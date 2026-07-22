7 jeux à faire pour patienter avant GTA 6

GTA 6 . Le jeu censé révolutionner l'industrie. Celui dont beaucoup d'autres grosses sorties préfèrent s'écarter, quitte à repousser leur propre lancement à 2027. Rendez-vous le 19 novembre 2026 : le nouvel open world de Rockstar Games va enfin débarquer. À condition, bien sûr, qu'il n'écope pas d'un énième report de dernière minute. Pour beaucoup, ces mois, cela ressemble à une éternité. Entre les GTA-like cultes comme Sleeping Dogs et son héros Wei Shen, les gros opus de la saga Rockstar et les mondes ouverts modernes, l'offre reste heureusement fournie. Voici 7 jeux à faire avant GTA 6 pour patienter jusqu'à la sortie de Grand Theft Auto VI .

01 Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2, un jeu acclamé par la critique © Rockstar Games

Sortie : 2018

Plateformes : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Pour qui : les fans de western et de mondes ouverts qui aiment la liberté totale

Red Dead Redemption 2 , c'est le dernier jeu du studio à qui l'on doit GTA. Il a bouleversé le genre du monde ouvert à sa sortie à l'hiver 2018. Si vous aimez les jeux façon Rockstar et que le Far West vous fait vibrer, vous êtes au bon endroit.

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Pas étonnant que RDR2 truste la première place de toutes les listes des jeux à faire avant GTA 6 : les deux titres partagent le même ADN. Un monde immense et vivant, une histoire dense, des personnages qui semblent presque réels. Si vous n'avez pas encore fini l'aventure, vous avez tranquillement des centaines d'heures devant vous. Commencez bien avec notre guide Red Dead Redemption 2 pour débuter .

Côté gameplay, vous arpentez un monde gigantesque et bourré de détails : vous chassez, pêchez, jouez au poker, braquez des trains et vivez au rythme d'un système météo et jour/nuit qui influe directement sur les PNJ et sur l'environnement. Chevaux, colts fumants et même votre barbe : tout évolue et peut demander de l'entretien (sauf si vous voulez ressembler au Père Noël). L'ensemble est chapeauté par un système d'honneur qui modifie la façon dont le monde réagit à vos actes.

Et il y a aussi cette soundtrack légendaire et impossible à oublier . Vous pouvez la redécouvrir dans toute sa splendeur avec l'interprétation orchestrale au Red Bull Music Festival Los Angeles 2019 .

56 minutes La bande-son de Red Dead Redemption 2 Découvrez cette réinterprétation de la bande-son de Red Dead Redemption 2 en live.

Pourquoi les fans de GTA 6 doivent s'y mettre : même studio, même sensation de liberté, et une démonstration du sens du détail signé Rockstar, en plus de l'atmosphère et de la narration.

02 Crimson Desert

Crimson Desert met en avant un monde ouvert impressionnant © Pearl Abyss

Sortie : 19 mars 2026

Plateformes : PS5, Xbox Series X/S, PC

Pour qui : les fans d'action-RPG en quête de mondes immenses et de combats intenses

Crimson Desert de Pearl Abyss est disponible depuis mars 2026 et montre à quoi peut ressembler une map à la fois vaste et truffée de détails aujourd'hui. Vous incarnez Kliff Macduff, chef de la troupe de mercenaires des Crinières Grises dont le campement est presque anéanti lors d'un raid nocturne mené par la faction rivale des Black Bears. L'histoire tourne autour de la vengeance, des jeux de pouvoir entre factions et de la bataille pour le contrôle du continent de Pywel.

Dans le fond, Crimson Desert est un action-adventure exigeant côté corps-à-corps : timing, contres et changements d'armes sont au centre du gameplay. On y ajoute des chevauchées à travers d'immenses paysages, l'exploration de ruines et une mystérieuse zone Abyss qui vous entraîne plus profondément dans la lore.

Même si le décor est très loin de Vice City , Crimson Desert livre exactement ce que les joueurs de GTA recherchent : beaucoup à découvrir, beaucoup à vivre, quasi aucun temps mort entre deux rebondissements. Pour beaucoup de joueuses et de joueurs, ce jeu fait figure de sérieux candidat au Game of the Year 2026 .

Pourquoi les fans de GTA 6 doivent s'y mettre : l'échelle et la variété de la carte. Si vous espérez que GTA 6 soit un immense bac-à-sable, vous trouverez déjà ici une sensation d'ampleur et de liberté comparable.

