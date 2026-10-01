Die Musik von GTA 6: Alle Infos zu Soundtrack, Songs und Radiosendern

Über den Autor Phil "@nophilterde" Briel Phil ist der Creator hinter nophilterde und ehemaliger Esports-Profi in Spielen wie Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport und FIFA auf PC und Konsolen. Er war als Redakteur bereits für verschiedene Gaming-Websites und -Magazine tätig. Auf RedBull.com stellt er bereits seit 2016 neue Games vor, liefert Hardware-Kaufempfehlungen, Spiele-Guides und mehr.

Musik war schon immer die Seele von Grand Theft Auto und bei GTA 6 wird das nicht anders. Rockstar hat mit "Grand Theft Auto VI: The Album" jetzt sogar ein eigenständiges Soundtrack-Album angekündigt.

Wir sammeln für dich alle bestätigten Songs, die bekannten Radiosender und die aktuellen Leaks zur Musik von GTA 6 in diesem Artikel, der regelmäßig aktualisiert wird, sobald es etwas Neues gibt. Speicher dir die Story also unbedingt ab, um Nichts zu verpassen!

Das Original Red Bull Red Bull Energy Drink Mehr erfahren

Artikel Stand: 18. September 2026

01 GTA 6: The Album: Das offizielle Soundtrack-Album

Wenn eine Spieleserie eng mit seiner Musik verknüpft ist, dann ist das zweifellos die GTA-Reihe. Von Royce Da 5'9" in GTA 3 über Deadmau5 in GTA 4 oder Dr. Dre in Grand Theft Auto V bis hin zu den coolen 80s Vibes in GTA: Vice City um Iron Maiden oder Run DMC.

Wenn GTA 6 am 19. November auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S aufschlägt, dann spielt der Soundtrack natürlich auch wieder eine entscheidende Rolle, um die Atmosphäre im Open-World-Spiel zu unterstreichen.

GTA 6: The Album

Release: 19. November 2026 (zeitgleich mit GTA 6)

Label: Atlantic Records in Kooperation mit Rockstar Games

Tracks: 34 neue, exklusive Songs

Formate: Streaming, Vinyl, CD

GTA 6 is getting its own soundtrack album © Rockstar Games

Am 17. September 2026 hat Rockstar Games "Grand Theft Auto VI: The Album" angekündigt. Das Album entsteht in Zusammenarbeit mit Atlantic Records und erscheint am 19. November 2026, also am gleichen Tag wie GTA 6 selbst. Insgesamt sollen 34 neue, exklusiv für das Spiel produzierte Tracks drauf sein. Rockstar beschreibt die Songauswahl als genreübergreifend und will damit laut eigener Aussage die Energie von Vice City und dem Bundesstaat Leonida einfangen.

Sechs Singles aus "GTA 6: The Album" sind bereits jetzt auf allen großen Streaming-Diensten verfügbar. Bestätigt sind bereits:

Yung Lean – That's It (feat. Future & Metro Boomin)

Travis Scott – RHYNO (produziert von Guy-Manuel de Homem-Christo)

CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. & Etienne de Crécy – Sexy Magic

Morgan Wallen – Last Thing You Need

Rauw Alejandro – Macacoa 2000

Keith Richards – Bright Lights, Big City

Die Songauswahl zeigt schon, wie breit Rockstar bei GTA 6 aufstellt: Hip-Hop, Pop, Latin, Country und Rock treffen in den ersten sechs Tracks direkt aufeinander. Ein Vorgeschmack auf den vollständigen GTA-6-Soundtrack, der im Spiel zu hören sein wird und dutzende Tracks aus den unterschiedlichsten Genres in sich vereinen dürfte.

Grand Theft Auto VI: The Album is also being released on vinyl © Rockstar Games

Besonders cool: Während GTA 6 selbst nur digital erscheint, bekommt das Album eine waschechte physische Veröffentlichung. Rockstar bietet mehrere Vinyl- und CD-Editionen an, darunter drei Exklusiv-Varianten, die es nur über die offizielle Website gibt: eine limitierte Liquid-Filled-Vinyl, eine Splatter-Edition auf Vinyl und eine CD im Jewel Case. Zusätzlich gibt es eigene Vinyl-Farbvarianten mit exklusivem Artwork bei verschiedenen Händlern.

Red Bull Setlist © Red Bull

Schreib dich auf die Setlist! Red Bull Setlist ist eine einmalige Live-Music-Experience, wie du sie noch nie erlebt hast. Am 18. November 2026 feiern wir in der Kölner LANXESS arena 10 Jahre Luciano... und DU bestimmst, was auf der Bühne passiert.

