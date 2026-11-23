Der Geruch einer Eishockey-Garderobe ist legendär – und gefürchtet. Nach 60 intensiven Spielminuten voller kraftvoller Zweikämpfe, Sprints und harter Checks an der Bande ist die Montur der Spieler komplett durchnässt. Wo Höchstleistungen vollbracht werden, fliessen Liter an Schweiss. Doch was viele Hobbysportler als unvermeidbares Übel abtun, betrachten Materialchefs in der Schweizer National League als ernsthafte Herausforderung für Material und Gesundheit.

Wer seine Eishockey-Ausrüstung waschen und instand halten will, steht vor einer echten Knacknuss: Dicke Schaumstoffe, bruchfeste Kunststoffe, feine Lederpartien und Verbundwerkstoffe lassen sich nicht einfach wie gewöhnliche Sportkleidung behandeln. Bakterien zersetzen Salze im Schweiss, greifen Nähte an und sorgen für beissenden Geruch. Mit den richtigen Pflegeroutinen, cleveren Methoden zum Eishockey-Ausrüstung trocknen und gezielten Handgriffen bleibt die Montur hygienisch sauber, geruchsneutral und behält über Jahre ihre lebenswichtige Schutzwirkung.

Warum ist die richtige Reinigung der Schutzkleidung so wichtig?

Eishockey verlangt dem Körper alles ab. Bei schweisstreibenden Einsätzen nehmen die dichten Polster enorme Mengen Feuchtigkeit auf. Bleibt das Equipment feucht in der geschlossenen Tasche liegen, verwandelt sich die Tasche in ein Paradies für Bakterien, Pilzsporen und Mikroorganismen.

Das hat spürbare Konsequenzen:

Hautgesundheit & Infektionen: Aufgescheuerte Hautstellen, kleine Schürfwunden oder aufplatzende Lippen nach harten Zweikämpfen können sich durch bakterienverseuchtes Innenfutter rasch entzünden. Im Profisport führen aggressive Hautkeime wie Staphylokokken im schlimmsten Fall zu wochenlangen Ausfällen. Dass Eishockey ohnehin Spuren im Gesicht hinterlässt, beweist schon der Blick auf die Zahnlücken in der Schweizer National League – umso wichtiger ist es, offene Wunden nicht noch zusätzlichen Infektionsrisiken durch verkeimtes Equipment auszusetzen.

Materialverschleiss: Im Schweiss gelöste Körpersalze wirken aggressiv. Trocknen sie ungehindert ein, kristallisieren sie in den Schaumstofflagen, machen Textilgewebe spröde, zerfressen reissfeste Garne und lassen Lederinnenflächen verhärten.

Verlust der Schutzwirkung: Ein durchweichter oder chemisch angegriffener Dämpfungsschaum verliert seine Rückstellkraft. Verändert sich die Dichte der Protektoren, verringert sich die Fähigkeit, Schläge zuverlässig abzufedern.

Die richtige Pflege der gesamten Eishockey-Ausrüstung ist somit keine Frage der Eitelkeit, sondern eine grundlegende Voraussetzung für Sicherheit auf dem Eis.

USA Hockey-Star Laila Edwards auf dem Eis © Robert Snow/Red Bull Content Pool

Wie kann man die Eishockey-Ausrüstung reinigen und schonend waschen?

Nicht jedes Teil darf in die Waschmaschine. Wer seine Eishockey-Ausrüstung reinigen will, unterteilt die Ausrüstung in maschinenfeste Textilien und stossdämpfende Hartkomponenten.

Ausrüstungsteil Maschinenwäsche erlaubt? Empfohlene Reinigungsmethode Unterwäsche, Stulpen, Trikot Ja 40°C Schonwaschgang, Sportwaschmittel Schienbeinschoner (Inlays) Ja (nur herausnehmbare Polster) 30°C Feinwäsche im Wäschenetz Hose (Pants), Schulter- & Ellbogenschutz Bedingt (ohne aggressive Schleuderzahl) Badewanne mit Handwäsche oder 30°C Schonprogramm Eishockey-Handschuhe Bedingt (Handwäsche empfohlen) Lauwarmes Wasserbad, milde Seife, an der Luft trocknen Helm mit Visier / Gitter Nein (absolutes Verbot) Feuchtes Mikrofasertuch, milde Seifenlauge Schlittschuhe Nein Sohle herausnehmen, feucht auswischen, Kufen abtrocknen

Waschmaschinen-Guide: Was geht, was nicht?

