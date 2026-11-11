8 choses qu’on devrait retrouver dans l'Extended Look de GTA 6

Le 27 août, les joueurs du monde entier vont affluer sur Netflix pour la dernière grande révélation du jeu le plus attendu de tous les temps. Rockstar est resté fidèle à sa discrétion habituelle autour de ce live-stream à venir. Des fuites et des rumeurs suggèrent toutefois que l'événement pourrait comporter trois parties (d'une durée de 20 à 25 minutes chacun), ce qui laisse espérer une heure, voire plus, de nouvelles images.

Rockstar n'a pas confirmé le contenu de cet « Extended Look », nous ne pouvons donc pas affirmer avec certitude ce qui sera au programme, mais nous pouvons nous livrer à quelques suppositions éclairées. Voici nos prédictions pour l'événement Grand Theft Auto VI , basées sur ce que nous avons pu voir jusqu'à présent.

L'Extended Look de GTA 6 en un coup d'œil

Date : jeudi 27 août 2026

Heure : 21h (heure de Paris)

À regarder sur : Netflix

Disponible ensuite sur : la chaîne YouTube de Rockstar Games

À quoi s'attendre : un aperçu majeur de GTA 6 avant sa sortie en novembre

01 Une révélation majeure sur le gameplay

Jason Duval takes aim © Rockstar Games

Malgré deux bandes-annonces conséquentes pour GTA VI , nous n'avons pas encore vu de gameplay. Les précédents trailers se sont concentrés sur des cinématiques et des vues panoramiques des environnements. Voir à quoi ressemble réellement le fait de jouer à GTA VI devrait donc être le point central de cette présentation. Alors que l'on s'approche des 13 ans depuis la sortie de GTA V, on peut imaginer que chaque facette du gameplay aura évolué sur GTA VI, des déplacements à la conduite en passant par les combats.

02 Changement de personnage et duo de protagonistes

Lucia et Jason ont les yeux revolvers et le style floridien © Rockstar Games

GTA V nous donnait la possibilité de basculer entre trois personnages distincts à tout moment. Dans GTA VI , nous incarnerons deux individus : Jason et Lucia. Le duo étant en couple, on s'attend à ce que leurs mécaniques de gameplay soient encore plus imbriquées que ne l'étaient celles du trio formé par Michael, Franklin et Trevor . On imagine également que les personnages ont des compétences et des points forts distincts, et que le fait de se concentrer sur seulement deux personnages jouables pourrait déboucher sur des expériences de jeu plus différenciées.

D'après ce que nous avons pu voir jusqu'ici, Jason semble plus à l'aise dans l'affrontement direct, mettant en avant sa force physique et son habileté avec un large éventail d'armes. Lucia, elle, semble être le cerveau de l'opération. On l'a vue revêtir divers déguisements, peut-être qu’elle est plus portée sur l’infiltration, avec des braquages à la Hitman.

03 Un aperçu plus détaillé de la carte de Leonida

Le Mont Kalaga a l'air magnifique © Rockstar Games

La carte de GTA VI dépasse largement le cadre de Vice City : elle s'étend à l'ensemble de l'État de Leonida (inspiré de la Floride) et, d'après les projets de cartographie communautaire et l'analyse des bandes-annonces, elle serait la plus grande carte jamais produite par Rockstar. On peut aussi imaginer que ce live nous offrira un véritable aperçu de cette carte et une vision plus claire de la façon dont les différents biomes se connectent entre eux. Des paysages urbains aux marécages, les environnements de GTA VI semblent incroyablement variés, et ça devrait être aussi le cas du côté des déplacements et des activités.

04 Un système de police repensé

Expect more advanced police AI in GTA VI © Rockstar Games

Le système de police de GTA fonctionne globalement de la même manière depuis plusieurs années : être repéré en train de commettre des actes illégaux déclenche un niveau de recherche, ce qui fait apparaître des policiers qui poursuivent le joueur. Bien évidemment, les fameuses étoiles correspondant aux niveaux de recherche devraient être au programme, mais il est possible qu'une refonte du système de police pointe le bout de son nez dans GTA 6.

