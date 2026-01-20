"Ojalá no pase nada": el interior de la brutal etapa maratón del Dakar

El desierto a las afueras de Al Ula, Arabia Saudí. En las primeras horas previas al amanecer del 8 de enero de 2026. El claro cielo nocturno aún está lleno de estrellas, hace un frío sorprendente y para los tres compañeros de equipo que lideran el equipo Red Bull KTM Factory Racing en el Rally Dakar 2026 , es hora de salir de sus diminutas tiendas de campaña, tomar a la fuerza algunas raciones de supervivencia y empezar los preparativos para intentar llevar a casa al hombre y a la máquina más o menos de una pieza y completar lo que sin duda son los dos días más duros del deporte del motor: la nueva etapa maratón de refugio de la carrera.

Ahí es donde se encontraban el defensor del título australiano Daniel Sanders , el veterano argentino Luciano Benavides y el joven español Edgar Canet a mitad de la semana inaugural más dura de la carrera de rally raid más famosa del mundo en años: corriendo sin ayuda a través de más de 800 km de terreno duro, haciendo reparaciones en marcha tanto en la moto como en el cuerpo usando sólo las herramientas que podían llevar encima y durmiendo bajo las estrellas con sólo lo básico para sobrevivir.

Así es como la tripulación del Red Bull KTM sobrevivió a la prueba definitiva de las carreras en el desierto para llegar intactos... casi intactos, al merecidísimo vivac del día de descanso del Dakar.

Red Bull KTM Factory Racing's intrepid Dakar Rally trio © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

01 Red Bull KTM contra la Etapa Maratón

En su búsqueda de la 21ª victoria en el Rally Dakar, Red Bull KTM Factory Racing ha traído un potente trío de pilotos a la edición de 2026, mezclando una gran experiencia, energía juvenil y, por supuesto, velocidad absoluta en una moto de rally de 450 cc.

Al frente de la escuadra vuelve a estar el vigente campeón del Dakar, Sanders. El piloto de 31 años dominó absolutamente la carrera de 2025, liderando desde la etapa prólogo hasta la meta, y está totalmente centrado en añadir un segundo trofeo de ganador a su vitrina.

Daniel Sanders is rocking the champion's No.1 plate © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

El antiguo piloto de enduro es ahora uno de los aspirantes más experimentados de la categoría Motos, ya que ha vivido prácticamente todo lo que el Dakar puede ofrecer a un piloto. Es famoso por su actitud positiva e imperturbable, incluso cuando su moto se desplaza por debajo de él a más de 100 km/h. Sanders sabe lo que se necesita para mantener una moto de una pieza y ganar, por lo que no sólo es uno de los favoritos de la carrera, sino también una cabeza sabia para ayudar a su compañero Canet cuando las cosas se ponen difíciles, como ocurrirá en la etapa maratón del refugio.

El segundo ganador de una etapa del Dakar en el equipo es la gran esperanza argentina, Luciano Benavides. El hermano de 30 años del bicampeón del Dakar Kevin Benavides ya es campeón del mundo de Rally Raid y, como Sanders, tiene toda la experiencia necesaria para ganar. Por desgracia para Benavides, una fuerte caída en el Rally du Maroc de octubre le dejó lesiones en la rodilla y el hombro, lo que significa que empezó esta edición del Dakar en una forma menos que óptima.

Benavides started the race battered, but not beaten © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Edgar Canet makes the jump up to the full factory team at just 20 © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

Completa el trío KTM el joven del grupo, la sensación de 20 años Edgar Canet. Escandalosamente rápido y hambriento de victorias, sólo debutó en el Dakar el año pasado, pero enseguida compitió junto a los mejores de la categoría Motos al dominar la clasificación del Rally2 basado en la producción.

Para 2026, Canet se ha ganado su puesto en el equipo de fábrica al completo, pero a pesar de su velocidad y talento, carece de la experiencia y los conocimientos que a menudo pueden resultar vitales si realmente quieres competir por la victoria final. Sin embargo, deseoso de aprender, Canet tiene a dos de los mejores a los que observar y de los que aprender en el desierto de Arabia Saudí, y el cuerpo más fresco y libre de lesiones para afrontar la acampada sin dolores.

