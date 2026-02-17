FC 26 Ultimate Team: 7 Geheimtipps für Spezialkarten

Ja, es stimmt: Die meisten starken Spezialkarten von Top-Spielern in FC 26 Ultimate Team sind teuer - und für viele Spieler kaum bezahlbar. Aber: Das gilt glücklicherweise nicht für alle Karten! Wir empfehlen dir hier sieben Spezialkarten, die nicht dein virtuelles Portemonnaie leeren, aber dennoch deine Mannschaft verstärken.

Entscheidend für unsere Auswahl sind nicht bloß Ratings der Karten. Mittlerweile geht es auch um PlayStyles , die einer Karte einen besonderen Status verleihen können. RBLZ Gaming Pro RBLZ_Tekkz sagt sogar: “PlayStyles schlagen Attribute.” Unsere Top 7 Geheimtipps für Spezialkarten in FC 26 Ultimate Team:

Info: Marktpreise und Verfügbarkeit ändern sich ständig in FC 26 Ultimate Team. Checke vor dem Kauf immer den aktuellen Transfermarkt. Die hier genannten Preise sind vom 17. Februar 2026.

01 FUT 26 Spezialkarten Geheimtipps: Kevin De Bruyne Winter Wildcards

Kevin De Bruyne Winter Wildcards in FC 26 Ultimate Team © FUTBIN

Position: ZOM (ZM, ZDM)

Beste Ratings: 95 Long Pass, 95 Curve

PlayStyles: Incisive Pass, Finesse Shot, Dead Ball, Pinged Pass, Tiki Taka, Whipped Pass, Inventive

Preis: 79.500 Münzen

Ganz ehrlich: Wir wissen nicht, wieso Kevin De Bruyne Winter Wildcards so günstig ist! Diese Karte wird dich begeistern. Der Star des SSC Neapel spielt schnelle, tödliche und kreative Pässe. Mit dem Finesse Shot PlayStyle ist der frühere Leistungsträger von Manchester City außerdem immer für wunderschöne Tore gut.

02 FUT 26 Spezialkarten Geheimtipps: Marc Bartra Time Warp

Marc Bartra Time Warp in FC 26 Ultimate Team © FUTBIN

Position: IV

Beste Ratings: 91 Reactions, 90 Jumping

PlayStyles: Intercept, Jockey, Block, Anticipate, Slide Tackle, Technical

Preis: 145.000 Münzen

Diese Karte? Einfach nur WOW! Solltest du noch einen Innenverteidiger für deinen Squad benötigen, wird dich Marc Bartra Time Warp nicht enttäuschen. Das Zusammenspiel von Top-Ratings und starken PlayStyles macht ihn zu einem extrem guten Defensivspieler, der es mit jedem Angreifer aufnehmen kann.

03 FUT 26 Spezialkarten Geheimtipps: Sydney Schertenleib Team of the Week

Sydney Schertenleib Team of the Week in FC 26 Ultimate Team © FUTBIN

Position: RM (ZOM, RF, LF)

Beste Ratings: 90 Dribbling und 90 Ball Control

PlayStyles: Technical, Low Driven Shot, Tiki Taka, Rapid, First Touch, Press Proven

Preis: 17.500 Münzen

Wie so viele Spielerinnen des FC Barcelona gehört auch Sydney Schertenleib Team of the Week in FC 26 Ultimate Team zu den Karten, gegen die du nicht gerne spielst. Die erst 19-jährige Schweizerin, die zu den größten Talenten in der Nati gehört, ist schnell, dribbelstark und durch ihre PlayStyles die perfekte Mitspielerin für erfolgreiche Pass-Stafetten.

