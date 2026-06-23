Bike
Die wichtigsten Bikepark-Openings 2026 in der Schweiz
Bikepark Wiriehorn: Der frühe Saisonstart im Berner Oberland
Alpenbikepark Chur: Früher Start in Graubünden
Bike Kingdom Park Lenzerheide: Das grosse Saison-Highlight
Bikepark Verbier: Klassiker im Wallis
Bike Park Bellwald: Downhill und Events im Goms
Bikepark-Openings Schweiz 2026 im Überblick
Bikepark
Region
Saisonstart 2026
Vollbetrieb
Level
Bikepark Wiriehorn
Berner Oberland
19.04.
02.07.
Anfänger bis Profi
Alpenbikepark Chur
Graubünden
02.05.
27.06.
Anfänger bis Fortgeschrittene
Leysin Bike Park
Waadt
13.05.
13.05.
Familien bis Enduro-Rider
Bike Kingdom Park Lenzerheide
Graubünden
22.05.
27.06.
Anfänger bis Profi
Bike Park Bellwald
Wallis
23.05.
23.05.
Anfänger bis Profi
BikerBerg Flumserberg
St. Gallen
23.05. (Teilbetrieb)
06.06.
Familien & Einsteiger
Bikepark Saint-Luc
Wallis
30.05.
30.05.
Anfänger bis Experten
Bike Kingdom Park Arosa
Graubünden
30.05.
27.06.
Familien & Fortgeschrittene
Bikepark Zermatt – Matterhorn
Wallis
01.06.
Mitte Juni
Familien bis Profi
Bikepark Verbier
Wallis
04.06.
20.06.
Anfänger bis Profi
Bike Park Nara
Tessin
06.06.
06.06.
Fortgeschrittene & Familien
Bikeparadies Corviglia
Engadin
06.06.
27.06.
Familien bis Profi
Bikepark Vercorin
Wallis
13.06.
13.06.
Familien & Einsteiger
Bikepark Crans-Montana
Wallis
13.06.
Ende Juni
Anfänger bis Experten
Champéry – Les Crosets – Morgins
Wallis
ab 14.05. / 27.06. gestaffelt
26.06.
Einsteiger bis Profi
Die wichtigsten Bikepark-Events 2026
Event
Datum
Destination
Bike Kingdom Opening
6.–7. Juni 2026
Lenzerheide
WHOOP UCI MTB World Cup
19.–21. Juni 2026
Lenzerheide
Pass'Portes du Soleil
26.–28. Juni 2026
Champéry / Les Crosets / Morgins
Riding High
27.–28. Juni 2026
Bellwald
ENDURO²
5.–7. Juli 2026
Verbier
Bike Kingdom Hunt
10.–12. Juli 2026
Arosa
IXS Downhill Cup Finale
Anfang Oktober 2026
Bellwald
Bikeparks für verschiedene Skilllevels
- Bike Kingdom Park Lenzerheide: FLOWline, Skill Center und verschiedene Streckenoptionen erleichtern den Einstieg.
- BikerBerg Flumserberg: Familienfreundliche Trails und ein übersichtliches Streckennetz machen den Park besonders zugänglich.
- Bikepark Vercorin: Family Park und Funslope eignen sich ideal für erste Bikepark-Erfahrungen.
- Bikepark Zermatt – Matterhorn: Blaue Trails wie der Sunnegga Trail bieten Fahrspass vor beeindruckender Alpenkulisse.
- Bike Kingdom Park Arosa: Familienfreundliche Angebote und abwechslungsreiche Strecken für unterschiedliche Fahrlevels.
- Leysin Bike Park: Flowtrails und einfache Strecken machen den Park zu einer attraktiven Wahl für Familien und Freizeitfahrer.
- Bikeparadies Corviglia: Die Flow Trails rund um St. Moritz verbinden entspanntes Riding mit alpinen Ausblicken.
- Bikepark Verbier: Neun Downhill- und 18 Enduro-Trails bieten zahlreiche Möglichkeiten für sportliche Fahrer.
- Champéry – Les Crosets – Morgins: Das Schweizer Portes-du-Soleil-Gebiet beherbergt eine der bekanntesten Weltcup-Strecken Europas.
- Bike Park Bellwald: Anspruchsvolle rote und schwarze Lines machen Bellwald zu einer festen Grösse im Schweizer Downhill-Sport.
- Bikepark Saint-Luc: North-Shore-Elemente, Sprünge und technische Passagen sorgen für zusätzliche Herausforderungen.
- Bikepark Crans-Montana: Drei Downhill-Strecken mit bis zu 800 Höhenmetern sprechen fortgeschrittene Fahrer und Experten an.
- Bike Park Nara: Lange Singletrail-Abfahrten und die Black Wood Line richten sich vor allem an erfahrene Mountainbiker.
Wann beginnt die Bikepark-Saison in der Schweiz?
- Frühling: Der Bikepark Wiriehorn und der Alpenbikepark Chur gehören zu den ersten Anlagen, die ihre Trails für die Saison 2026 öffnen.
- Sommer: Zwischen Juni und August befinden sich die meisten Schweizer Bikeparks im Vollbetrieb. In dieser Zeit sind nahezu alle Lifte, Trails und Skill Areas geöffnet.
- Herbst: Viele Bikeparks bleiben bis Mitte oder Ende Oktober geöffnet. Kühlere Temperaturen und weniger Betrieb machen diese Zeit für viele Rider besonders
Tipps für deinen Bikepark-Besuch
- Öffnungszeiten prüfen: Viele Bikeparks starten zunächst mit Wochenendbetrieb, bevor sie einige Wochen später in den täglichen Betrieb wechseln. Prüfe deshalb vor der Anreise die aktuellen Öffnungszeiten und den Liftbetrieb.
- Passenden Bikepark wählen: Nicht jeder Park richtet sich an dieselbe Zielgruppe. Familien und Einsteiger profitieren von Flowtrails und Skill Areas, während fortgeschrittene Fahrer eher technische Downhill- oder Enduro-Strecken bevorzugen.
- Die richtige Ausrüstung mitbringen: Ein Fullface-Helm und Protektoren sind auf vielen Strecken empfehlenswert. Besonders auf roten und schwarzen Trails erhöhen sie die Sicherheit deutlich.