The marathon refuge stage: over 800km of sharp rock, sand and sleeping out © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Al sentarse a planificar sus planteamientos para el Rally Dakar 2026, el equipo Red Bull KTM Factory Racing habría tenido unas cuantas etapas clave en las que centrarse realmente. Justo al principio de esa lista habrán estado las Etapas 4 y 5, que constituyeron la primera de las dos etapas maratón de refugio del Rally Dakar de este año.

Con el objetivo de aumentar el desafío de la carrera, el concepto de estas etapas es sencillo: los competidores parten en la salida de la primera etapa, recorren cientos de kilómetros en la especial hasta la meta, acampan durante la noche con raciones básicas y luego recorren cientos de kilómetros más para completar la siguiente etapa, todo ello sin ningún tipo de apoyo del equipo. Eso significa sin mecánicos, sin camiones de apoyo, sin recambios aparte de los que puedan llevar ellos mismos y, lo que es más importante, sin cambios de neumáticos: autosuficiencia total.

With no mechanics and only a basic toolkit, first job was running repairs © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Kit was simple: a tent and sleeping mat, sleeping bag and survival rations © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Tendrán un saco de dormir con un pequeño colchón debajo de una tienda, pero así es el Dakar. Así es la aventura David Castera, Director de Carrera

"Tendrán un saco de dormir con un pequeño colchón debajo de una tienda", explicó el director de la carrera, David Castera, en la presentación del recorrido. "Esta vez las raciones son mejores, con sopa, verduras, pasta, café por la mañana, postres -todo lo necesario-, pero los competidores tendrán que calentarlas, añadir agua. Pero así es el Dakar. Así es la aventura".

Con tantos factores en juego, se puede decir que, aunque el Dakar no se puede ganar en el maratón, sí que se puede perder. Una buena navegación, simpatía mecánica, una mentalidad positiva y la comodidad de sentirse incómodo iban a ser vitales, aunque quizá no tanto como un juego de neumáticos en buen estado.

02 Rocas, raciones y neumáticos destrozados: sobrevivir a la etapa

A throwback night under the desert stars © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

"No pasa nada, es mejor que una piedra en la cabeza". Es seguro decir que las raciones de estilo militar que se repartieron a cada competidor al final de la Etapa 4 no estarán entre las primeras de la lista de la compra de Daniel Sanders cuando regrese a Australia.

Sin embargo, dejando a un lado la comida, los tres pilotos del Red Bull KTM pudieron dormir tranquilos, aunque no especialmente cómodos, sabiendo que habían sobrevivido a la primera mitad de la etapa maratón en mejor forma que muchos de sus rivales, y fue la abundancia de piedras de la Etapa 4 lo que desempeñó un papel decisivo en ello.

Ninguno de los tres pilotos de KTM estaba entre los tres primeros de la etapa, pero el terreno rocoso que dominó la primera mitad de la etapa hizo mella en el único juego de neumáticos que tendría que durar las dos etapas, arrancando la banda de rodadura y desgarrando la carcasa. En algunos casos, los desgarros fueron lo bastante graves como para dejar al descubierto la mousse interior del neumático, lo que causa todo tipo de problemas, desde una tracción deficiente hasta la pérdida total del neumático y verse obligado a intentar volver a casa cojeando sólo con la llanta.

Edgar Canet tidies up his tyre damage after Stage 4 © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Había muchas rocas, así que repostamos y todo el mundo tenía cortes en los neumáticos y las ruedas bastante destrozadas Daniel Sanders

"Había muchas piedras, así que repostamos y todo el mundo tenía cortes en los neumáticos y las ruedas bastante destrozadas", declaró Sanders a Dakar Rally TV al final de la etapa. "Después de eso intenté proteger mi neumático todo lo posible y no empujar demasiado en las rocas. Veremos qué pasa, pero si mañana es una etapa completa, creo que veremos mucho drama".