02 GTA-6-Musik: Bestätigte Tracks aus Trailern und Extended Look

Neben dem neuen Album hat Rockstar über Trailer und die Extended Look auch schon zahlreiche lizenzierte Songs bestätigt, die im Spiel selbst laufen. Aus den beiden Trailern sind das:

Tom Petty – Love Is a Long Road

The Pointer Sisters – Hot Together

Wang Chung – Everybody Have Fun Tonight

Tammy Wynette – Talkin' to Myself Again

Zenglen – Child Support

Jay Ferguson – Thunder Island

80s vibes are available in the Vintage Vice City Pack © Rockstar Games

Der Extended Look vom 27. August 2026 hat zudem noch 14 weitere Songs bestätigt, unter anderem:

Birdman ft. Lil Wayne – Pop Bottles

Sexyy Red & Tay Keith – Pound Town

Kodak Black – Skrilla

The Bellamy Brothers – Let Your Love Flow

Def Leppard – Love Bites

Depeche Mode – People Are People

Captain & Tennille – But I Think It's a Dream

Prefab Sprout – Cars and Girls

!!! feat. Meah Pace – Off the Grid

Cliff Richard – Devil Woman

Chimbala & Omega – Se Me Nota (Agárrame)

Phil Collins – Against All Odds (Take a Look at Me Now)

Aluna & Jayda G – Mine O' Mine

Elderbrook & Bob Moses – Inner Light

Besagte Tracks waren im offiziellen Extended Look zu hören. Eine offizielle Bestätigung, dass diese auch in den GTA-6-Radiosendern laufen werden, gibt es bislang allerdings noch nicht.

03 Radiosender in GTA 6: Was bisher bekannt ist

Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden und damit jeder beim Zocken von GTA 6 die Musik auf die Ohren bekommt, die ihm oder ihr am besten gefällt, unterteilt Rockstar Games den Soundtrack klassischerweise in Radiosender, die mit eigenen Moderator:innen daherkommen, welche durch das Programm führen.

Offiziell bestätigt hat Rockstar bisher nur einen Radiosender für Grand Theft Auto 6: V-Rock. Der Hinweis kam über ein Detail in einem kurzen Clip auf der GTA-6-Website , in dem Jason ein T-Shirt mit dem V-Rock-Logo trägt. V-Rock war bereits in GTA: Vice City der Rocksender der Stadt.

Jason sports the V-Rock logo © Rockstar Games

Aus geleaktem Gameplay-Material, unter anderem aus einem Clip, der versehentlich das Radiomenü zeigte, kursiert zusätzlich diese Liste an Sendernamen. Sie gilt bislang jedoch als unbestätigt:

Kaleidoscope FM

Worldwide FM

Cocoteo FM

Emotion 98.3

Radio ON-U

Symphony FM

Back Country Radio

Stockyard FM

Dirty South Classics

CircoLoco Records Radio

The Wipe

La Ola

The Chamber 106.6

Fictional rappers Real Dimez - aka Bae-Luxe and Roxy - feature in GTA 6 © Rockstar Games

Auffällig: Mit V-Rock und Emotion 98.3 feiern offenbar gleich zwei Sender aus dem originalen GTA: Vice City ihr Comeback. CircoLoco Records Radio ist besonders spannend, weil das echte Label CircoLoco seit 2021 mit Rockstar Games kooperiert und in der Vergangenheit schon Sender wie MOTOMAMI Los Santos in GTA Online mitgestaltet hat.

Fans spekulieren zudem über weitere mögliche Sender, etwa einen Latin- oder Caribbean-Sender angesichts der geografischen Nähe Vice Citys zu Kuba, sowie einen klassischen Talk- oder Interview-Sender nach dem Vorbild von K-Chat oder VCPR aus früheren Teilen. Das ist bislang aber reine Spekulation ohne offizielle Bestätigung.

04 Wann kommt der komplette GTA-6-Soundtrack?

Die vollständige Tracklist von "GTA 6: The Album" und die komplette Liste aller Radiosender will Rockstar erst zum Release von GTA 6 am 19. November 2026 veröffentlichen . Zum Vergleich: GTA 5 kam beim Launch auf über 240 Songs, verteilt auf 17 Radiosender. Bei GTA 6 dürfte die Musikbibliothek mindestens genauso umfangreich werden.

Lucia hits the gym with headphones on © Rockstar Games

Rockstar selbst kündigt zudem weitere Details an, die noch folgen sollen: einen dynamischen Score fürs Spiel sowie laut eigener Aussage "die nächste Evolution des In-Game-Radios". Was genau sich dahinter verbirgt, ist bisher offen.