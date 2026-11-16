La question tourne dans toutes les conversations depuis que les précommandes pour GTA VI ont été confirmées : faut-il casser la tirelire pour la PS5 Pro, ou la PS5 « Slim » fait-elle largement le job ? Dans l'univers du jeu vidéo, de Gotaga à Kameto jusqu'aux joueurs du dimanche, la fluidité est une obsession. Mais pour vous, devant votre télé, la différence vaut-elle vraiment 250 € ?

Spoiler : la PS5 Pro, c'est la Formule 1 de la gamme. Nettement plus puissante, mais plus chère et livrée sans lecteur.

Petit point vocabulaire avant le coup d'envoi : la PS5 vendue aujourd'hui en magasin, c'est la « Slim ». Elle est environ 30 % plus compacte que le modèle d'origine, celui des jeux de plateforme qui ont lancé la console , avec exactement le même processeur et la même puce graphique. Elle existe avec lecteur (la PS5 standard) ou sans (la Digital Edition).

01 PS5 vs PS5 Pro : le match en 6 rounds

Le PS5 Pro est pleine de promesses © Sony

Round 1 : le prix

Depuis la hausse du 2 avril 2026, voici les tarifs officiels en France :

PS5 (avec lecteur) : 649,99 €

PS5 Digital Edition : 599,99 €

PS5 Pro : 899,99 €

Soit 250 € d'écart avec la PS5 standard, et 300 € avec la Digital. Avantage Slim, par KO technique (et des remerciements de la part de votre banquier).

Round 2 : les performances

Là, la Pro sort les muscles. Sa puce graphique aligne **60 CU contre 36** pour la Slim. Les CU (compute units), ce sont les unités de calcul du GPU : plus il y en a, plus la console fonctionne efficacement. La Pro passe aussi à une architecture AMD plus récente (RDNA 3, contre RDNA 2 pour la Slim). Résultat : un rendu jusqu'à 45 % plus rapide.

Sa botte secrète s'appelle **PSSR** (PlayStation Spectral Super Resolution). Cette technologie d'upscaling par IA calcule l'image dans une définition plus basse, puis la reconstruit proprement en 4K. Sur les jeux estampillés « PS5 Pro Enhanced », Sony promet de combiner 60 images par seconde (voire 120), ray tracing et 4K reconstruite.

Le bémol : le processeur central (CPU) reste quasi identique à celui de la PS5. Un jeu limité par son CPU ne deviendra donc pas magiquement deux fois plus fluide. Victoire nette de la Pro malgré tout.

Round 3 : le stockage

2 To sur la Pro, 1 To sur la Slim. Vu le poids des blockbusters actuels, avoir le double d'espace n'a rien d'un petit bonus. Vous pouvez certes ajouter un SSD M.2 sur les deux modèles, mais ce sera de l'argent en plus.

Round 4 : le lecteur de disque

La Pro est vendue uniquement en version numérique . Pour lire vos jeux en boîte ou vos Blu-ray 4K, il faut ajouter le lecteur Ultra HD Blu-ray, qui est vendu à part. La PS5 standard l'intègre d'office.

Petit twist de saison : l'édition boîte de GTA VI ne contiendra pas de disque, seulement un code de téléchargement. Le lecteur sert donc surtout à votre collection existante, au marché de l'occasion et aux soirées films. Point Slim (version standard).

Round 5 : le Wi-Fi

La pro dispose du Wi-Fi 7 tandis que la Slim s'adapte au Wi-Fi 6. Concrètement, la différence se sent si votre box est récente et compatible Wi-Fi 7, et si votre console est loin du routeur. Câble Ethernet branché ? Match nul. Entre nous, en ligne, le câble reste le meilleur ami du compétiteur. Qui dit mieux ?

Round 6 : l'encombrement

La Slim porte bien son nom avec ses 30 % de volume en moins par rapport à la PS5 d'origine. Face à la Pro, elle garde l'avantage en hauteur : 35,8 cm contre 38,8 cm. Côté support vertical, en revanche, égalité : aucune des deux n'en a dans la boîte (29,99 € en option). Point Slim.

Score final : 3 partout. Logique, les deux consoles ne jouent pas dans la même catégorie. Tout dépend donc de votre profil.

02 Quelle PS5 choisir selon votre profil de joueur ?

Pas de verdict universel, mais quatre situations bien distinctes.

