Standard ou Ultime : quelle édition précommander pour GTA VI ?

Le jeu le plus attendu de l'année (de la décennie ?) arrive le 19 novembre prochain. Rockstar Games a annoncé deux versions du jeu, en plus du fait qu'il n'y aura pas de disque dans les boîtes vendues dans le commerce. Si comme nous ou Kameto, vous avez hâte mais êtes un peu perdu sur GTA VI , on fait le point.

01 Grand Theft Auto VI : Standard Edition

Lucia et Jason au volant de la Vapid Stanier de 1955 © Rockstar Games

C’est la version classique, vous n’aurez rien de plus que le jeu. Enfin... si, si vous précommandez avant le 20 novembre, vous obtiendrez le pack Vintage Vice City. Il contient :

La Berline Vapid Stanier de 1955 et son garage

Des tenues et coiffures

Le motif d’arme exclusif

Si vous achetez via un store numérique, vous aurez accès à un mois gratuit de GTA+ (un abonnement qui octroie des bonus sur GTA Online).

Le Red Bull Original Red Bull Energy Drink En savoir plus

Prix : 79,99 €

02 Grand Theft Auto VI : Ultimate Edition

Pour les plus passionnés ou ceux qui ne veulent rien manquer, l'édition « Ultime » est là pour vous. En plus du jeu, vous obtiendrez :

La Grotti Cheetah de 1995

Sportive emblématique de Grotti du milieu des années 90, la Cheetah est un véritable hommage à Shore Drive (anciennement Ocean Drive).

Les Revolvers Hawk & Little Morgan

Les revolvers de l'Ultimate Edition de GTA VI © Rockstar Games

Des versions pour homme et pour femme du revolver mis au goût du jour à Vice City. Provenant du domaine Vercetti, les armes sont équipées de crosses ornées de palmiers et d'une lunette de visée très performante.

Des variantes d’armes personnalisées

Des armes de poing, avec des gravures détaillées pour le pistolet Girardi ES9 de Jason et le pistolet Klose K17 de Lucia.

Le style de Vice City

Lucia et Jason ont les yeux revolvers et le style floridien © Rockstar Games

Jason et Lucia auront toujours du style peu importe où vous vous trouverez grâce à des tenues et des tatouages exclusifs.

Des véhicules pour la planque Jason

Une moto Dinka Enduro aux couleurs de l'armée et un kayak Crest.

Un modèle rétro pour la Ganado

Donnez une touche de style au pick-up Vapid Ganado de Jason grâce à des mods exclusifs.

Le Shitzu Squalo

Le Shitzu Squalo © Rockstar Games

Idéal pour pêcher toutes sortes de poissons à Gambit Bay, ce Squalo est prêt à prendre la mer grâce à sa caisse d'armes explosive.

Le Buggy Vapid Dominator et un garage

Un monstre du Mud Club qui offre une maniabilité tout-terrain pour les sentiers reculés. Vous pourrez le stationner au garage de Paradise à Watson Bay, qui dispose d'un casier d'armes et d'un endroit sécurisé où déposer les biens volés destinés à un receleur.

Les articles du bonheur

Une collection capsule de vêtements et d'accessoires inspirée du personnage de la série de l'État du Bonheur, Macca the Alligator.

Le repaire des PTT YOUNGIN$

Attaquez-vous au repaire d'un des gangs les plus tapageurs et les plus actifs du quartier de Southside, à Vice City.

Une collection de voitures classiques

L'une des voitures de l'édition Ultimate de GTA VI © Rockstar Games

Retrouvez diverses voitures classiques abandonnées ou inachevées et redonnez-leur tout leur éclat au cours de cette commande spéciale passée par Wyman, collectionneur excentrique et mécanicien de Vice City

Des endroits exclusifs

Prêts à vous faire tatouer ? © Rockstar Games

Cinq établissements exclusifs viennent enrichir votre Vice City dans l'Ultimate Edition :

Rideout Customs — atelier de customisation de véhicules

Sara's Unisex Salon — salon de coiffure et style

Stock 305 — boutique de vêtements

Electric Fang Tattoo Parlor — salon de tatouage

One-Eyed Willie's Mod Shop — atelier de modifications supplémentaires

À noter que, comme l’édition standard, vous bénéficierez du pack Vintage Vice City pour une précommande avant le 20 novembre et d’un mois de GTA+.

Prix : 99,99€.

Attention : cette édition est disponible uniquement en numérique (PS Store et Microsoft Store) — il n'existe pas de version physique de l'édition Ultime.

03 Les informations complémentaires

Petite nouveauté pour un jeu Grand Theft Auto, il existe un moyen de passer à l'Édition Ultime si vous avez acheté le jeu standard.

Sur votre store XBOX Series ou PS5, vous aurez accès à un DLC au prix de 20 euros tout rond. De quoi vous laisser le temps de réfléchir tout en assurant le coup.

