Pour un débutant , le monde du vélo de route peut paraître intimidant. Et ce n’est pas en allant faire un tour chez votre revendeur que vous serez plus apaisé en jetant un œil aux tarifs. Rares sont les modèles sous les 1 000 euros, alors que d’autres sont affichés à plus de 2 500 euros et présentés par les magazines comme des vélos "bon marché".

Mais à moins d’être le futur Thibaut Pinot ou Romain Bardet, ce n’est probablement pas dans cette gamme de prix que le novice que vous êtes trouvera son bonheur. Vous, ce que vous voulez, c'est simplement vous mettre en selle, et pas dépenser autant d'argent dans un vélo .

Heureusement, il existe des machines de bonne qualité qui ne vous obligeront pas à hypothéquer votre maison. Reste désormais à choisir dans cette gamme le vélo qui sera le plus fiable. Voici donc notre sélection des meilleurs vélos low-cost du marché.

1. Triban RC100

Le Triban RC100 © Decathlon

Prix : 260 euros

Pour ceux qui débarquent dans le vélo de route , la simplicité et l’accessibilité sont probablement les deux caractéristiques qu’ils vont rechercher en premier. Triban (anciennement nommée B’Twin) est la gamme de vélo de route d’entrée de gamme de Décathlon. L’entreprise française propose avec son RC100 un vélo conçu pour les cyclistes débutants.

Doté d’un mono plateau pour plus de facilité dans les passages de vitesses, ce modèle dispose d’une géométrie étudiée pour une position plus droite afin d’éviter d’être trop penché sur le guidon. Le levier de vitesses Shimano à sept rapports est fixé de manière à ce que les vitesses puissent être changées sans avoir à lâcher le haut du guidon (dans une position où les débutants sont généralement plus à l'aise). À moins de 300 euros l’ensemble, voici un vélo qui vous permettra de vous équiper sereinement sans regarder en permanence l’état de votre compte en banque.

2. Triban RC120

Le Triban RC120 © Decathlon

Prix : 450 euros

Décathlon est réputé pour produire des vélos bien conçus à des prix compétitifs. On retrouve donc sans surprise un autre modèle de la gamme Triban dans cette liste. Si ces vélos sont souvent victimes de leur succès (pas toujours de disponibilité en magasin), soyez patient avant de vous procurer le Triban RC120 car cela en vaut la peine.

Pour moins de 500 euros, ce vélo en alu est doté d’un design élégant, d’une fourche en carbone, de points de montage pour porte-bagages et sacoches et d'une garantie à vie sur le cadre, la potence, le guidon et la fourche. Là aussi, sa géométrie permet au cycliste d’adopter une position plus verticale. Mais si vous souhaitez avoir une position plus agressive, vous pouvez jouer avec le nombre d'entretoises sous la potence.

3. Carrera Vanquish

Le Carrera Vanquish © Halfords

Prix : 443 euros

Une transmission Shimano, des freins à disque et une fourche en carbone pour un vélo complet à moins de 450 euros. Voici le beau montage que vous propose ce Carrera Vanquish . Le groupe Shimano Claris permet un passage des 16 vitesses en douceur et un pilotage plus confortable.

De plus, la marque Halfords qui commercialise ce vélo propose une garantie du cadre à vie.

4. Triban RC500

Le Triban RC500 © Decathlon

Prix : 650 euros

Décathlon explique avoir créé "le vélo de route le plus confortable" de sa gamme avec ce Triban RC500 . Il a tout ce dont un cycliste en herbe a besoin pour rouler sur ses premiers kilomètres. On pense notamment au groupe Shimano Sora, aux freins à disque mécanique et à son cadre en aluminium polyvalent. Il offre également des options de montage avec des garde-boue et des porte-bagages. Sa fourche est en carbone et ses pneus de 28 mm sont rassurants avec un dégagement suffisant pour les changer et passer sur des gommes allant jusqu’à 32 mm. Un bon moyen de tester tranquillement le gravel.

Difficile de faire mieux pour un vélo qui tourne autour des 700 euros sans aller dans l’occasion. Et même à ce tarif là, vous pourriez avoir du mal à trouver chaussure à votre pied à ce tarif.

