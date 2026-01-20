Los 8 momentos clave que definieron el Rally Dakar 2026

Se escribieron nuevas leyendas en las arenas saudíes en todas las categorías a medida que la 48ª edición del Rally Dakar llegaba a la línea de meta en Yanbu de manera histórica, con laureados del Dakar procedentes de Asia, Europa y América del Norte y del Sur. Hubo ganadores por primera vez, el final más ajustado jamás visto en la historia de la carrera y una sexta corona para una super estrella del Dakar.

Estos son los principales puntos de conversación del Rally Dakar 2026:

01 No se acaba hasta que cae la bandera a cuadros

Dos segundos fue el margen de victoria de Luciano Benavides , ya que la estrella argentina se convirtió por primera vez en campeón del Dakar con la diferencia más pequeña de la historia de la prueba. Fue una carrera de motos dramática desde el primer día, con el vigente campeón Daniel Sanders como el hombre a batir sobre la KTM del equipo Red Bull KTM Factory Racing, pero cuando cayó en la clasificación tras una fuerte caída, Benavides aumentó el ritmo y cerró una enorme desventaja hasta ponerse líder.

El dos veces campeón estadounidense Ricky Brabec y el equipo Honda respondieron, recuperaron el liderato y parecían listos para encaminarse hacia la victoria en la última etapa tras comenzar esa jornada final con 3m20s de ventaja sobre el menor de los hermanos Benavides. Sin embargo, Benavides nunca perdió la esperanza y empujó hasta el final. Y cuando Brabec cometió un error de navegación a solo 7 km de la meta, el argentino aprovechó la ocasión y voló hasta la llegada para ganar por apenas dos segundos, uniéndose a su hermano Kevin Benavides como campeón del Rally Dakar.

Se vivieron escenas increíbles cuando el equipo KTM estalló de alegría y el mundo de Honda se desmoronó a su alrededor en un final como nunca se había visto en el Rally Dakar.

Brothers Luciano and Kevin Benavides are both Dakar Rally winners now © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Pure elation from the new champion after last-gasp ride to glory © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

“¡No puedo creerlo! Nunca dejé de soñar. Ganar por solo dos segundos es irreal. Hoy me desperté lleno de motivación y energía, confiando en mí mismo para hacer lo que pudiera. Esa es la clave del éxito en el Dakar”, dijo el piloto de Salta. “Mi hermano Kevin ganó por 43 segundos en 2023 y ese había sido el final más ajustado de la historia. Ahora he ganado por dos segundos. Dos segundos después de dos semanas y más de 8.000 km es difícil de creer”.

En su noveno Dakar, el menor de los Benavides explicó cómo conquistó su primer título: “Nunca me rendí. Hoy, aunque estaba perdiendo tiempo, podía ver a Ricky y él estaba empujando. Me dije: ‘OK, no se acaba hasta el final’, y en los últimos kilómetros cometió un error y yo lo hice bien. Ahora toca celebrarlo con una gran fiesta en Argentina. Es momento de festejar con mi familia, mis amigos y mis patrocinadores, la gente que me trajo hasta aquí”.

Benavides never gave up the chase over more than 8,000km © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Ganar por dos segundos después de dos semanas y más de 8.000 km es difícil de creer Luciano Benavides

Fue un golpe durísimo para el bicampeón Brabec, y otro doble ganador tuvo palabras de consuelo. “Sé lo que siente Ricky. Yo perdí por 43 segundos frente a Kevin Benavides en 2023 y dolió mucho, así que perder por dos sería devastador”, dijo Toby Price . “Que todo se decida así después de dos semanas compitiendo en el desierto es alucinante. Felicidades a Luciano por su victoria. Ahora los hermanos Benavides son ganadores del Dakar, y eso es genial. Habría sido bonito ver a Ricky lograr su tercero, pero también es especial ver a Luciano conseguir el primero”.

02 El rey de las dunas es imparable

El liderato de la categoría Ultimate de coches fue alternándose entre Dacia, Ford y Toyota a lo largo de dos semanas de carrera y, después del dominio de Toyota el año pasado, diez pilotos diferentes de cinco fabricantes lograron victorias de etapa en el Dakar 2026.

