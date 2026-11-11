Quand on prend le relais du deuxième jeu le plus vendu de tous les temps, une petite hype a tendance à voir le jour. C’est simple : Kameto et 230 millions de personnes attendent GTA VI de pied ferme. Ça tombe bien, prévu pour le 19 novembre , le bébé de Rockstar promet une expérience plus grande, plus folle et plus survoltée que jamais.

Avec une carte qui pourrait faire jusqu'à deux fois et demie la taille de celle de GTA 5, on aura encore plus de voitures , de motos , d' hélicoptères, d' avions et de bateaux à conduire (et à exploser dans un arbre) à portée de main.

Rockstar Games , le studio derrière la saga, garde évidemment un paquet de secrets sous clef, mais côté véhicules, une chose est sûre : vous allez hériter d'un garage entier de nouvelles bêtes de course pour déclencher des scènes de panique.

En attendant, voici les véhicules déjà repérés dans les trailers et les captures d'écran, ainsi que quelques indices concernant les joujoux que vous pourrez piloter au lancement du jeu. Et n'oubliez pas votre ceinture !

01 Des bolides tunés

Vice City a changé © Rockstar Games

Les voitures, c'est le pain quotidien de GTA. Bon… entre les breaks familiaux, les voitures de police et les taxis cabossés, il y a de quoi faire, mais ce sont surtout les bolides qui font tourner les têtes. Bonne nouvelle : on a déjà la confirmation du retour de la 8F Drafter, l'Alutein, l'Astron et l'Asterope GZ.

Ajoutez à ça des images de la Sultan, la Tailgater et la Tempesta : GTA 6 va clairement satisfaire tous les goûts, du modèle un peu bling-bling à certaines des voitures les plus dingues jamais imaginées dans un jeu vidéo.

Résultat : la vitesse, la solidité et la maniabilité varieront énormément, même parmi les meilleures voitures du jeu. C'est historiquement l'une des grandes forces de la série. Oui, vous venez peut-être de voler la caisse la plus stylée du quartier, mais la ramener chez vous sans finir menotté par les flics, ou dans un platane, est loin d'être garanti.

GTA 6 se déroulant 13 ans après GTA 5, les fans peuvent se rassurer : les voitures qu'ils connaissent et adorent vont avoir droit à une vraie mise à jour next-gen.

02 Des hélicoptères

Take to the skies in GTA 6 © Rockstar Games/Take-Two

Même si avec une souris, c’est parfois un enfer à piloter, filer dans le ciel à bord d'un hélicoptère reste un plaisir. Et vu les moments d’hélicos proposés (on ne parle pas des modèles miniatures de San Andreas ici) dans les jeux de la franchise, les créateurs de GTA semblent le savoir. GTA 5 offrait déjà des moments d'hélico mémorables, comme l'infiltration du QG du FIB par les airs. Ajoutez le parachute et le BASE jump, et les appareils à rotor deviennent la porte d'entrée vers certains des instants les plus explosifs de la saga.

Le Buzzard, le Maverick, le Police Maverick, le SuperVolito et le Sea Sparrow sont au casting. Difficile en revanche de savoir exactement combien de modèles seront disponibles. Ce qui est sûr, c’est qu’il y aura de l’actuel et du militaire, ainsi que la possibilité de posséder son propre bébé, comme dans Vice City .

Ce qui rend cette option d'autant plus probable, c'est la taille monstrueuse de la carte de GTA 6 . Entre marais reculés, forêts et montagnes à explorer, voyager via les airs risque bien d'être le seul moyen viable. Alors entraînez-vous sérieusement aux commandes avant de décoller.

03 Des superbikes

Jason is locked and loaded © Rockstar Games/Take-Two

Depuis Vice City, un Grand Theft Auto sans une flopée de superbes motos à disposition, ça n'existe pas. Plus maniables qu'une voiture ou un van, les motos restent souvent le véhicule de fuite idéal, capables de se glisser entre les voitures et même de rouler sur les toits sans trop de dégâts.

Contrepartie logique : à vitesse plus élevée, le pilote est aussi plus vulnérable, et une collision malheureuse peut vite envoyer votre personnage valser vers une fin peu glorieuse (comme vos potes après le braquage de la Pacific Standard).

