Assassin's Creed : comment jouer aux jeux dans l'ordre

Avec plus de 200 millions d'exemplaires vendus dans le monde, Assassin's Creed est l'une des franchises les plus populaires de l'histoire du jeu vidéo — et l'une des plus riches narrativement. Au fil des épisodes, la série a évolué d'un jeu de stealth et de parkour vers de vastes RPG en monde ouvert, tout en conservant son conflit central entre les Assassins (défenseurs du libre arbitre) et les Templiers (partisans du contrôle). Le fil rouge de la saga repose sur l'Animus, une machine permettant de revivre les souvenirs génétiques d'ancêtres ayant vécu à des époques historiques variées.

La franchise s'est également étendue au-delà du jeu vidéo : romans, comics, encyclopédies, un film (2016) et, depuis 2020, un accord avec Netflix pour développer des séries live-action, des séries animées et des animes basés sur l'univers d'Assassin's Creed. Depuis le premier opus sorti en 2007, plus de 18 jeux principaux et spin-offs ont vu le jour, traversant plusieurs générations de consoles.

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Reprendre la saga dans l'ordre peut donc relever du parcours du combattant. Voici un guide rapide qui vous donne les clés de l'histoire de la série, l'ordre des jeux — fil narratif compris — et l'enchaînement chronologique strict des époques dépeintes. En route !

01 Par ordre de sortie

C'est le moyen le plus simple de se (re)faire la saga.

Assassin's Creed (2007)

Le jeu qui a tout déclenché. Dans Assassin's Creed 1 , vous incarnez Desmond Miles à l'époque contemporaine, capturé et contraint de revivre les souvenirs de son ancêtre Altaïr, un membre de la Confrérie pendant la Troisième Croisade en 1191. Via l'Animus, vous escaladez Damas, Acre et Jérusalem, accomplissez vos contrats d'assassinat et levez le voile sur une conspiration de plus grande ampleur.

À jouer sur : PlayStation 3, Xbox 360, PC

Assassin's Creed II (2009)

Le deuxième volet de la série vous fait toujours endosser le rôle de Desmond Miles. Libéré par les assassins modernes, il est rebranché à l'Animus pour explorer les souvenirs d'un autre assassin, cette fois le favori des fans Ezio Auditore da Firenze. Située à la fin du XVe siècle, en pleine Renaissance italienne, l'histoire d'Ezio s'étend de 1476 à 1499 et vous offre encore plus de figures de parkour et de techniques d'assassinat à exploiter.

À jouer sur : PlayStation 3, Xbox 360, PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Ezio est l'un des personnages favoris des fans de la série © Ubisoft

Assassin's Creed: Brotherhood (2010)

L'histoire d'Ezio se poursuit dans le deuxième jeu de sa trilogie. À travers les souvenirs de Desmond, direction Rome pour porter le combat aux Templiers, de 1499 à 1507. Avec les inventions de guerre étranges et fascinantes de Léonard de Vinci et une armée à recruter, la deuxième aventure d'Ezio est tout aussi grisante que la première — et le récit moderne de Desmond continue de se dévoiler.

À jouer sur : PlayStation 3, Xbox 360, PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Assassin's Creed: Revelations (2011)

Le troisième et dernier épisode de la trilogie Ezio vous emmène à Constantinople, de 1511 à 1512, en quête des souvenirs cachés d'Altaïr, le protagoniste du premier jeu. De nouvelles armes et mécaniques de gameplay font de ce volet une aventure trépidante, et la conclusion de l'histoire d'Ezio en fait un incontournable pour les fans, qui retrouvent par ailleurs des éléments du tout premier épisode de la série.

À jouer sur : PlayStation 3, Xbox 360, PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Assassin's Creed III (2012)

Assassin's Creed III a ouvert de nouvelles voies pour la série © Ubisoft

Assassin's Creed III boucle l'histoire de Desmond, tout en distillant les amorces narratives que les opus suivants reprendront, et offre un cadre inédit avec des mécaniques de gameplay qui lui collent à la peau. Vous incarnez Connor, un assassin mi-anglais, mi-amérindien, pendant la Révolution américaine du XVIIIe siècle, qui ouvre les rues de Boston et de New York à l'exploration, avec en prime du free-running en pleine nature et de nouvelles aptitudes de furtivité, comme la possibilité de se cacher dans la végétation haute. Mais l'ajout le plus marquant — qui deviendra le pilier de l'épisode suivant — reste le combat naval, qui ne fera ensuite que monter en puissance.