El cinco veces campeón del Dakar Nasser Al-Attiyah lideró la general tras la Etapa 6 y se mantuvo entre los primeros durante todo el rally, pero fue en la Etapa 10, cuando los dakarianos se enfrentaron a las dunas más grandes de la prueba, cuando la leyenda catarí se movió como pez en el agua y se escapó con una ventaja contundente.

Nasser Al-Attiyah and Fabian Lurquin are the Dakar 2026 champions © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Mientras Al-Attiyah marcaba un ritmo constante en su camino por el desierto, sus rivales de Ford Mattias Ekström , Mitch Guthrie Jr. y, finalmente, Carlos Sainz perdieron tiempo por errores de navegación.

El subcampeón de 2025, el sudafricano Henk Lategan, emergió como un serio aspirante hasta que una cadena de infortunios lo golpeó, mientras Nani Roma se mantuvo cerca sin poder cerrar los nueve minutos de diferencia, y Al-Attiyah conquistó un brillante sexto título del Dakar con su cuarto fabricante distinto.

“Hemos trabajado muy duro desde el año pasado. Puede que aún no muestre mucha emoción, pero está ahí”, dijo Al-Attiyah en meta. “Estamos muy felices de ganar. Creo que marcamos la diferencia el segundo día de la etapa maratón, cuando construimos una ventaja de 12 minutos. Ayer también fue importante; ahí supimos que habíamos ganado la carrera. Es mi sexta victoria, pero necesito batir el récord de Stéphane Peterhansel".

Mattias Ekström and Emil Bergkvist on stage in the Ford Raptor T1+ © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Nasser Al-Attiyah makes short work of the towering dunes © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Making tracks: Two-time Dakar champion Nani Roma in the Ford Raptor T1+ © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Cristina Gutiérrez and Pablo Moreno © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Daniel Sanders casts a giant shadow racing from dawn until dusk © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Sébastien Loeb and Edouard Boulanger in their Dacia Sandrider © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Sébastien Loeb and Edouard Boulanger in their Dacia Sandrider © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Desert trails: Luciano Benavides charges through the dunes on his KTM © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

Estamos muy felices de ganar. Creo que marcamos la diferencia el segundo día de la etapa maratón, cuando construimos una ventaja de 12 minutos Nasser Al-Attiyah

03 Sanders supera el umbral del dolor

Defending bike champion Daniel Sanders raced on despite a broken collarbone © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Tras conquistar el título del Dakar en 2025 liderando desde la primera etapa hasta la meta, la defensa del título de Daniel Sanders recibió un golpe cruel cuando sufrió una fuerte caída en las dunas de la Etapa 10 y se fracturó la clavícula y el esternón. El australiano lideraba entonces la general de motos tras un par de actuaciones brillantes en los días previos.

"Por desgracia, nos hemos roto algunos huesos. Fue bastante aterrador. A 140 km/h pasé una duna y casi caigo sobre Tosha Schareina. Me levanté y supe que la clavícula estaba rota y también el esternón", explicó Sanders. "Tengo mucho dolor. Ahora volveré con el equipo para evaluar las lesiones”.

En el verdadero espíritu de camaradería del Dakar, su rival de Honda, Ricky Brabec, detuvo su carrera para ayudar al australiano accidentado, asegurándose de que no estuviera en peligro y ayudándolo a levantar su KTM. De manera asombrosa, Sanders recorrió los 200 km restantes por las dunas para completar la etapa pese a las lesiones.

Defending bike champion Daniel Sanders raced on despite a broken collarbone © Kin Marcin/Red Bull Content Pool No habría terminado si no hubiera querido seguir. Mis padres no criaron a ningún cobarde. A menos que me saquen arrastrando de la carrera, no voy a parar Daniel Sanders

“No habría terminado hoy si no hubiera querido continuar”, dijo Sanders tras la caída. “Mis padres no criaron a ningún cobarde. A menos que me saquen arrastrando de la carrera, no voy a parar”.

Y ese aún no fue el final del Dakar para el piloto de Red Bull KTM Factory Racing: continuó compitiendo hasta terminar quinto en la general y luego fue a felicitar a su compañero Luciano Benavides por la victoria, ¡alzándolo sobre sus hombros!

