Guide Palworld : les meilleurs conseils pour commencer

Une pincée de Pokémon, une bonne dose de survie et un soupçon de The Legend of Zelda ont permis à Palworld de connaître un lancement en accès anticipé incroyable sur Steam , pulvérisant les records les uns après les autres et se vendant à plus de trois millions d'exemplaires en 40 heures . Si tu veux suivre la hype et te lancer dans le jeu, tu trouveras les meilleurs conseils et astuces pour commencer dans notre guide Palworld .

01 Les premières heures dans Palworld

Ceux qui le souhaitent peuvent même jouer ensemble à Palworld. © Pocketpair

Au début du jeu, tu te réveilles dans une grotte, d'où tu commences ton aventure. Il s'agit d'abord de collecter des ressources comme la pierre et le bois pour pouvoir fabriquer tes premiers objets.

Concentre-toi d'abord sur ces deux ressources, car tu n'auras besoin d'autres ressources comme le minerai et autres que bien plus tard et ton inventaire est très limité .

Les baies et les fragments de paladium sont également importants pour améliorer ta santé et pour pouvoir attraper des pals.

02 Augmente d'abord ton poids

Le personnage principal de Palworld possède différentes stats qui ont des objectifs différents. HP augmente ta santé, Attack tes dégâts d'attaque et Stamina ton endurance en grimpant ou en courant.

Les premiers points de compétence sont toutefois mieux placés dans la valeur "Weight", c'est-à-dire "poids". Cela te permet de transporter plus de matériaux dont tu as besoin pour fabriquer ta base et tous les objets.

Mets donc les premiers points dans cette valeur jusqu'à ce que tu n'aies plus de problèmes et concentre-toi ensuite plutôt sur la stamina et les HP. Assez rapidement, tu peux utiliser les pals pour t'aider à collecter des ressources et à les exploiter.

03 Les meilleurs pals pour le départ

Quelques pas après la grotte de départ, tu rencontreras les premiers pals , les petites bêtes qui donnent leur nom à Palworld et qui accomplissent de nombreuses tâches - il y en a 113 différentes dans le jeu . Ils t'aident au combat, te soutiennent dans ta base et t'offrent de nombreux autres avantages.

Le Pal Cattiva porte des provisions et aide à la construction. © Pocketpair

Tu gagnes beaucoup de points d'expérience en attrapant des pals. Tu obtiendras également un bonus de points lorsque tu auras capturé dix pals d'une même espèce . Bien qu'il soit judicieux de partir à la chasse aux monstres dès les premières heures de jeu et de se procurer les petits animaux, certains pals sont plus intéressants que d'autres.

Par exemple , les Cattiva, qui ressemblent à des chats, s'avèrent très utiles dans ta base . Ils aident à la construction et peuvent transporter des provisions. Tu devrais en attraper trois ou quatre et les utiliser dans ta base.

Lamball aide également à construire, réparer, transporter et collecter et est l'un des meilleurs pals de départ du jeu. Elle te fournit également de la laine, dont tu as besoin pour faire des vêtements et plus encore. Flopie vaut également la peine , car en plus de l'artisanat et de la collecte, elle peut aider à semer et à fabriquer des médicaments.

Chikipi , quant à lui, pond des œufs qui te serviront de nourriture . Foxparks peut allumer des feux de camp, ce qui t'aidera à cuisiner, surtout dans les premières heures.

Pour cela, consulte les compétences des Pals dans le menu. Tu y trouveras ce que les créatures font le mieux. Par exemple, l'artisanat, le transport ou les travaux agricoles.

04 Attraper des pals et construire des sphères de pal.

Pour pouvoir attraper des Pals, tu as besoin d'une Pal Sphère , l'équivalent de la Pokéball dans les jeux Pokémon. Tu peux les fabriquer toi-même dans Palworld. Tout ce dont tu as besoin, ce sont des morceaux de paladium que tu peux trouver à différents endroits.

Tu as besoin des Pal Spheres pour pouvoir attraper les créatures © Pocketpair

Dans la zone de départ, par exemple, il y a un certain nombre de tas de pierres brunes qui, lorsqu'ils sont extraits, peuvent rarement contenir des fragments. Tu trouveras certainement ton bonheur dans les gisements de minerai bleu scintillant , également dans la zone de départ. Pour pouvoir les exploiter, tu dois d'abord avoir construit un établi et une pioche en pierre .

Pour une sphère de pal, tu as besoin des matériaux suivants :

1x fragment de paladium

5x bois

5x pierre

Une fois que tu as la sphère, tu peux commencer à chercher des pals. Assure-toi d'avoir toujours une grande réserve de Pal Spheres dans ton sac à dos lorsque tu explores le monde.

Les pals affaiblis sont plus faciles à attraper. © Pocketpair

Tu dois d'abord les combattre jusqu'à ce que leur barre de vie ait considérablement baissé . Cela augmente les chances de les attraper. Tu as également plus de chances de les attraper si tu les attaques par derrière.

05 Construis ta première base

Une fois que tu as collecté les ressources et les premiers pals, tu devrais commencer à établir ton premier camp , dans lequel tu peux construire des bâtiments et des sites, dormir la nuit et utiliser tes assistants .

Plus tard dans le jeu, tes Pals peuvent faire fonctionner la base seuls. © Pocketpair

L'endroit où tu le fais n'a pas d'importance. Cependant, dans ta première base, assure-toi qu'il y a suffisamment de ressources comme le bois et la pierre (ainsi que le paladium) à proximité. Plus tard, tu pourras en produire la plupart grâce aux bûcherons et à la carrière.

Commence par une maison et les premières stations d'artisanat. Mais ne mets pas trop d'énergie dans la première base, ce ne sera pas la seule. Cependant, l'idéal est de rester dans ta première base jusqu'à ce que la chaîne de fabrication fonctionne d'elle-même grâce à tes pals et que tu aies créé suffisamment de nouveaux équipements pour pouvoir résister dans de nouvelles zones.

06 Attrape tous les pals brillants

En plus des pals normaux, il existe aussi des versions brillantes qui... eh bien... scintillent et sont reconnaissables à leur symbole en forme d'étoile . Ils sont non seulement plus grands que la version normale d'un pale, mais ils ont aussi plus de points de vie, ainsi que des capacités plus puissantes .

Ces Lucky Pals s'avèrent être un avantage considérable au combat ou dans ta base. Ne laisse donc pas les pals brillants te filer entre les doigts.

07 Différents pals de jour comme de nuit

Chaque Pal a ses propres attaques, forces et faiblesses. © Pocketpair

Il peut être tentant de s'allonger dans son propre lit la nuit à Palworld et de sauter le temps jusqu'au lendemain. Cependant, cela peut valoir la peine de partir en quête de la nuit , car certains pals n'apparaissent que la nuit et ne peuvent pas être trouvés pendant la journée.

Les pals de type Ombre, comme Daedream ou Depresso , ne peuvent être trouvés que si tu t'aventures dans l'obscurité. Il est donc préférable d'emporter des torches dans ton aventure.