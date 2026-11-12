GTA 6 : 11 choses à savoir

L'année 2026 est entrée dans sa dernière ligne droite. Pourtant, ce n'est pas Noël ni le réveillon que les joueurs et joueuses attendent avec impatience, mais le 19 novembre. Ce jour va marquer les esprits avec la sortie de GTA 6 , très clairement le plus gros événement jeu vidéo de 2026 (et plus). Après les détails de gameplay dévoilés par l' Extended Look , voici les funfacts sur GTA 6 que vous ne connaissiez (peut-être) pas encore.

Pour tout savoir sur la sortie, les plateformes et le reste, direction notre guide complet sur GTA 6 .

01 Temps de développement de GTA 6 : plus d'une décennie

La version courte ? GTA 6 est en développement depuis plus de dix ans. Le dernier jeu de Rockstar Games est un certain Red Dead Redemption 2 , et il reste à ce jour l'un des open worlds les plus impressionnants et influents sur les plans techniques et scénaristiques. L'épopée d’Arthur Morgan est sortie le 26 octobre 2018, ce qui lui fait déjà plus de huit ans au compteur.

Lucia Caminos promises a GTA first © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Au moment de la sortie de RDR 2, GTA 6 était déjà en développement depuis environ trois ans. Le travail a commencé dès 2015, comme l'a révélé Rob Nelson, co-directeur du studio Rockstar North, dans une interview . Selon un autre rapport, les premiers travaux de conception sur la suite auraient même débuté peu après la sortie de GTA 5 (donc en 2014).

Le vrai développement de Grand Theft Auto VI aurait cependant démarré après la sortie de Red Dead Redemption 2, une fois la plupart des équipes de Rockstar Games libérées.

Le 4 février 2022, le studio a officiellement confirmé qu'un nouveau GTA était en route. Près de deux ans plus tard, en décembre 2023, le premier trailer tombait enfin.

Entre la sortie de GTA 5 et le 19 novembre 2026, il se sera écoulé plus de 13 ans. Aucune suite de la saga ne s'était autant fait attendre. Pour comparer : entre GTA 4 (2008) et GTA 5 (2013), il n'y avait que cinq ans. L'une des raisons de cette longue pause, c'est l'énorme succès de GTA Online . Le multijoueur a occupé Rockstar pendant des années et a rapporté tellement d'argent qu'il n'y avait aucune pression pour enchaîner rapidement.

02 Le jeu à un milliard : le budget de GTA 6

Chez Rockstar, on ne parle pas d'argent. Ni le studio ni Take-Two n'ont communiqué de budget officiel pour GTA 6. Le secteur s'accorde pourtant sur un point : on parle ici d'une somme jamais vue dans l'univers du jeu vidéo.

La plupart des estimations sérieuses du budget tournent entre 1 et 1,5 milliard de dollars, certains analystes allant jusqu'à 2 milliards. Les chiffres plus élevés qui circulent sur internet sont jugés très spéculatifs. Une chose est sûre, en revanche : l'origine des coûts. Un développement étalé sur de nombreuses années, des milliers de personnes réparties dans plusieurs studios Rockstar à travers le monde, une motion capture très poussée, un open world ultra détaillé et l'évolution technique du moteur maison RAGE. Et le marketing n'est même pas compris dedans : pour un titre de cette envergure, il peut à lui seul engloutir plusieurs centaines de millions.

La comparaison avec GTA 5 montre à quel point les coûts ont explosé. En 2013, le budget de GTA 5 était estimé à environ 265 millions de dollars, marketing compris. À l'époque, c'était un record. GTA 6 coûterait donc environ quatre à sept fois plus cher et serait, selon toute vraisemblance, le jeu vidéo le plus cher jamais produit.

Take-Two devrait pourtant aborder le risque avec sérénité. GTA 5 s'est vendu à plus de 200 millions d'exemplaires dans le monde et fait partie des produits de divertissement les plus rentables de l'histoire. Avec GTA Online, le jeu a rapporté des milliards pendant plus de dix ans. Si GTA 6 s'approche, ne serait-ce que de loin, de ce succès, même un budget à un milliard sera un bon investissement.

