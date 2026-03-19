Die besten Early-Game-Builds für Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 bietet ein anspruchsvolles, aber äusserst unterhaltsames Kampfsystem – nicht zuletzt dank der vielfältigen Build-Optionen. Gerade am Anfang kann es schwierig sein, die richtige Zusammenstellung zu finden, wenn man das System noch nicht vollständig durchschaut hat. Wenn ihr euch also noch im ersten Akt befindet – also ungefähr unter 10 Spielstunden – ist dieser Guide genau das Richtige für euch.

Der beste Early-Game-Build für Gustave

Präsentation von Gustave © Sandfall Interactive

Bei Gustave dreht sich alles um seine Fähigkeit Surcharge (Aufladung), um maximalen Schaden auszuteilen, sowie um die Fraktur, die Gegner betäubt.

Statistiken

Geschwindigkeit + kritische Treffer, um Surcharge möglichst schnell zu erreichen – kritische Treffer erzeugen mehr Marken bei Assaut de lumière (Lichtangriff).

Waffe

Gustaves Waffen haben keine Spezialfähigkeiten. Nutzt daher eine Waffe, gegen die der Gegner schwach ist, oder rüstet die stärkste verfügbare Waffe aus. Ein Glücksbonus ist ideal. Gaulteram ist eine der besten Optionen. Achtung: Sie liegt nicht auf dem Hauptweg. Vor den Falaises de Rochevague (Felsenklippen) biegt im Open World nach rechts ab und nehmt einen kleinen Seitenpfad. Dort trefft ihr auf einen Knospen-Boss und 2 weitere Gegner. Der Boss ist ziemlich zäh und trifft hart, aber seine Kombos sind nicht allzu kompliziert. Besiegt sie und erhaltet die Gaulteram.

Fähigkeiten

Assaut de Lumière (Lichtangriff) – für Surcharge, da die 3 Treffer Aufladungen erhöhen

Surcharge (Aufladung) – für Fraktur und hohen Schaden

Récupération (Erholung) – heilt und gibt einige Aufladungen zurück

Tir marquant (Markierungsschuss) – für Kombos mit dem Team

Fracas (Getöse)

Puissance (Kraft) – zum Boosten des Teams

Pictos:

Énergie – départ (Startenergie) – erzeugt 1 AP zu Rundenbeginn

Énergie mortelle (Tödliche Energie) – erzeugt 1 AP, wenn Gustave einen Gegner tötet

Initiative – als Erster spielen

Luminas:

Brûlures critiques (Kritische Verbrennungen)

Énergie – Départ

Tir marquant

Tir brûlant (Brennender Schuss)

Marque brûlante (Brennende Marke)

Polyvalent – Doppelschläge für mehr Aufladungen

Fracture améliorée (Verbesserte Fraktur)

Der beste Early-Game-Build für

Präsentation von Lune © Sandfall Interacvite

Schon im Early Game gibt es viele Build-Möglichkeiten für Lune. Hier stellen wir einen flexiblen Build vor, der verschiedene Elemente nutzt und auch die Fähigkeit Chaos ermöglicht.

Statistiken

Glück + Vitalität für regelmässigere kritische Treffer, was Fähigkeiten wie Électrification, Danse d’Éclair und Tonnerre verstärkt.

Waffe:

Trebuchim, um Marken zu generieren und schneller Chaos zu erreichen – schiesst also jede Runde im Freischuss-Modus. Alternativ könnt ihr Déminérim nutzen, das die AP-Kosten von Blitz-Fähigkeiten um 1 senkt. In diesem Fall solltet ihr die Agilität erhöhen.

Fähigkeiten

Immolation – Verbrennung anwenden + mit Gustaves Marken spielen

Transfert thermique (Thermischer Transfer) – AP durch Verbrennungen gewinnen

Chaos – hoher Schaden

Chute de tonnerre (Donnerschlag) – trifft alle Gegner

Lueur de guérison (Heilschimmer) oder Genèse élémentaire (Elementargenese), falls ihr nicht heilen wollt

Danse d’éclairs (Blitztanz) – für One-Shots mit vielen AP

Optional: Électrification, wenn ihr Full-Blitz mit Déminérim spielt

Pictos:

Hier setzen wir auf Pictos für den Freischuss-Modus sowie AP-Generierung:

Énergie – Départ (Startenergie)

Tirs marquants (Markierungsschüsse)

Visée améliorée (Verbessertes Zielen)

Luminas:

Tirs marquants

Énergie parade (Paradeenergie)

Brûlure critique (Kritische Verbrennung)

Sniper

Marque gratifiante (Lohnende Marke)

Danger protecteur (Schützende Gefahr)

Der beste Early-Game-Build für Maëlle

Präsentation von Maëlle © Sandfall Interactive

Das Ziel bei Maëlle ist es, in der Virtuose-Haltung anzugreifen, um einen enormen Schadensboost zu erhalten.