Brustpanzer, Ellbogenschützer und die Schutzhose lassen sich – sofern der Hersteller es erlaubt – bei 30 °C im Schonwaschgang mit minimalem Schleudern reinigen. Klettverschlüsse müssen zwingend vollständig geschlossen werden, da die Haken sonst das Innenfutter aufrauen.

Beim Eishockey-Handschuhe waschen ist Fingerspitzengefühl gefragt: Die empfindlichen Handflächen (Palms) aus Clarino oder Ziegenleder vertragen weder heisses Wasser noch aggressive Chemikalien. Am besten weicht man die Handschuhe in einem lauwarmen Wasserbad mit etwas Funktionswaschmittel ein, spült sie gründlich aus und presst das Wasser sanft mit einem Handtuch heraus.

Wie reinigen Eishockey-Profis ihre Ausrüstung?

In den Garderoben der Schweizer National League überlassen die Klubs bei der Materialhygiene nichts dem Zufall. Erfahrene Materialchefs arbeiten nach strengen Plänen, um die Schutzkleidung der Athleten zwischen Meisterschaftsspielen und Trainingslagern frisch zu halten.

Industrielle Ozon-Schränke: Nahezu jeder Schweizer Spitzenklub setzt auf spezielle Ozon-Desinfektionskammern. Die komplette Ausrüstung wird nach dem Spiel in luftdichte Schränke gehängt. Das freigesetzte Ozongas dringt in die tiefsten Poren der dicken Schaumstofflagen ein und tötet bis zu 99,9% aller geruchsbildenden Bakterien, Viren und Pilze ab – völlig ohne Nässe oder aggressive Chemie.

Professionelle Trockenstrassen: Nach der Desinfektion wandert das Equipment auf beheizte Belüftungsgestelle, die permanent zirkulierende Warmluft direkt durch die Hohlräume von Schonern, Handschuhen und Schlittschuhen blasen.

Materialschonende Waschzyklen: Trikots, Funktionsunterwäsche und abnehmbare Polster werden nach jeder Einheit gewaschen. Hartschalen und empfindliche Protektoren durchlaufen regelmässig materialspezifische Kurzwäschen mit antibakteriellen Spülungen.

Spezialisierte Textilsprays mit Enzymen oder Silberionen und elektrische Schuhtrockner mit Kaltluftgebläse bringen genau diesen Profi-Standard auch ins eigene Equipment-Setup.

Wie entfernt man Schweissgeruch und wie lässt sich die Eishockey-Ausrüstung trocknen?

Der effektivste Schritt im Kampf gegen Gestank erfolgt direkt nach dem Verlassen des Eises. Wer die Sporttasche nach dem Training ungeöffnet im Kofferraum oder im Keller stehen lässt, züchtet Geruchsbakterien im Zeitraffer heran.

Richtiges Vorgehen beim Eishockey-Ausrüstung trocknen:

Sofortiges Auspacken: Sämtliche Teile direkt nach der Rückkehr aus der Tasche holen.

Volle Luftzirkulation gewährleisten: Protektoren auf einem Hockey-Trockenbaum (Hockey Tree) oder stabilen Kleiderbügeln freihängend platzieren. Zungen der Schlittschuhe nach vorne klappen, Einlegesohlen herausnehmen und Handschuhstulpen weit aufbiegen.

Kühle bis lauwarme Umluft nutzen: Ein einfacher Ventilator im Raum beschleunigt die Verdunstung massiv, ohne das Material thermisch zu belasten.