03 Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 © CD Projekt RED

Sortie : 10 décembre 2020

Plateformes : PS5, Xbox Series X/S, PC, PS4, Xbox One

Pour qui : les fans de science-fiction, de récits de crime et de builds de personnage

Night City est l'une des villes les plus denses et les plus vivantes jamais conçues dans un jeu vidéo : la comparaison avec la Vice City de GTA 6 s'impose. Dans la peau du mercenaire V, Cyberpunk 2077 (développé par les créateurs de The Witcher chez CD Projekt RED) vous fait tracer votre chemin dans un univers de corpos, de gangs et de crimes de rue avec une histoire fortement dictée par vos choix et par votre relation avec Johnny Silverhand (Keanu Reeves).

Côté gameplay, l'action shooter intègre des éléments RPG : vous améliorez vos capacités, façonnez votre build à partir d'armes, de cyberware et de compétences de hacking, et parcourez les rues au volant de voitures et de motos, courses-poursuites et fusillades avec la police comprises. Cerise sur le gâteau, les nombreuses mises à jour et l'add-on Phantom Liberty ont poussé la qualité encore plus loin.

Ceux qui avaient boudé le jeu à sa sortie (un peu chaotique, on l'admet) découvriront aujourd'hui l'une des meilleures expériences d'open world, tout simplement.

Pourquoi les fans de GTA 6 doivent s'y mettre : une grande ville qui vibre, des véhicules, une histoire de crime et un vrai chaos urbain à volonté. Bref, exactement le décor que GTA 6 va à nouveau proposer.

04 Forza Horizon 6

Forza Horizon 6 a beaucoup à offrir aux collectionneurs © Phil Briel/Xbox Game Studios

Sortie : 19 mai 2026

Plateformes : Xbox Series X/S, PC (version PS5 à suivre)

Pour qui : les fans de bagnoles et de courses qui aiment les mondes ouverts à haute vitesse

Avec ses courses automobiles, le multi en ligne de GTA 6 aura son mot à dire dans la bataille des meilleurs jeux de course 2026. Les voitures sont un pilier de la saga GTA, et c'est précisément là que Forza Horizon 6 frappe fort. Plutôt qu'une histoire linéaire, vous enchaînez une série d'événements-festivals qui vous font progresser dans différentes séries de courses, débloquer de nouveaux véhicules et bâtir votre propre garage. Le jeu de Playground Games vous invite en permanence à l'exploration, hors des circuits comme en plein cœur de la piste.

Des centaines de véhicules, une foule d'options de personnalisation esthétique et de tuning, des types de courses variés (de la route au tout-terrain en passant par les PR Stunts/sauts) vous garantissent une variété de folie. La conduite est arcade mais bien accrochée au sol, idéale pour appuyer sur le champignon et découvrir la carte à votre rythme.

Si vous cherchez déjà de la puissance et de la vitesse, vous serez servi, et vous pourrez au passage affûter vos réflexes de pilote pour les rues de GTA 6.

Pourquoi les fans de GTA 6 doivent s'y mettre : l'obsession pour les voitures, la vitesse et un monde ouvert à explorer touche pile la corde sensible des fans de GTA, ceux qui aiment les véhicules et les courses de la saga.

05 Gothic Remake

Gothic Remake fait revivre un classique culte © THQ Nordic

Sortie : 5 juin 2026

Plateformes : PS5, Xbox Series X/S, PC

Pour qui : les fans de RPG qui aiment les univers atmosphériques dotés d'un vrai caractère

Un vrai classique du développement allemand fait enfin son retour : le Gothic Remake ramène la légendaire colonie pénitentiaire de 2001 avec un moteur graphique moderne et des mécaniques revues. Vous débutez en prisonnier sans nom dans le « Trou du Sommeil », une colonie pénitentiaire coupée du monde extérieur par une barrière magique. Sur place, il vous faut d'abord vous faire une place et gagner le respect des autres dans l'un des campements rivaux.

Le gameplay mise sur des combats acérés, un système de progression ouvert sans classes classiques, et un monde qui n'offre ni marqueur de quête ni confort du voyage rapide. À la place, vous mémorisez les chemins, apprenez les routines des PNJ et devez vraiment vous battre pour chaque avancée, une sensation de jeu que beaucoup de titres récents ont perdue.

Pour tous ceux qui aiment les jeux avec de la profondeur et qui veulent revivre un morceau d'histoire du gaming, ce remake est un incontournable.

