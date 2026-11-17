C'est officiel. Comme l'a révélé Rockstar , la nouvelle carte de GTA 6 sera deux fois plus grande que celle de GTA 5, et trois fois plus grande que celle du dernier jeu en monde ouvert du développeur, Red Dead Redemption 2.

Tout ça, ça veut dire qu’il y aura énormément de choses à explorer dès le 19 novembre, quand le jeu sortira enfin.

Se déroulant dans l’État fictif de Leonida, GTA 6 te permettra de contrôler les protagonistes Jason Duval et Lucia Caminos à travers des lieux variés, allant des marécages aux villes portuaires, en passant par les montagnes et, bien sûr, les plus belles plages que Vice City a à offrir.

Avec la récente bande-annonce « Grand Theft Auto VI : An Extended Look » qui donne aux fans un aperçu encore plus détaillé du jeu, on a classé tous les lieux de GTA 6 en fonction de l’attente des fans [Note de la rédaction : la numérotation est séquentielle, les lieux sont classés du moins attendu au plus attendu.]

01 Parc national du mont Kalaga

Une bouffée d'air frais aux confins nord de la région © Rockstar Games/Take-Two

S’il y a bien une critique à faire à GTA 5, c’est que les lieux en pleine nature – ces espaces magnifiquement rendus entre les zones urbaines – pouvaient donner une impression de vide. Trop souvent, tu te retrouvais au milieu de nulle part et tu devais errer dans un espace presque désert jusqu’à retrouver la civilisation.

Rockstar a adopté une approche complètement différente pour son jeu suivant, le jeu d’exploration western Red Dead Redemption 2, où les grands espaces comptaient parmi les meilleurs de la carte. Là-bas, tu pouvais chasser, observer les oiseaux, cueillir des fleurs et des herbes rares, croiser toutes sortes d’inconnus intéressants et découvrir des easter eggs, ou simplement installer ton campement et te détendre sous les étoiles.

Le parc national du mont Kalaga semble prêt à adopter une approche similaire en matière d’espaces verts. Regarde simplement l’image ci-dessus : un vallon caché qui semble receler un danger. Avec la possibilité confirmée de chasser et de faire du kayak ici, et le BASE-jump qui semble fort probable, ça pourrait bien s’avérer l’une des zones les plus intrigantes et les plus rejouables du jeu.

Au-delà de ça, la bande-annonce Netflix n’a pas donné beaucoup d’infos sur cet endroit, avec une image de Lucia sur une moto tout-terrain qui est peut-être le seul indice de ce que tu pourrais y faire. À la limite, la pub « Prairie Sandwich » que les fans ont vue à la télé dans le jeu pourrait suggérer que la chasse occupe une place importante dans le jeu pour ceux qui décident de s’engager dans cette voie.

« Le mont Kalaga a l’air intéressant. Je parie qu’il regorge de secrets et de trucs flippants la nuit », confirme un utilisateur de Reddit plein d’espoir. Le problème, c’est que les fans n’ont toujours pas beaucoup d’infos sur cet endroit, alors considère ça comme un vœu pieux. C’est pour ça qu’il doit figurer en dernière position sur la liste.

02 Grassrivers

Run from the cops, and the local wildlife © Rockstar Games/Take-Two

Clairement inspiré du parc national des Everglades en Floride, Grassrivers dans GTA 6 est joli, même si la diversité y est un peu limitée. Les vrais Everglades sont essentiellement un marécage qui s’étend sur des centaines de miles carrés. Si Grassrivers est fidèle à la réalité, il n’y aura peut-être pas grand-chose à faire à part se balader en hydroglisseur, en évitant les alligators et les serpents géants.

Cela dit, le descriptif officiel de cette zone humide laisse entrevoir au moins quelques surprises : « On ne sait jamais ce qui se cache sous la surface de cette étendue primitive. Les alligators sont peut-être l’attraction la plus célèbre, mais il y a des prédateurs bien plus mortels et des découvertes bien plus étranges parmi les mangroves. »

Certains fans sont surexcités. « Grassrivers, parce que c’est ma partie préférée de la Floride dans la vraie vie », a déclaré un fan sur Facebook quand on lui a demandé quelle partie de la carte il avait le plus hâte d’explorer.