Fueron palabras proféticas del defensor del título, pero antes de eso los competidores se enfrentaron a la realidad de pernoctar en el desierto sin equipos de apoyo, con un kit de herramientas minúsculo, sin servicio de cantina, con un montón de prensa captando tus intentos de montar una tienda de campaña y sin ningún sitio donde ducharte de toda esa arena saudí.

Parking space wasn't an issue if you made it to refugue © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool With no mechanics and only a basic toolkit, first job was running repairs © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Bigger tool kits and more hands meant Car teams could do more work © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool It was a trip back in time for Dakar veterans like Carlos Sainz © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Car teams did an incredible amount of work with minimal kit © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Hours on a brutal stage done and straight into camp building © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Tents up, time for a well earned rest © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool For some, time for some campfire racing tales © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool For others it was long, late and cold night fixing things © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Then, straight back into another punishing stage at dawn © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Para el trío de KTM, fue una tarde bastante fácil arreglar las motos y el campamento, gracias en gran parte al experto en acampadas en el Outback del equipo. Aún así, no se puede obviar el hecho de acampar en una tienda claustrofóbica, en medio de un desierto solitario, sucio, apestoso y aún con el equipo de competición, acurrucado alrededor de una hoguera para evitar el frío y el aislamiento. A diferencia de las tripulaciones de los coches y los Challenger, los competidores de las motos tampoco tienen espacio para guardar algo de comida o ropa interior limpia. No es cómodo, pero como dice Sanders: "Es una auténtica etapa del Dakar y es muy divertido".

Para otros, hubo una larga y estresante sesión de mecánica de monte en un intento de ayudar a sus neumáticos destrozados a llegar al final de la Etapa 5 y mantener vivas sus esperanzas en el Rally Dakar con bridas, cinta adhesiva, alambre, pegamento... cualquier cosa que llevaran encima que pudiera sujetar la goma a la llanta un poco mejor. Sin duda, había más de un corredor en cabeza despierto hasta bien entrada la noche, con la única compañía de los sonidos del desierto y sus preocupaciones.

03 ¿Quiénes eran los maratonianos y quién lidera el Dakar?

Las motos siempre empiezan primero en el Rally Dakar, y el alba sacó al trío de KTM de sus tiendas para prepararse antes del inicio de la Etapa 5 con las primeras luces del día. En la etapa, los comentarios de Sanders sobre el drama de los neumáticos del día anterior se hicieron realidad rápidamente. A medida que la distancia cronometrada de 356 km empezaba a rodar, varios aspirantes al título sufrieron grandes pérdidas de tiempo cuando sus neumáticos y mousses abandonaron la lucha. Por desgracia, en ese grupo se encontraba Canet.

Tras ganar su primera etapa del Dakar en la Etapa 1, el joven piloto había estado volando alto y, quizás mostrando su falta de experiencia en la gestión de carreras, rodó a un ritmo serio durante la primera parte de la etapa antes de que su neumático trasero también empezara a despegarse de la llanta. Tuvo que hacer una larga y frustrante parada en el arcén de la pista para arreglar la rueda.

No duró mucho. El neumático no tardó en desprenderse por completo y Canet tuvo que volver a casa muy lento e incómodo en la oscuridad para terminar sobre las 3 de la madrugada, a más de seis horas de la cabeza y con una dura lección aprendida. Aun así, para eso está en Arabia Saudí y puede seguir luchando por más victorias de etapa, acumulando esa valiosa experiencia a cada kilómetro del camino.

Así pues, un final triste para el maratón, pero dos muy felices, ya que Luciano Benavides consiguió su primera victoria de etapa de la carrera y Sanders se hizo con el liderato de la clasificación general.