À jouer sur : PlayStation 3, Xbox 360, PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Assassin's Creed IV: Black Flag (2013)

Edward Kenway a été le premier assassin à se jeter à l'eau © Ubisoft

Le quatrième jeu principal de la franchise vous embarque dans les Caraïbes et l'univers de pirates, de navigation et d'assassinats d'Edward Kenway, en 1715. En reprenant le combat naval de son prédécesseur, Assassin's Creed Black Flag met l'accent sur la haute mer, avec des batailles navales palpitantes et un vaste monde ouvert à explorer. Les séquences à l'époque contemporaine, qui ressemblent peu à celles des épisodes précédents et éloignent l'intrigue de Desmond, laissent toute la place à l'action ; arpenter les villes de Kingston et de La Havane vous occupera sans relâche. Mais sillonner les mers en entonnant un chant de marin avec votre équipage est sans doute encore meilleur. Avec Black Flag Resynced prévu plus tard cette année, vous pourrez bientôt revivre l'aventure de Kenway en haute définition. Cet opus fait partie de l'âge d'or de la piraterie dans la franchise.

À jouer sur : PlayStation 3, Xbox 360, PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch — Resynced sur : Xbox Series S|X, PlayStation 5 et PC

Assassin's Creed Rogue (2014)

Le quelque peu oublié Assassin's Creed Rogue prolonge l'univers maritime de Black Flag, mais renverse la donne : vous endossez non plus les robes d'un Assassin, mais d'un Templier — les ennemis jurés des protagonistes de la franchise. De 1752 à 1760, vous explorez New York, l'Atlantique Nord et la fictive River Valley dans la peau de Shay Cormac, un ex-Assassin passé de l'autre côté, qui traque ses anciens frères d'armes à l'époque de la guerre de Sept Ans.

À jouer sur : PlayStation 3, Xbox 360, PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch

Assassin's Creed Unity (2014)

Paris est magique dans Assassin's Creed Unity © Ubisoft

Les fans de la franchise n'ont pas eu droit à une, mais à deux aventures en 2014. La seconde, sortie comme exclusivité next-gen sous le nom d'Assassin's Creed Unity, est une aventure centrée sur une ville : Paris, modélisée à l'échelle 1:1, sous la Révolution française de 1789. Le parkour profite d'une nouvelle évolution qui vous laisse vous projeter à la verticale, vers le haut comme vers le bas, tandis qu'un nouveau système de combat élargit l'éventail des manières de neutraliser vos adversaires.

À jouer sur : PlayStation 4, Xbox One et PC

Assassin's Creed Chronicles (2015-2016)

En marge des grands jeux d'action-aventure en 3D et à la troisième personne, Ubisoft a développé une trilogie baptisée Chronicles : des jeux plus modestes, en 2.5D, mêlant action, infiltration et plateforme, qui emmènent les joueurs dans des lieux et des époques variés — la Chine du XVIe siècle, l'Inde du XIXe siècle et la Russie du début du XXe siècle —, tous reliés par une quête commune : retrouver un artefact baptisé la Boîte des Précurseurs. En glissant d'un côté à l'autre dans la peau de Shao Jun, Arbaaz Mir et Nikolaï Orelov respectivement, chacun de ces titres condense un concentré de gameplay typé AC dans un format plus court, et étoffe l'histoire et la mythologie de la franchise.

À jouer sur : PlayStation 4, Xbox One, PlayStation Vita et PC

Assassin's Creed Syndicate (2015)

Les rues de Londres sont le décor parfait pour Assassin's Creed Syndicate © Ubisoft

1868, Angleterre victorienne, Révolution industrielle et une paire de jumeaux : Assassin's Creed Syndicate avait un cadre et un postulat enthousiasmants — un Londres à grande échelle — et des mécaniques de gameplay encore plus intéressantes, comme le lance-grappin et le système de zip qui vous permettent de filer à travers Londres en un éclair. L'histoire à l'époque contemporaine continue de se dévoiler en arrière-plan et même si l'intrigue paraît souvent secondaire, l'action se concentre sur Jacob et Evie Frye, qui œuvrent dans l'ombre alors qu'une lutte de pouvoir éclate, ponctuée d'apparitions de figures historiques.

À jouer sur : PlayStation 4, Xbox One et PC

Assassin's Creed Origins (2017)

Comme son nom le suggère, cet épisode remonte aux origines des Assassins : cette fois avec Bayek, l'un des cofondateurs de la Confrérie, jusqu'à l'Égypte antique. En 49 av. J.-C., vous suivez la quête de vengeance de Bayek avec des mécaniques inédites qui s'apparentent à une refonte de la franchise. Avec un aigle éclaireur qui ouvre votre champ de vision et la possibilité d'escalader pratiquement n'importe quelle surface, Origins multiplie les options pour parcourir un open world égyptien. Tombeaux gigantesques, reconstitutions numériques des pyramides et nouveau système d'équipement : Origins pose les fondations RPG qui seront reprises dans les opus suivants de la série — avec en prime une nouvelle protagoniste à l'époque contemporaine, Layla Hassan. C'est aussi l'un des meilleurs jeux en monde ouvert de la franchise.