03 Combien de fois GTA 6 a-t-il été reporté ?

Une odyssée qui touche bientôt à sa fin : la sortie de GTA 6 a dû être reportée deux fois. Même si les fans ont l'impression que l’attente a durée bien plus longtemps. Lorsque Rockstar a publié le premier trailer en décembre 2023, il se terminait sur une annonce claire : 2025. Rockstar et sa maison mère Take-Two ont ensuite précisé la date : automne 2025. La communauté avait un objectif en ligne de mire, mais Rockstar a freiné deux fois.

Le premier report, en mai 2025, n'a pas surpris grand monde, car les rumeurs circulaient depuis un moment. Rockstar avait alors remercié les fans pour leur patience, avant de sortir le deuxième trailer quelques jours plus tard. De quoi redonner un peu d’espoir.

There will be plenty of cars to choose from © Rockstar Games/Take-Two

Le deuxième report, en novembre 2025, a été plus douloureux. Rockstar l'a annoncé peu avant la conférence trimestrielle de Take-Two, avec cette justification : ces mois supplémentaires doivent permettre de terminer le jeu avec le niveau de finition auquel Rockstar a habitué ses fans. En toile de fond, on évoque l'énorme complexité technique (simulation de l'IA, densité du monde et moteur) et la volonté d'éviter des périodes de crunch excessives. C'est justement ce qui avait valu de vives critiques à Rockstar pendant le développement de Red Dead Redemption 2.

Les reports de GTA 6 :

Date de l'annonce Ancienne date Nouvelle date 2 mai 2025 Automne 2025 26 mai 2026 6 novembre 2025 26 mai 2026 19 novembre 2026

Depuis, le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, a confirmé publiquement la date de novembre à plusieurs reprises. Les prévisions du groupe pour l'exercice 2027 reposent en grande partie sur cette sortie. Un troisième report serait donc un coup dur pour les fans, mais aussi pour les investisseurs. Un effet secondaire montre à quel point le secteur respecte GTA 6 : de nombreux éditeurs ont avancé leurs propres sorties ou les ont repoussées à 2027 pour ne pas se faire écraser dans le sillage de Rockstar. On a l'impression que seul Nintendo ose lui tenir tête, avec le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2 qui est sorti le 5 novembre.

04 Quelle est la configuration requise de GTA 6 sur PC ?

La réponse est vite donnée : comme le jeu sort d'abord en exclusivité sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S, il n'existe pas de configuration requise officielle. Du moins pour l'instant. Ceux qui espéraient une sortie simultanée sur PC peuvent être déçus, mais ils ont l’habitude.

Rockstar n'a pas encore annoncé de version PC. Interrogé à ce sujet, le patron de Take-Two, Strauss Zelnick, s'est contenté de rappeler que Rockstar suit une stratégie bien connue en matière de plateformes et que d'autres annonces suivraient en temps voulu.

You can pimp your ride at the tuning workshop © Rockstar Games/Take-Two

Cette stratégie, on la connaît effectivement déjà. GTA 5 est d'abord sorti en 2013 sur PS3 et Xbox 360, puis seulement en avril 2015 sur PC. Red Dead Redemption 2 est arrivé en octobre 2018 sur consoles et environ un an plus tard sur PC. Que GTA 6 suive le même schéma est probable, mais pas confirmé. Il n'y a donc pas encore de configuration PC officielle. Côté consoles, la situation est plus claire :

30 FPS : Rob Nelson, co-directeur chez Rockstar North, a confirmé en août 2026 que le jeu tourne à 30 images par seconde dans son état de développement actuel.

PS5 Pro Enhanced : GTA 6 porte ce label sur le PlayStation Store. Ce que la version Pro apporte exactement (résolution, fréquence d'images ou effets), Rockstar ne l'a pas encore révélé.