Wichtig: Niemals feuchte Ausrüstungsteile auf heisse Heizkörper legen oder in den Wäschetrockner stecken! Hitze lässt Schaumstoffe schrumpfen, macht Klebeverbindungen porös und trocknet das Leder der Handschuhe aus, bis es reisst.

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Für hartnäckige Gerüche in Textilien hat sich ein altes Hausmittel bewährt: Das Einweichen geruchsintensiver Polster in einer Lösung aus lauwarmem Wasser und klarem Essig (Mischverhältnis 4:1) vor dem eigentlichen Waschgang neutralisiert organische Geruchsmoleküle zuverlässig.

Hier hext Gilles Senn bei einem seiner nur 26 Einsätze letzte Saison. © Getty Images

Wie bleibt die Schutzfunktion der Ausrüstung erhalten?

Eine saubere Ausrüstung darf niemals ihre primäre Aufgabe einbüssen: den Schutz vor harten Schlägen, abgefälschten Pucks und gefährlichen Zusammenstössen. Wie im Leitfaden zu den Eishockey-Positionen beschrieben, verlangt jede Rolle auf dem Feld nach intakten Protektoren.

Weichmacher-Gefahr durch falsche Waschmittel: Verwende niemals Weichspüler, chlorhaltige Bleichmittel oder Fleckensalze. Weichspüler legt sich wie ein Film über Funktionsfasern, zerstört deren Atmungsaktivität und greift die zelluläre Struktur schlagdämpfender Schäume (wie D3O oder Poron) an.

Kontrolle von Hartschalen: Beim Reinigen fallen Haarrisse in Plastik- oder Carbonkappen an Knie und Ellbogen am schnellsten auf. Beschädigte Kappen können bei einem erneuten Sturz splittern und müssen umgehend ausgetauscht werden.

Verschleiss von Riemen und Klett: Ausgeleierte Spanngurte führen dazu, dass Schoner während des Spiels verrutschen. Wenn die Passform nicht mehr sitzt, drohen gefährliche Schutzlücken.

Ein Blick in die Geschichte des Eishockeys erinnert daran, wie spärlich die ersten Pioniere geschützt waren. Moderne Technik bietet unvergleichliche Sicherheit – aber nur, wenn die Materialien intakt bleiben. Wer in harten Playoff-Duellen oder intensiven Zweikämpfen um wichtige Punkte kämpft, darf beim Equipment keine Schwachstellen riskieren. Selbst kleinste Schutzlücken können auf diesem Niveau schmerzhafte Folgen haben.

Sorgfältige Pflege und konsequentes Trocknen zahlen sich doppelt aus: Sie bewahren Sportler vor unangenehmen Gerüchen und Hautproblemen, verlängern die Lebensdauer der teuren Montur um viele Saisons und stellen sicher, dass die Schutzschäume bei harten Treffern jederzeit zuverlässig dämpfen.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was tun gegen riechende Eishockeyhandschuhe?

Der beste Schutz gegen Geruch ist konsequentes Lüften sofort nach Spielende. Hänge die Handschuhe an einem gut belüfteten Ort auf und biege die Manschetten auf, damit Luft ins Innere gelangt. Schuh- oder Handschuhtrockner mit Kaltluftgebläse trocknen den Innenbereich in wenigen Stunden. Zusätzlich helfen enzymatische Hygienesprays, die Bakterien neutralisieren. Handschuhe sollten niemals auf der Heizung getrocknet werden, da die Handflächen sonst verhärten und brechen.

Wie wäscht man Eishockeyhandschuhe?

Beim Eishockey-Handschuhe waschen empfiehlt sich ein schonendes Handbad in lauwarmem Wasser mit einer geringen Dosis Fein- oder Sportwaschmittel. Die Handschuhe behutsam durchkneten und Schmutz sowie Salze mit klarem Wasser gründlich ausspülen. Anschliessend das Wasser sanft mit einem Frottiertuch ausdrücken (nicht auswringen). Zum Trocknen an die frische Luft oder vor einen Ventilator hängen. Sind die Handflächen aus echtem Leder, können sie nach dem Trocknen mit etwas speziellem Lederbalsam geschmeidig gehalten werden.