À jouer sur : PlayStation 4, Xbox One et PC

Assassin's Creed Odyssey (2018)

L'Égypte antique fut un cadre fantastique pour Assassin's Creed Origins © Ubisoft

Si Origins avait placé la barre très haut pour une aventure épique, Odyssey la franchit sans effort. Cette épopée massive traverse la Grèce antique : vous chaussez les sandales numériques de la fratrie de mercenaires spartiates Alexios et Kassandra, de 431 à 422 av. J.-C., en poursuivant la quête de Layla Hassan à la recherche d'un artefact mystérieux. Avec ses capacités et adversaires mystiques et mythologiques, Odyssey met davantage l'accent sur sa propre histoire — et paraît du coup plus déconnecté de la trame Assassins contre Templiers à laquelle on est habitué.

À jouer sur : PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC

Assassin's Creed Valhalla (2020)

De la Grèce antique, on bondit cette fois à l'époque viking : Assassin's Creed Valhalla nous emmène de 872 à 878 apr. J.-C., pendant l'occupation viking de l'Angleterre, et prolonge le récit moderne de Layla Hassan. Vous prenez les rênes du chef nordique Eivor, qui commande son clan et arpente la campagne anglaise, le tout sous-tendu par l'affrontement entre les Hidden Ones et l'Ordre des Anciens, les précurseurs des Assassins et des Templiers. Avec un système de combat à deux mains, des raids le long des rivières et des sièges de forteresses, Valhalla élargit l'ambition d'Odyssey et ajoute quantité de nouveautés au tableau. Pour bien débuter sur Valhalla, consultez notre guide dédié .

Les aventures vikings étaient à l'honneur dans Assassin's Creed Valhalla © Ubisoft

À jouer sur : PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC

Assassin's Creed Mirage (2023)

Personnage de retour, Basim — le Maître Assassin d'AC Valhalla — signe un retour aux sources de la série : Assassin's Creed Mirage rappelle le gameplay de stealth, de parkour et d'assassinats qui a fait la franchise, loin de l'orientation RPG très marquée des derniers titres. Situé à Bagdad en 861 apr. J.-C., il retrace le parcours de Basim, du voleur des rues jusqu'à l'assassin accompli, en explorant aussi son passé caché et ses liens avec les précédents Assassin's Creed.

À jouer sur : PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S , PC et iOS

Assassin's Creed Mirage revient aux fondamentaux © Ubisoft

Assassin's Creed Shadows (2025)

Des guerriers spartiates aux vikings, Assassin's Creed nous offre désormais des ninjas et des samouraïs : Assassin's Creed Shadows nous projette dans le Japon du XVIe siècle, à la fin de la période Sengoku, avec deux protagonistes jouables. Fujibayashi Naoe, une kunoichi, et Yasuke, un samouraï africain inspiré du personnage historique du même nom — et leurs aventures à travers le Japon, sur fond de guerre civile intense. Sans trame à l'époque contemporaine, Shadows propose une combinaison profonde et audacieuse des éléments de stealth des débuts de la série et des mécaniques RPG plus récentes, pour un opus abouti dans l'histoire de la franchise. Avec une perspective inédite sur la guerre Assassins contre Templiers qui traverse les époques, et en tant que dernier jeu en date de la franchise, Shadows place la barre très haut pour les futurs titres.

À jouer sur : PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PC, macOS et iPadOS

Le Japon de Shadows est remarquable © Ubisoft

02 Par ordre chronologique

Si vous voulez parcourir chaque opus de la franchise Assassin's Creed dans un ordre plus complexe, mais chronologique, voici comment vivre chaque époque dans la séquence.

Attention : entre les éléments à l'époque contemporaine entrecroisés et la manière dont les jeux s'imbriquent les uns dans les autres, l'exercice peut vite virer à la confusion…

Assassin's Creed Odyssey — Cadre : 431 av. J.-C. à 422 av. J.-C.

Assassin's Creed Origins — Cadre : 49 av. J.-C. à 44 av. J.-C.

Assassin's Creed Mirage — Cadre : 861 à 870

Assassin's Creed Valhalla — Cadre : 872 à 878

Assassin's Creed — Cadre : 1191

Assassin's Creed II — Cadre : 1476 à 1499

Assassin's Creed: Brotherhood — Cadre : 1499 à 1507

Assassin's Creed: Revelations — Cadre : 1511 à 1512

Assassin's Creed Chronicles: China — Cadre : 1526-1532

Assassin's Creed Shadows — Cadre : 1579

Assassin's Creed IV: Black Flag — Cadre : 1715 à 1722

Assassin's Creed Rogue — Cadre : 1752 à 1760

Assassin's Creed III — Cadre : 1754 à 1783

Assassin's Creed Unity — Cadre : 1789 à 1794

Assassin's Creed Chronicles: India — Cadre : 1841

Assassin's Creed Syndicate — Cadre : 1868

Assassin's Creed Chronicles: Russia — Cadre : 1918

FAQ

Quel est le prochain jeu Assassin's Creed à sortir ?