Résolution : pas confirmée officiellement. D'après les trailers, les experts techniques de Digital Foundry estiment une résolution interne d'environ 1440p, upscalée en 4K.

Espace de stockage : Il va falloir avoir 225 Go d’espace de stockage à disposition.

05 Quelle est la taille de la map de GTA 6 ?

La taille de la map, c'est l'une des premières questions à chaque nouveau GTA. Pour GTA 6, la réponse est : très grande. Rockstar n'a toutefois publié aucun chiffre officiel en kilomètres carrés.

The city is yours. Just beware the law © Rockstar Games/Take-Two

Plusieurs previews presse publiées en août 2026 donnent tout de même des repères : la carte serait environ deux fois plus grande que celle de GTA 5 et environ trois fois plus grande que celle de Red Dead Redemption 2. Pour situer : Los Santos et Blaine County, dans GTA 5, couvrent ensemble environ 127 kilomètres carrés, dont une grande partie d'eau et de montagnes.

La communauté a évidemment déjà pris ses propres mesures. Des projets de cartographie qui analysent les images des trailers et le matériel issu de la fuite de 2022 arrivent à environ 300 à 340 kilomètres carrés. Des valeurs à prendre avec des pincettes. Quelle part d'eau, combien de bâtiments accessibles et quelle surface jouable au final ? Pour l'instant, seul Rockstar le sait.

GTA 6 is set to feature circuit racing – a first for the franchise © Rockstar Games/Take-Two

La densité est de toute façon bien plus intéressante que la surface brute. Rockstar ne mise pas sur de grands espaces vides, mais sur un monde où il se passe quelque chose à chaque coin de rue. Selon les previews, les PNJ disposent d'environ 600 000 animations, contre environ 55 000 dans GTA 5. Les rues sont plus étroites, la conduite paraît plus lourde et plus réaliste. Rockstar affirme même avoir consulté des pilotes professionnels. Leonida doit moins ressembler à un décor qu'à un lieu qui continue de vivre sans vous.

06 Les régions de GTA 6 et leurs inspirations réelles

The Leonida Keys © Rockstar Games

Bienvenue à Leonida , la version fictive de la Floride imaginée par Rockstar. Le Sunshine State est la scène parfaite pour un GTA : glamour et déchéance, yachts de luxe et parcs de mobil-homes, rues de fête et marais à alligators ne sont souvent qu'à quelques kilomètres les uns des autres. Rockstar a confirmé six régions via les trailers, et chacune a un vrai modèle :

Région dans le jeu Modèle réel Ambiance Vice City Miami Néons, beach clubs, skyline Leonida Keys Florida Keys Chapelet d'îles, ponts interminables, marinas Grassrivers Everglades Marais, hydroglisseurs, alligators Ambrosia Région de la canne à sucre autour du lac Okeechobee Champs, usines, territoire des bikers Port Gellhorn Stations balnéaires de la côte du golfe Station balnéaire défraîchie aux vieux motels, avec un vrai circuit Mount Kalaga National Park Collines et montagnes boisées du sud des États-Unis Randonnée, chasse, tout-terrain

Vice City est le cœur battant de la map. La ville s'inspire clairement de Miami avec ses façades Art déco, ses promenades en bord de plage, ses gratte-ciels et une vie nocturne qui ne s’arrête jamais. Les fans de la série la métropole grâce à GTA: Vice City (2002) et à Vice City Stories (2006), mais la ville n'avait jamais été aussi grande, vivante et détaillée.

A return to Vice City © Rockstar Games

Au sud, les Leonida Keys s'étirent dans la mer comme un chapelet d'îles reliées par de longs ponts. Marinas, bars de plage et eaux turquoise : la zone devrait jouer un grand rôle pour les bateaux, la plongée et les spots de contrebande. Avec les Grassrivers, Rockstar fait entrer les Everglades dans le jeu : eaux peu profondes, végétation dense, hydroglisseurs et petits hameaux en plein marais.

