La musique est un élément crucial pour tout danseur. Depuis des années, Poppin'C de Lausanne se déplace à travers le monde pour enseigner ou participer à des compétitions de popping. Il va sans dire qu'un bon choix musical joue également un rôle majeur dans sa vie de danseur.

Découvre Lausanne avec Poppin'C

La playlist de Poppin'C est composée de classiques intemporels et de bangers Hip-Hop New School. Un mix parfait pour ta prochaine session de danse.

1. Michael Jackson - Captain EO

Ce son est spécial pour moi, car c'est le premier clip de Michael Jackson que j'ai vu et c'est ça qui m’a donné envie de commencer la danse.

Quel choix de qualité pour commencer sa playlist: "Captain EO" est un court métrage du réalisateur Francis Ford Coppola avec le "Roi de la Pop" Michael Jackson lui-même au premier rôle. Le clip a été produit à l'origine en 3D et diffusé dans les parcs d'attractions Disney du monde entier. Le film comprend les deux chansons de MJ "We Are Here To Change The World" et "Another Part of Me" et naturellement des chorégraphies de danse époustouflantes.

2. Kraftwerk - Tour De France

Ce son me fait voyager dans le passé quand j'avais 12 ans lorsque j'ai vu pour la première fois le film "Breaking 84" avec Pop N Taco et Poppin Pete. J'ai essayé à plusieurs reprises de refaire les mouvement du film.

Le groupe allemand Kraftwerk a révolutionné le monde de la musique avec leur son dans les années 70 et 80. En 1983, le groupe a sorti la chanson "Tour De France" , qui a été rééditée en 2003 pour célébrer le vingtième anniversaire du titre. À ce jour, Kraftwerk et ses chansons se classent parmi les groupes les plus importants de la musique électronique.

3. Zapp & Roger - Doo Wa Ditty (Blow That Thing)

J'ai écouté ce son au premier stage de popping pris avec Skeeter rabbit en 2007.

Cette chanson te fait simplement te sentir bien: "Doo Wa Ditty" de Zapp & Roger peut être considérée comme un grand classique de pour les danseurs de popping. Dans les années 80, ce groupe de funk américain proposait des morceaux qui mettaient tout le monde d'accord sur la piste de danse.

4. Ice Cube: Check Yo Self

Ce morceau m’a beaucoup inspiré, car il me rappelle mon mentor Sally Sly et les nombreuses heures d'entraînement qu'on a pu faire à danser dessus.

Après avoir quitté le légendaire groupe de rap N.W.A., O'Shea Jackson aka Ice Cube a commencé une carrière solo et d'acteur tout aussi réussie. En 1992, son single "Check Yo Self" est sorti et est immédiatement entré numéro 1 dans les charts R&B/Hip-Hop et Rap. À ce jour, la chanson est un classique absolu, apparaissant dans de nombreuses bandes sonores de jeux vidéo et de films.

5. The Relativez - Bounce

J'aime écouter de la musique alors je suis souvent à la recherche de nouveau sons. Je suis tomber sur celui-ci par hasard.

The Relativez a été formé après la dissolution du groupe de rap Young Soldierz et était sous contrat avec le légendaire label Death Row Records of Suge Knight. Les deux MCs Big Wy et Suga Buga ont livré le meilleur du G-Funk avec des beats lowrider et des paroles ambiguës.

6. Ice Cube - That New Funkadelic

J'ai découvert ce son lors d'un entraînement.

Une fois de plus Ice Cube - mais cette fois avec une chanson un peu plus actuelle. Avec "That New Funkadelic", le rappeur a placé le West Coast Funk à un tout autre niveau et se trouve désormais au premier rang du renouveau du G-Funk.

7. 2Pac - 2 of Americaz Most Wanted (feat. Snoop Dogg)

Il n'y a pas de passage particulier que j'aime dans ce son, mais ce qui me plaît particulièrement, c'est la manière que 2pac et Snoop posent sur ce beat. A chaque fois que je l'écoute ça me motive à me surpasser dans tout ce que je fais.

1996: le conflit entre les rappeurs de la côte ouest et de la côte est des États-Unis est à son apogée et touche à sa fin tragique. Dans ce climat, Tupac Shakur et Snoop Dogg sortent leur single "2 of Americaz Most Wanted" et tirent des coups symboliques sur Biggie Smalls dans la vidéo. Malheureusement, dans un avenir proche, ces clichés deviennent une réalité.

8. Mofak - FunkyShit

J'aime ce son, car Mofak est un bon pote à moi et je l'ai vu faire ses débuts dans la musique. D'ailleurs on fait partie du même crew (West Gang). Je m'entraîne souvent sur ses sons et il fait partie des rares producteurs dont la musique m'inspire réellement quand je l'écoute.

Le producteur Mofak a commencé comme danseur popping et fait maintenant de la musique adaptée aux danseurs. Ses beats font désormais partie du répertoire de nombreux DJs de Battle.

9. Travis Scott - Highest in the Room

J'aime écouter ce son quand je voyage, car il me fait encore plus voyager.

En 2019, Travis Scott a sorti son banger "Highest in the Room" , produit par le beatmaker suisse OZ . Le titre a atteint les premières places des charts mondiaux et constitue donc un autre élément de la discographie unique du rappeur américain.

10. Headie One - Ain‘t It Different (feat. AJ Tracey & Stormzy)

L'univers de ce son est vraiment profond et il me plonge dans mon monde. Le beat est vraiment lourd!

Le drill-rappeurr londonien Headie One est devenu un incontournable de la scène Hip-Hop britannique. Pour sa chanson "Ain't It Different" , il s'est assuré le soutien vocal des stars britanniques AJ Tracey et Stormzy - plus des samples de Crazy Town et Kings Of Leon. Dans l'ensemble, c'est un excellent mélange et avec une vibe incroyable.

11. YG - Out On Bail

C'est un rappeur de Compton que j'apprécie beaucoup. Ce n'est pas mon artiste préféré, mais les sons qu'il a fait cette année 2020 sont vraiment lourds.

YG a déjà fait sa percée aux États-Unis en 2014 avec son album "My Krazy Life" . Depuis lors, il est régulièrement dans le top 10 des albums américains. En Suisse, il s'est surtout fait connaître par la chanson "Ride Out", qui est apparue sur la bande originale du film "Fast & Furious 7" en 2015.

12. Snoop Dogg - Mount Kushmore (feat. Redman, B-Real & Method Man)

J'aime ce son pour son style West Coast et sa rythmique.

On se demande si cette vidéo a donné à Donald Trump l'idée de s'immortaliser sur le Mount Rushmore. Mais une chose est sûre: sur "Mount Kushmore" Snoop Doog réunit le who's who de la scène G-Funk. En plus de Snoop lui-même, Redman et Method Man de Wu-Tang ainsi que B-Real de Cypress Hill seront présents