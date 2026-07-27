GTA 6 : Leonida, la carte du jeu, entre Vice City et inspirations réelles

Gaming
Depuis que Rockstar a lâché le premier trailer de GTA VI, la communauté a pu se calmer sur les spéculations : le prochain Grand Theft Auto se déroule bel et bien à Vice City. Plus que la ville, c’est tout un État américain que les devs se sont appliqués à recréer, de quoi promettre de belles heures de jeu à Kameto, en RP ou en solo. Vous le savez évidemment, mais on va quand même le préciser pour les retardataires : la région de Leonida est inspirée de la Floride, et c’est là que Jason et Lucia vont crapahuter. Avant la sortie tant attendue du jeu le 19 novembre, voici les six régions confirmées par Rockstar, et ce qu'elles empruntent à la vraie vie.
- Vice City → Miami
- Leonida Keys → Florida Keys
- Grassrivers → Everglades
- Ambrosia → zones sucrières autour du lac Okeechobee (hypothèse encore non confirmée)
- Port Gellhorn → ressemble à Panama City Beach (non confirmé par Rockstar)
- Mount Kalaga National Park → ressemble à Providence Canyon en Géorgie (non confirmé par Rockstar)
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Vice City, le Miami de GTA VI (en plus flashy)
Sans surprise, Vice City reste le cœur du jeu, et Rockstar ne s'en cache pas. Sur son propre site, le studio résume la ville en quelques mots : “la capitale du soleil et de la fête en Amérique”. Traduction concrète : Ocean Beach pour l'Art déco et le sable blanc façon South Beach, Little Cuba pour l'ambiance Little Havana, et un port qui n'a rien à envier à celui de Miami côté croisières. Vice City, c'est Miami passé au filtre néon, avec un supplément de mauvaises fréquentations. Mais ça, c'est GTA, on ne va pas s'en excuser.
Leonida Keys, les vraies Florida Keys version road trip
Direction le sud, où les Leonida Keys reprennent quasiment plan pour plan les Florida Keys : ponts interminables au-dessus d'une eau turquoise, îles à taille humaine, ambiance farniente avec un fond de danger (parce qu'à Leonida, même la plongée sous-marine a un petit goût d'illégalité). C'est ici que Jason pose ses valises au début du jeu, dans un modeste appart qu'on aperçoit dans le deuxième trailer (pour tout savoir sur lui et surl'histoire de GTA VI, entre Jason et Lucia, on a déjà ce qu’il faut). Si vous avez déjà roulé sur l'Overseas Highway en Floride, vous allez reconnaître le décor au premier coup d'œil, et c'est justement ce qui rend cette carte aussi excitante : elle n'invente rien, elle recompose.
Grassrivers, les Everglades version Rockstar
Changement d'ambiance avec Grassrivers, calquée sur les Everglades. La formule choisie par Rockstar a le mérite d'être claire : “le joyau intraitable de la couronne de Leonida” (on aime bien l'image). En version moins poétique : marécages à perte de vue, alligators en liberté, et sûrement plus d'une planque cachée dans les mangroves. Si vous cherchez une session tranquille pour lever le pied après une grosse journée, ce n'est clairement pas la région à privilégier : ici, les prédateurs ne sont pas tous des jeunes joueurs sur leur Oppressor Mk II.
Ambrosia et Port Gellhorn, la Floride qu'on montre moins
Tout le monde parle de Vice City, mais Leonida a aussi ses coins moins glamour, et c'est tant mieux pour la crédibilité de la carte (on a détaillé ces régions et bien d'autres choses dans toutes les infos sur GTA VI). Ambrosia, c'est le cœur industriel de l'État : Rockstar la résume en une phrase : “l'industrie américaine et les valeurs à l'ancienne y règnent en maître” (comprendre : pas vraiment l'endroit où on va vous faire un câlin). Une raffinerie de sucre baptisée Allied Crystal fait vivre toute la région, et un gang de bikers qui gère visiblement le reste.
Encore plus au bord de la route, Port Gellhorn est présenté comme une ancienne destination touristique tombée en désuétude : motels décrépis, attractions fermées, port industriel en toile de fond. Certains ont fait le lien avec Panama City Beach, mais ça reste une hypothèse. En même temps, les villes ne risquent pas de se battre pour afficher un panneau du type : “Rockstar s’est inspiré de cet endroit pour créer Paleto Bay dans GTA V”.
Mount Kalaga, le grand nord sauvage de Leonida
Une carte plus grande, une date qui, elle, ne bouge plus
C’est LA question qui revient sans arrêt : est-ce que Leonida enterre vraiment Los Santos en termes de taille ? Rockstar n'a communiqué aucun chiffre officiel en kilomètres carrés à ce jour. Les estimations qui circulent, entre 1,5 et 2 fois la carte de GTA V, viennent d'analyses communautaires des trailers, pas d'un communiqué du studio. Qui dit mieux ? Pour l'instant, personne, tant que Rockstar ne lâche pas de vrai chiffre.
Une chose est sûre, en tout cas, et c'est la meilleure nouvelle de cet article : la date de sortie est bel et bien confirmée. Avec l’ouverture des précommandes pour les éditions standard et ultime, il y a très peu de chances pour que le 19 novembre ne soit pas un jour faste pour la communauté gaming (en tout cas chez ceux qui ont une PS5 ou une Xbox Series).
Le manoir de Tommy Vercetti est-il encore debout ? Quels seront les sons les plus écoutés des différentes stations de radio de GTA VI ? Réponse dans quelques semaines, devant un stream de Kameto ou en jeu !
FAQ
Comment s'appelle la map de GTA VI ?
La carte de GTA VI s'appelle Leonida, c'est le nom donné à l'État de la Floride dans l'univers de Grand Theft Auto.
Quand GTA VI va-t-il sortir exactement ?
GTA VI sort le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series.