La bande-annonce de Netflix n’a pas vraiment contribué à attiser l’enthousiasme pour cet endroit. Les fans ont vu un hydroglisseur filer à toute allure sur des eaux cristallines, à côté d’une tour d’observation pour observer les oiseaux (ou tirer sur des alligators), et c’est à peu près tout. On peut supposer que cet endroit garde ses surprises en réserve pour l’instant.

03 Leonida Keys

An in-game vacation might be just what you need © Rockstar Games/Take-Two

Fortement inspirées des Florida Keys aux accents caribéens, les Leonida Keys s’annoncent comme une escapade tropicale loin des rues crasseuses et malfamées de Vice City. Les images officielles montrent une faune marine abondante, des petits avions qui font la navette entre les îles, des eaux turquoise et des tonnes de boutiques touristiques. Sans parler des fêtes un peu loufoques sur les bateaux.

Bref, Leonida, où « le code vestimentaire est décontracté et les bars sont pleins à craquer », s’annonce comme les vacances parfaites dans le jeu. Et on ne se lasse jamais des vacances, pas vrai ?

« On dirait qu’il va y avoir plein de choses cachées et d’événements qui se passeront là-bas », a déclaré un utilisateur de Reddit, citant cet endroit comme celui qu’il a le plus hâte de découvrir.

La bande-annonce de Netflix a attisé l’impatience des fans, avec un plan fugace où on voit Jason faire de la plongée sous-marine dans des eaux cristallines, ainsi qu’un autre extrait où notre héros plonge depuis une jetée tandis que des jet-skis et des dauphins passent en arrière-plan.

Tout ça a l’air sympa, même si ça fait un peu plus « mode vacances » que « mode aventure criminelle » à part entière. Espérons que les commentaires en ligne soient vrais, et qu’il y ait plus à faire ici que de simplement siroter des cocktails et parfaire son bronzage.

04 Ambrosia

Welcome the sons and daughters of anarchy © Rockstar Games/Take-Two

Comment ne pas aimer une ville d’entreprise protégée par des gangs de motards ? À Ambrosia, c’est exactement ce qui t’attend.

« Au cœur de Leonida, l’industrie américaine et les valeurs à l’ancienne règnent toujours en maître – quel qu’en soit le prix. La raffinerie de sucre Allied Crystal fournit les emplois, tandis que le gang de motards local s’occupe de presque tout le reste », peut-on lire dans la présentation officielle de Rockstar sur cet endroit.

La bande-annonce Netflix semblait concentrer une grande partie de l’action ici. Les fans ont vu Jason lutter dans un ring installé dans un jardin, et Lucia se frayer un chemin à coups de fusil à travers une maison délabrée.

Mais bon, c’est quand même difficile de vraiment savoir quoi penser d’Ambrosia. Sur le papier, on dirait qu’il ne s’y passe pas grand-chose. À part quelques accrochages avec le gang de motards, et peut-être un niveau où tu jettes quelqu’un dans la raffinerie de sucre, ça pourrait n’être qu’une brève escale sur la route vers un endroit un peu plus attrayant visuellement.

C’est peut-être pour cette raison que les avis en ligne sont partagés, certains fans affirmant préférer les zones rurales. D’autres sont optimistes. « Ce lieu de GTA 6 a un potentiel ÉNORME ! », c’est le titre d’une vidéo YouTube réalisée par un fan sur cette ville. Dans l’ensemble, c’est trop tôt pour se prononcer, mais la possibilité d’un chaos provoqué par le gang de motards permet tout juste à cet endroit de se démarquer un peu du lot.

05 Port Gellhorn

Port Gellhorn te propose une expérience GTA bien crue © Rockstar Games/Take-Two

Situé à l’extrémité ouest de la carte, dans le comté de Kelly, Port Gellhorn est une « station balnéaire en déclin » sur une « côte oubliée ». Ça ressemble à la recette idéale pour des personnages hauts en couleur, poussés à l’extrême pour joindre les deux bouts. En d’autres termes, exactement ce qui fait l’essence même de GTA.

