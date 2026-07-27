¿Cómo se alimentan los ciclistas del Tour de Francia?

El ciclismo es uno de los deportes más intensos del mundo, y los ciclistas queman cantidades enormes de energía durante las carreras. Esto hace que los equipos profesionales busquen constantemente mejorar sus estrategias de alimentación para que sus ciclistas puedan seguir el ritmo. En este artículo vemos cómo Red Bull - BORA - hansgrohe y otros equipos del pelotón profesional se alimentan para las carreras ciclistas más duras del mundo, como el Tour de Francia .

01 ¿Por qué es importante la alimentación durante una carrera?

Un ciclista del Tour de Francia puede quemar entre 4.000 y 8.000 calorías durante una etapa, y las jornadas de montaña más largas o exigentes suelen elevar esa cifra aún más. Por ejemplo, Clément Braz Afonso —el potente escalador francés del Groupama – FDJ United— registró un gasto estimado de 3.815 kJ en su camino hacia el octavo puesto en la 13.ª etapa del Tour de Francia de este año. Para un ciclista que pesa solo 50 kg, eso es una cifra enorme.

Refuelling is carefully managed throughout the Tour de France © Conny Mirbach/Red Bull Content Pool

Sin la energía adecuada, un ciclista no tiene ninguna esperanza de terminar ni siquiera una sola etapa del Tour de Francia, y mucho menos de luchar por la victoria. Los mejores equipos del mundo cuentan con estrategias de alimentación meticulosas para garantizar que sus ciclistas puedan seguir compitiendo al más alto nivel día tras día tras día.

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Por ejemplo, el director deportivo del EF Education EasyPost, Tom Southam, contó en el podcast «Life in the Peloton »: «Tenemos tres neveras portátiles en cada uno de nuestros coches del equipo. Además, [en la etapa 9] teníamos nueve puntos de avituallamiento a lo largo de 155 km. En cada uno de esos puntos, contábamos con dos o tres personas con bolsas que contenían una mezcla de agua y hielo. La cantidad de bidones que se reparten cada día es desorbitada».

El combustible preferido del cuerpo durante los esfuerzos intensos es el glucógeno, el carbohidrato almacenado en los músculos y el hígado. En pocas palabras, una vez que esas reservas se agotan, la potencia disminuye drásticamente, ya que el cuerpo se ve obligado a recurrir en mayor medida a la grasa como combustible, lo que produce energía mucho más lentamente.

El artículo científico de B. Murray y C. Rosenbloem , «Fundamentos del metabolismo del glucógeno para entrenadores y deportistas», detalla cómo el ejercicio afecta a las reservas de glucógeno. «Durante el ejercicio intenso e intermitente, y a lo largo de una actividad física prolongada, las partículas de glucógeno muscular se descomponen, liberando moléculas de glucosa que las células musculares oxidan a través de procesos anaeróbicos y aeróbicos para producir las moléculas de adenosina trifosfato (ATP) necesarias para la contracción muscular. La velocidad a la que se degrada el glucógeno muscular depende principalmente de la intensidad de la actividad física; cuanto mayor es la intensidad del ejercicio, mayor es la velocidad a la que se degrada el glucógeno muscular».

En el ciclismo, esa pérdida repentina de glucógeno se conoce como «bonking» o «chocar contra el muro». «Básicamente, el bonking es una hipoglucemia provocada por el ejercicio, o un bajón de azúcar», explica el podcast «Ask A Coach» de TrainerRoad .

Un ciclista que ha sufrido un «bonking» puede pasar de seguir el ritmo del pelotón a tener dificultades para dar vueltas a los pedales en cuestión de minutos. Las subidas se vuelven insuperables, las aceleraciones imposibles y la concentración empieza a flaquear. Con tres semanas de dura competición por delante, los ciclistas del Tour de Francia simplemente no pueden permitirse ni un solo «bonk», por lo que la nutrición y la gestión de la energía son el factor decisivo en la estrategia de carrera de la mayoría de los equipos.

02 ¿Qué comen los ciclistas mientras pedalean?