GTA 6 étant un monde ouvert bien plus sophistiqué, et Rockstar ayant déjà apporté des améliorations sur Red Dead Redemption 2, anticiper un système de témoins n’est pas totalement loufoque. De même, la police sera à la recherche d’une personne spécifique, peut-être qu’un (gros) passage chez le coiffeur pourra brouiller les pistes. Attention par contre : GTA 6, ce n’est pas le Far West. En 2026, sortir un téléphone et filmer un méfait prend quelques secondes, cela aura peut-être son importance.

05 De nouveaux véhicules et armes

Vice City a changé © Rockstar Games

L’événement devrait aussi nous permettre de découvrir en détail les véhicules et les armes que Jason et Lucia utiliseront. GTA V a proposé un large éventail d'armement, mais on s'attend à ce qu'il soit étoffé et enrichi par un système de modding remanié dans GTA 6. Côté véhicules, il y aura assurément des tonnes de voitures, de motos et d'aéronefs à piloter, mais ce qui nous enthousiasme le plus, c'est de voir comment les véhicules s'intègrent aux nouveaux environnements. Sillonner le bayou en airboat, foncer à travers les marécages en dirtbike et filer dans les rues de Vice City au volant d'une muscle car est assez tentant.

06 Plus d'activités et de quêtes annexes

Sessions exploration des fonds marins © Rockstar Games

On a déjà spéculé sur les tonnes d'activités annexes qui devraient arriver avec GTA 6 , de solides indices laissent penser qu'un système de salle de sport sera présent (de quoi régaler les fans de GTA San Andreas), probablement lié à des combats façon MMA (on voit Lucia se mesurer à un adversaire dans une cage dans la 2e bande-annonce).

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Sur d’autres images, on aperçoit de la pêche, du billard, du mini-golf, de la plongée sous-marine et bien d'autres distractions. On pense que l'Extended Look nous en dira davantage sur le fonctionnement de ces activités.

Il y a aussi la question des quêtes annexes qui apparaissent dans le monde ouvert, les fameuses missions d’inconnus si appréciées dans GTA et Red Dead Redemption 2 . On n’en doute pas une seconde, elles feront leur retour, mais peut-être sous une forme différente de ce que l'on a connu jusqu'ici. Quoi qu'il en soit, on est impatient de rencontrer quelques-uns des PNJ hauts en couleur de Leonida lors du live-stream.

07 Un monde vivant plus dynamique

Leonida will be the most vibrant open world Rockstar have created yet © Rockstar Games

Quand il s'agit de créer des mondes ouverts immersifs, personne ne fait mieux que Rockstar. Le monde vaste et vibrant qu'ils ont créé pour Red Dead Redemption 2 reste inégalé, et ils chercheront à se surpasser avec GTA 6. Une partie de cet Extended Look devrait être consacrée à nous montrer comment les différents systèmes de ce monde interagissent entre eux.

On espère voir des PNJ au comportement plus dynamique, on a d'ailleurs déjà pu constater des quantités de personnages à l'écran bien plus importantes que jamais auparavant. Voir comment ces grandes foules réagissent aux actions du joueur promet d'être fascinant. Il y a ensuite les systèmes météorologiques dynamiques : comment les orages et les feux de forêt affecteront-ils le monde de GTA 6 ? Les possibilités pour ce monde semblent quasiment infinies.

08 Un teasing pour GTA Online

GTA Online is a long shot… but not an impossibility © Rockstar Games

Pour l'instant, Rockstar concentre toute son attention sur l'expérience solo de GTA 6, mais cela ne signifie pas qu'on n'aura droit à aucune mention de la prochaine génération de GTA Online durant l'Extended Look. Si l'on doute d'obtenir des images ou des détails concrets, on pourrait au moins avoir droit à un peu de teasing, ou une idée du moment où l'on en saura plus.

L'Extended Look de GTA VI arrive sur Netflix à 21h CEST le 27 août, puis plus tard sur la chaîne YouTube de Rockstar Games à 3h le 28 août.