À l'intérieur des terres se trouve Ambrosia, inspirée de la région de la canne à sucre autour du lac Okeechobee. Sucreries industrielles, champs à perte de vue et atmosphère rugueuse dominent le paysage. D'après le trailer, les bikers y sont aussi très présents. Port Gellhorn montre l'envers du rêve floridien : une station balnéaire décrépite de la côte du golfe, avec ses vieux motels, ses clubs de strip-tease et des gens qui ont connu des jours meilleurs. Enfin, le Mount Kalaga National Park apporte un tout autre paysage avec ses collines boisées, ses sentiers de randonnée et ses zones de chasse. Un tel relief n'existe pas vraiment dans la Floride toute plate : il rappelle plutôt les forêts situées plus au nord, dans les États du Sud.

Room to breathe on the state’s northern fringes © Rockstar Games/Take-Two

Important : Rockstar ne construit pas de copies exactes. Le studio condense les lieux, déplace les points de repère et fusionne plusieurs communes en une seule. Résultat : une Floride qui paraît vraie, mais optimisée pour le gameplay.

07 GTA 6 : déjà récompensé avant sa sortie

Un jeu qui gagne des prix avant même d'être sorti ? Avec GTA 6, c'est une réalité. La hype est telle que Rockstar a déjà une belle collection de trophées avant le lancement :

The Game Awards 2024 : Most Anticipated Game

The Game Awards 2025 : à nouveau Most Anticipated Game, donc deux années de suite

Golden Joystick Awards 2025 : Most Wanted Game

Golden Joystick Awards 2025 : Best Game Trailer pour le trailer 2

Le résultat des Golden Joystick Awards est particulièrement intéressant. Au total, environ 21 millions de votes ont été exprimés. GTA 6 a récolté environ 18 % dans sa catégorie, et The Witcher 4 a suivi de très près avec un peu moins de 17 %.

We know that One-Eyed Willie's Mod Shop will feature in GTA 6 © Rockstar Games/Take-Two

Encore plus impressionnants que les trophées : les records. En décembre 2023, le premier trailer a dépassé les 90 millions de vues sur YouTube en 24 heures. C'était le meilleur démarrage d'une vidéo non musicale sur la plateforme. Dès le deuxième jour, il cumulait plus de vues que tous les trailers de GTA 5 réunis. En mai 2025, la seconde bande-annonce a fait encore plus fort : selon Rockstar, elle a été vue 475 millions de fois en 24 heures, toutes plateformes confondues. Rockstar parle du plus grand lancement vidéo de tous les temps. Qui dit mieux ?

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08 GTA 6 et le modding : de la liberté, mais avec des limites claires

Le modding fait partie de l'ADN de GTA. Mods graphiques, serveurs roleplay (qui vont régaler Kameto ), nouveaux véhicules ou villes entières tirées d'autres épisodes : la communauté a maintenu GTA 4 et GTA 5 en vie pendant des années. La scène a donc scruté de près les nouvelles règles sur les mods publiées par Rockstar le 21 septembre 2026. Elles s'appliquent à tous les jeux Rockstar, donc aussi à GTA 6.

D'abord la bonne nouvelle : les mods restent en principe autorisés dans GTA 6. Mais Rockstar trace des lignes rouges très nettes.

Pas de modification de l'histoire : les intrigues, missions et personnages officiels ne doivent être ni modifiés ni étendus.

Pas de mélange d'assets entre jeux : cartes, personnages ou assets d'un jeu Rockstar ne doivent pas être transférés dans un autre. Recréer le Liberty City de GTA 4 dans GTA 5 ou GTA 6 serait donc interdit.

Pas de contenus tiers protégés : marques, logos, lieux réels ou personnages célèbres extérieurs sont interdits.

Voix et visages : les voix Rockstar ne doivent pas être modifiées. Pour utiliser la voix ou l'apparence de personnes réelles, il faut une autorisation écrite.

