polling-Rate 8.000 Hz Gewicht 113 Gramm Anzahl Tasten 13 Konnektivität 2,4 GHz; Bluetooth; kabelgebunden RGB-Beleuchtung Ja Akkulaufzeit Bis zu 140h Preis 149,99 Euro

Wer bevorzugt MOBA-Titel wie League of Legends oder MMORPGs spielt, ist mit einer Gaming-Maus bestens bedient, die viele Tasten mitbringt. Hier kommt beispielsweise die Razer Basilisk V3 Pro 35K ins Spiel, die mit einer exzellenten Ausstattung begeistert.

30.000-DPI-Sensor, 4.000 Hz Abtastrate, eine RGB-Beleuchtung in 13 Zonen und eine extrem niedrige Mausklick-Latenz erfreuen Gelegenheitsspieler:innen wie auch Profis gleichermaßen. Dank insgesamt 13 programmierbarer Tasten samt fünf speicherbarer Onboard-Profile lassen sich unzählige Fähigkeiten, Kommandos oder Aktionen abspeichern und frei belegen.

Ein mächtiges Alleinstellungsmerkmal markiert das neigbare HyperScroll-Mausrad, das in vier Wegen (also vorne, hinten, links und rechts) sowie drei Modi eingestellt werden kann. Egal ob taktil, frei-drehend oder im sich an die Scrollgeschwindigkeit anpassbaren Smart-Reel-Modus. Dafür fällt die Maus mit rund 113 Gramm aber auch recht schwer aus, während vor allem Spieler:innen mit kleineren Händen Probleme haben, alle Seitentasten komfortabel zu erreichen.

Pro Kontra Exzellenter Sensor Hohes Gewicht 13 Tasten Teuer 4-Wege-Mausrad Für kleine Hände ungeeignet Drei Verbindungsarten

09 SteelSeries Rival 3 Wireless Gen 2: Beste Gaming-Maus unter 100 Euro

Preistipp: Die SteelSeries Rival 3 Wireless Gen 2 ist günstig & stark © Phil Briel

Specs der SteelSeries Rival 3 Wireless Gen 2 Form Symmetrisch (Rechtshänder) DPI 18.000 DPI Polling-Rate 1.000 Hz Gewicht 106 Gramm Anzahl Tasten 6 Konnektivität 2,4-GHz; Bluetooth; kabelgebunden RGB-Beleuchtung Ja Akkulaufzeit Bis zu 200h Preis 59,99 Euro

Dass eine sehr gute Gaming-Maus nicht zwangsläufig teuer sein muss, beweist der dänische Hersteller mit der SteelSeries Rival 3 Wireless Gen 2 eindrucksvoll. Für rund 50 Euro erhält man hier ein stimmiges Gesamtpaket aus präzisem Sensor, vielseitiger Konnektivität, ansprechender RGB-Beleuchtung und hervorragender Verarbeitung.

Klar: Mit 18.000 DPI, 400 IPS und 1.000 Hz Abtastrate muss man im Vergleich zu anderen Gaming-Mäusen in unserer Liste ein paar Abstriche in Kauf nehme. Dafür zahlt man aber eben auch nur den Bruchteil des Preises vieler Konkurrenten.

Ein Alleinstellungsmerkmal der Rival 3 Wireless Gen 2 stellt dabei die Energieversorgung dar. Denn statt eines fest verbauten Akkus wird die Maus mit wahlweise einer oder zwei handelsüblichen AAA-Batterien betrieben. Das ist nicht nur äußerst nachhaltig, sondern sorgt auch für eine beeindruckende Laufzeit von bis zu 200 Stunden.

Pro Kontra Starke Performance Älterer Sensor Griffiges Design Recht hohes Gewicht Herausragende Laufzeit Hohe Lift-Off-Distanz Günstig

10 Beste vertikale Gaming-Maus: Keychron M5

Vertikale Maus mit Gaming-Ambitionen: Die Keychron M5 © Keychron

Specs der Keychron M5 Form Vertikal (Rechtshänder) DPI 30.000 DPI Polling-Rate 8.000 Hz Gewicht 98 Gramm Anzahl Tasten 6 Konnektivität 2,4-GHz; Bluetooth; kabelgebunden RGB-Beleuchtung Nein Akkulaufzeit Bis zu 120h Preis 85,99 Euro

Vertikale Mäuse erfreuen sich vor allem im Office- und Creator-Segment enormer Beliebtheit. Wer viel Zeit vor dem PC oder Notebook verbringt, wird die Vorzüge des vertikalen Designs schnell zu schätzen wissen.