Waffe

Für die Synergie mit Gustave und Lune empfiehlt sich Bruleurum für Verbrennungen. Alternativ könnt ihr Medalum nutzen – das verursacht zwar keine Verbrennungen, startet aber direkt in der Virtuose-Haltung. Achtung: Medalum erhaltet ihr, indem ihr die Arena mit Maëlle im Dorf der Gestrals bestreitet.

Statistiken

Agilität und Glück erhöhen, wenn ihr Bruleurum spielt. Spielt ihr Medalum, ersetzt Agilität durch Verteidigung.

Fertigkeiten

Pivot offensif (Offensiver Pivot) – günstig, wendet Verwundbarkeit an

Percée (Durchbruch) – profitiert von Lunes und Gustaves Marken

Fleuret furieux (Wütender Florettangriff) – hält die Virtuose-Haltung

Mezzo forte – hält die Virtuose-Haltung

Pas rapide (Schneller Schritt) – nutzt Verbrennungen

Letzter Slot: Etincelle (Funke) für sichere Verbrennungen oder Enfreindre les règles (Regeln brechen), falls Gegner Schilde haben

Beginnt mit Pivot offensif, dann Fleuret furieux und Mezzo forte. Fehlen AP, nutzt Pas rapide für den Virtuose-Modus – der Gegner muss dafür allerdings brennen.

Pictos:

Initiative améliorée (Verbesserte Initiative)

Contre amélioré (Verbesserter Konter)

Carapace automatique (Automatischer Panzer) – damit Maëlle nicht in den Defensivmodus wechseln muss, wenn die LP knapp werden

Luminas:

Brûlure critique (Kritische Verbrennung)

Énergie mortelle (Tödliche Energie)

Énergie de départ (Startenergie)

Énergie parade (Paradeenergie)

Énergie saut (Sprungenergie)

Contre amélioré (Verbesserter Konter)

Der beste Early-Game-Build für Sciel

Präsentation von Sciel © Sandfall Interactive

Bei Sciel lassen wir die Figur allein kämpfen. Der Build ist entsprechend auf Solokämpfe ausgelegt – und ihre Fähigkeiten eignen sich hervorragend dafür.

Waffe

Als später Neuzugang im Team hat Sciel zunächst wenig Waffenauswahl. Ihr könnt beim Scieleson (Standardwaffe) bleiben oder zum Chation greifen, das deutlich mehr Schaden verursacht – allerdings zum Preis von doppeltem Schaden, der auch euch trifft. Risikofreude ist hier gefragt.

Statistiken

Vitalität und Glück erhöhen. Agilität ist ebenfalls eine gute Wahl, besonders mit dem Scieleson.

Fertigkeiten:

Présage ciblé (Gezieltes Omen)

Lame spectrale (Spektralklinge)

Destin scellé (Versiegeltes Schicksal)

Récolte (Ernte)

Carte marquante (Markierungskarte)

Mauvais présage (Böses Omen)

Falls ihr nicht solo spielen wollt: Sombre récolte (Dunkle Ernte) ist ein starker Gruppenheilzauber.

Beginnt mit Mauvais présage gegen mehrere Gegner oder mit Carte marquante gegen einzelne.

Pictos :

Dernier Rempart Critique (Letztes Bollwerk – Kritisch) – gibt 100% Kritchance, wenn Sciel allein kämpft. Glück muss dann nicht erhöht werden.

Dernier Rempart Accélérant (Letztes Bollwerk – Beschleunigend)

Dernier Rempart Protecteur (Letztes Bollwerk – Schützend)

Lumina:

Loup solitaire (Einzelgänger)

Énergie mortelle (Tödliche Energie)

Marque gratifiante (Lohnende Marke)

Initiative

Contre amélioré (Verbesserter Konter)

Énergie – départ (Startenergie)

Mit diesen Builds solltet ihr Akt 1 ohne grössere Probleme meistern und auch den Beginn von Akt 2 gut überstehen. Also nichts wie los – besiegt die Névrons im Game of the Year 2025!