“En la meta tenía tanto dolor que solo quería tumbarme. Entonces me dijeron que Luciano había ganado y fui corriendo a felicitarlo. Eso es el Dakar: nunca se acaba hasta que se acaba. Estoy feliz simplemente por llegar a la meta”.

The KTM crew celebrate Luciano Benavides's historic Bike win © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

04 Rokas sacude la categoría Stock

El dakariano más exitoso de todos los tiempos, Stéphane Peterhansel , afrontó un nuevo reto en 2026: competir en la categoría Stock con un Land Rover Defender. Luego vivió una de las situaciones más duras de su legendaria carrera en el Dakar cuando volcó en lo alto de una enorme duna en la Etapa 10 y su Defender quedó atrapado al pie de la duna y sobre la trazada de carrera. El ganador en 14 ocasiones logró liberarse cavando, pese a la terrorífica situación de tener coches pasando a toda velocidad.

Rokas Baciuška bagged the Stock win the brand new Defender entry © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Y después el camión de rescate chocó contra la parte trasera de su Defender Dakar D7X R. “Estábamos trabajando para liberarnos cuando llegó un camión y chocó contra la parte trasera de mi coche. Treinta segundos antes yo estaba justo ahí de pie. Es realmente aterrador quedarse atrapado detrás de una duna cuando llegan coches y camiones a velocidad de carrera. Fue una situación muy estresante”, relató Monsieur Dakar.

Peterhansel continuó hasta el final para celebrar la victoria de su compañero Rokas Baciuška : “Fue una gran aventura para Defender. Batimos a Toyota y logramos un 1–2", dijo el lituano en la meta. “He aprendido mucho este año, especialmente de Stéphane Peterhansel. Ahora somos amigos. Es bonito ser piloto oficial. Es muy difícil llegar a serlo en Ultimate, pero lo intentaré”.

Mitch Guthrie and Kellon Walch arrive in the marathon bivouac © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Cristina Gutierrez makes repairs at the first half of the Marathon Stage © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Dakar rookie Johan Kristoffersson carries out an essential service © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Bivouac boss: Dania Akeel in Wadi ad-Dawasir © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Dakar winner and tent builder: Stéphane Péterhansel © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Team-mates Toby Price and Henk Lategan put up their tents © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Bivouac life: Toby Price, Andrew Short, Guillaume De Mévius and more © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Sébastien Loeb and Edouard Boulanger make repairs © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Home comforts: Toby Price is ready for bed in the marathon stage © Kin Marcin/Red Bull Content Pool The Marathon bivouac in Wadi ad-Dawasir © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

05 Una auténtica leyenda del Rally Dakar

El camino de regreso a lo más alto del Dakar del legendario copiloto Mathieu Baumel en la edición de este año es verdaderamente inspirador. El pasado enero, cuando se dirigía al histórico Rallye Monte-Carlo, se detuvo cerca de Reims para ayudar a un vehículo averiado. Mientras se encontraba allí, otro coche colisionó con el cuatro veces campeón del Dakar.

Mathieu Baumel is the first amputee to win a Dakar Stage © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Los médicos lo indujeron al coma mientras lo operaban de las piernas. Le salvaron la vida, pero tuvieron que amputarle la pierna derecha. Desde entonces, Baumel luchó por recuperarse y aprendió a usar una prótesis, y regresó a la salida del Dakar de este año como copiloto del belga Guillaume de Mévius .

Tras la primera etapa del domingo, el doble campeón del W2RC volvió a lo más alto como ganador de etapa del Dakar y se convirtió en el primer amputado en ganar una etapa del Dakar. “¡Qué logro ganar una etapa, y más aún la primera del rally!”, sonrió. "La primera victoria fue simplemente estar en la salida. Ahora es aún mejor: la victoria de etapa y el liderato del rally. A partir de aquí, todo es un bonus”.