Dadas sus lesiones previas a la carrera, Benavides era el principal candidato a despertarse sintiéndose como un segundón tras haber dormido en el frío suelo del desierto, pero el argentino demostró agallas, velocidad y mucho cociente intelectual de carrera para ganar la etapa por casi cuatro minutos a pesar de lo que describió como una enorme caída durante las primeras etapas. Fue un momento claramente emotivo.

"Tuve una caída a gran velocidad en esta etapa, ¡pero por suerte no me rompí nada! Cuando perdí la rueda delantera pensé que mi Dakar había terminado. Fue una locura", dijo. "Después de eso empujé todo el día y gané la etapa. Estoy superorgulloso porque ni siquiera estaba seguro de poder correr este Dakar. Estoy emocionado porque he sufrido mucho para estar aquí".

Marathon man Benavides took it all in his stride and claimed Stage 5 © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Para Sanders, toda su experiencia entró en juego no sólo para detectar el potencial de alto dramatismo de la Etapa 5, sino también para aprovecharlo. En resumen, fue la actuación de un campeón. "Fue una etapa maratón diferente, eso seguro. Tuvimos que gestionar bastante la moto y los neumáticos", declaró a Dakar Rally TV antes de darse un merecido baño. "Sabía que iba a ser un problema, así que era muy importante no destrozar los neumáticos. Muchos pilotos estaban al límite con eso. Estoy contento de haber gestionado la situación, porque podría haber acabado con la carrera de hoy".

Tal y como habían previsto los organizadores, el primer refugio maratón demostró ser un auténtico clásico del Dakar que llevó al límite motos y cuerpos. No por nada es la carrera más dura del mundo. Y siguiendo esa pauta, en lugar de programar el tradicional día de descanso tras esas dos agotadoras etapas, en su lugar lanzaron el primer gran día en las dunas de arena para la Etapa 6.

Era muy importante no destrozar los neumáticos, porque muchos pilotos estaban al límite con eso Daniel Sanders

Sintiendo la oportunidad de sacar grandes ventajas a sus cansados rivales, Sanders dio una clase magistral de conducción en dunas que le hizo marcar un tiempo minutos más rápido que nadie. Por desgracia, le impusieron una sanción de seis minutos por exceder el límite en una zona restringida. Esto le costó al frustrado campeón la victoria de etapa, pero seguía liderando la clasificación al llegar al día de descanso de Riad por segundo año consecutivo, aunque por sólo 45s sobre el dos veces ganador Ricky Brabec, en lugar de los minutos que había planeado. Su compañero de equipo Benavides ocupa el tercer puesto, a sólo 10 minutos, y parece mejorar con cada día de competición.

The Marathon Refuge Stage really shook up the first week of racing © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Then, straight into the first huge dunes at dawn the next morning © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

Con una semana menos, y con una semana y una etapa maratón más por delante, los hombres de Red Bull KTM van por buen camino a pesar de todo lo que se les ha echado encima, y eso es lo que hace campeones del Rally Dakar.

04 ¿Qué es el Rally Dakar?

El Rally Dakar es un rally de resistencia que recorre todo el país en vehículos todo terreno. En parte aventura, en parte carrera de larga distancia, el Dakar consiste en que los competidores conducen por carreteras públicas hasta el inicio de la etapa especial cronometrada de cada día. Una vez en la etapa, deben seguir un recorrido todoterreno a través de waypoints hasta la línea de meta. Los competidores tienen que ser rápidos, versátiles y estar muy en forma. Recorren con sus vehículos distancias de hasta 1.000 km al día por terrenos muy accidentados, donde los pinchazos y las averías son muy frecuentes. Unos sólidos conocimientos mecánicos son una gran ventaja en el Dakar, y un kit de herramientas es esencial.

Los competidores corren en una gran variedad de vehículos y clases, pero las categorías principales son para coches, motos, camiones y buggies side-by-side. Los corredores deben ser capaces de explorar la pista delante de ellos en busca de obstáculos mientras viajan a velocidades de hasta 170 km/h. El rally lleva al convoy a través de una gran variedad de terrenos, desde dunas de arena a valles rocosos, montañas e incluso pantanos. Además, los competidores deben navegar de un punto de control a otro utilizando un GPS y su libro de ruta o, de lo contrario, corren el riesgo de perder tiempo y enfrentarse a penalizaciones. Sin embargo, puede que perderse forme parte de la diversión.

