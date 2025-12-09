Les 7 meilleures idées cadeaux pour un fan de football

Quel que soit le club de cœur de l’être aimé, il y a toujours moyen de trouver le bon cadeau pour régaler quelqu’un qui aime le football. Alors que les fêtes approchent, du Paris FC au RB Leipzig, on fait le point sur les pépites à glisser sous le sapin en passe appuyée (plat du pied, sécurité).
N.B : ici, il est question du foot, le vrai. Si vous voulez vous amuser à coller un raffut/stiff arm comme Antoine Dupont ou Arch Manning, libre à vous, mais vous n’êtes pas au bon endroit (et attention au protocole commotion).
01
De l’équipement
Ballon, crampons, protège-tibia, chaussettes… tout est bon à prendre pour une personne qui commence le foot en club ou qui a besoin de refaire son stock.
En bonus : vous pouvez même trouver d’anciennes chaussures iconiques. Alors certes, les prix font grincer des dents, mais si la personne qui reçoit le présent veut briller sur synthétique, une paire de Mercurial Vapor, ça fait toujours son petit effet. Avoir la conduite de balle d’un défenseur central de DH un dimanche matin par -2 degrés et la panoplie complète du professionnel, c’est toujours un bonheur.
02
Un maillot de club
C’est la solution de facilité, mais comme on le dit : on ne change pas une équipe qui gagne. Du Paris FC au RB Leipzig en passant par le Real Madrid, l’AC Milan ou Liverpool, on peut facilement trouver de quoi ravir quelqu’un au moment d’ouvrir les cadeaux. Par contre, ajouter Szoboszlai au dos du maillot risque de vous coûter un joli supplément.
Conseil supplémentaire : Évitez les flocages douteux. Si on retrouve en fripes des maillots du PSG avec le numéro 69, ce n’est pas pour rien.
03
D’autres produits à l’effigie du club favori
Dans la même veine, de l’écharpe à bas coût au mug en passant par la veste et le pantalon de jogging ou la housse de couette, il y a de quoi faire si on cherche à pousser la ferveur au maximum. Dans le cas où la cible serait fan du CD Palencia (c’est peu probable, mais on ne sait jamais), optez peut-être pour autre chose.
04
Des places pour un match
Histoire de ne pas rester perpétuellement sur le canapé à subir les performances de l’équipe chérie, des places pour un match sont une belle opportunité pour vivre un moment de communion. Forcément, c’est plus simple si l’être cher est un fan du Paris FC, mais on ne sait jamais : payer une partie du voyage peut aussi se faire.
En bonus : un derby incandescent peut laisser un souvenir indélébile. Si le Paris Saint-Germain se “déplace” à Jean-Bouin, foncez.
05
EA FC 26 et Football Manager 26
Dans la section gaming à tendance sportive, EA FC 26 et Football Manager 26 sont deux très belles options. D’un côté, on a la simulation sportive de référence côté ballon rond. Et de l’autre, l’une des meilleures franchises de jeux de gestion. Pour un apprenti coach/scout ou un pro gamer, l’un des deux fera forcément l’affaire.
Pour en savoir plus sur les deux jeux, rendez-vous sur notre article dédié aux cadeaux pour un gamer.
06
Des objets déco
Qui a dit que les goodies liés au foot étaient laids ? Pas mal de monde ? Certes, mais on a décidé d’ignorer cet avis. Petit puzzle en 3D du Parc des Princes, du Vélodrome, d’Old Trafford, lumière d’ambiance en forme de ballon… pour un jeune adulte qui doit meubler son premier appart, la question mérite d’être étudiée.
07
Un abonnement à un diffuseur
Chaque année ou presque, la bataille pour les droits TV fait rage, et suivre un club peut s’avérer compliqué. Pour y pallier, offrir un abonnement à DAZN, Bein Sports, Canal + ou autre est toujours sympa. Un présent pas du tout physique, mais bien utile.
Avec tout ça, vous avez l’embarras du choix pour fournir le Père Noël en cadeaux géniaux, et faire plaisir à n’importe quel futur Ronaldinho (ou Maxime Lopez).