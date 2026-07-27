GTA VI : le guide pour bien se préparer avant la sortie

Gaming
GTA VI, c'est le jeu le plus attendu de la décennie, mais c'est aussi celui qui va vous demander le plus de préparation logistique avant même d'appuyer sur "Jouer". Entre le prix du jeu, la place qu'il va prendre sur votre disque et les frais annexes qu'on oublie facilement, il y a quelques calculs à faire avant le 19 novembre. Rien de sorcier, mais mieux vaut les faire maintenant que de découvrir la note en pleine nuit de lancement, alors que Kameto est déjà dans les rues de Vice City. Explications.
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Combien coûte vraiment GTA 6 ?
Rockstar a confirmé les prix depuis l'ouverture des précommandes le 25 juin 2026 : l'édition Standard est à 79,99 €, l'édition Ultime à 99,99 € (ou 20 € de supplément si vous partez de la Standard et changez d'avis en cours de route). Un tarif dans la moyenne haute du marché, mais qui reste cohérent avec les standards actuels du AAA. Petit détail qui change tout pour les nostalgiques du rayon jeux vidéo : même la version en boîte ne contient aucun disque, juste un code à télécharger. Autrement dit, prévoyez le prix du jeu, mais oubliez l'idée de le revendre d'occasion en boîte fermée, ou de le prêter à un pote le temps d'un weekend. Pour un comparatif détaillé de ce que chaque édition inclut (armes personnalisées, garages, missions bonus), notre comparatif des éditions Standard et Ultime rentre dans le détail.
02
L'espace de stockage : ce qu'on sait, et ce qui n'est que rumeur
Ici, il faut faire le tri entre le vérifié et le bruit de fond. Rockstar n'a communiqué aucun chiffre officiel sur le poids du jeu, et c'est peut-être volontaire : sur un sujet aussi sensible pour les joueurs, mieux vaut se taire que se tromper. Ce qui circule, en revanche, ce sont des fuites qui vont de 200 Go à plus de 300 Go selon la source (certaines rumeurs, moins crédibles, ont même parlé de 750 Go, avant d'être largement démontées), avec une estimation autour de 200 Go qui revient le plus souvent chez plusieurs comptes spécialisés. Pour comparer, GTA V pesait une centaine de Go et Red Dead Redemption 2 environ 150 Go à sa sortie, donc l'ordre de grandeur n'a rien d'absurde vu l'ambition affichée pour Leonida. En pratique : faites un peu de ménage sur votre PS5 ou Xbox Series avant le 19 novembre (les captures 4K qui dorment depuis deux ans, on pense à vous), sans plus. Rien ne dit qu'il faudra racheter un disque dur externe, mais rien ne garantit l'inverse non plus.
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Le coût caché : l'abonnement en ligne
Ce qu'on oublie facilement dans le budget : pour profiter de GTA Online (le mode qui va sans doute occuper le plus de vos soirées sur la durée, si l'on se fie à l'historique de GTA V), il faudra un abonnement PlayStation Plus ou Xbox Game Pass Ultimate / Xbox Live actif, en plus du prix du jeu. Ce n'est pas propre à GTA VI, c'est la règle sur toutes les consoles depuis des années, mais ça reste une ligne de budget qu'on oublie de compter au moment de calculer le prix "réel" du jeu. Bonne nouvelle côté PlayStation : toute précommande avant le 20 novembre 2026 donne droit à un mois de GTA+ (qui offre divers bonus en multi comme un garage étendu, la possibilité d’effectuer des test drives des voitures en vente, des multiplicateurs de revenus ou encore une boutique vestimentaire inédite) offert, en plus du Pack Vintage Vice City. Une fois ce mois écoulé, l'abonnement se renouvelle automatiquement, donc pensez à vérifier vos réglages si vous ne comptez pas continuer au tarif plein. Pour vous donner un ordre d’idée : chez Sony, le PlayStation Plus va de 9,99 à 16,99 euros en fonction des offres. Chez Microsoft, on navigue entre 8,99 et 20,99 euros. Quelle que soit la plateforme, les prix cités sont mensuels.
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Les dates à garder en tête
Entre la précommande et la sortie, plusieurs dates comptent vraiment, et les rater peut coûter un bonus ou une mauvaise surprise. Les précommandes sont ouvertes depuis le 25 juin 2026, le préchargement du jeu sera possible à partir du 12 novembre (donc pas besoin de tout télécharger le jour J, ce qui évite la panique si votre connexion internet n'est pas la plus rapide du quartier), et la sortie officielle est fixée au 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series X|S. Une seule date à cocher en rouge si vous voulez les bonus de précommande : le 20 novembre sera le dernier jour pour en profiter. En attendant, 7 jeux pour patienter jusqu'à la sortie devraient vous occuper sans trop de mal, et sans trop recréer le grand canyon dans votre porte-monnaie avant le grand soir.
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Votre console est-elle vraiment prête ?
Pas de mauvaise surprise à prévoir côté machine : GTA VI ne sort que sur PS5 et Xbox Series X|S, aucune version PC n'est confirmée pour le lancement (comme souvent chez Rockstar, elle devrait arriver un ou deux ans plus tard). Donc si vous jouez déjà sur l'une de ces deux consoles, pas besoin de changer de matériel ni de vous ruiner dans une nouvelle machine. La seule vraie question à vous poser, ce n'est pas celle de la puissance de votre console (les deux tiennent largement la route), c'est celle du stockage : avoir une PS5 ou une Xbox Series suffit, encore faut-il avoir la place pour installer le jeu dessus le jour venu.
Entre le prix affiché, la place à libérer et l'abonnement en ligne qu'on oublie toujours, le vrai coût de GTA VI dépasse largement les 79,99 € affichés en boutique. Rien d'alarmant, mais autant le savoir avant le 19 novembre plutôt que le découvrir ce jour-là. Pour la suite du programme, toutes les infos sur GTA 6 restent le meilleur point de départ, pour Kameto comme pour vous.
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