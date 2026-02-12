Battlefield 6 Season 2: Alle Infos zu Release, Inhalt und mehr

Battlefield 6 Season 2 startet in Kürze . Die nächste große Content-Phase für den derzeit heißesten Shooter rückt näher. Doch wie und wann genau geht es weiter? Nach dem Start von Season 1 Ende Oktober 2025 mit einer Reihe von Maps, Waffen und Modi und der überraschenden Einführung des kostenlosen Battle Royale-Ablegers REDSEC geht es nun mit der zweiten Saison weiter. Hier fassen wir alle bestätigten Details, Termine, Inhalte und den Aufbau der Season 2 zusammen, damit du bestens informiert bist.

Letztes Update: 11. Februar 2026

01

In einem Community-Update hat EA sich zu den wichtigsten Neuerungen von Battlefield 6 Season 2 veröffentlicht. Die neue Saison wird am 17. Februar 2026 starten und mit " Containment " eine neue Karte umfassen und weitere Änderungen mit sich bringen.

Battlefield 6 Season 2 startet am 17. Februar © EA

Das erste Content-Update von Season 2 führt Contaminated ein – eine neue Map, die auf fokussierte Kämpfe mit mehreren Routen und Flanking-Möglichkeiten ausgelegt ist. Die Karte liegt größentechnisch zwischen Eastwood und Mirak Valley und erinnert an Klassiker wie St. Quentin Scar aus Battlefield 1. Parallel dazu startet ein Limited-Time-Modus , der die Narrative von Battlefield 6 erweitert und neue taktische Elemente im Kampf gegen Pax Armata einführt. Später in der Season folgt eine weitere hochintensive Map sowie ein Limited-Time-Modus, der Spieler:innen durch eine in Dunkelheit gehüllte Untergrund-Basis kämpfen lässt.

Progression-System: Schneller und fairer

Eine der größten Verbesserungen betrifft das Fortschrittssystem. Die Entwickler haben hier an mehreren Stellschrauben gedreht:

Battlefield 6 © EA

Challenge-Anpassungen: Die Herausforderungen wurden deutlich optimiert. Modus-spezifische Challenges wurden reduziert, die tägliche Sidearm-Challenge aus der regulären Rotation entfernt, und Assists zählen nun für Daily Challenges

Battle Pass: Der Battle Pass lässt sich in Season 2 deutlich schneller leveln. Die Berechnung der Battle Pass Tokens aus Career XP wurde überarbeitet, sodass ihr durch normales Gameplay und Weekly Challenges schneller vorankommt

REDSEC: Die Erfahrungspunkte-Raten für Career XP und Weapon XP wurden in Battle Royale und Gauntlet erhöht, um die Progression zwischen REDSEC und dem Standard-Battlefield-6-Modus auszubalancieren. Zudem wurden Career- und Battle Pass-Booster zu früheren Career-Rängen hinzugefügt, besonders für REDSEC-fokussierte Spieler

Waffen-Balance: Das Recoil-System wurde grundlegend überarbeitet. Die Rückstoßkompensation ist nun vollständig konsistent, was zu vorhersehbarerer und zuverlässigerer Waffenhandhabung führt. Automatische Waffen erhielten einen umfassenden Tuning-Pass, um Rollen klarer zu definieren und Waffen über verschiedene Kampfdistanzen hinweg besser voneinander abzugrenzen

Audio-Verbesserungen: Das Audio-System wurde poliert, um Klarheit und Zuverlässigkeit zu verbessern. Klarere Hinweise für Bewegungen und Interaktionen helfen bei der Positionierung, während überlappende Sounds besser verarbeitet werden. Kritisches Audio wird nun auch in hektischen Kampfsituationen zuverlässiger abgespielt. Weitere Verfeinerungen sind bereits für später in der Season geplant

Für den Battle Royale-Modus REDSEC gibt es ebenfalls wichtige Änderungen:

Mehr Rüstung: Spieler droppen nun mindestens zwei Armor Plates beim Tod. Zusätzlich haben Class Crates nun eine Chance, weitere Armor Plates zu spawnen, um das Pacing und die Überlebensfähigkeit zu verbessern.

