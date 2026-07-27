GTA 6 : Leonida, la carte du jeu, entre Vice City et inspirations réelles

Depuis que

Rockstar

a lâché le premier trailer de

, la communauté a pu se calmer sur les spéculations : le prochain

se déroule bel et bien à

Vice City

. Plus que la ville, c’est tout un État américain que les devs se sont appliqués à recréer, de quoi promettre de belles heures de jeu à

, en RP ou en solo. Vous le savez évidemment, mais on va quand même le préciser pour les retardataires : la région de

Leonida

est inspirée de la

Floride

, et c’est là que

Jason

et

Lucia

vont crapahuter. Avant la sortie tant attendue du jeu le 19 novembre, voici les six régions confirmées par Rockstar, et ce qu'elles empruntent à la vraie vie.