Avec le retour de l'Avarus, la Double T, la Manchez, la Zombie Chopper et la Sanchez, aux côtés de vélos comme le BMX et le Scorcher, il devrait y avoir un deux-roues pour plaire à n’importe qui. Envie de foncer à travers la ville ? De faire des sauts en pleine forêt ? Ou d'organiser une petite course illégale sur les routes de campagne ? Vous aurez le choix.

04 Jets privés et avions en tout genre

Paradise is just a short flight away © Rockstar Games/Take-Two

Que vous passiez d’une île à l’autre dans un petit biplan ou que vous possédiez votre propre jet privé, les avions de toutes tailles seront à coup sûr une bonne part de GTA 6.

Certaines des missions GTA les plus stressantes de l'histoire de la série se sont déroulées dans des aéroports, et GTA 5 vous permettait même de posséder votre propre piste clandestine en pleine cambrousse. GTA 6 pourrait aller encore plus loin en vous laissant carrément racheter votre propre compagnie aérienne. Le Jet et le Nimbus sont d'ores et déjà confirmés, aux côtés du modèle privé Shamal.

Plus modeste, le Dodo devrait revenir pour les amerrissages, tandis que le Duster sera là pour vos besoins d'épandage de pesticides (et peut-être un peu de contrebande discrète).

05 Des bateaux ultra-rapides

There’s no party like a boat party in GTA 6 © Rockstar Games/Take-Two

Puisque GTA 6 ramène les joueurs dans le décor inspiré de Miami (Vice City) et de la Floride (Leonida), on s’attend à retrouver un paquet de bateaux. Entre les marais et les lacs, le littoral s'annonce généreux pour organiser la fête sur l'eau, ou pour semer la popo.

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On sait déjà que le redoutable et véloce Squalo fera son retour aux côtés du plus chic Marquis et de la modeste barque. Au-delà de ça, les développeurs semblent vouloir garder quelques surprises sous le coude.

Rien ne confirme pour l'instant le retour des sous-marins, ni des combinaisons de plongée submersibles du précédent jeu. Mais franchement, les supprimer de l’arsenal du nouveau jeu aurait assez peu de sens.

06 Les véhicules de police

The criminal element at large © Rockstar Games/Take-Two

Dans quels véhicules les forces de l’ordre vont-elles nous pourchasser ? Iront-elles jusqu’à sortir les blindés ? Difficile à dire, mais ils auront très probablement du stock.

On a pu apercevoir la Buffalo STX Pursuit, la Gauntlet Interceptor, l'Interceptor classique, le Police Riot Van, le SUV du Sheriff, et, comme mentionné plus haut, l'hélicoptère de Police Maverick.

Tout ça devrait leur permettre de nous mettre la pression (ou pas). Cerise sur le gâteau : tout cet arsenal policier, c'est aussi autant de véhicules gouvernementaux en plus à voler.

07 Un paquet de trucs fun

Don’t get lost in the swamp © Rockstar Games/Take-Two

La saga GTA est devenue de plus en plus réaliste au fil des années, mais ça ne veut pas dire qu'elle s'est assagie pour autant. C'est toujours l'un des jeux les plus déjantés du marché, et les véhicules ne font pas exception. Avec l'État fictif de Leonida qui semble plus grand que nature, attendez-vous à ce qu’il y ait quelques véhicules secondaires tout aussi barrés.

Dans cet esprit, vous pourrez conduire toutes sortes de petits véhicules du quotidien, version GTA. Le camion-poubelle Biff est quasiment confirmé (même s’il était infernal dans GTA V), il en va de même pour les canoës, le camping-car Boxville, le chariot élévateur, la Hustler personnalisée, le tout-terrain Kamacho, le monospace et l'Outlaw (avec son arceau de sécurité).

Conduire n'importe lequel de ces engins devrait vous faire sourire. Envie d'une virée ? Le bus Dashound est l'équivalent in-game des cars Greyhound.

Et pour la première fois, on verra débarquer des hydroglisseurs et tout un tas de choses qui n'attendent que vous pour être découvertes à la sortie du jeu, le 19 novembre .