Pourquoi les fans de GTA 6 doivent s'y mettre : un monde crédible et vivant, avec des PNJ qui ont leurs propres agendas. Exactement ce sentiment de « vraie vie » qui fait aussi la particularité de GTA.

06 Assassin's Creed Black Flag: Resynced

Ubisoft réédite Black Flag sous forme de remake © Ubisoft

Sortie : 2013 (original) — Black Flag Resynced sort le 9 juillet 2026

Plateformes : PS5, Xbox Series X/S, PC

Pour qui : les fans de pirates qui aiment l'exploration et les batailles navales

Dès 2013, Ubisoft avait démontré avec Black Flag tout le fun qu'un open world plein de possibilités peut offrir, sauf qu'ici, on parle de haute mer plutôt que de grande ville. Cette aventure de pirates est considérée par les fans de la saga comme l'un des meilleurs opus de la saga Assassin's Creed. Si vous ne savez pas par où commencer, consultez notre guide sur l'ordre pour jouer aux jeux Assassin's Creed . Aujourd'hui, les développeurs donnent une seconde vie à ce soft dans une version modernisée : Assassin's Creed Black Flag: Resynced .

Aux commandes du pirate Edward Kenway, vous sillonnez les Caraïbes, rejoignez peu à peu la Confrérie des Assassins et vous retrouvez pris entre pirates, Templiers et puissances coloniales. Une histoire pleine d'intrigues, de trahisons et de choix qui pèsent.

Au cœur du gameplay : votre navire, le Jackdaw, et le mythique saut de la foi , évidemment de la partie. Est-il possible dans la vraie vie, et jusqu'où ? Quatre athlètes Red Bull, dont Molly Carlson et Pavel Petkuns , ont testé pour vous :

Le remake est sorti le 9 juillet 2026 et a été entièrement reconstruit avec la toute dernière Anvil Engine : ray tracing, rendu micropolygonal et système météo dynamique qui rend les Caraïbes encore plus vivantes. Le système de combat a également été revu : nouvelles mécaniques de parades, courses-poursuites plus souples, et possibilité de se mettre à couvert quasi n'importe où lors des phases d'infiltration.

En plus de l'histoire originale, du contenu narratif inédit et exclusif tourne autour de figures connues comme Barbe Noire et Stede Bonnet. Trois nouveaux officiers rejoignent Edward au fil de son aventure, et de petits extras s'ajoutent : nouveaux chants, animaux de compagnie à bord du Jackdaw et mode photo.

Pourquoi les fans de GTA 6 doivent s'y mettre : un immense terrain de jeu densément peuplé, avec des missions secondaires, des objets à collectionner et une histoire principale qui vous tient en haleine pendant des heures. Exactement comme dans GTA.

07 The Blood of Dawnwalker

The Blood of Dawnwalker, un incontournable pour les amateurs de roleplay © Bandai Namco

Sortie : 3 septembre 2026

Plateformes : PS5, Xbox Series X/S, PC

Pour qui : les fans d'histoire qui aiment les RPG sombres et les choix moraux

OK, vous avez tenu jusqu'à septembre. Il ne vous reste plus qu'environ deux mois avant la sortie de GTA 6. Et si on vous proposait un autre gros morceau avec une histoire prenante, des choix moraux et de l'action bien franche ? Place à The Blood of Dawnwalker . Ce RPG dark fantasy est développé par une équipe qui a précédemment travaillé sur The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 , et ça se sent tout de suite.

Le jeu vous téléporte dans l'Europe du XIVe siècle : la peste ravage tout, et les vampires profitent du chaos pour sortir de l'ombre. Vous incarnez Coen, transformé en Dawnwalker par une morsure. Humain le jour, vampire la nuit. Vous vous battez pour conserver votre humanité, ou vous acceptez vos pouvoirs obscurs pour sauver votre famille : à vous de choisir.

Côté gameplay, deux boucles totalement différentes vous attendent selon l'heure du jour. En humain, vous combattez à l'épée et à la magie. En vampire, vous misez sur des capacités brutales et surnaturelles, et vous vous déplacez tout autrement dans des environnements façonnés à la main. Il y a aussi un vrai système temporel : chaque quête coûte du temps, vous ne pouvez pas aider tout le monde, et le monde comme les antagonistes réagissent à ce que vous faites — ou à ce que vous ne faites pas.

Pourquoi les fans de GTA 6 doivent s'y mettre : un monde réactif, plein de conséquences pour vos actes. Comme dans GTA, vos décisions influent directement sur l'histoire et l'environnement.