El Rally Dakar comenzó como el Rally París-Dakar, que se corrió formalmente por primera vez en 1978, terminando en el 79, y en el que los competidores corrían desde París, Francia, a través de España hasta Marruecos y adentrándose en el desierto del Sahara antes de terminar en Dakar, Senegal. Fue la visión del legendario aventurero Thierry Sabine, que participó en una carrera desde Abiyán, en Costa de Marfil, hasta Niza, en Francia. Mientras estaba perdido en el Sáhara, se le ocurrió la idea de cómo una carrera todoterreno de larga distancia podría ser la prueba definitiva de velocidad, resistencia, determinación y habilidad de navegación.

Basado en los desiertos del norte de África desde su creación hasta 2007, el Rally Dakar recorrió después varios países de Sudamérica entre 2009 y 2019, antes de trasladarse de nuevo a Arabia Saudí, donde se celebra la carrera desde 2020.

Hechos rápidos del Rally Dakar Mayor número de victorias en el Rally Dakar El francés Stéphane Peterhansel, conocido como "Monsieur Dakar", es el piloto con más victorias en el Dakar, con 14. Fabricante de motos más laureado Los especialistas austriacos en todoterreno KTM son los reyes indiscutibles de la categoría de motos, con 20 títulos.

05 ¿Cómo es el recorrido del Rally Dakar 2026?

There's nothing in the motorsport world quite like the Dakar Rally's route © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

Con 8.000 km, el recorrido del Rally Dakar 2026 es bastante diferente al de ediciones anteriores. Con salida y llegada en Yanbu, en el Mar Rojo, el recorrido de este año incluye un prólogo y, a continuación, 13 etapas individuales que llevarán a los competidores por algunos de los terrenos más bellos y desafiantes de Arabia Saudí antes de llegar a la meta el sábado 17 de enero, donde se coronará a los campeones.

Cada año, unas pocas etapas destacan como las principales a tener en cuenta, y el recorrido de 2026 no es una excepción gracias a la introducción de dos etapas maratón de refugio en las que los competidores tendrán que ser autosuficientes desde la salida de una etapa, acampar durante la noche sin apoyo de equipo y sólo con las provisiones mínimas proporcionadas por los organizadores, y luego correr la etapa del día siguiente también sin apoyo.

Se ha colocado una en cada semana de la carrera, designándose la Etapa 4 y la Etapa 5 entre Al Ula y Hail como el maratón de la primera semana, mientras que la Etapa 9 y la Etapa 10 en las profundidades de las dunas del famoso Barrio Vacío de Arabia Saudí serán el maratón de la segunda semana. Ambas serán enormes pruebas, pero con más de 300 km de carrera a través de las dunas en la Etapa 10, esa segunda maratón parece que será quizás la etapa decisiva del rally de este año.

The really big dunes are coming in the Dakar's second week © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Por otra parte, la Etapa 7 se presenta como un asunto realmente duro tras el día de descanso en Riad, con casi 500 km de carrera y casi 900 km en total, ya que los competidores se enfrentan a otro campo de dunas y a una serie de retos de navegación de camino a Wadi Ad-Dawasir.

El enorme bucle especial de 481 km de la Etapa 8 alrededor de Wadi Ad-Dawasir también va a ser una pasada, y traerá de vuelta a la era moderna las salidas en masa que fueron una característica original del París-Dakar. La visión y el sonido de oleadas de motos y coches arrancando codo con codo desde la salida va a ser algo realmente digno de ver.

Y luego, una punzada justo antes de la meta en forma de puertos pedregosos de la Etapa 12, inmensas dunas y un recorrido por una serie de cañones espectaculares que sin duda podrían sorprender a un contendiente y causarle un disgusto de última hora.