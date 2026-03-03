EA FC 26: Die beste Formation und Taktik für den FC Thun

Der FC Thun surft nach dem Aufstieg in der Schweizer Super League auf einer Erfolgswelle und thront mit großen Abstand an der Spitze. Was das Team Woche für Woche abliefert, ist beeindruckend und zeigt, wie viel Potenzial in dieser Mannschaft steckt. Genau diesen Erfolgshunger kannst du auch auf den virtuellen Rasen übertragen. Du willst mit dem FC Thun auch in EA FC 26 dominieren und deine Gegner zur Verzweiflung bringen? Wir zeigen dir hier das perfekte taktische Setup und die optimale Formation.

01 FC Thun in EA FC 26: Die beste Formation

Die perfekte Aufstellung für den FC Thun in FC 26 © EA Sports

Die beste Formation ist derzeit das 4-4-1-1. Natürlich bleibt die Wahl der Aufstellung immer auch ein wenig subjektiv, doch es gibt viele gute Gründe, weshalb genau dieses System am effektivsten ist, um das Maximum aus dem Kader herauszuholen.

Mit dem 4-4-1-1 hast du eine Formation, die so konzipiert ist, dass sie absolut keine systembedingten Nachteile mit sich bringt - ganz im Gegensatz zu der offensiveren Variante wie der Raute, bei denen du spielerische Defizite mühsam ausgleichen musst. Das ist essenziell, um sicherzustellen, dass du ein Spiel nur dann verlierst, wenn du selbst Fehler am Controller machst.

Die drei zentralen Mittelfeldspieler spielen eine Schlüsselrolle dabei, das Spielgeschehen zu diktieren und die Überhand im Zentrum zu behalten. Das Motto in EA FC 26 lautet: Outscoring. Du willst mehr Tore schießen als der Gegner, anstatt dich nur defensiv hinten reinzustellen.

Was den offensiven Block betrifft, so ist die Präsenz im gegnerischen Strafraum dein Hauptmotor. Die Außenmittelfeldspieler müssen zwingend in die Box rücken, um gemeinsam mit dem Stürmer genügend Anspielstationen für den Torabschluss zu bieten.

Der FC Thun jubelt in FC 26 © EA Sports

02 FC Thun in EA FC 26: Die beste Taktik

Kommen wir nun zu den Details, dem Herz des Systems. So konfigurierst du dein 4-4-1-1 Mittelfeld mit dem FC Thun. Auf dem Taktikbildschirm stellst du folgende Parameter ein:

Formation: 4-4-1-1 Mittelfeld

Spielaufbau-Stil: Ausgeglichen

Defensiver Ansatz: Ausgeglichen mit einer Tiefe von 60

Der ausgeglichene Spielaufbau ist am besten, damit du keine Nachteile hast. Während kurze Pässe situativ gut sein können, erlaubt dir "Ausgeglichen", dein Spiel der Situation flexibel anzupassen, ohne auf eine bestimmte Spielweise limitiert zu sein.

Der Wert 60 für die defensive Ausrichtung ist die absolute Empfehlung. Zwar kannst du gegen schwächere Gegner auch mal auf 70 gehen, um höher zu pressen, aber 60 ist der Sweetspot. Alles, was du höher spielst, spielt dem Gegner in die Karten, besonders, wenn er schnelle Dreiecksbälle in die Schnittstellen sucht. Mit der 60er Tiefe verhinderst du diese Kontergefahr zuverlässig.

So stellst du die Taktik des FC Thun in FC 26 optimal ein © EA Sports

FC Thun: Facts & Historie Gründungsdatum 1. Mai 1898 Größter Erfolg Qualifikation für die Champions-League-Gruppenphase (2005/06)

03 FC Thun in EA FC 26: Die besten Spielerrollen

Sobald Formation und Taktiken eingestellt sind, wenden wir uns den Spielerrollen zu. Auch wenn es dieses Jahr nicht mehr zwingend notwendig ist, dass jeder Spieler ein "Plus" auf seine Rolle hat (was beim Kader des FC Thun aber ohnehin fast komplett der Fall ist), sind die richtigen Rollen entscheidend. Das sind die Empfehlungen für deine Startelf:

Unsere Empfehlungen für die Spielerrollen des FC Thun in FC 26 © EA Sports

TW (Steffen): Libero auf Ausgeglichen oder Verteidigung

RV (Dähler): Äußere Abwehr auf Ausgeglichen

IV rechts (Genís): Abwehr auf Verteidigung

IV links (Bürki): Abwehr auf Verteidigung

LV (Franke): Äußere Abwehr auf Ausgeglichen

ZM rechts (Bertone): Allrounder auf Ausgeglichen (Bonus-Tipp: Bei Konteranfälligkeit auf "Absicherung" stellen)

ZM links (Käit): Allrounder auf Ausgeglichen

RM (Fehr): Innensturm auf Ausgeglichen

ZOM (Reichmuth): Motor auf Ausgeglichen

LM (Imeri): Innensturm auf Ausgeglichen

ST (Dursun): Vorgerückter Sturm auf Angriff

Diese Konfiguration der Außenverteidiger (Äußere Abwehr) ist enorm wichtig. Defensiv macht es keinen Unterschied, aber bei Ballbesitz rücken Franke und Dähler so etwas weiter nach außen, was deinen Spielaufbau massiv erleichtert.

Für die zentralen Mittelfeldspieler (Käit und Bertone) ist die Allrounder-Rolle ideal, um das Outscoring-Konzept zu unterstützen. Auf der ZOM-Position ist Reichmuth als "Motor" einem Schattenstürmer vorzuziehen. Ein Schattenstürmer würde zu oft in die Spitze rücken und mit dem Motor behältst du durchgehend drei Spieler im Mittelfeld und sicherst dir so die absolute Spielkontrolle.

Die Außenmittelfeldspieler (Imeri und Fehr) als Innensturm sind essenziell, damit du in der Box mit drei bis vier Spielern auftauchst. Vorne ist Dursun als vorgerückter Sturmprofi und sorgt für die perfekten Laufwege, um die gegnerische Abwehrkette zu knacken.

Jetzt musst du nur noch loslegen und versuchen, dein eigenes Spiel fehlerfrei aufzuziehen. Die Formation nimmt dir Defizite ab - der Rest liegt an dir und deinen Skills.