Vehicle Keycard Cooldown: Um den Zugang zu Panzern besser zu balancieren, wird ein Cooldown auf Vehicle Keycards als Mission-Belohnung eingeführt. Mehrere aktive Panzer pro Team sollen selten bleiben und verdient werden müssen.

Battlefield 6 Season 2 Gameplay-Trailer veröffentlicht

Am 12. Februar um 17:00 Uhr gibt es zudem den ersten Gameplay-Trailer aus Season 2, der auf die wichtigsten Neuerungen eingeht.

02 Neue Map in Battlefield 6 Season 2 bestätigt

Battlefield 6 Season 2 wird eine neue Map bekommen. Wie die Entwickler im BattlefieldBlog bestätigt haben, wird der Multiplayer-Shooter im Laufe der neuen Saison am 17. Februar 2026 um eine neue Karte erweitert.

Die neue Battlefield-6-Map Contaminated © Electronic Arts

Diese hört auf den Namen " Contaminated " und soll zunächst im Battlefield Labs-Modus getestet werden, bevor diese im Laufe der neuen Saison Einzug in den Multiplayermodus hält. Ziel des Tests ist es herauszufinden, wie "Fahrzeugkämpfe am Boden und in der Luft mit dem Infanterie-Kampf des Spiels funktionieren," schreiben die Entwickler:innen.

Weiter heißt es, man wolle im Labs-Modus auch neue Spielinhalte testen. Darunter den brandneuen AH-6 Little Bird-Hubschrauber , der ebenfalls mit Season 2 Einzug in Battlefield 6 halten wird.

Eine weitere neue Battlefield-6-Map wurde ebenfalls für die Zukunft bereits bestätigt: Golmud Railway . "Golmud Railway wird für das heutige Battlefield neu aufgebaut, nicht einfach übernommen. Unser Ziel ist es, das zu bewahren, was die Karte in Battlefield 4 so unvergesslich gemacht hat, insbesondere ihr kombiniertes Waffen-Gameplay, während wir gleichzeitig die Spielbarkeit verbessern und die Unterstützung für die Systeme von Battlefield 6 optimieren. Golmud ist als die bisher größte Battlefield-6-Karte geplant, was uns die Möglichkeit gibt, das Gameplay auf einer größeren Skala auszubauen.ans der Reihe dürften die Karte bereits aus Battlefield 5 kennen, wo sie zu den beliebtesten Maps schlechthin zählt," heißt es im Blog.

03 Battlefield 6 Season 2 Releasetermin steht fest

Battlefield 6 Season 2 startet am 17. Februar 2026. Ursprünglich wurde erwartet, dass Saison 2 bereits im Januar starten würde, doch Entwickler Battlefield Studios und Publisher Electronic Arts (EA) haben den Start verschoben , um neue Inhalte für Season 1 bringen und weitere Qualitätsverbesserungen basierend auf Community-Feedback implementieren zu können.

Get ready because Battlefield 6 Season 2 will be released on February 17 © Electronic Arts

Bis zum Release von Season 2 läuft die aktuelle Saison weiter. Dabei wird diese mit neuen Herausforderungen, Bonus-Belohnungen und zusätzlichen Inhalten erweitert, um die Wartezeit zu überbrücken:

Season 1 Erweiterungs-Update für Battlefield 6 und REDSEC am 20. Januar

Neuer Frostfire Bonus-Pfad am 27. Januar (Waffenpaket, Bonus-Skins, XP-Boosts und mehr)

Valentinstags-Login-Belohnungen, Doppel-XP-Wochenenden und mehr geplant

Start von Battlefield 6 Season 2 am 17. Februar 2026

Für welche Plattformen erscheint das Update? Battlefield 6 Season 2 wird dann als kostenloses Update auf allen Plattformen verfügbar sein, auf denen das Spiel erhältlich ist. Als PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

