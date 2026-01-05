Cómo entrenar como Thor: trucos de entrenamiento de Hollywood
¿Cuáles fueron los mayores retos de fitness a los que te enfrentaste para preparar a Chris Hemsworth para interpretar a Thor, y cómo construiste sus entrenamientos?
Ha evolucionado a lo largo de los años. Cuando empecé a trabajar con él después de Thor 2 [Thor: El mundo oscuro], podía ponerse en forma, pero no se sentía tan funcional porque le gusta hacer surf y mantenerse activo. Como ha interpretado el papel tantas veces, es como memoria muscular -puede aumentar de tamaño rápidamente-, pero yo quería mantener elementos de entrenamiento que apoyaran el movimiento. Así que mezclábamos el boxeo, el gateo del oso y el trabajo de movimiento funcional con el levantamiento de pesas.
Entrenar para el crecimiento muscular a menudo implica un gran aumento de calorías. ¿Cómo lo enfocas con Chris?
En la película Thor: Amor y Trueno, nos propusimos unas 4.500 calorías al día. En cuanto se peinaba y maquillaba a las 5 de la mañana, le daba una comida de 450 calorías. Luego, cada dos o tres horas, le llevaba otra. El objetivo eran 10 comidas de 450 calorías cada día. No siempre llegaba a las 10; a veces decía: "Estoy harto de comer". En ese momento, le daba un batido con 500-600 calorías. Chris prefiere una mayor proporción de proteínas, así que esas comidas eran aproximadamente un 40% de proteínas, un 30% de carbohidratos y un 30% de grasas.
Todo el mundo debería trabajar para ser la mejor versión de sí mismo
¿Tu larga relación con Chris facilita su entrenamiento?
Creo que es un arma de doble filo. Por un lado, nos conocemos bien y sé lo que le motiva. Pero también he tenido que encontrar formas de desafiarle de manera diferente. Es supercompetitivo. Le diré: "No tienes que hacerlo, pero yo sí". Por ejemplo, hago 10 ó 15 dominadas y en menos de un minuto él hace más que yo. Esa competitividad le empuja.
¿Cómo se consigue el icónico físico Marvel de Chris de forma saludable y sostenible?
No quiero quitarle mérito a lo duro que trabaja Chris, pero naturalmente tiene una gran base sobre la que construir. Mi filosofía es: todo el mundo debería trabajar para ser la mejor versión de sí mismo, haciéndose más fuerte y más sano.
Tu estilo de entrenamiento para Chris es conocido por su eficacia. ¿Qué estrategias te ayudan a obtener los mejores resultados en menos tiempo?
Todo se reduce a la estructura y a la selección de ejercicios. No entrenamos más de una hora, pero es una hora intensa. Me centro en los movimientos compuestos y las superseries, invirtiendo la ingeniería de la sesión en función del resultado que quiero, y eliminando lo superfluo.
Has dicho que la constancia, el sueño, la nutrición y el estrés son fundamentales. ¿Cómo adaptas estos aspectos a los clientes con agendas muy apretadas?
Los que en Instagram dicen "me levanto a las 4 de la mañana todos los días, machacando correos electrónicos y entrenamientos" están quemando la vela por los dos extremos. Para la mayoría de la gente, se trata de calidad, no de cantidad. Si un programa dice que entrenes seis días a la semana pero tres de esas sesiones son inútiles, será mejor que te tomes un día para recuperarte.
(HYROX es) una gran comunidad: todos se animan mutuamente e intentan sacar lo mejor de sí mismos.
Centr se mueve por fases, de casa al gimnasio, de principiante a avanzado. ¿Cómo ayudas a la gente a elegir el punto de partida adecuado y a progresar con seguridad?
La programación avanzada es básicamente lo que hago con Chris para Thor. Dentro de la aplicación, el resumen del programa te da una idea clara de dónde te encuentras. Si eres un principiante que nunca ha levantado pesas, te guiaremos paso a paso, tanto si tienes acceso a un gimnasio como si no.
¿Qué es lo que más te entusiasma de HYROX?
Es una gran comunidad: todo el mundo se anima y trata de sacar lo mejor de sí mismo. Para la gente que ya entrena, es una buena forma de poner a prueba su forma física. Si te gusta correr y levantar peso, es un reto divertido para ver dónde estás. Personalmente, apuntarme a una carrera me da una fecha para la que trabajar, lo que hace que saque más partido a mis sesiones de entrenamiento.
Para alguien que se prepara para su primer HYROX con poco tiempo, ¿cuál es tu recomendación número uno?
No te obsesiones demasiado con los ergs, sólo son dos pruebas. El error que cometí mi primera vez fue centrarme demasiado en ellos. En la carrera, haces carreras después de un duro trabajo de piernas. Así que, fortalece las piernas y ponte cómodo con la carrera comprometida. Incluso el simple hecho de construir una base de carrera te ayudará enormemente. Seguir algún tipo de programa estructurado, aunque sea básico, siempre será mejor que improvisar.
Si alguien quiere "entrenar como si corriera" hoy, ¿qué cambio de mentalidad o consejo de entrenamiento le darías?
Ve sabiendo que tu plan de juego no se desarrollará a la perfección. Siempre te vas a encontrar con algún reto en algún momento. Construye esa fortaleza mental y abrázala: esa es la belleza de las carreras.
