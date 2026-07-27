GTA VI : le guide pour bien se préparer avant la sortie

Ici, il faut faire le tri entre le vérifié et le bruit de fond. Rockstar n'a communiqué aucun chiffre officiel sur le poids du jeu, et c'est peut-être volontaire : sur un sujet aussi sensible pour les joueurs, mieux vaut se taire que se tromper. Ce qui circule, en revanche, ce sont des fuites qui vont de 200 Go à plus de 300 Go selon la source (certaines rumeurs, moins crédibles, ont même parlé de 750 Go, avant d'être largement démontées), avec une estimation autour de 200 Go qui revient le plus souvent chez plusieurs comptes spécialisés. Pour comparer, GTA V pesait une centaine de Go et

environ 150 Go à sa sortie, donc l'ordre de grandeur n'a rien d'absurde vu

. En pratique : faites un peu de ménage sur votre PS5 ou Xbox Series avant le 19 novembre (les captures 4K qui dorment depuis deux ans, on pense à vous), sans plus. Rien ne dit qu'il faudra racheter un disque dur externe, mais rien ne garantit l'inverse non plus.