GTA 6 sort le 19 novembre 2026 ... mais uniquement en solo. Rockstar garde pour l'instant le secret sur la date de lancement du multijoueur. Pour tenter d’y voir plus clair, on a rassemblé toutes les infos, rumeurs et analyses sur GTA 6 Online , le crossplay et compagnie.

Cet article sera régulièrement mis à jour. Pensez donc à passer de temps à autres si vous ne voulez rien manquer !

01 Les derniers détails sur GTA 6 Online

GTA 6 Online pourrait arriver en 2027. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Dan Clancy, le CEO de Twitch, dans une interview accordée à Bloomberg . Il s'attend à ce que le nombre d'utilisateurs de sa plateforme de streaming augmente nettement à la sortie de GTA 6 le 19 novembre. « Mais l'année suivante, quand ils sortiront le multijoueur, la hausse sera encore plus importante », a expliqué Clancy.

Voilà qui laisse au moins penser que le multijoueur de GTA 6 devrait sortir en 2027. Même si ce n'est toujours pas une date concrète, et que cela peut tout à fait être interprété comme une simple attente du patron de Twitch.

02 GTA 6 Online sera-t-il disponible dès la sortie ?

Non. Jusqu'à présent, Rockstar présente GTA 6 exclusivement comme une expérience solo. GTA Online est la raison pour laquelle le cinquième volet de la série reste aujourd'hui encore, 13 ans après sa sortie, l'un des jeux multijoueurs les plus joués qui soient. Il faut dire que Rockstar Games a enrichi le mode en ligne au fil des années avec de nombreuses mises à jour réussies.

Vice City sera grandiose © Rockstar Games

À la sortie de GTA 6, le 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, il n'y aura pas de mode en ligne GTA 6. Take-Two l'a officiellement confirmé en juin 2026. Il est toutefois très probable que GTA 6 ait un mode multijoueur, même si aucune annonce officielle n'a encore été faite.

03 Quand GTA 6 Online sera-t-il vraiment lancé ?

GTA Online is a huge money maker © Rockstar Games

Pour GTA 5, le mode en ligne était arrivé seulement deux semaines après le jeu principal. Pour GTA 6, les experts du secteur tablent toutefois sur une attente nettement plus longue.

Le journaliste de Forbes Paul Tassi avance trois raisons : Rockstar se concentre entièrement, dans la dernière ligne droite, sur une sortie stable du solo ; GTA Online continue de rapporter énormément d'argent, avec environ 400 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel ; et la transition entre l'ancien et le nouveau mode en ligne doit être soigneusement calée pour que les joueurs ne se sentent pas tout simplement « mis à la porte ».

Run from the cops, and the local wildlife © Rockstar Games/Take-Two

Le journaliste de Bloomberg Jason Schreier estime lui aussi que Rockstar ne livrera pas d'infos sur le multijoueur dans un avenir proche. Un leak de TheGhostOfHope, ancien leaker de Call of Duty, avait évoqué un lancement possible dès décembre 2026, mais rien n'a été confirmé.

04 Le multijoueur de GTA 6 sera-t-il en crossplay ?

GTA 6 is due to be released on November 19, 2026 © Rockstar Games

Rockstar ne s'est exprimé ni sur le crossplay (c'est-à-dire le jeu multiplateforme entre PlayStation et Xbox) ni sur la cross-progression (la progression partagée entre plateformes).

Un coup d'œil à GTA 5 donne toutefois une tendance : le jeu ne propose toujours pas de cross plateformes. Ce n'est même pas possible entre générations de consoles. Si vous jouez sur PS4, vous ne pouvez pas rejoindre le lobby de vos amis sur PS5. Seul le transfert de votre personnage au sein d'une même famille de consoles (donc de PS4 à PS5 ou de Xbox One à Xbox Series X|S) fonctionne.

Comme GTA 6 ne sort à son lancement que sur PS5 et Xbox Series X|S, et qu'aucune version PC n'a été annoncée pour l'instant, la question du crossplay ne se pose de toute façon actuellement qu'entre ces deux consoles. Au vu des standards actuels du secteur, il est tout à fait possible que Rockstar s'aligne, mais il n'y a aucune garantie.

05 GTA 6 Online sera-t-il payant ?

Là aussi, rien n'est tranché. GTA Online est inclus dans le jeu principal GTA 5 et se finance plutôt via des microtransactions et des abonnements comme GTA+. Le plus probable est que Rockstar reprenne ce modèle pour GTA 6 Online afin d'attirer un maximum de joueurs dans le multijoueur. Un achat séparé ne peut toutefois pas être totalement exclu à l'heure actuelle.

GTA 6 features a new Heat system © Rockstar Games

Il serait aussi envisageable que GTA 6 emprunte une voie similaire à celle de Battlefield 6 : le soft de DICE a sorti dans un second temps son mode battle royale REDSEC sous forme de jeu séparé et gratuit. Si vous voulez seulement jouer au battle royale, vous pouvez donc le faire gratuitement, sans avoir à acheter le jeu principal.

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Petite anecdote au passage : les joueurs qui précommandent GTA 6 reçoivent un mois de GTA+ offert. Il peut être activé jusqu'au 31 mars 2027 et s'utilise dès maintenant sur GTA 5 Online.

06 Quelles différences entre le multi de GTA 6 et GTA Online ?

Kayaking in the green hills of Mount Kalaga National Park © Rockstar Games

Aucun détail officiel n'a filtré, mais une chose est claire : GTA Online 2 sera une évolution de son prédécesseur, tant sur le plan technique que sur le contenu. Vous pouvez vous attendre à incarner votre propre personnage, avec lequel vous réaliserez des missions comme des braquages, vous vous défoulerez avec d'autres joueurs dans le monde ouvert de Leonida et vous vous affronterez dans des modes compétitifs comme les courses.

C'est justement du côté des courses que GTA 6 passe déjà un cap en solo : il propose pour la première fois de vraies courses sur circuit, ainsi que d'autres disciplines comme le dirt racing ou les courses de rue nocturnes façon Midnight Club.

Motocross racing is another new addition © Rockstar Games/Take-Two

Il devrait en outre y avoir une foule d'activités inspirées du mode solo. Comme le basket, le kayak, les vols et les braquages, ou le minigolf.

Les nouveaux contenus via des mises à jour et des microtransactions semblent également acquis : c'est précisément ce qui fait vivre GTA Online depuis 13 ans. Dans quelle mesure le nouveau mode en ligne se démarquera réellement de l'original, on pourra mieux en juger après la sortie du solo le 19 novembre.

07 GTA Online va-t-il être arrêté ?

Il paraît plutôt improbable que GTA 5 Online soit arrêté après la sortie du mode en ligne de Grand Theft Auto VI. En le comparant à d'autres titres de l'éditeur, le patron de Take-Two, Strauss Zelnick, a laissé entendre que GTA 5 Online continuerait de recevoir des mises à jour tant qu'il y aurait suffisamment de joueurs actifs. Comme GTA 6 ne sort pas sur PC dans un premier temps, GTA 5 Online reste de toute façon la seule option pour les joueurs PC.

In the world of GTA, crime pays © Rockstar Gamers

Le scénario le plus probable est une longue cohabitation des deux modes. Ce n'est qu'une fois que GTA Online 2 se sera imposé, et que le support de GTA 5 Online ne sera plus rentable, que Rockstar devrait débrancher la prise.