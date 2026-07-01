Tout ce que tu dois savoir sur Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Préparez-vous à reprendre la mer : Ubisoft remet l'un de ses classiques au goût du jour. Assassin's Creed Black Flag Resynced nous renvoie à l'un des sommets de la saga avec un remake complet de ce monument du jeu d'action en monde ouvert.

L'éditeur a dévoilé la version retravaillée de ce titre culte de l'ère Xbox 360 / PlayStation 3, et autant le dire tout de suite : qu'on soit vétéran ou nouveau venu, il y a de quoi saliver.

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01 Quand sort Assassin's Creed Black Flag Resynced ?

Ubisoft a confirmé la date : le remake d'Assassin's Creed Black Flag sortira le 9 juillet 2026 sur Xbox Series X|S, PlayStation 5 et PC . Treize ans après ses débuts, Black Flag Resynced revient sur les consoles actuelles, PC et services de streaming. Voici la liste complète des plateformes :

PlayStation 5 et PlayStation 5 Pro

Xbox Series X|S

PC : Ubisoft Store, Epic Games, Steam / Steam Deck

Streaming : Nvidia GeForce Now, Blacknut

02 Qu'est-ce qu'Assassin's Creed Black Flag Resynced : remake ou remaster ?

Pas de doute possible : il s'agit d'un remake complet du titre de 2013 sorti à l'origine sur Xbox 360, PlayStation 3 et Wii U. Au programme : graphismes boostés, nouvelles mécaniques de jeu et un contenu enrichi.

Les combats navals font leur retour © Ubisoft

Quatrième volet principal de la saga après Assassin's Creed III et la trilogie Ezio amorcée avec Assassin's Creed II, Black Flag avait redéfini le gameplay et le décor de la série en plaçant l'exploration en bateau au cœur du monde ouvert, tout en conservant le mix parkour/infiltration/combat à la troisième personne typique de la franchise.

À sa sortie en 2013, Assassin's Creed IV: Black Flag avait été acclamé par la critique pour son monde ouvert fluide, ses batailles navales, sa direction artistique et sa quête principale. Aujourd'hui encore, il figure parmi les titres phares de la franchise et avait, selon Ubisoft, été vendu à plus de 34 millions d'exemplaires en 2023.

Le remake tourne sur une version du moteur Anvil mise à jour, le même que celui utilisé dans Assassin's Creed Shadows (2025) — si vous cherchez des conseils pour vous lancer dans cet opus, consultez notre guide pour débuter dans AC Shadows . Au menu : un niveau de détail accru, des graphismes et une physique plus réalistes, un éclairage ray tracing avec illumination globale et réflexions, et un framerate à 60 FPS sur consoles.

03 Où et quand se déroule l'aventure ?

Black Flag Resynced se déroule dans les Caraïbes , pendant l'Âge d'or de la piraterie, entre 1715 et 1722.

Vous pouvez arpenter les rues splendides de La Havane, ville caribéenne sous la coupe des Templiers. Explorer Kingston, plaque tournante du commerce, et faire de Nassau, le bastion des pirates, votre seconde maison.

Chaque cité grouille d'habitants et bénéficie d'un éclairage retravaillé, de nouvelles textures et de décors plus détaillés, le tout accompagné d'un nouveau système de météo dynamique.

À noter : les séquences se déroulant à l'époque contemporaine présentes dans le jeu original ont été supprimées dans Resynced.

04 Qui est Edward Kenway ?

Le système de combat a été amélioré depuis son lancement en 2013 © Ubisoft

Le pirate gallois Edward Kenway est le protagoniste du jeu. Grand-père de Connor, le héros d'Assassin's Creed III, il sillonne les mers à la recherche de fortune. Le récit principal suit sa trajectoire, du pirate à l'Assassin, et le voit s'allier à des figures iconiques comme Anne Bonny, Charles Vane et Barbe Noire dans le conflit ancestral contre les Templiers.

Né en 1693, il dépasse ses origines paysannes pour devenir corsaire puis pirate dans les dernières décennies de l'Âge d'or de la piraterie. Il joue un rôle clé dans la fondation d'une éphémère république pirate et se retrouve pris au cœur du conflit entre la Confrérie des Assassins et l'Ordre des Templiers. Il est aussi le père de Haytham Kenway, futur haut dignitaire templier et antagoniste principal d'Assassin's Creed III.

05 Quelles sont les nouveautés de Black Flag Resynced ?

Lors de sa présentation, Ubisoft a annoncé une avalanche de contenus inédits et de surprises absents de la version d'origine. De nouveaux chapitres, quêtes et pans d'histoire viennent étoffer le récit principal — Barbe Noire et Stede Bonnet, par exemple, héritent de leurs propres arcs narratifs. De quoi remettre les mains sur le jeu, même si vous l'aviez bouclé à l'époque.

L'exploration sous-marine s'étend, avec des zones plus profondes et des ennemis naturels qui pimentent la plongée.

Le système de combat a été retravaillé : double sabres, pistolets et lame secrète s'enchaînent désormais en combos, et vous pouvez tirer parti des murs, rebords et objets destructibles. Plus immersif, tirant profit de votre niveau, il vous oblige à bien timer attaques et parades.

L'infiltration progresse elle aussi : vous pouvez vous accroupir librement pour approcher cibles et ennemis avant de frapper. Le parkour s'enrichit de meilleurs sauts libres, latéraux et arrière pour des assassinats plus tranchants.

Les missions de filature et d'écoute, plutôt laborieuses dans le jeu d'origine, ont été repensées. L'action ne s'interrompt plus si vous êtes repéré : au lieu de subir une désynchronisation et de recommencer, l'action continue et la cible réagit en conséquence.

Le Jackdaw revient avec une puissance de feu décuplée : Edward peut désormais affronter de puissants navires ennemis grâce à des mécaniques navales enrichies et améliorer son bâtiment de nouvelles façons. Batailles navales, abordages et assauts de forts sont au rendez-vous et sont toujours aussi exigeants. Les fans des chants de marins d'origine vont être servis. En bonus : 10 nouveaux chants viennent gonfler la playlist.

Trois nouveaux officiers rejoignent l'équipage, chacun avec son histoire et sa série de quêtes :

Lucy Baldwin

Le Padre

Deadman Smith

Ils apportent tous des bonus de gameplay au Jackdaw — terminer la série de quêtes de Deadman Smith débloque par exemple un tir double sur les canons de bordée. Vous pouvez aussi adopter un animal de compagnie sur votre navire : chat ou singe, à vous de choisir.

06 Quelle configuration PC pour Assassin's Creed Black Flag Resynced ?

Vérifier si votre PC est compatible avec Assassin's Creed Black Flag © Ubisoft

À l'approche de la sortie le 9 juillet, Ubisoft a précisé la configuration PC nécessaire. L'éditeur prévient : il faudra se connecter une fois pour installer le jeu, mais vous pourrez ensuite y jouer entièrement hors-ligne. Bonne nouvelle pour les configs variées : le moteur Anvil s'adapte à tous les appareils, des PC gaming modestes aux consoles portables haut de gamme, avec des préréglages adaptés.

Black Flag Resynced prend en charge l'upscaling et la frame generation, et propose aussi des options de ray tracing logiciel qui permettent de profiter d'un éclairage avancé même sans carte graphique compatible avec le ray tracing matériel. Les joueurs sur console portable, et notamment sur Steam Deck, apprécieront les préréglages dédiés pour se lancer en mobilité sans s'arracher les cheveux.

07 Assassin's Creed Black Flag Resynced propose-t-il un mode coop ?

Non. Assassin's Creed Black Flag Resynced sera un jeu 100% solo.