5. Vitus Razor Claris

Le Vitus Razor Claris © Vitus

Prix : 610 euros

Avec ses pneus à flancs beiges et sa peinture bicolore, ce Vitus Razor Claris est certainement l'un des plus beaux vélos (autour de 600 euros) qui soit proposé sur le marché. Idéal comme premier vélo de route ou simplement pour l’entraînement ou les trajets quotidiens, il est doté d’étriers de frein Tektro, d’une transmission Shimano Claris et d'une fourche entièrement en carbone pour réduire le poids et absorber les petits chocs.

Dans l’ensemble, ce modèle représente une option fiable et bon marché qui n’a pas à rougir face à certains modèles qui atteignent parfois le double de son prix.

6. Voodoo Nakisi

Le Voodoo Nakisi © Voodoo

Prix : 610 euros

Si vous envisagez d’acheter un gravel mais que vous comptez réduire les coûts au maximum, ce Voodoo Nakisi est exactement ce que vous recherchez. Conçu pour les aventures en mode cyclotourisme, ce gravel est commercialisé à un prix modéré. Il présente un angle de direction de 71 degrés et un cintre typé gravel à la forme évasée pour plus de stabilité sur les chemins légèrement accidentés.

Les changements de vitesses fluides et fiables sont assurés par un groupe Shimano Sora alors que les pneus Veetireco Speedster de 40 mm sont parfait pour rouler sur différents types de terrain, sauf les plus difficiles.

7. Boardman SLR 8.6

Le Boardman SLR 8.6 © Boardman Bikes

Prix : 610 euros

Conçu avec l’aide du triple vainqueur d'étape du Tour de France et médaillé d'or olympique Chris Boardman, ce SLR 8.6 a la réputation d’offrir un excellent rapport qualité-prix.

Ce modèle est l'option route d'entrée de gamme de la marque et offre tout ce que vous attendez d’un premier vélo de route. Le cadre en aluminium est élégant et moderne, avec des haubans minces et des tubes obliques et horizontaux au profil anguleux (un design de cadre que l’on retrouve sur les modèles plus haut de gamme de la marque). La transmission est une Shimano Claris alors que les roues fabriquées directement par Boardman sont légères et offrent une plus grande maniabilité au vélo.

8. Liv Avail 2

Le Liv Avail 2 © Liv

Prix : 700 euros

Société sœur de Giant, Liv possède quasiment un monopole sur les vélos pour femmes. L'Avail est le modèle d'endurance polyvalent de la marque, avec une géométrie confortable pour les longues randonnées et un cadre spécialement conçu pour répondre aux besoins des femmes.

Si la gamme Avail propose des modèles allant jusqu’à 5 500 euros, ce Liv Avail 2 offre déjà une belle opportunité de mettre un premier pied dans le vélo de route avec un équipement de bonne qualité à un prix raisonnable. Là aussi, la transmission est assurée par le groupe Shimano Claris, alors que la fourche en carbone absorbe et amortit certains petits chocs de la route.

9. Giant Contend 2

Le Giant Contend 2 © Giant

Prix : 749 euros

Conçu pour les "cyclistes souhaitant améliorer leur expérience sur la route" le Giant Contend 2 est idéal pour ceux qui veulent abandonner les vélos hybrides ou le VTT et tenter des virées plus longues sur le tarmac. Le prix de 749 euros est un peu élevé par rapport aux autres machines présentées ici, mais vous aurez avec ce modèle, un vélo conçu par l'une des marques les plus réputées du monde.

Le cadre en aluminium est conçu pour être confortable tout en restant souple. La tige de selle «D-Fuse» de Giant réduit les vibrations pour une sensation plus douce sur la route. On notera également les passages de câbles en interne (une option plutôt rare à ce niveau de prix), ce qui offre un look propre et épuré à ce Giant Contend 2.

10. Trek Domane AL2

Le Trek Domane AL2 2021 © Trek

Prix : 699 euros

Au moment d'investir dans un premier vélo de route, on redoute déjà le moment où l’on va passer à la gamme supérieure. Mais le Domane AL2 est conçu comme une passerelle idéale vers le monde du cyclisme sérieux, tout en vous permettant de viser sur de grosses vitesses sur les longues sorties.

Équipé du groupe Shimano Claris et affichant une géométrie faite pour l’endurance et de roues tubeless ready, ce modèle est léger, robuste, rapide et facile à upgrader. Et quoi qu'il arrive, vous ne tromperez quasiment jamais en choisissant Trek.