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« Port Gellhorn a l’air sombre et un peu glauque », confirme un utilisateur de Facebook, qui le cite comme le lieu qu’il attend le plus après Vice City.

D’après Rockstar, « Les motels bon marché, les attractions fermées et les centres commerciaux vides ne feront pas revenir les touristes, mais il y a une nouvelle économie dans cette station balnéaire autrefois très prisée. Elle est alimentée par la bière de malt, les analgésiques et les boissons énergisantes des relais routiers. Enfourche une moto tout-terrain et tiens bien ton portefeuille. »

Une seule partie de la bande-annonce Netflix semblait se dérouler à Port Gellhorn, avec des habitants à cran jetant un écran d’ordinateur depuis un pont sur une autoroute. Un autre plan, tourné plus tard, montrait ce qui pourrait être des bateaux de trafiquants filant à toute allure sur un cours d’eau tard dans la nuit. Il y aurait aussi un circuit de course ici, ce qui a l’air génial.

Tout ça donne l’impression d’un coin un peu louche, plein de malfrats. En d’autres termes, Port Gellhorn a tout d’un lieu qui va devenir un classique.

06 Vice City

Vice City a connu quelques améliorations depuis le jeu © Rockstar Games/Take-Two

Le gros morceau. Pour le meilleur ou pour le pire, Vice City (la version GTA de Miami) est ta base d’opérations. « Quand le soleil se couche et que les néons s’allument, tout le monde a quelque chose à gagner… et encore plus à perdre », peut-on lire dans le slogan officiel de Rockstar.

Les joueurs de GTA Vice City, sorti en 2002, se souviendront avec nostalgie de cette ville pleine de discothèques, de fusillades en voiture, de fusées éclairantes, de teintes pastel et de lunettes de soleil aviateur. Et même si tu as sans doute un petit faible pour ce chaos inspiré de Scarface et se déroulant dans les années 1980, GTA 6 transposera l’action en 2026. Ça veut dire plus de rappeurs SoundCloud que de funk, et plus de maisons de trap que de villas en bord de mer.

Comme l’a révélé la bande-annonce Netflix, c’est à Vice City que se déroulera l’essentiel de l’action (ou du moins, qu’elle commencera). Les joueurs ont pu apercevoir la maison aux décorations criardes de Jason et Lucia avant que deux cinématiques ne les montrent en train de se détendre dans un bar sur un toit, puis de descendre dans les rues pour une course-poursuite en voiture après un braquage de banque qui ressemblait plus à une zone de guerre qu’à une ville américaine.

Cette ville lumineuse et ensoleillée regorgeait aussi d’autres détails incroyables dans la bande-annonce : des influenceurs tombant des ponts, Lucia faisant du BASE jump, une évasion d’un repaire de drogués à plusieurs étages, et de superbes plans nocturnes de gratte-ciel, de néons et de boîtes de nuit où l’EDM bat son plein.

« Rockstar est prêt à nous ramener à Vice City avec un monde plus vaste, plus fou et plus vivant que jamais », peut-on lire dans une publication Instagram publiée après la bande-annonce de Netflix.

Il va sans dire que c’est la carte la plus attendue du jeu. Vice City s’annonce comme la plus grande ville de la série à ce jour, avec une multitude d’interactions avec des PNJ, d’adversaires, de voitures, d’armes et de clins d’œil à découvrir. Les documents officiels promettent « le glamour, l’effervescence et la cupidité de l’Amérique concentrés dans une seule ville », avec des aéroports, des plages, des quartiers variés, des garages, des stades et bien plus encore. Attends-toi à ce que l’histoire commence ici, et à ce que ce soit là que tu baseras tes opérations pendant une grande partie du jeu. En d’autres termes, c’est chez toi.

« Ramène-moi à VC, baby. Ça fait trop longtemps », peut-on lire dans un message enthousiaste sur Reddit. On a hâte d’être le 19 novembre.

07 Tout ce qu’on sait jusqu’à présent sur GTA 6

À propos de l’auteur Qui est Tom Ward ? Tom Ward écrit sur le sport, la culture et le climat pour des publications telles que GQ, Esquire, Wired et le Sunday Times. Il est l’auteur des romans TIN CAT et The Lion And The Unicorn.