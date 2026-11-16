Pas besoin d'être Gotaga , le « French Monster », ni Kameto , le patron de la Karmine Corp , pour sentir que cette fin d'année 2026 ne ressemble à aucune autre. GTA VI débarque le 19 novembre , uniquement sur PS5 et Xbox Series, et le Black Friday tombe huit jours plus tard. Problème : avec la hausse d'avril, la PS5 n'a jamais coûté aussi cher. Six ans après sa sortie, elle est pourtant devenue le ticket d'entrée le plus demandé du moment.

Entre la PS5 « classique » , l' Édition Numérique et la PS5 Pro , il y a de quoi s'emmêler les pinceaux. Modèles, prix, différences, accessoires et premiers pas : on fait le tri.

PS5 Standard et Édition Numérique : les deux versions de la PlayStation 5 © Sony CE

01 Combien de modèles de PS5 sont disponibles en 2026 ?

Sony vend aujourd'hui trois consoles de salon. Toutes partagent le même catalogue de jeux : ce qui change, c'est la puissance, le stockage et la présence (ou non) d'un lecteur de disque. La seule constante : elles donnent accès à TF1+ et à la Red Bull TV .

La PS5 avec lecteur : le modèle standard, avec lecteur Blu-ray (amovible) et SSD de 1 To.

La PS5 Édition Numérique : la même console, sans lecteur, avec 825 Go de stockage.

La PS5 Pro : la version musclée, avec SSD de 2 To, vendue sans lecteur de disque.

Vous croisez souvent le terme PS5 Slim ? C'est le surnom du châssis actuel, plus compact que celui de 2020. Les deux premiers modèles de la liste sont donc des « Slim », qu'on se le dise.

02 Le prix de la PS5 en 2026 : combien coûte chaque modèle ?

Depuis le 2 avril 2026, Sony a relevé le tarif de toute la gamme d'environ 100 € en France. Voici les prix conseillés actuels :

Modèle Stockage Prix conseillé PS5 Édition Numérique 825 Go 599,99 € PS5 avec lecteur 1 To 649,99 € PS5 Pro 2 To 899,99 €

Pour mesurer le chemin parcouru : la PS5 standard s'affichait à 499,99 € à sa sortie française, le 19 novembre 2020. C'est la troisième hausse en Europe en moins de quatre ans après celles de 2022 et d'avril 2025. Une console qui prend de la valeur en vieillissant, comme un bon vin (votre compte en banque appréciera moins).

Et le Black Friday du 27 novembre ? À l'heure où l'on boucle ce guide, Sony n'a annoncé aucune baisse officielle. Les remises restent possibles chez les revendeurs : comparez avant de dégainer la carte bleue.

La PS5, toujours aussi fringuante © SIE

PS5, PS5 Digital ou PS5 Pro : quelles différences ?

Entre la PS5 avec lecteur et la PS5 Digital, la différence tient en deux points : le lecteur de disque et 175 Go de stockage. Puissance, manette, jeux : tout le reste est strictement identique.

La PS5 Pro, elle, joue dans une autre catégorie. Selon Sony, son processeur graphique embarque 67 % d'unités de calcul en plus et une mémoire 28 % plus rapide, pour un rendu jusqu'à 45 % plus rapide en jeu. Ajoutez un ray tracing (le calcul réaliste des reflets et de la lumière) deux à trois fois plus véloce et le PSSR, une technologie d'upscaling par intelligence artificielle qui affine l'image sans faire chuter la fluidité. Bonus : le Wi-Fi 7.

Le revers de la médaille ? 250 € de plus que la PS5 avec lecteur, et toujours pas de lecteur de disque dans la boîte. La Pro, c'est la bête de course : grisante, à condition d'avoir le circuit qui va avec.

03 Quelle PS5 choisir selon votre écran et votre budget ?

Le bon critère, ce n'est pas la console : c'est l'écran qu'il y a devant.

TV Full HD ou 4K « classique » (60 Hz) : la PS5 avec lecteur ou l'Édition Numérique fait parfaitement le travail. La Pro aurait du mal à montrer ses muscles.

TV 4K 120 Hz avec port HDMI 2.1 : là, la PS5 Pro prend tout son sens, surtout sur les jeux optimisés pour elle. Fluidité et netteté en même temps, sans choisir.