Pas de triche en ligne, pas de mécaniques de jeux d'argent en monnaie réelle, pas de publicité crypto ou NFT.

Pas de sponsoring : placements de produits et publicité payante sont aussi exclus des mods.

Monétisation uniquement via les plateformes approuvées par Rockstar.

Scuba diving is one of many distractions you’ll find in Leonida county © Rockstar Games

Par ailleurs, les jeux ne doivent pas être modifiés pour tourner sur des appareils pour lesquels Rockstar ne les a pas prévus. Un verrou clair contre les portages non officiels.

Pour la scène du modding, le message est limpide. De nombreux projets de fans populaires de ces dernières années ne seraient plus possibles avec ces règles, des extensions scénarisées aux mods crossover. En même temps, Rockstar montre qu'il ne veut pas interdire le modding, mais le contrôler. Depuis le rachat de la grosse équipe roleplay Cfx.re (à l’origine de FiveM), le studio mise davantage sur les canaux officiels (si le sujet vous parle, voici notre guide du roleplay sur GTA 5 ). De toute façon, la possibilité de modder GTA 6 dès sa sortie dépend de la version PC. Et celle-ci se fait encore attendre.

09 Loadouts d'armes : fini l'arsenal dans la poche

Transporter armes et équipement de façon invisible sur soi, c'était la norme dans les précédents GTA. Dans GTA 6, c'est terminé. Rockstar reprend visiblement le système de loadout de Red Dead Redemption 2 en le rendant plus réaliste.

Lucia and Jason don’t hold back © Rockstar Games

Jason et Lucia ne portent plus que deux armes de poing dissimulées et deux armes longues visibles sur eux. Tout le reste est stocké dans des armoires à armes chez Ammu-Nation ou dans le coffre de votre véhicule. Rockstar affirme que vous pouvez adapter votre loadout « à chaque occasion ». Ça a l'air d'un petit changement, mais ça modifie le gameplay en profondeur. Avant chaque mission, une question se pose : j'y vais discrètement avec un pistolet silencieux, ou avec fusil d'assaut et fusil à pompe ? Mauvais choix, et il faudra improviser.

Les armes elles-mêmes se personnalisent en profondeur. Les revolvers spéciaux de l'édition Ultimate laissent entrevoir un gros système de customisation avec accessoires, peintures et modifications.

Jason loads up for trouble © Rockstar Games/Take-Two

À cela s'ajoutent les nouvelles capacités Focus des deux personnages principaux. Elles fonctionnent comme le Dead Eye de Red Dead Redemption : le temps ralentit et le jeu met en évidence les points faibles, les itinéraires de fuite ou les éléments importants. Selon les previews, Jason et Lucia utilisent cette capacité différemment, ce qui les distingue aussi en termes de gameplay.

10 GTA 6 introduit un système d'interaction

S'il y a une nouveauté qui montre où Rockstar veut aller avec GTA 6, c'est bien le système d'interaction. Là encore, Red Dead Redemption 2 a servi de modèle, mais GTA 6 va nettement plus loin. D'une simple pression de bouton, vous pouvez saluer, provoquer, calmer ou défier les PNJ, comme le montre l'Extended Look. Un simple menu contextuel devient ainsi un outil pour faire dégénérer ou désamorcer une situation à volonté.

GTA 6 features an interaction system similar to that in RDR 2 © Rockstar Games

Le monde y réagit de façon sensible. Les PNJ remarquent quand vous vous approchez trop, quand vous les écoutez trop longtemps ou quand vous vous montrez agressif. Les passants commentent même votre tenue. Certains PNJ vous abordent d'eux-mêmes et déclenchent des événements aléatoires. Leonida n'est plus un décor que l'on se contente de traverser. Le monde réagit à votre présence.

L'interaction joue aussi un grand rôle entre les personnages principaux. Jason et Lucia forment un duo à la Bonnie and Clyde. C'est vous qui influencez l'évolution de leur relation, la romance est facultative. Dans de nombreuses situations, vous pouvez passer de l'un à l'autre.

