Battlefield 6 Saison 2: tout ce qu'il faut savoir sur sa sortie, ses cartes

La saison 2 de Battlefield 6 débutera bientôt, marquant la prochaine grande phase de contenu pour le shooter le plus en vue du moment. Mais comment et quand la suite arrivera-t-elle exactement ? Après le lancement de la saison 1 fin octobre 2025, qui proposait une série de cartes, d’armes, de modes ainsi que l’introduction surprise du spin-off Battle Royale gratuit REDSEC, la deuxième saison est désormais en approche.

Voici un résumé de toutes les informations confirmées, des dates, du contenu et de la structure de la saison 2 afin de rester à jour sur tout ce qui arrive.

01

C’est officiel : la saison 2 de Battlefield 6 sera lancée le 17 février. Initialement prévue pour janvier, cette nouvelle saison a été repoussée par le développeur Battlefield Studios et l’éditeur Electronic Arts afin de proposer d’abord du nouveau contenu pour la saison 1 et d’apporter des améliorations supplémentaires de qualité basées sur les retours de la communauté.

Prépare-toi car la saison 2 de Battlefield © Electronic Arts

La saison actuelle restera active jusqu’à la sortie de la saison 2 et sera enrichie avec de nouveaux défis, des récompenses bonus et du contenu additionnel pour faire patienter les joueurs. Voici ce qui est prévu :

Mise à jour d’extension de la saison 1 pour Battlefield 6 et REDSEC le 20 janvier

Nouveau parcours bonus Frostfire le 27 janvier, incluant un pack d’armes, des skins bonus, des boosts d’XP et plus encore

Récompenses de connexion pour la Saint-Valentin, week-ends double XP et autres événements

Lancement de la saison 2 de Battlefield 6 le 17 février

La saison 2 sera disponible sous forme de mise à jour gratuite sur toutes les plateformes où le jeu est accessible : PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S.

02 Structure de la saison 2 de Battlefield 6

La saison 2 sera déployée en plusieurs phases et inclura également un Battle Pass. L’équipe de développement n’a pas encore communiqué de détails précis sur sa structure, mais il est possible d’anticiper son fonctionnement en se basant sur celui de la saison 1, qui devrait servir de modèle adapté pour cette nouvelle saison.

Comme de nombreux shooters en service continu (live service), Battlefield 6 repose sur un système de Battle Pass. Celui-ci est généralement divisé en sections hebdomadaires et en niveaux de récompenses que les joueurs débloquent en jouant, en relevant des défis et en gagnant de l’XP.

Le Battle Pass de Battlefield 6 Saison 1 © Electronic Arts

Le Battle Pass comprend 100 niveaux proposant des objets cosmétiques, des skins d’armes, des bonus d’XP et bien plus encore.

Lors de la saison 1, plusieurs parcours de récompenses étaient disponibles, ainsi que du contenu premium supplémentaire accessible via l’achat du pass ou d’éditions supérieures (comme la Phantom Edition).

Un nouveau Battle Pass est également attendu pour la saison 2, avec cette fois une progression thématique inédite, de nouveaux défis et des récompenses différentes du contenu précédent, pouvant inclure de nouveaux skins, gadgets et peut-être même des armes.

03 Phases et déploiement du contenu dans la saison 2

Lors de la saison 1 de Battlefield, le contenu était généralement déployé sur plusieurs semaines ou phases. L’équipe de développement souhaitait que le shooter reste constamment renouvelé et que les joueurs puissent découvrir régulièrement de nouveaux éléments. Cela incluait notamment :

De nouvelles cartes (par exemple Blackwell Fields).

De nouvelles armes et de nouveaux gadgets.

Des modes de jeu supplémentaires.

Des éléments narratifs thématiques et des événements à durée limitée

La saison 2 de Battlefield 6 devrait suivre un modèle similaire en plusieurs phases : tout le contenu ne sera probablement pas disponible dès le lancement, mais ajouté progressivement au fil des semaines via des mises à jour régulières afin de maintenir l’action dynamique sur les champs de bataille.

04 Qu'est-ce qui est prévu dans la saison 2 de Battlefield 6 ?

Le contenu exact de la saison 2 n’a pas encore été officiellement confirmé. Toutefois, la vidéo teaser montre un gaz vert accompagné d’un bruit de respiration lourde sous un masque à gaz.

Cela laisse penser que cette nouvelle saison pourrait introduire une mécanique liée à un gaz toxique. Les fans de la série connaissent déjà un gadget similaire dans Battlefield 1. La saison 2 pourrait donc intégrer des fonctionnalités telles qu’un système de masque à gaz et une visibilité réduite due à la propagation du gaz.

Nous sommes toujours heureux de recevoir de nouveaux skins et du contenu. © Electronic Arts

Les autres nouveautés restent encore inconnues. Selon une récente fuite, la saison 2 pourrait également introduire un nouvel hélicoptère, le AH-6 Little Bird, ainsi que plusieurs nouveaux lance-grenades et une nouvelle grenade à impact.

Battlefield Studios devrait révéler officiellement les nouvelles cartes, armes, fonctionnalités et contenus de la saison 2 de Battlefield 6 fin janvier ou début février.