Die Vorteile einer vertikalen Maus liegen vor allem in ihrer ergonomischen Bauweise, die eine natürliche Handhaltung ermöglicht und dadurch die Belastung für Muskeln, Gelenke und Sehnen im Hand- und Unterarmbereich deutlich reduziert. Gaming-tauglich ist diese spezielle Art ergonomischer Mäuse aber nur selten.

Erfreulicherweise bildet die Keychron M5 hier eine Ausnahme, die dank 30.000 DPI, 8.000 Hz und starker Akkulaufzeit selbst anspruchsvollen Ansprüchen gerecht wird. In Kombination mit der tadellosen Verarbeitung und dem attraktiven Preis ist dies eine Option für alle, die auf maximalen Komfort aus sind.

Pro Kontra Herausragender Komfort Hohes Gewicht Präziser Sensor Nur für Rechtshänder:innen Starker Akku Durchschnittliches Scrollrad Preis

11 Gaming-Maus kaufen: Darauf solltest du achten

Du siehst also: Die Frage nach der besten Gaming-Maus lässt sich nicht eindeutig beantworten. Dabei entscheiden verschiedene Faktoren darüber, welche Maus für dich vielleicht am meisten Sinn macht. Dazu zählen beispielsweise persönliche Vorlieben oder Anforderungen, Zusatzfunktionen und natürlich die Frage nach dem Preis.

If you don't enjoy watching Faker play, LoL may not be for you © Kihun Park/Red Bull Content Pool

Ob Profi-Gamer:in oder Gelegenheitsspieler,:in die richtige Gaming-Maus kann entscheidend für Präzision, Komfort und Erfolg sein. Doch worauf kommt es bei der Wahl der besten Gaming-Maus an und worauf solltest du achten?

Wireless oder kabelgebunden - Was ist besser für eine Gaming-Maus?

Wireless Gaming-Mäuse sind mittlerweile kabelgebundenen Mäusen vorzuziehen. Lange Zeit galten kabelgebundene Mäuse als Non-Plus-Ultra, besonders im kompetitiven Esports. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Eine Kabelverbindung mit PC oder Notebook erfolgt ohne jegliche Verzögerung (Latenz), was bedeutet, dass deine Eingaben sofort auf dem Bildschirm umgesetzt werden.

Wireless Gaming-Mäuse haben immer eine gewisse Latenz und tätigen Eingaben mit einer geringen Verzögerungen. In den letzten Jahren hat die 2,4-GHz-Funktechnologie aber derart große Fortschritte gemacht, dass die Verzögerung einer kabellosen Gaming-Maus kaum mehr hinter der eines kabelgebundenen Modells liegt .

Dafür profitierst du aber zusätzlich von mehr Bewegungsfreiheit, da kein störendes Kabel mehr die Mausbewegungen einschränken kann. Etwas anders verhält es sich jedoch mit Mäusen, die via Bluetooth verbunden werden. Hier ist die Verzögerung deutlich höher und eignen sich nur bedingt zum Spielen.

Sensor, Auflösung und Abtastrate

Die Präzision des Sensors einer Gaming-Maus ist essenziell. Dabei wird die Auflösung mit dem Wert " DPI " angegeben (Dots Per Inch). Dieser Wert zeigt an, wie weit sich der Mauszeiger bei einer Bewegung der Maus auf der Oberfläche (Tisch oder Mauspad) bewegt. Hohe DPI (Werte von mehr als 3.000 DPI) eignen sich für besonders schnelle, weite Cursorbewegungen, während niedrige DPI (unter 1.600) mehr Präzision bieten. Der DPI-Werte der besten Gaming-Mäuse lässt sich immer über die entsprechende Zusatz-Software anpassen.

Die Abtastrate hingegen (englisch: Polling-Rate) wird in Hertz angegeben und zeigt an, wie oft die Maus ihre Daten pro Millisekunde an den PC beziehungsweise USB-Empfänger schickt. Ein höherer Wert reduziert den Input-Lag (also die Eingabeverzögerung), also ist auch hier ein höherer Wert zu empfehlen. Viele Moderne Gaming-Mäuse haben eine Abtastrate von 1.000 Hz, Top-Modelle kommen jedoch auf bis zu 8.000 Hz. Welche Auswirkungen das auf die Leistung hat, siehst du hier:

Abtastrate Reaktionszeit 1.000 Hz 1 Millisekunde 2.000 Hz 0,5 Millisekunden 4.000 Hz 0,25 Millisekunden 8.000 Hz 0,0125 Millisekunden

Wichtig zu wissen: Eine höhere Abtastrate erhöht auch den Akkuverbrauch der Gaming-Maus. Wer diesen Wert erhöht, muss die Maus also schneller wieder aufladen.