Lucia et Jason ont les yeux revolvers et le style floridien © Rockstar Games

Le nouveau Criminal Profile est étroitement lié au système d'interaction. Il remplace les systèmes de moralité classiques et retient la façon dont vous commettez vos crimes : proprement et de façon professionnelle, ou avec une brutalité inutile. Police et PNJ réagissent en conséquence. Selon les previews, ceux qui y vont trop fort peuvent voir leur profil durablement entaché.

11 Bonus : les funfacts oubliés

Au-delà des grands sujets, GTA 6 regorge de détails qui montrent tout l'amour que Rockstar a mis dans ce monde. Voici les plus intéressants.

Lucia indulges in some self-care © Rockstar Games

Lucia entre dans l'histoire de la série. Lucia Caminos est la première héroïne de la saga depuis l'ère des jeux en vue de dessus des années 90, où l'on pouvait choisir, en option, des personnages féminins. Elle commence l'histoire tout juste sortie de prison. Son partenaire, Jason Duval , est un ancien soldat qui a glissé dans le milieu de la drogue.

La méga-fuite de 2022. En septembre 2022, un hacker a publié 90 vidéos de développement représentant environ 50 minutes d'images de jeu. C'est considéré comme l'une des plus grosses fuites de l'histoire du jeu vidéo. L'auteur avait alors 17 ans et a été arrêté peu après au Royaume-Uni.

Faire le plein devient obligatoire. Pour la première fois, voitures et motos ont une jauge d'essence fonctionnelle. Ignorez-la, et vous tomberez en panne en pleine fuite. Selon les previews, Rockstar a toutefois équilibré la consommation pour éviter que ce soit trop pénible. Les voitures électriques se rechargent sur des bornes.

Voler une voiture devient une science. Les meilleurs véhicules ont des serrures électroniques et des traceurs GPS. Sur votre téléphone, l'appli in-game Waink vous indique si une voiture est verrouillée, si elle a une alarme ou un traceur, et combien elle vaut.

80 heures à Leonida. La durée de vie, contenus principaux et secondaires compris, serait d'environ 80 heures. Comme dans Red Dead Redemption 2, l'histoire est découpée en chapitres.

Pas de vue à la première personne au lancement. Contrairement à la version next-gen de GTA 5, il n'y a pas de vue subjective à la sortie, seulement lors de la visée avec certaines armes.

Plein de choses à faire en dehors de l'histoire. Vous pouvez chercher des voitures de collection et les faire restaurer par un mécanicien, prendre d'assaut des planques de gangs pour rafler un butin rare, revendre des objets volés à des receleurs ou explorer la côte en kayak et avec un équipement de plongée. Des indices sur des magasins d'appâts et des bateaux laissent aussi penser que vous pourrez pêcher.

Record stylé. Jason et Lucia ont plus d'options de vêtements et de coiffures que n'importe quel personnage de GTA avant eux. S'y ajoute un système de fitness qui influe sur l'apparence des personnages.

La télé avec Macca the Gator. Le jeu diffuse sa propre série TV animée sur un alligator nommé Macca. Un système de réseaux sociaux est aussi intégré, à travers lequel Rockstar épingle avec satire la culture des influenceurs et d'Internet.

Du vrai street art à Vice City. Plus de 50 vrais street artists ont réalisé des fresques pour la ville.

Un album dédié. En plus des stations de radio, une bande-son à part entière, « Grand Theft Auto VI: The Album », compte 34 titres.

Lucia hits the gym with headphones on © Rockstar Games

Une chose est claire : GTA 6 n'est pas une sortie comme les autres, mais un événement de pop culture à la portée incroyable. Plus de 13 ans d'attente, un budget estimé à un milliard, des trailers aux chiffres records et un monde qui vous écoute, se souvient de vous et rend les coups : Rockstar ne veut pas simplement livrer un nouveau GTA, mais placer la barre encore plus haut pour les jeux open world.