Les magasins physiques ne proposeront pas le disque du jeu. Rockstar a pris la décision de mettre un code dans les boîtes pour la sortie afin d’éviter toute fuite imprévue. Les rumeurs vont bon train pour savoir quand les CD seront disponibles, mais rien d’officiel n’a été annoncé par l’éditeur.

Pré-chargement disponible dès le 12 novembre 2026 : que vous ayez précommandé en numérique ou en boîte physique (après activation de votre code), vous pourrez pré-charger GTA VI à partir de minuit le 12 novembre, soit une semaine avant la sortie officielle. De quoi faire plaisir aux connexions les plus lentes.

04 XBOX, PS5, PC : Sur quelle plateforme vaut-il mieux jouer à GTA 6 ?

GTA VI sort sur XBOX Series et PS5 le 19 novembre 2026. Comme à l’accoutumée, la version PC sortira probablement plus tard. Les deux consoles se valent autant l’une que l’autre, même si la PlayStation dispose du label “Better on PS5” pour GTA VI. Vous ne pourrez pas vous tromper.

05 Alors, quelle édition du jeu de Rockstar Games prendre ?

La jaquette officielle de GTA 6 © Rockstar Games

Eh bien, tout dépend de vous. Si vous ne voulez rien manquer dès la sortie, foncez sur l'édition Ultime. Si le contenu de cette dernière ne vous tente pas plus que ça, allez sur la version standard, et vous pourrez toujours changer d'avis avec la mise à niveau. Dans tous les cas, si vous voulez en savoir plus sur l' histoire de GTA VI et ses personnages avant de vous lancer, on vous a préparé un guide complet.

Si vous êtes collectionneur, la solution reste d’attendre la sortie du jeu avec un ou plusieurs disques à l’intérieur de la boîte.

06 Quel est le prix d'une précommande de GTA 6 ?

GTA VI est disponible en deux éditions :

Grand Theft Auto VI : Standard Edition : 79,99 €

Grand Theft Auto VI : Ultimate Edition : 99,99 € (numérique uniquement)

Il est également possible d'acheter séparément l' Ultimate Edition Upgrade (passage de la Standard à l'Ultime) depuis le PS Store ou le Microsoft Store.

07 Quand GTA 6 sera-t-il disponible en précommande ?

Les précommandes de GTA VI sont ouvertes depuis le 25 juin 2026 sur le PlayStation Store, le Microsoft Store et le Rockstar Store (version numérique), ainsi que chez les revendeurs physiques (version boîte avec code de téléchargement).

08 Où peut-on précommander GTA 6 ?

GTA VI est précommandable aux endroits suivants :

En numérique : PlayStation Store (PS5), Microsoft Store (Xbox Series X|S), Rockstar Store

En physique (boîte avec code, sans disque) : Fnac, Amazon, Micromania et les autres revendeurs habituels

09

GTA VI sort le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series X|S, partout dans le monde. Le pré-chargement sera disponible dès le 12 novembre 2026 à minuit (heure locale) pour les acheteurs numériques et les acheteurs physiques ayant activé leur code.

10 Sur quelles consoles sortira GTA 6 ?

GTA VI sort sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S le 19 novembre 2026. Une version PC est attendue, mais aucune date officielle n'a encore été communiquée par Rockstar Games.

11 Quelle PS5 choisir pour jouer à GTA 6 ?

GTA VI tourne sur toutes les versions de la PS5 : PS5 standard (lecteur Blu-ray), PS5 Digital Edition et PS5 Slim. La PS5 Pro reste le meilleur matériel sur lequel jouer à GTA VI chez Sony.

Étant donné que GTA VI ne sera pas vendu en version disque au lancement, la PS5 Digital Edition est suffisante et vous permet d'économiser sur le prix de la console. Si vous souhaitez conserver la possibilité de jouer à d'autres jeux en disque, optez pour la version avec lecteur.

12 Quelle Xbox choisir pour GTA 6 ?

GTA VI est disponible sur Xbox Series X et Xbox Series S. La Xbox Series X est la version la plus puissante (4K native, plus de stockage), tandis que la Series S est une alternative plus abordable en 1440p. Pour une expérience optimale, la Xbox Series X est recommandée. Comme pour la PS5, le jeu ne sortant pas en disque au lancement, la Xbox Series S (tout numérique) est une option viable.

Quelle configuration PC faut-il pour faire tourner GTA 6 ?

La version PC de GTA VI n'a pas encore de date de sortie officielle annoncée par Rockstar Games . Aucune configuration minimale ou recommandée n'a donc été communiquée à ce jour. Cette section sera mise à jour dès l'annonce officielle, mais attendez-vous à ce que le jeu soit à destination des machines les plus puissantes.