____________________________________________________________________________________________

04 Der Aufbau von Battlefield 6 Season 2

Season 2 von Battlefield 6 dürfte erneut in mehreren Phasen erscheinen und einen Battle Pass mitbringen. Konkrete Details dazu, wie Battlefield 6 Season 2 aufgebaut sein wird, hat das Entwicklerteam bislang noch nicht verraten. Allerdings lässt sich der Aufbau aus den Strukturen von Season 1 ableiten und entsprechend für die neue Saison anpassen.

Battlefield 6 setzt wie viele Live-Service-Shooter auf ein Battle Pass-System. Der Pass für neue Freischaltungen ist in der Regel in Wochenabschnitte und Belohnungsstufen unterteilt, die Spielerinnen und Spieler durch Gameplay, Herausforderungen und XP-Gewinn freischalten können.

Der Battle Pass umfasst 100 Stufen, die kosmetische Items, Waffenskins, XP-Booster & mehr bieten.

In Season 1 gab es mehrere individuelle Belohnungspfade sowie zusätzliche Premium-Inhalte, die mit Kauf des Passes oder höherwertiger Editionen (z. B. Phantom Edition) erhältlich waren.

The Battle Pass from Battlefield 6 Season 1 © Electronic Arts

Für Season 2 ist zu erwarten, dass wieder ein neuer Battle Pass erscheint. Diesmal mit eigenen thematischen Fortschrittsstufen, Herausforderungen und Belohnungen, die sich vom früheren Inhalt unterscheiden und neue Skins, Gadgets und möglicherweise sogar Waffen beinhalten könnten.

05 Phasen & Content-Drops in Season 2

In Season 1 von Battlefield wurde der Inhalt typischerweise über mehrere Wochen bzw. Phasen ausgerollt. Damit wollte das Entwicklerteam sicherstellen, dass der Shooter-Hit sich immer wieder neu und frisch anfühlt und Spieler:innen regelmäßig neue Inhalte entdecken können. Dazu gehörten:

neue Maps (z. B. Blackwell Fields)

neue Waffen und Gadgets

zusätzliche Spielmodi

thematische Story-Elemente und zeitlich begrenzte Events

Season 2 von Battlefield 6 folgt wahrscheinlich einem ähnlichen Mehr-Phasen-Modell, bei dem nicht alles auf einmal freigeschaltet wird, sondern durch regelmäßige Updates über Wochen verteilt Inhalte dazukommen und damit die Action auf den Schlachtfeldern frisch halten.

06 Die Inhalte von Battlefield 6 Season 2

Welche neuen Spielinhalte Battlefield 6 Season 2 bringen wird, ist derzeit noch unklar. Das Teaser-Video zeigt jedoch grünes Gas, das in Verbindung mit schweren Atemgeräuschen unter einer Gasmaske akustisch untermalt wird.

We're always happy to getnew skins and content © Electronic Arts

Das deutet darauf hin, dass die zweite Saison eine Art toxisches Giftgas mitbringen könnte. Ein vergleichbares Gadget kennen Fans der Reihe bereits aus Battlefield 1 , das eine ähnliche Spielmechanik aufwies. Season 2 dürfte also Features wie ein Masken-System und eine eingeschränkte Sicht durch ausströmendes Gas mitbringen.

Welche Neuerungen es sonst noch geben wird, ist derzeit noch offen. Einem aktuellen Leak zufolge könnte die zweite Saison von Battlefield 6 mit dem AH-6 Little Bird einen neuen Helikopter mitbringen. Die Rede ist zudem von von mehreren neuen Granatwerfern und einer frischen Impact-Granate.

Welche neuen Maps, Waffen, Features und Inhalte Battlefield 6 Season 2 bringen wird, dürften die Battlefield Studios vermutlich Ende Januar oder Anfang Februar offiziell verraten.