Everything a rider eats and drinks is carefully monitored © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Los ciclistas del Tour de Francia han cambiado su forma de pensar sobre la alimentación durante la última década, y todo el pelotón se basa en las últimas investigaciones científicas para decidir cómo se alimentan. Lo que antes era algo secundario para los equipos es ahora la prioridad número uno que dicta la estrategia de carrera y la logística de cada etapa, y varios departamentos del equipo tienen que trabajar juntos para asegurarse de que los ciclistas se alimentan correctamente antes, durante y después de las carreras. Los equipos cuentan con nutricionistas especializados que calculan las necesidades de carbohidratos de cada ciclista según el perfil de la etapa, la intensidad prevista, las condiciones meteorológicas y la fisiología de cada uno.

«La nutrición de un equipo ciclista del World Tour tiene varios aspectos diferentes», explica Stephen Smith, responsable de nutrición deportiva del Red Bull - BORA - hansgrohe. «Por un lado, tenemos la visión estratégica, que es tarea de los nutricionistas y también de los fisiólogos, pero luego está la parte de la ejecución durante la carrera, que es donde se une todo el equipo, sobre todo los asistentes: son los que están al lado de la carretera repartiendo los bidones, así que sin la colaboración de ambos departamentos simplemente no podríamos proporcionar la nutrición óptima a los ciclistas».

Una de las mayores revoluciones en la nutrición ciclista moderna es la tendencia a consumir hasta 120 g de hidratos de carbono por hora durante la carrera. Es como comerte unos cinco plátanos por hora, cada hora, durante cuatro, cinco o seis horas seguidas… ¡todos los días!

03 Entrenar el intestino

Riders get energy from a mixture of drinks, gels, chews and solid foods © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Hace años, a muchos ciclistas les costaba absorber más de 60 g por hora sin sentir molestias estomacales. Los profesionales de hoy en día entrenan activamente su sistema digestivo, aumentando gradualmente la ingesta de hidratos de carbono durante las sesiones de entrenamiento hasta que su intestino puede procesar cómodamente más de 120 g por hora. Al igual que las piernas, el sistema digestivo puede adaptarse con la práctica.

Este «entrenamiento intestinal», combinado con el uso de mezclas de carbohidratos especialmente formuladas a base de glucosa y fructosa —que se absorben por vías diferentes en los intestinos—, permite a los ciclistas absorber más energía sin molestias gastrointestinales.

En lugar de depender de una sola fuente de energía, los ciclistas reparten ese objetivo de 120 g entre bebidas energéticas, geles, barritas masticables y alimentos sólidos, como galletas de arroz o barritas energéticas. Es un enfoque disciplinado que requiere planificación, pero mantener un aporte constante de hidratos de carbono ayuda a los ciclistas a mantener una mayor potencia, recuperarse mejor entre esfuerzos y reducir el riesgo de esas caídas bruscas de energía que pueden acabar con tu participación en el Tour de Francia en un instante.

«Tenemos estos planes, pero, obviamente, una vez que empieza la carrera y se desata el caos, puede resultar bastante difícil acordarte de comer y beber», dice Smith. «Nos fijamos unos objetivos de 120 g por hora, así que si estás en la bici y compitiendo —sobre todo en una carrera caótica—, tienes que estar comiendo y bebiendo constantemente para alcanzar esos objetivos».

04 ¿Cómo comen los ciclistas del Tour de Francia a 50 km/h?

La «carga de carbohidratos» a la antigua usanza no basta para satisfacer estas enormes necesidades energéticas; los ciclistas tienen que reponer fuerzas sobre la marcha. Si alguna vez te ha costado abrir una barrita energética mientras pedaleabas, imagínate hacerlo en medio del pelotón del Tour de Francia a velocidades superiores a los 50 km/h, rodeado de otros 170 ciclistas.

Keeping the riders fuelled requires a team effort © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

La imagen más reconocible en esta batalla constante por el consumo de hidratos de carbono es la zona de avituallamiento.

Se trata de un tramo concreto del recorrido de la carrera que se extiende a lo largo de unos cientos de metros, donde el personal de los equipos se reúne para entregar botellas y bolsas de avituallamiento a los ciclistas a medida que pasan a toda velocidad. La zona de avituallamiento es donde la preparación se mezcla con el caos, y hacerlo bien puede marcar la diferencia entre seguir en la lucha o quedarte descolgado antes de la subida decisiva.