FAQ: Wer ist Sydney Schertenleib? Wie alt ist Sidney Schertenleib? 19 Jahre (30.01.2007) Woher kommt Sydney Schertenleib? Zürich Für welchen Verein spielt Sydney Schertenleib? FC Barcelona (seit 2024) Ist Sydney Schertenleib schon Nationalspielerin? Ja (bisher 21 Einsätze für die Nati) Besitzt Sydney Schertenleib eine zweite Staatsbürgerschaft? Ja! Sydney besitzt neben der Schweizer auch die Amerikanische Staatsbürgerschaft.

04 FUT 26 Spezialkarten Geheimtipps: Georginio Wijnaldum FC Pro

Georginio Wijnaldum FC Pro in FC 26 Ultimate Team © FUTBIN

Position: ZM (ZOM, ST)

Beste Ratings: 96 Balance, 90 Short Pass

PlayStyles: Incisive Pass, Tiki Taka, Precision Header, Aerial Fortress, First Touch, Press Proven

Preis: 19.250 Münzen

Für weniger als 20.000 Münzen erhältst du mit Georginio Wijnaldum FC Pro einen fast kompletten Spieler, der besonders im Dribbling und im Passspiel überzeugt.

05 FUT 26 Spezialkarten Geheimtipps: Uran Bislimi Team of the Week

Uran Bislimi Team of the Week in FC 26 Ultimate Team © FUTBIN

Position: ZM (ZDM, ZOM)

Beste Ratings: 90 Stamina und 88 Aggression

PlayStyles: Pinged Pass, Finesse Shot, Power Shot, Jockey, Technical, Relentless

Preis: 15.000 Münzen

Die Team of the Week-Version von Uran Bislimi ist eine Top-Karte für deine Mittelfeldzentrale. Der Leistungsträger des FC Lugano aus der Schweizer Super League ist vor allem physisch stark und ein Dribbelkönig. Mit ihm wirst du dich in vielen Zweikämpfen durchsetzen. Außerdem hast du durch verschiedene Abschluss-Playstyles gute Chancen, mit Bislimi Tore zu erzielen.

06 FUT 26 Spezialkarten Geheimtipps: Khéphren Thuram Winter Wildcards

Khéphren Thuram Winter Wildcards in FC 26 Ultimate Team © FUTBIN

Position: ZM (ZDM)

Beste Ratings: 93 Jumping und 92 Short Pass

PlayStyles: Tiki Taka, Incisive Pass, Pinged Pass, Long Ball Pass, Whipped Pass, Inventive, Press Proven, Relentles

Preis: 108.000 Münzen

Khéphren Thuram Winter Wildcards spielt sich nicht wie eine Karte, die nur wenig mehr als 100.000 Münzen kostet. Dank zahlreicher starker PlayStyles ist der Franzose von Juventus Turin vor allem ein Pass-Monster.

07 FUT 26 Spezialkarten Geheimtipps: Lorent Tolaj Team of the Week

Lorent Tolaj Team of the Week in FC 26 Ultimate Team © FUTBIN

Position: ST (ZM, ZOM)

Beste Ratings: 90 Jumping und 90 Agility

PlayStyles: Chip Shot, Gamechanger, Rapid, Press Proven, Quick Step

Preis: 23.500 Münzen

Der Schweizer von Plymouth Argyle aus der englischen League One ist ein bulliger und physisch starker Stürmer, der gleichzeitig sehr schnell ist. Mit dieser explosiven Mischung ist er für einen so niedrigen Preis ebenfalls ein Geheimtipp für FC 26 Ultimate Team.

08 FUT 26 Spezialkarten Geheimtipps: Fazit

Unsere Geheimtipps für FC 26 Ultimate Team beweisen: Nicht alle starken Spezialkaren sind überteuert. Wichtig ist, sich mit den im Game enthaltenen Karten zu beschäftigen und nicht einfach nur die Spieler zu kaufen, die viele Münzen kosten. Dann hast du auch die Chance, deine Mannschaft mit Schnäppchen zu verstärken und mit wenig virtuellem Geld ein konkurrenzfähiges Team aufzustellen.