Ebenfalls wichtig ist die sogenannte Lift-off-Distance (kurz: LoD) . Diese bemisst, wie hoch die Maus von der Oberfläche abgehoben werden kann, bevor die Bewegung nicht mehr registriert wird.

Ergonomie und Handhabung

Wie gut die Gaming-Maus in der Hand liegt, ist ein entscheidendes Kaufkriterium. Eine Gaming-Maus sollte komfortabel sein und einen langen Spielgenuss ohne Ermüdung ermöglichen. Die Größe und Form sind hier entscheidend und sollten zum bevorzugten Griffstil (Palm, Claw oder Fingertip) und zur Handgröße passen.

Esports-Profis wie iiTzTimmy schwören auf Logitech G-Mäuse © Todd Gutierrez / Red Bull Content Pool

Im Kern unterscheidet man zwischen drei verschiedenen Formen:

Symmetrisch: Der Korpus der Maus verläuft gleichförmig nach rechts und links.

Ergonomisch: Die Gaming-Maus setzt auf eine Form, die zu einer Seite hin für die Hand von Rechts- und Linkshänder:innen ausgelegt ist.

Vertikal: Diese Art von Maus bietet ein Design, das quasi "hochkant" ausfällt. Der Vorteil liegt darin, dass die Hand dabei in einer natürlichen, neutralen Position gehalten und das Handgelenk entlastet wird.

Ergonomische Mäuse mit Daumenablage entlasten das Handgelenk besonders bei längeren Sitzungen, sind aber in ihren Spezifikationen wie Auflösung oder Schnelligkeit kaum für den Gamingeinsatz geeignet.

Entscheidend sind aber auch Material und Gewicht der Gaming-Maus:

Hochwertige, rutschfeste Oberflächen sorgen für zusätzlichen Grip und mehr Kontrolle

Viele Gaming-Mäuse setzen auf langlebige Schalter für ihre Tasten, die mitunter über 100 Millionen Mausklicks standhalten

Das Gewicht ist ein subjektiver Faktor: Manche bevorzugen besonders leichte Mäuse, da diese gelenkschonender sind und schnellere Bewegungen erlauben. Andere schwören jedoch auf ein höheres Gewicht, da sich damit feinere Mikrobewegungen erreichen lassen

Gibt es Gaming-Mäuse für Linkshänder:innen?

Linkshänder:innen können leider auf eine deutlich eingeschränktere Auswahl zurückgreifen. Viele Gaming-Mäuse bieten ein symmetrisches (also beidhändiges) Design. Dedizierte Mäuse für Linkshänder:innen sind jedoch äußerst selten.

Der Unterschied: Während symmetrische Gaming-Mäuse eine gerade Form haben, die beidhändig genutzt werden kann, sind bei Linkshänder-Mäusen die Zusatztasten auf der anderen Seite zu finden. Insbesondere bei vielen Tasten kann das von Vorteil sein.

Wie viel kostet eine gute Gaming-Maus?

Eine gute Gaming-Maus muss nicht zwangsläufig teuer sein . Es gibt bereits Modelle für unter 50 Euro, die eine überzeugende Ausstattung und moderne Features mitbringen und sich nicht nur für Gelegenheitsspieler:innen eignen.

Je höher die eigenen Ansprüche sind, desto hochwertiger und teurer sollte die Gaming-Maus sein. Denn: Zusätzliche Funktionen, Verbindungsmöglichkeiten oder Extras kosten zusätzliches Geld.

Akkulaufzeit

Kabellose Gaming-Mäuse haben meist einen fest verbauten Akku und der ist bei Benutzung irgendwann auch mal leer. Entsprechend ist die Akkulaufzeit ein nicht unerheblicher Punkt, der bei der Kaufentscheidung im Hinterkopf behalten werden sollte.

Einige moderne Mäuse halten 20-30 Stunden lang durch, andere kommen auf eine Akkulaufzeit von bis zu 100 Stunden. Achte beim Kauf also unbedingt auf die Laufzeit.

Tipp: Die meisten modernen Mäuse (aber eben nicht alle) lassen sich beim Aufladen per Kabel problemlos weiterverwenden.