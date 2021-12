Schneller, höher, weiter – Alle Fakten zur Lauberhornabfahrt in Wengen

wird der Zwergplanet Pluto entdeckt, das Klebeband erfunden, der erste farbige Ton-Zeichentrickfilm gezeigt – und das erste Lauberhornrennen ausgetragen! Am 2472 Meter hohen Lauberhorn in Wengen im Schweizer Kanton Bern messen sich die Skirennläufer in einer Abfahrt, einem Slalom und einer Alpinen Kombination.

Die krass lange Strecke am Lauberhorn ist gespickt mit gefürchteten Passagen. Der Start liegt auf 2315 Meter und führt zunächst in ein Flachstück, auf dem die Gleitfähigkeiten der Abfahrer gefragt sind. Richtig ab geht es dann am Russisprung , an dem die Rennläufer 40 bis 50 Meter weit fliegen . Im folgenden Traversenschuss erreichen sie erstmals ein Tempo von mehr als 130 km/h. Über Traverse und Panoramakurve geht es dann zum Hundschopf , einem spektakulären Sprung an einer Engstelle zwischen zwei Felsen, der 15 Meter in die Tiefe führt. Nach einer Linkskurve folgt an der Minsch-Kante der nächste Jump. Eine weitere Challenge ist die Canadian Corner , eine stark drehende Kurve am nach links abschüssigen Übergang in den Alpweg.