Assassin's Creed Black Flag Resynced est le prochain titre annoncé de la franchise. Il s'agit d'un remaster haute définition d'Assassin's Creed IV: Black Flag (2013), disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Cette version remasterisée doit proposer des graphismes revus et améliorés tout en conservant l'expérience de jeu original centrée sur la piraterie dans les Caraïbes du XVIIIe siècle.

Quels sont les meilleurs jeux Assassin's Creed ?

Les épisodes les plus appréciés de la franchise varient selon les profils de joueurs, mais plusieurs titres font régulièrement l'unanimité :

Assassin's Creed II (2009) : souvent cité comme le meilleur de la série, avec Ezio Auditore et la Renaissance italienne

Assassin's Creed IV: Black Flag (2013) : référence absolue pour le gameplay naval et l'univers pirate

Assassin's Creed Origins (2017) : tournant RPG de la franchise, dans l'Égypte antique

Assassin's Creed Odyssey (2018) : épopée massive dans la Grèce antique

Assassin's Creed Shadows (2025) : dernier opus en date, salué pour sa dualité de gameplay dans le Japon féodal

À quel âge peut-on jouer à Assassin's Creed ?

Certains épisodes de la franchise sont classés PEGI 18 (interdit aux moins de 18 ans) en raison de leur contenu mature : violence graphique (assassinats, combats sanglants), thématiques sombres et représentations de guerre. D'autres épisodes sont classés PEGI 16 ou PEGI 18 selon les pays et les plateformes. Il est conseillé de consulter la classification PEGI spécifique à chaque titre avant achat.

Quel Assassin's Creed est le plus long à terminer ?

Assassin's Creed Odyssey (2018) est de loin l'épisode le plus long : comptez entre 40 et 60 heures pour la trame principale, et jusqu'à 130 à 150 heures pour compléter le jeu à 100 %. Assassin's Creed Valhalla suit de près avec une durée similaire. À l'inverse, Assassin's Creed Mirage est l'un des plus courts, avec environ 15 à 20 heures pour la quête principale.

Quel Assassin's Creed propose le plus grand monde ouvert ?

Assassin's Creed Odyssey détient également la palme du plus grand monde ouvert de la franchise, avec une carte couvrant la majeure partie de la Grèce antique — îles comprises. Assassin's Creed Valhalla (Angleterre et Norvège) et Assassin's Creed Origins (Égypte) offrent également des cartes gigantesques, dans la même gamme de taille.

Qui a créé Assassin's Creed ?

Assassin's Creed a été créé par Patrice Désilets, Jade Raymond et Corey May au sein du studio Ubisoft Montreal. Le jeu est né d'un projet initialement pensé comme une suite de Prince of Persia : Les Sables du Temps, avant d'évoluer vers un concept original centré sur un assassin médiéval. L'inspiration principale vient du roman Alamut (1938) de l'écrivain slovène Vladimir Bartol, qui raconte l'histoire de la secte des Haschischins dans la Perse médiévale. Patrice Désilets a quitté Ubisoft après Assassin's Creed : Brotherhood (2010).

Qu'est-ce que l'Animus dans Assassin's Creed ?

L'Animus est une machine fictive centrale dans la franchise Assassin's Creed. Elle permet à son utilisateur de revivre les souvenirs génétiques de ses ancêtres, codés dans son ADN. Dans les jeux, des personnages contemporains (Desmond Miles, puis Layla Hassan) utilisent l'Animus pour explorer les mémoires d'Assassins du passé. L'utilisation prolongée provoque ce qu'on appelle l'Effet de Saignement (Bleeding Effect) : les souvenirs ancestraux commencent à se mélanger à la propre mémoire de l'utilisateur, lui conférant des capacités de combat, mais menaçant aussi sa santé mentale.

Qui sont les Assassins et les Templiers ?

Les Assassins (aussi appelés "Hidden Ones" dans les épisodes plus anciens de la chronologie) et les Templiers sont les deux factions au cœur du conflit d'Assassin's Creed. Les Assassins défendent le libre arbitre et s'opposent à toute forme de contrôle absolu sur l'humanité. Les Templiers, à l'inverse, cherchent à imposer la paix par l'ordre et le contrôle, quitte à utiliser des artefacts appelés Pièces d'Éden pour soumettre les esprits. Ce conflit traverse les siècles et toutes les époques de la franchise, des Croisades au Japon féodal.