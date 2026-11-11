Si on vous dit Vice City , à quoi pensez-vous ? Aux néons roses sur Ocean Drive ? À Ozzy Osbourne qui sort des enceintes d’une voiture volée ? À Tommy Vercetti qui règle ses comptes sur les marches d’une villa ? Avec la sortie de GTA VI qui approche et le retour de la ville au premier plan, comme Kameto , on trépigne d'impatience. Avant d'enfin mettre les mains sur le nouveau jeu de Rockstar Games, on fait le point sur cette ville inimitable.

01 La Floride dans l’excès

Vice City, c’est Miami passée par Scarface, mélangée à la série Deux flics à Miami et poussé à fond dans les années 80. Palmiers, Ferrari Testarossa, costumes en lin à col large et couchers de soleil qui brûlent les yeux.

L’équipe de Rockstar North a effectué des repérages sur place pour capturer l’ambiance des quartiers et leur éclat si particulier. L'esthétique visuelle du jeu — néons, lumière rasante, nuits moites — est poussée à l'extrême pour ressentir l'atmosphère floridienne.

Scarface a influencé tout l'arc narratif : le manoir de Ricardo Diaz, l'assaut final, tout est un hommage assumé au film de Brian De Palma. Là où GTA III se déroulait dans l’urbanisme grisonnant de Liberty City, Vice City a pris le chemin inverse : soleil, excès et couleurs pastel.

02 L’histoire de GTA Vice City

Vice City n’est pas juste un décor. C’est une ville avec une géographie criminelle précise et une mythologie construite sur deux jeux.

Les quartiers, chacun son identité

La ville se divise en deux grandes îles et trois petites. La partie Est (Vice Beach) regroupe les quartiers côtiers : Ocean Beach ouvre le bal avec South Beach et ses hôtels Art Déco. Plus haut, Washington Beach et Vice Point incarnent le Vice City bourgeois et clinquant. La vitrine propre de la ville.

Les petites îles intermédiaires ont chacune leur rôle : Starfish Island abrite le manoir luxueux de Ricardo Diaz, et Prawn Island accueille un studio de cinéma qui deviendra plus tard l'une des propriétés de Tommy.

Puis vient le côté qu'on ne montre pas aux touristes. Little Havana et Little Haïti se partagent une guerre de gangs qui dure depuis des années. Cela ne va pas empêcher Tommy de l'exploiter en travaillant pour les deux camps : les Cubains dirigés par Umberto Robina, et les Haïtiens sous les ordres d'Auntie Poulet. Cette dernière va même jusqu'à hypnotiser Vercetti pour le forcer à servir son camp. Viceport, c'est le recoin industriel, là où les affaires se règlent loin des regards.

1984 : Victor Vance pose les bases

Le dernier deal de Victor Vance © Rockstar Games

Avant Tommy, il y a eu Victor Vance. Le jeu GTA Vice City Stories raconte son histoire : soldat renvoyé de Fort Baxter, il construit un empire criminel de zéro, quartier par quartier, en écœurant tous les gangs sur son passage.

Sauf que ça finit mal : Victor est tué lors d'un deal de trafic de drogue. Cette scène, c'est précisément celle qui ouvre GTA Vice City.

Tommy s'empare de la ville

Avant que Tommy ne débarque, Vice City a déjà son roi : Ricardo Diaz. Baron de la drogue, il est propriétaire d'une villa sur Starfish Island et a un tempérament explosif. C'est lui qui est derrière l'embuscade du deal — qui condamne Tommy à rester coincé à Vice City pour rembourser Sonny Forelli, son boss. Ce dernier, resté à Liberty City, presse Tommy de retrouver l'argent sous peine de représailles.

1986 : Diaz, le vrai patron avant Tommy

Tommy Vercetti arrive les mains vides, marqué par 15 ans de prison pour le compte des parrains de la famille Forelli à Liberty City.

Ken Rosenberg, avocat véreux, devient son premier allié. Tommy tisse ensuite son réseau en s'appuyant sur plusieurs figures-clés de Vice City :

Colonel Cortez — militaire reconverti dans le trafic, qui organise les premières rencontres et oriente Tommy vers Diaz

Kent Paul — manager musical britannique et informateur qui révèle l'implication de Diaz dans l'embuscade du deal

Love Fist — groupe de rock écossais dont Tommy assure la sécurité, lui ouvrant les milieux du showbiz

Lance Vance — free-lance criminel en quête de vengeance, après la mort de son frère Victor lors du deal d'ouverture

Quand les deux hommes découvrent que Diaz est derrière l'embuscade, la sentence tombe vite : une balle dans la tête. Tommy récupère la villa et la rebaptise Vercetti Estate. C'est à partir de ce moment que son empire commence à s'étendre : Pole Position Club, Malibu Club, Kaufman Cabs, Print Works et même studios de cinéma.