Vous avez une TV 4K 120 Hz (ou vous comptez en acheter une)

C'est le terrain de jeu de la Pro. Le combo 4K reconstruite et 60 à 120 images par seconde s'exprime pleinement sur un écran récent compatible HDMI 2.1. Les ambiances poisseuses des meilleurs jeux d'horreur y gagnent en finesse. Sur une TV Full HD ou une 4K d'entrée de gamme bloquée à 60 Hz, en revanche, une bonne partie du gain passe à la trappe.

Vous avez une collection de jeux en boîte

PS5 standard avec lecteur, sans hésiter. La Pro reste une possibilité avec le lecteur en option, mais l'addition grimpe vite (on y vient).

Vous avez un budget serré

La Digital Edition à 599,99 € offre la même puissance que la PS5 standard avec 50 € d'économie. Le catalogue de jeux gratuits sur PS5 suffit déjà à remplir vos soirées.

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Vous êtes joueur compétitif ou chasseur de framerate

Shooters, jeux de course, sessions de feu en ligne : sur les titres optimisés, le surplus de fluidité de la Pro fait la différence. C'est la console des exigeants.

03 Le vrai prix d'une PS5 Pro tout équipée

Les 899,99 € affichés ne racontent pas toute l'histoire. Pour obtenir l'équivalent d'une PS5 standard, c'est-à-dire avec lecteur, il faut ajouter le **lecteur Ultra HD Blu-ray**, vendu autour de 80 € (vérifiez le tarif du moment sur la boutique officielle). Le support vertical, lui, ne change rien à l'écart : à 29,99 €, il est vendu à part pour la Slim comme pour la Pro.

L'addition tourne donc autour de 980 € pour une Pro complète, contre 649,99 € pour la PS5 standard. L'écart réel grimpe à environ 330 €. Ça fait cher le pixel ? Pour un joueur exigeant équipé d'une belle TV, ça se défend. Pour les autres, c'est un sacré paquet de jeux en moins.

Si vous guettez le Black Friday du 27 novembre, gardez ces prix de référence en tête : ils vous diront si une promo est vraiment une bonne affaire.

04 GTA VI sur PS5 ou PS5 Pro : ce qu'on sait vraiment

La première bande-annonce officielle de GTA IV © Rockstar Games

Un certain GTA 6 débarque le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series X|S (préchargement ouvert depuis le 10), et il affiche déjà le badge « PS5 Pro Enhanced » sur le PlayStation Store. Rockstar a confirmé le 10 novembre que le jeu vise 30 images par seconde sur toutes les consoles, PS5 Pro comprise. La différence se jouera sur l'image, avec le PSSR pour plus de netteté et des ombres en ray tracing réservées à la Pro.

Pas vraiment une surprise : Digital Foundry prévenait que le processeur, identique sur les deux consoles, empêcherait la Pro de doubler la fluidité. Or, un monde ouvert aussi vivant que Vice City, avec son trafic, sa foule et sa physique, sollicite énormément le CPU. En gros : sur GTA 6, la Pro, c'est plus beau, pas plus fluide.

05 PS5 ou PS5 Pro : le verdict

Pour la grande majorité des joueurs, la PS5 « Slim » reste le choix malin. Elle tourne tout le catalogue, lecteur compris dans sa version standard, pour 250 € de moins. La Pro ? Une Formule 1 à réserver aux pilotes qui ont l'écran et le budget à la hauteur. Dans les deux cas, Vice City vous attendra.

FAQ

La PS5 Pro vaut-elle le coup ?

Oui, si vous avez une TV 4K 120 Hz et que vous jouez surtout à des titres « PS5 Pro Enhanced ». Sinon, la PS5 standard offre un bien meilleur rapport qualité-prix.

Quelle est la différence entre la PS5 Slim et la PS5 Pro ?

La Pro a un GPU plus puissant (60 CU contre 36), l'upscaling IA PSSR, 2 To de stockage et le Wi-Fi 7. Elle coûte en revanche 250 € de plus et est livrée sans lecteur.

La PS5 Pro a-t-elle un lecteur de disque ?

Non. Elle est vendue en version numérique uniquement, et le lecteur Ultra HD Blu-ray s'achète séparément.

GTA 6 tourne-t-il mieux sur PS5 Pro ?

Oui, côté image : Rockstar a confirmé le PSSR, pour une image plus nette, et des ombres en ray tracing réservées à la Pro. En revanche, le jeu vise 30 images par seconde sur toutes les consoles, PS5 Pro comprise.