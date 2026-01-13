FC 26: So hat sich Xherdan Shaqiri seit FIFA 10 entwickelt

Wenn wir über die besten und erfolgreichsten Schweizer Fußballspieler aller Zeiten sprechen, gehört er auf jeden Fall dazu: Xherdan Shaqiri. Gleich zweimal holte "Shaq" die Champions League - und das mit verschiedenen Klubs. 2013 gewann er die Königsklasse mit dem FC Bayern München, 2019 mit dem FC Liverpool.

Xherdan Shaqiri: Größte Erfolge Jahr 2x Champions League-Sieger 2013 (FC Bayern) + 2019 (FC Liverpool) 2x FIFA-Klub-Weltmeister 2014 (FC Bayern) + 2020 (FC Liverpool) 2x UEFA-Supercup-Sieger 2013/14 (FC Bayern) + 2019/20 (FC Liverpool) 1x Englischer Meister 2020 (FC Liverpool) 3x Deutscher Meister 2013, 2014 + 2015 (FC Bayern) 2x DFB-Pokal-Sieger 2013 + 2014 (FC Bayern) 4x Schweizer Meister 2010, 2011, 2012 + 2025 (FC Basel) 3x Schweizer Cupsieger 2010, 2012 + 2025 (FC Basel)

Nach einer schillernden Karriere im Weltfußball kickt Shaqiri seit Sommer 2024 wieder bei seinem Nachwuchsverein. Sofort führte die Nati-Legende (125 Einsätze für die Schweizer Nationalmannschaft) den FC Basel zum Double aus Meisterschaft und Pokal. Dank dieser perfekten Saison stieg auch sein Rating in FC 26 noch einmal deutlich - und das, obwohl Shaqiri mittlerweile 34 Jahre alt ist.

Sein erfolgreiches Comeback beim FC Basel und das deutliche Upgrade in FC 26 haben wir zum Anlass genommen, uns die Evolution von Xherdan Shaqiri auf dem virtuellen Platz seit seiner ersten Karte in FIFA 10 anzuschauen. So hat sich "Shaq" in FIFA/FC Ultimate Team vom Karrierestart bis heute entwickelt!

01 FIFA 10 bis FIFA 12: Vom Talent zum Durchstarter

In FIFA 10 und FIFA 11 war Shaqiri eine klassische Bronze- bis Low-Silber-Option. Rating 61, später leichte Anpassungen, aber ohne spielerischen Impact. Erst mit dem Durchbruch beim FC Basel änderte sich das Bild.

FIFA 12 brachte den ersten größeren Sprung. 76 Rating als linker Mittelfeldspieler, dazu eine Team-of-the-Season-Karte mit 81 Rating. Der Zusammenhang war eindeutig: Stammspieler, Meistertitel, internationale Aufmerksamkeit. Ultimate Team reagierte erstmals sichtbar auf seine Entwicklung.

Ultimate Team-Karten von Xherdan Shaqiri in seinen frühen Karrierejahren © FUTWIZ

02 Die Jahre beim FC Bayern: Viele Titel ohne Rating-Explosion

Der Wechsel zum FC Bayern zur Saison 2012/13 brachte Shaqiri einige Titel - aber keine Rating-Explosion in FIFA. Mit den Münchnern holte er die Champions League, den UEFA-Supercup die Klub-WM und drei Bundesliga-Meisterschaften. In Ultimate Team blieb Shaqiri dagegen im durchschnittlichen Rating-Bereich um die 80. Grund dafür war, dass er beim FC Bayern eher wenig zum Zug kam.

Das führte auch dazu, dass es keine konstanten Team of the Week-Karten oder große Performance-Karten gab. Seine Titel prägten seine Vita, aber nicht die Journey in FIFA Ultimate Team.

