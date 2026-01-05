Cómo entrenar como Thor: trucos de entrenamiento de Hollywood

Luke Zocchi sabe lo que hace falta para construir un superhéroe. Lleva más de 13 años siendo el entrenador personal de Chris Hemsworth, el actor más conocido por interpretar a Thor en el Universo Cinematográfico Marvel. Los dos crecieron juntos como amigos de la infancia en Australia, y hoy, Zocchi se asegura de que Hemsworth se mantenga en una forma divina siempre que las cámaras empiezan a rodar. Desde el diseño de entrenamientos hasta la puesta a punto de planes de comidas, es el experto entre bastidores que se asegura de que uno de los héroes más icónicos de Marvel esté siempre en forma.