L'apothéose : trahison et confrontation finale

Alors que Sonny Forelli, confortablement installé à Liberty City, réclame sa part, Tommy monte une opération risquée : payer en billets contrefaits, et garder les vrais. Pas de bol, c'est à ce moment que Lance Vance décide de le trahir, et tout part en eau de Scarface.

La confrontation finale se déroule à la Vercetti Estate : après une longue fusillade contre les hommes de Sonny, Lance se retrouve sur le toit, Sonny en bas. Lors du face-à-face final, Forelli révèle qu'il lui avait tendu un piège quinze ans plus tôt. Tommy abat Lance et Sonny, et devient le parrain incontesté de Vice City.

03 Une map record pour l'époque

Cinq îles, une superficie estimée à 9,11 km² — soit un kilomètre carré de plus que celle de Liberty City dans GTA III. Ce n'est pas qu'une question de chiffres : c'est un saut qualitatif dans la façon dont Rockstar conçoit un monde ouvert.

Une ville déverrouillée progressivement

La carte de GTA Vice City © Rockstar Games

Au démarrage, Tommy n'a accès qu'à Vice Beach — l'île Est. L'île Ouest (Little Havana, Little Haïti, Viceport, Downtown) reste bloquée derrière des barrages de police jusqu'à ce que l'histoire avance. Ce choix de déverrouillage narratif permet que la ville se révèle au joueur comme elle se révèle à Tommy : morceau par morceau, au fil de sa montée en puissance.

Des missions qui exploitent chaque centimètre

La taille de la map n'est pas décorative. Les missions sont directement conçues pour en exploiter la géographie :

Braquage de banque avec course-poursuite à travers Downtown et les ponts inter-îles

Missions en hélicoptère au-dessus des toits d'Ocean Beach

Courses-poursuites en moto sur le front de mer de Vice Point

Missions de nuit dans les entrepôts de Viceport où la lumière au néon devient un élément de gameplay

Chaque quartier a ses propres règles visuelles et sonores — et ses propres gangs qui reconnaissent Tommy et réagissent en conséquence.

Des innovations techniques pour une ville vivante

Vice City introduit des éléments absents de GTA III qui renforcent l'immersion dans cette map plus grande :

La météo dynamique : le soleil de Floride change d'angle, les nuits sont moites, les ciels virent au rose au coucher

Les bateaux : pour la première fois dans la saga 3D, l'eau est vraiment navigable entre les îles

Les hélicoptères pilotables : permettent de traverser la map entière en quelques secondes et ouvrent des approches de missions impossibles à pied

04 Pourquoi Vice City est unique dans la saga GTA

Dans la franchise Grand Theft Auto, Vice City n'est pas une ville comme les autres. C'est la seule à être revenue dans trois générations de consoles distinctes — univers 2D (1997), univers 3D (2002/2006) et univers HD (GTA VI, 2026) — preuve d'un statut iconique à part entière dans la saga. Un héritage que Rockstar a toujours su construire autour de mondes ouverts narratifs forts , de GTA à Red Dead Redemption.

Contrairement à Liberty City ou Los Santos, Vice City est située en Floride — un ancrage géographique qui renforce son lien avec la culture populaire américaine des années 80.

Une identité visuelle et sonore incomparable

Vous aimez les néons ? © Rockstar Games

Là où Liberty City incarne la grisaille new yorkaise et Los Santos le soleil hollywoodien, Vice City prend les eighties à bras le corps. Grâce à une identité qui a su se démarquer, la ville du sud des États-Unis reste dans les mémoires. Et sa bande son n'y est pas étrangère :

113 titres, 9 stations thématiques : Flash FM pour les hits pop, Wave 103 pour la synth-wave, Emotion 98.3 pour les ballades. Du Michael Jackson, du Ozzy Osbourne, du Flock of Seagulls.

Le Red Bull Original Red Bull Energy Drink En savoir plus

Au total, 9 heures de musique et 8 000 lignes de dialogue enregistrées — directement inspirées de la playlist de Miami Vice (Deux flics à Miami en VF). Rockstar fait toujours de la musique un personnage à part entière , et Vice City en est l'illustration la plus aboutie : c'est le premier GTA où chaque trajet en voiture devient un clip des années 80.

GTA VI : le retour de la reine

Pour GTA VI, Rockstar ramène Vice City comme terrain de jeu principal , au cœur de Leonida, l'État fictif calqué sur la Floride.

Deux protagonistes : Jason et Lucia. Une Vice City modernisée, avec les réseaux sociaux, la culture influenceurs et les Everglades en toile de fond. Les néons sont toujours là. Les palmiers aussi. Et cette énergie électrique qui fait que tout ce qui se passe à Vice City, reste à Vice City.