03 Stoke City: Prime-Jahre in Ultimate Team

Mit dem Wechsel zu Stoke City in die Premier League nahm seine Karriere weiter Fahrt auf - die Rolle von Shaqiri veränderte sich. Jetzt war er Fixpunkt, Standardexperte und Distanzschütze. In FIFA 17 und FIFA 18 erreichte er mit 82 sein bestes Base-Rating.

Xherdan Shaqiri in FIFA 17 und FIFA 18 © FUTWIZ

Mehrere Informs bis hoch in den 89er-Bereich folgten. Diese Karten waren spielbar. Starker linker Fuß, Top-Schusswerte, solide Physis - Shaqiri wurde von den Medien "Alpen-Messi" getauft und in Ultimate Team wurden seine Karten immer beliebter.

04 Shaqiri in Liverpool: Grüezi, Specialcards!

Wie mit dem FC Bayern gewann Shaqiri auch beim FC Liverpool alles, was auf Klubebene möglich war: Champions League, Premier League, Klub-WM, UEFA-Super-Cup. In Ultimate Team äußerte sich das im Gegensatz zu seiner Zeit in München vor allem über Event-Karten und vereinzelten Performance-Upgrades.

FIFA 19 bis FIFA 21: Xherdan Shaqiri in Ultimate Team © FUTWIZ

Sein Base-Rating blieb stabil, aber ohne weiteren Sprung. Grund dafür war erneut die Rolle. Shaqiri war Rotationsspieler, brachte im Team des damaligen Liverpool-Coaches Jürgen Klopp meist nur Impact von der Bank. Das reichte zwar für ein paar Highlights und die eine oder andere Spezialkarte in Ultimate Team, aber nicht für einen langfristigen Rating-Boost in FIFA.

05 In der MLS bei Chicago Fire: Rating-Absturz in FC 25

Der Wechsel in die MLS führte zu einem schrittweisen Downgrade. Trotz ordentlicher Scorerzahlen bei Chicago Fire verlor Shaqiri in Ultimate Team an Relevanz. Fehlendes Tempo, der Liga-Faktor und das Wettbewerbsniveau wirkten sich aus.

In FC 25 ging es weiter bergab. Mit einem 73 Rating als offensiver Mittelfeldspieler war Shaqiri in Ultimate Team kaum noch spielbar. Aber: Es sollte ein starkes Comeback in FC 26 folgen.

Ultimate Team Karten von Xherdan Shaqiri von FIFA 23 bis FC 26 © FUTWIZ

06 Heute in FC 26: Re-Upgrade nach Basel-Rückkehr

Mit der Rückkehr in die Heimat zum FC Basel änderte sich wieder alles. Shaqiri spielte zentral, war der kreative Fixpunkt und lieferte von Anfang an konstant. 43 direkte Torbeteiligungen in einer Saison waren ein klares Argument für ein Re-Upgrade in Ultimate Team! In FC 26 hat er nun ein 78 Rating. Die Karte ist zwar kein Meta-Monster, aber klar besser als der FC 25-Vorgänger (73).

Xherdan Shaqiri in FC 26 © FUTWIZ

07 Fazit: Die Rating Journey von Shaqiri in Ultimate Team

Xherdan Shaqiris Kartenhistorie in Ultimate Team zeigt ein klares Muster. Titel allein erhöhen keine Ratings. Spielzeit, Verantwortung und Output schon. Seine stärksten Karten kamen immer dann, wenn er auf dem Platz eine zentrale Rolle hatte. FC 26 schließt diesen Kreis. Seine aktuelle Basel-Karte hat ein solides Rating mit Leistungsbezug. Kein Bonus für die Vergangenheit, sondern eine Bewertung der Gegenwart.

Seine Geschichte begann mit einer 61er-Bronzekarte in FIFA 10 und wird mit der 78er-Goldkarte in FC 26 sicherlich noch nicht zu Ende gehen. Schon jetzt (13. Januar 2026) hat Xherdan Shaqiri in 29 Saisonpartien bereits 22 Torbeteiligungen auf dem Konto. Folgt in FC 27 im Herbst das nächste Upgrade der Nati-Legende?