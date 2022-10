Die XCO-Elite bekommt es dabei mit einer völlig neuen Location zu tun: Valkenburg in den Niederlanden steht gleich zum Start auf dem Programm. Der malerische Ort im Süden des Landes ist eher als Austragungsort für Cyclocross-Rennen bekannt -- im Mai 2023 wird dort jedoch der Startschuss in die heiss ersehnte XCO-Saison fallen. Die Downhiller starten kurz danach im Juni in Lenzerheide in der Schweiz.