05 FAQ

Quelle est la durée de vie de GTA Vice City ?

GTA Vice City propose une durée de vie d'environ 15 à 20 heures pour l'histoire principale. En visant le 100%, comptez entre 3

0 et 40 heures selon votre rythme. Le jeu comporte plusieurs dizaines de missions principales réparties autour des différentes factions de la ville (la famille Forelli, le colonel Cortez, Ricardo Diaz, les gangs cubains et haïtiens, et les propriétés de Tommy). Le script du jeu dépasse 1 000 pages, ce qui en fait l'un des jeux narrativement les plus denses de son époque.

Quelle est l'histoire de Grand Theft Auto: Vice City Stories ?

GTA Vice City Stories est le préquel direct de GTA Vice City. L'histoire se déroule deux ans plus tôt, en 1984, et met en scène Victor Vance — le même personnage tué lors du deal d'ouverture de Vice City. Victor arrive à Vice City en tant que soldat stationné à la base aérienne de Fort Baxter. Renvoyé de l'armée après s'être retrouvé mêlé à des trafics, il se retrouve contraint de survivre par ses propres moyens dans la ville. Il va progressivement construire un empire criminel quartier par quartier, en écrasant les gangs locaux et en s'imposant comme le nouveau parrain de Vice City — avant de tout perdre lors de ce fameux deal de drogue en 1986, dans le port de Vice City, où Tommy Vercetti débarque pour la première fois et fait son entrée dans la saga.

Qui double Tommy Vercetti dans GTA Vice City ?

Ray Liotta est indissociable de Tommy Vercetti © Rockstar Games

Tommy Vercetti est doublé en version originale par Ray Liotta, acteur américain connu pour son rôle dans Les Affranchis (1990). C'est la première fois dans la série GTA qu'un protagoniste a une voix aussi présente et caractérisée. Ray Liotta a enregistré ses lignes en session intensive, et sa performance a contribué à faire de Tommy l'un des personnages les plus iconiques du jeu vidéo des années 2000.

Quel est le lien entre Miami et GTA Vice City ?

Vice City est directement inspirée de Miami, en Floride. Rockstar North a envoyé son équipe en repérage à Miami pour capturer l'atmosphère des quartiers, la lumière au néon et la culture des années 80. Le directeur artistique Aaron Garbut a utilisé la série Miami Vice (1984-1989) comme référence pour recréer l'éclairage du jeu. Le producteur Leslie Benzies a décrit Miami comme "une ville de fête, tout en soleil, mer et sexe, mais avec une même touche sombre en dessous." Vice City reprend les plages, les palmiers, les quartiers Art Déco et la culture de la cocaïne qui caractérisaient Miami dans les années 80 — le tout poussé à l'extrême par le prisme de Scarface (1983).

Quelle est la date de sortie de GTA Vice City sur PS2 ?

GTA Vice City est sorti le 29 octobre 2002 en Amérique du Nord sur PlayStation 2, puis le 8 novembre 2002 en Europe. Une version Xbox a suivi le 11 avril 2003 en Amérique du Nord. En 2012, pour le 10e anniversaire du jeu, Rockstar a publié une version mobile sur iOS (6 décembre 2012) et Android (12 décembre 2012).

Est-ce que GTA Vice City a eu une sortie sur PC ?

Oui, la version PC est sortie le 12 mai 2003 en Amérique du Nord et le 15 mai 2003 en Europe.

GTA Vice City est-il sorti sur PS4 et PS5 ?

Oui. GTA Vice City est disponible sur PS4 depuis le 5 décembre 2015, via le PlayStation Network, dans une version émulée en 1080p avec support des Trophées PS4. En 2021, une version remastérisée (GTA Vice City – The Definitive Edition) est également sortie sur PS5 le 11 novembre 2021, avec des graphismes modernisés, des commandes améliorées (roue des armes, visée façon GTA 5).

Est-il possible de jouer à GTA Vice City sur Nintendo Switch et PSP ?

Nintendo Switch : Oui. GTA Vice City est disponible sur Switch depuis le 11 novembre 2021, uniquement via la version remastérisée GTA Vice City – The Definitive Edition, incluse dans la Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Il n'existe pas de version du jeu original sur Switch.

PSP : Non. GTA Vice City n'a jamais été officiellement porté sur PSP. En revanche, GTA Vice City Stories est sortie sur PSP le 31 octobre 2006 en Amérique du Nord. C'est le seul jeu Vice City disponible nativement sur PSP.

Pour découvrir Kameto en RP à Vice City, ou vous-même jouer à GTA VI, rendez-vous le 19 novembre !