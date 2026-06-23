Die Bikeparksaison 2026 startet durch. Von den ersten Saisonstarts im April bis zum Vollbetrieb im Juni bietet die Schweiz einige der abwechslungsreichsten Bikeparks Europas. Dieser Guide liefert dir alle wichtigen Saisonstarts, Event-Highlights und Tipps für die perfekte Planung – egal ob für Familien, Einsteiger oder Downhill-Profis. Viele der bekanntesten Mountainbike-Regionen des Landes – von Graubünden über das Wallis bis ins Berner Oberland rund um Grindelwald – öffnen für die neue Saison wieder ihre Trails, Liftanlagen und Skill Areas.

Die Bikeparksaison 2026 startet durch. Von den ersten Saisonstarts im April bis zum Vollbetrieb im Juni bietet die Schweiz einige der abwechslungsreichsten Bikeparks Europas. Ob Bikepark Lenzerheide, Bikepark Verbier oder familienfreundliche Flowtrails im Wallis – dieser Guide zeigt die wichtigsten Openings, Events und Saisonstarts 2026.

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Die wichtigsten Bikepark-Openings 2026 in der Schweiz

Die Schweizer Bikesaison startet 2026 bereits im April. Während einige Bikeparks früh in den Wochenendbetrieb gehen, öffnen viele alpine Destinationen ihre Anlagen schrittweise bis Ende Juni. Zu den spannendsten Saisonstarts zählen Lenzerheide, Verbier, Bellwald, Chur und Wiriehorn.

01 Bikepark Wiriehorn: Der frühe Saisonstart im Berner Oberland

Der Bikepark Wiriehorn eröffnet die Saison bereits am 19. April 2026 und gehört damit zu den frühesten Bikepark-Openings der Schweiz. Neu sind der sanierte Downhill-Trail «Der Mutz» sowie eine zusätzliche Pro-Line. Insgesamt stehen fünf Trails für Anfänger bis Profis zur Verfügung.

Am Wiriehorn gibt es Trails in allen Schwierigkeitsgraden. © Flying Metal

02 Alpenbikepark Chur: Früher Start in Graubünden

Mit Saisonstart am 2. Mai 2026 zählt auch Chur zu den Frühstartern. Der Park bietet fünf Trails, darunter den Chur Flow Trail, und eignet sich mit blauen, roten und schwarzen Strecken für unterschiedliche Fahrlevels. Gemeinsam mit Lenzerheide und Arosa gehört Chur zum Bike Kingdom Netzwerk, das zahlreiche Trails in Graubünden verbindet. Auch die Bike-Destination Flims Laax zählt zu den bekanntesten Mountainbike-Regionen der Schweiz.

03 Bike Kingdom Park Lenzerheide: Das grosse Saison-Highlight

Der Bike Kingdom Park Lenzerheide startet am 22. Mai 2026 in die neue Saison. Highlights sind das Bike Kingdom Opening am 6. und 7. Juni sowie der WHOOP UCI MTB World Cup vom 19. bis 21. Juni. Mit fünf Bikepark-Lines und Skill Center zählt Lenzerheide zu den bekanntesten Bikeparks der Schweiz .

Man weiss zu feiern in der Lenzerheide © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

04 Bikepark Verbier: Klassiker im Wallis

Downhill, Enduro, Crosscountry - Verbier hat viel zu bieten. © Jey Crunch

Der Walliser Klassiker öffnet offiziell am 4. Juni 2026. Neun Downhill- und 18 Enduro-Trails machen Verbier zu einer der vielseitigsten Bikepark-Destinationen Europas . Anfang Juli findet zudem das bekannte Team-Event ENDURO² statt.

05 Bike Park Bellwald: Downhill und Events im Goms

Bellwald startet am 23. Mai 2026 in die Saison. Der Park richtet sich vor allem an Downhill-Fans und lockt mit Events wie Riding High Ende Juni und dem IXS Downhill Cup Finale im Herbst.

06 Bikepark-Openings Schweiz 2026 im Überblick

Von den ersten Saisonstarts im April bis zu den grossen Sommer-Openings Ende Juni öffnen die Schweizer Bikeparks schrittweise ihre Lifte und Trails.

Bikepark Region Saisonstart 2026 Vollbetrieb Level Bikepark Wiriehorn Berner Oberland 19.04. 02.07. Anfänger bis Profi Alpenbikepark Chur Graubünden 02.05. 27.06. Anfänger bis Fortgeschrittene Leysin Bike Park Waadt 13.05. 13.05. Familien bis Enduro-Rider Bike Kingdom Park Lenzerheide Graubünden 22.05. 27.06. Anfänger bis Profi Bike Park Bellwald Wallis 23.05. 23.05. Anfänger bis Profi BikerBerg Flumserberg St. Gallen 23.05. (Teilbetrieb) 06.06. Familien & Einsteiger Bikepark Saint-Luc Wallis 30.05. 30.05. Anfänger bis Experten Bike Kingdom Park Arosa Graubünden 30.05. 27.06. Familien & Fortgeschrittene Bikepark Zermatt – Matterhorn Wallis 01.06. Mitte Juni Familien bis Profi Bikepark Verbier Wallis 04.06. 20.06. Anfänger bis Profi Bike Park Nara Tessin 06.06. 06.06. Fortgeschrittene & Familien Bikeparadies Corviglia Engadin 06.06. 27.06. Familien bis Profi Bikepark Vercorin Wallis 13.06. 13.06. Familien & Einsteiger Bikepark Crans-Montana Wallis 13.06. Ende Juni Anfänger bis Experten Champéry – Les Crosets – Morgins Wallis ab 14.05. / 27.06. gestaffelt 26.06. Einsteiger bis Profi

Die wichtigsten Bikepark-Events 2026

Viele Schweizer Bikeparks verbinden ihre Saisonstarts mit Festivals, Rennen und Community-Events. Wer seinen Besuch rund um ein Opening plant, findet 2026 mehrere Highlights im Kalender.