Los asistentes del equipo están hombro con hombro, cada uno con una bolsa «musette» llena de botellas, geles, barritas y galletas de arroz cuidadosamente dosificadas para el ciclista que les ha sido asignado. Mientras el pelotón pasa a toda velocidad a más de 50 km/h, los ciclistas solo tienen una fracción de segundo para coger la bolsa, colgársela al hombro y seguir adelante sin interrumpir el ritmo del grupo.

En muchas etapas en ruta, los organizadores permiten más de una zona de avituallamiento, además de autorizar al personal del equipo a reunirse en zonas específicas para entregar botellas y geles adicionales a medida que pasan los ciclistas.

La logística de ir saltando de una zona de avituallamiento a otra, sorteando cortes de carretera, desvíos y multitudes de aficionados, puede ser un auténtico caos y requiere todo un nivel adicional de organización dentro del equipo. Además, los organizadores de la carrera establecen un punto límite a partir del cual ya no se permite tomar más avituallamiento, y los ciclistas pueden ser sancionados si incumplen esta norma.

Esta responsabilidad recae principalmente en los «soigneurs» del equipo, también conocidos como «cuidadores». Un cuidador de ciclismo profesional tiene muchas funciones: desde preparar las bolsas de avituallamiento y los bidones en el autobús del equipo antes de la carrera, hasta dar masajes y lavar la equipación de los ciclistas cuando terminan. Una de sus tareas más importantes durante la carrera es encargarse de la zona de avituallamiento.

Bram De Meulenaere es asistente del equipo Red Bull - BORA - hansgrohe y sabe cómo manejar el caos de la zona de avituallamiento para asegurarse de que sus ciclistas coman y beban. «Tenemos a dos personas: una con agua y otra con botellas de 40 g de hidratos de carbono. Así, ellos [los ciclistas] saben que la primera tiene agua y la segunda, hidratos. Ponemos un gel y una bolsa de hielo en la botella».

05 Cómo comen y beben los ciclistas fuera de la zona de avituallamiento

To succeed, Remco Evenepoel needs his team-mates to ferry food to him © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Alimentarse sobre la marcha es toda una habilidad técnica. Si fallas el pase, un ciclista puede quedarse sin la energía suficiente para llevar a cabo el plan de carrera del equipo. Por eso el trabajo en equipo es fundamental.

Cuando las condiciones de la carrera lo permiten, los ciclistas se colocan al final del pelotón y se quedan rezagados respecto al convoy para recoger botellas nuevas y comida del coche del equipo. El director deportivo que va dentro puede entregar bidones llenos de bebidas con carbohidratos, geles, barritas y otros tentempiés adaptados a las necesidades del ciclista. Este proceso se repite decenas de veces a lo largo de una etapa, y es una de las tareas más importantes que pueden realizar los gregarios para ayudar a sus líderes.

Los gregarios son ciclistas de apoyo, encargados de hacer repetidos viajes hasta el coche del equipo para recoger provisiones, no solo para ellos mismos, sino también para los líderes del equipo. No es raro ver a un gregario atravesando el pelotón con varios bidones metidos dentro de su maillot para repartirlos entre sus compañeros en cabeza.

Cada viaje te cuesta una energía muy valiosa, pero es un sacrificio que haces para asegurarte de que los líderes del equipo tengan la energía necesaria para los momentos decisivos. Un ciclista como Remco Evenepoel , líder de la clasificación general del Red Bull - BORA - hansgrohe en el Tour de Francia, necesita ahorrar toda la energía que pueda, así que se mantendrá cerca de la cabeza del pelotón mientras sus compañeros, como Maxim Van Gils o Jan Tratnik, van y vienen con bidones y comida desde el coche del equipo.

El Tour de Francia se gana con ataques impresionantes, brillantez táctica y un talento físico extraordinario. Detrás de todo esto hay una estrategia de avituallamiento calculada científicamente y bien ensayada. Una escapada en alta montaña, un sprint final o una escapada en solitario dependen de la colaboración de todo el equipo, tanto en la carretera como entre bastidores, para garantizar que la estrategia se pueda llevar a cabo.

Sobre el autor ¿Quién es Ollie Smith? Ollie Smith es colaborador independiente de RedBull.com y vive en Bristol, en el suroeste del Reino Unido. Ciclista de toda la vida y apasionado corredor amateur, Ollie vive y respira ciclismo, y ha escrito para publicaciones como CyclingNews y BikeRadar. También trabaja como productor en el podcast «Life in the Peloton».