Budget serré : l'Édition Numérique reste la porte d'entrée la moins chère dans l'univers PS5.

Pour résumer : si votre TV n'est pas de première jeunesse, gardez les 250 € d'écart pour des jeux. Si vous venez d'investir dans un écran haut de gamme, la Pro sera son meilleur partenaire de jeu. Logique, non ?

04 PS5 et GTA VI : quel modèle pour jouer dès la sortie ?

The official artwork sets the mood for GTA VI © Rockstar Games

Bonne nouvelle : GTA VI tournera sur les trois modèles de PS5. Et la question du lecteur de disque ne se pose même pas, puisque la version physique du jeu ne contient aucun disque. La boîte, disponible dès le 10 novembre, renferme un code de téléchargement qui fonctionne donc aussi bien sur une Édition Numérique que sur une Pro.

Le vrai sujet, c'est le stockage. Rockstar a annoncé un fichier d’environ 212 Go. Sur les 825 Go de l'Édition Numérique, préparez-vous à faire le ménage dans votre bibliothèque. Toutes les PS5 acceptent un SSD M.2 supplémentaire si vous voyez grand.

Le préchargement ouvre le 10 novembre, une semaine avant la sortie : lancez-le dès que possible, car le téléchargement prendra du temps. De quoi patienter tranquillement avant de partir à la découverte de Leonida. Pour tout savoir sur le jeu lui-même, on a fait le point sur GTA 6.

05 Les accessoires PS5 vraiment utiles

Le Playstation Portal © Sony

Pas besoin de vider le rayon : trois accessoires sortent vraiment du lot.

Le lecteur de disque amovible (79,99 €)

Il s'adapte à l'Édition Numérique comme à la Pro. Utile pour votre collection de jeux PS4 et PS5 sur disque, et pour les Blu-ray 4K. Attention : Sony a annoncé la fin de la production de disques pour les nouveaux jeux PlayStation à partir de janvier 2028. Le lecteur sert donc surtout à faire vivre votre collection, pas à préparer l'avenir.

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Une seconde manette DualSense

Manette DualSense PS5 : un design pensé pour l'immersion © Playstation Manette DualSense PS5 : gâchettes et design ergonomique © Playstation Manette DualSense PS5 : toutes les commandes en détail © Playstation

Indispensable pour le jeu à deux sur le canapé. Pensez-y avant la première soirée entre potes, pas pendant.

Le PlayStation Portal (249,99 €)

Cet écran portable vous permet de jouer à distance à votre PS5 via le Wi-Fi, depuis une autre pièce de la maison, ou même à l’autre bout du monde. Le parfait allié quand la TV du salon est réquisitionnée pour le match du dimanche.

06 Premiers pas sur PS5 : trois réflexes à adopter

La console est branchée ? Avant de lancer votre premier jeu, prenez cinq minutes pour ces trois réglages.

Faites la mise à jour système proposée au premier démarrage : elle apporte les dernières options et corrections.

Choisissez votre préréglage de jeu : mode Performance pour la fluidité, mode Résolution pour la finesse de l'image. Ça se passe dans les paramètres des jeux et applications.

Activez le contrôle parental si la console est partagée avec des plus jeunes : classification PEGI, temps de jeu et plafond de dépenses se règlent en quelques clics.

Gotaga et Kameto ont fait du gaming un métier. Vous, vous avez juste besoin de la bonne console et de votre canapé.

FAQ

Combien coûte une PS5 ?

En France, depuis le 2 avril 2026, la PS5 Édition Numérique coûte 599,99 €, la PS5 avec lecteur 649,99 € et la PS5 Pro 899,99 € (prix conseillés par Sony).

Quand est sortie la PS5 ?

La PS5 est sortie en France le 19 novembre 2020, au prix de 499,99 € pour le modèle avec lecteur.

Quelle PS5 choisir ?

Avec une TV 4K 60 Hz ou Full HD, la PS5 avec lecteur ou l'Édition Numérique suffit largement. Avec une TV 4K 120 Hz compatible HDMI 2.1, la PS5 Pro tire pleinement parti de votre écran.

Peut-on jouer à GTA VI sur une PS5 sans lecteur ?

Oui. La version boîte de GTA VI contient un code de téléchargement et non un disque : elle fonctionne sur une PS5 Édition Numérique comme sur une PS5 Pro.