Event Datum Destination Bike Kingdom Opening 6.–7. Juni 2026 Lenzerheide WHOOP UCI MTB World Cup 19.–21. Juni 2026 Lenzerheide Pass'Portes du Soleil 26.–28. Juni 2026 Champéry / Les Crosets / Morgins Riding High 27.–28. Juni 2026 Bellwald ENDURO² 5.–7. Juli 2026 Verbier Bike Kingdom Hunt 10.–12. Juli 2026 Arosa IXS Downhill Cup Finale Anfang Oktober 2026 Bellwald

07 Bikeparks für verschiedene Skilllevels

Die Schweizer Bikeparks bieten Strecken für nahezu jedes Fahrniveau. Während einige Destinationen mit Flowtrails, Skill Areas und familienfreundlichen Angeboten überzeugen, richten sich andere mit technischen Downhill-Strecken und grossen Sprüngen an erfahrene Rider.

Last Rider Standing - die ultimative Challenge in Lenzerheide © Bike Kingdom / Lenzerheide

Bikeparks für Einsteiger und Familien

Bike Kingdom Park Lenzerheide: FLOWline, Skill Center und verschiedene Streckenoptionen erleichtern den Einstieg.

BikerBerg Flumserberg: Familienfreundliche Trails und ein übersichtliches Streckennetz machen den Park besonders zugänglich.

Bikepark Vercorin: Family Park und Funslope eignen sich ideal für erste Bikepark-Erfahrungen.

Bikepark Zermatt – Matterhorn: Blaue Trails wie der Sunnegga Trail bieten Fahrspass vor beeindruckender Alpenkulisse.

Bike Kingdom Park Arosa: Familienfreundliche Angebote und abwechslungsreiche Strecken für unterschiedliche Fahrlevels.

Leysin Bike Park: Flowtrails und einfache Strecken machen den Park zu einer attraktiven Wahl für Familien und Freizeitfahrer.

Bikeparadies Corviglia: Die Flow Trails rund um St. Moritz verbinden entspanntes Riding mit alpinen Ausblicken.

Für Fortgeschrittene und Profis

Bikepark Verbier: Neun Downhill- und 18 Enduro-Trails bieten zahlreiche Möglichkeiten für sportliche Fahrer.

Champéry – Les Crosets – Morgins: Das Schweizer Portes-du-Soleil-Gebiet beherbergt eine der bekanntesten Weltcup-Strecken Europas.

Bike Park Bellwald: Anspruchsvolle rote und schwarze Lines machen Bellwald zu einer festen Grösse im Schweizer Downhill-Sport.

Bikepark Saint-Luc: North-Shore-Elemente, Sprünge und technische Passagen sorgen für zusätzliche Herausforderungen.

Bikepark Crans-Montana: Drei Downhill-Strecken mit bis zu 800 Höhenmetern sprechen fortgeschrittene Fahrer und Experten an.

Bike Park Nara: Lange Singletrail-Abfahrten und die Black Wood Line richten sich vor allem an erfahrene Mountainbiker.

Wann beginnt die Bikepark-Saison in der Schweiz?

Die Saison startet je nach Höhenlage und Schneebedingungen unterschiedlich früh.

Frühling: Der Bikepark Wiriehorn und der Alpenbikepark Chur gehören zu den ersten Anlagen, die ihre Trails für die Saison 2026 öffnen.

Sommer : Zwischen Juni und August befinden sich die meisten Schweizer Bikeparks im Vollbetrieb. In dieser Zeit sind nahezu alle Lifte, Trails und Skill Areas geöffnet.

Herbst : Viele Bikeparks bleiben bis Mitte oder Ende Oktober geöffnet. Kühlere Temperaturen und weniger Betrieb machen diese Zeit für viele Rider besonders

Tipps für deinen Bikepark-Besuch

Eine gute Vorbereitung hilft dabei, den passenden Bikepark zu finden und die Bedingungen vor Ort optimal zu nutzen.

Öffnungszeiten prüfen: Viele Bikeparks starten zunächst mit Wochenendbetrieb, bevor sie einige Wochen später in den täglichen Betrieb wechseln. Prüfe deshalb vor der Anreise die aktuellen Öffnungszeiten und den Liftbetrieb.

Passenden Bikepark wählen: Nicht jeder Park richtet sich an dieselbe Zielgruppe. Familien und Einsteiger profitieren von Flowtrails und Skill Areas, während fortgeschrittene Fahrer eher technische Downhill- oder Enduro-Strecken bevorzugen.

Die richtige Ausrüstung mitbringen: Ein Fullface-Helm und Protektoren sind auf vielen Strecken empfehlenswert. Besonders auf roten und schwarzen Trails erhöhen sie die Sicherheit deutlich.

Die Schweizer Bikepark-Saison 2026 startet früh

Die Schweizer Bikepark-Saison 2026 verspricht Highlights für jedes Level: Von ersten Runs am Wiriehorn im April bis zu den Sommer-Openings in Lenzerheide, Verbier und Bellwald. Egal ob Familien-Flowtrails, technische Downhill-Lines oder internationale Events wie der UCI World Cup – hier findet jeder das passende Abenteuer. Frühstarter nutzen Wiriehorn oder Chur, während der Sommer mit Top-Events wie dem Bike Kingdom Opening und der Enduro²-Serie wartet.