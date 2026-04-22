Alexander Rončević plonge sous la barre des 52 minutes à l'HYROX Varsovie

Alexander Rončević ne s'est pas contenté de gagner à Varsovie, il a redéfini ce qui est possible à HYROX, en franchissant pour la première fois la barrière des 52 minutes.

L'Autrichien de 33 ans a réalisé un temps de 51m 59,37s, devenant ainsi le premier athlète descendre sous la barre des 52 minutes en HYROX, prenant près de 45 secondes au précédent record du monde et renforçant son statut d'homme à battre avant les championnats du monde de juin à Stockholm, en Suède.

"Évidemment, c'est agréable de l'avoir à nouveau", a déclaré Rončević lors d'une interview après la course. Il avait ouvert la saison avec un record du monde de 53m 15s à Hambourg, avant de le perdre il y a quelques semaines au profit du Néerlandais Hidde Weersma à Londres. À Varsovie, il l'a récupéré, établissant cette fois une toute nouvelle référence pour ce sport.

Il a balayé l'affaire d'un revers de main, comme à son habitude : "Quand je viens à un Majeur, je vise simplement la victoire. Je ne me soucie pas tellement du temps, mais c'est sûr que c'est agréable."

Quotation Quand je participe à un tournoi majeur, je cherche juste à gagner. Je ne me soucie pas du temps Alexander Rončević

HYROX Major Varsovie : Un rythme effréné dès le départ - et pas de droit à l'erreur

Varsovie, le dernier Majeur de la saison, a été rapide dès le début. L'Anglais Luke Greer a ouvert le bal avec un rythme engagé à travers le peloton, mais Rončević est resté serein, assis juste derrière tout en creusant déjà l'écart avec l'Allemand Tim Wenisch, le champion du monde en titre qui a finalement terminé quatrième. Au SkiErg, Rončević s'était installé en leader, sortant juste devant Wenisch alors que les deux commençaient à se séparer du peloton.

À partir de là, la course s'est transformée en un duel. Rončević contrôlait les phases de poussée et de traction de la luge, figurant constamment parmi les plus rapides, mais sans jamais se détacher complètement. Le Danois Sebastian Ifversen, l'un des noms montants de ce sport, a mis la pression, prenant même de l'avance pendant les burpees.

Ifversen, le nouveau venu de HYROX, défie Rončević et le pousse vers de nouveaux sommets.

À mi-parcours, il semblait que la course était encore ouverte. Rončević et Ifversen se sont rendus coup pour coup sur le rameur avant que l'Autrichien ne prenne de l'avance. À partir de là, il a commencé créer de la distance et a commencé à sentir un record possible.

"J'ai vu qu'un 52 était possible et j'ai poussé un peu plus à la fin", a-t-il révélé après la course.

Wall Balls are the final boss of any HYROX race © Alex Trobough/Red Bull Content Pool

Cette poussée finale est arrivée exactement là où on l'attendait, sur la dernière descente et les wall balls. Son étape du Wall Balls en 3m 29s était le plus rapide du peloton, et cela s'est produit alors que les concurrents se rapprochaient derrière lui. Là où d'autres ont tendance à craquer, Rončević a tenu bon.

Iversen a terminé troisième en 53m 17s derrière l'Américain Dylan Scott en 52m 40s (un temps qui aurait également été un nouveau record du monde sans la performance de Rončević ce soir-là). Wenisch, le partenaire de Rončević en double élite 15 et champion du monde en titre, a franchi la ligne d'arrivée en quatrième position à 53m 18s. Les marges étaient serrées, mais au final, personne n'a pu suivre le rythme de Rončević.

"C'est fou", a déclaré Rončević à propos de la montée de la concurrence. "Les jeunes continuent d'arriver et de devenir de plus en plus rapides. Félicitations à lui [Ifversen] pour s'être qualifié pour les championnats du monde. Ça va être une belle bataille là-bas."

Son septième championnat du monde, et Rončević est dans la forme de sa vie.

Rončević est en pleine forme depuis le début de la saison. Il a ouvert la saison 2025-26 à Hambourg avec un record du monde de 53m 15s à l'époque, avant de faire équipe avec Wenisch pour établir un record du monde en double pro masculin (47m 40s) lors des championnats d'Europe à Londres. Varsovie est sa troisième performance record en moins d'un an.

Il attribue cette performance à une organisation plus structurée en coulisses : "J'ai deux entraîneurs maintenant, un pour la course et un pour la force et le conditionnement HYROX. J'ai l'impression d'être à un autre niveau que la saison dernière", a-t-il révélé . Son entraîneur HYROX, Tiago Lousa, a également parlé de l'approche qui accompagne cette progression, partageant des principes d'entraînement visant à construire une durabilité spécifique à HYROX .

Ancien nageur de Vienne, Rončević s'est imposé comme l'un des athlètes les plus complets de HYROX. La prochaine étape sera Stockholm, où se dérouleront les championnats du monde et la finale de l'Elite 15 en juin.

"Ce sera mon septième championnat du monde. Je vais y aller le plus fort possible, en profiter et essayer de ramener le titre."