06 Al Ford Raptor T1+ le gusta correr en cabeza

El bucle alrededor de Al Ula en la Etapa 3 ofreció condiciones perfectas para el Ford Raptor T1+ de Ford M-Sport, ya que los coches ocuparon las cinco primeras posiciones de la general, con Mitch Guthrie liderando por delante del privado Martin Prokop. Mattias Ekström , Carlos Sainz y Nani Roma completaron las posiciones P3, P4 y P5, separados por menos de cuatro minutos. Roma y Ekström mantendrían ese ritmo hasta el final para terminar segundo y tercero en la categoría Ultimate.

Pero mientras Ford disfrutaba de las rápidas y pedregosas primeras etapas, sus rivales sufrían: los Dacia del líder del rally Nasser Al-Attiyah y de Sébastien Loeb pincharon dos veces en la Etapa 3, lo que relegó al catarí al P10 de la general y costó al nueve veces campeón del WRC media hora. Al-Attiyah se recuperó en las dunas para lograr su sexto título, pero ese revés temprano dejó a Loeb fuera de la lucha.

That's back-to-back podiums for Mattias Ekström in the Ford Raptor T1+ © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Nani Roma kept it on four wheels (mostly) to finish a superb second © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

“No está adaptado a nuestros coches”, dijo Loeb. “Rodamos al 20% solo para evitar pinchazos y aun así los tuvimos. Había sufrido dos pinchazos tras 100 km, cuando ayer no tuve ninguno”.

Toyota también pasó apuros. Tras una victoria dominante en la Etapa 2, Seth Quintero abrió pista y destrozó todos sus neumáticos por pinchazos. El privado de Ford Denis Krotov le cedió una rueda de repuesto, pero el estadounidense aun así perdió una hora.

Los pinchazos acabaron con la carrera de Guillaume de Mévius, ya que el belga perdió más de dos horas y cayó al puesto 60 cuando destrozó los neumáticos en las rocas afiladas. “Creo que hoy hemos perdido el Dakar”, dijo el belga en meta de la Etapa 3. “Tuvimos un pinchazo y cometimos varios errores. Primero tuvimos que esperar a Lionel Baud, que nos dio una rueda, pero él también pinchó y se la devolvimos. Seguimos como pudimos y al final Maria Gameiro nos dio una rueda para cubrir los últimos kilómetros. Es un día duro de digerir”.

Two-time Dakar champ Kevin Benavides makes his Challenger Class debut © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Stéphane Peterhansel is leading Land Rover's bid in the Stock class © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Press call: Nani Roma faces the press after Stage 11 © Kin Marcin / Red Bull Content Pool Dakar winner Cristina Gutiérrez talks to the press after Stage 11 © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Seth Quintero lays on the charm for the media © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Rising star Edgar Canet of KTM Factory Racing © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

07 En la ruta de los debutantes

Hubo grandes nombres participando en su primer Dakar, y todos de algún modo conectan con Sébastien Loeb. El ocho veces campeón del Mundo de Rallycross Johan Kristoffersson debutó compitiendo para el equipo RZR Factory respaldado por Sébastien Loeb Racing en la categoría SSX. Con el Mundial de RX perdiendo su estatus de campeonato del mundo, el versátil sueco da el salto a una nueva disciplina tras una década de dominio.

“Si soy sincero, se siente como saltar de un avión sin paracaídas”, confesó. “Me lanzo directamente al Dakar". El sueco no es un completo desconocido en el rally raid, ya que ganó el primer campeonato de Xtreme E derrotando a Loeb y a Cristina Gutiérrez .

Rallycross this is not: Johan Kristoffersson hits his first Dakar dunes © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

El piloto del WRC Grégoire Munster también disputó su primer Dakar, pero como copiloto del privado griego Jourdan Serderidis. El debutante de 61 años —que empezó en los rallies tras un encuentro casual con Sébastien Loeb hace una década— convenció al piloto luxemburgués para que se asociara con él después de participar en el East Safari Classic Rally.

“Cuando Jourdan me propuso esta idea durante el día de descanso en Kenia, le dije que era una muy mala idea”, contó Munster. “Pero me apunto, porque ¿cuántas veces tienes la oportunidad de hacer el Dakar?”. En cuanto cruzó la meta, Munster tomó el primer vuelo de regreso a Europa para llegar a tiempo al Rallye Monte-Carlo y al inicio de la temporada 2026 del WRC .

08 La racha de mala suerte de Henk Lategan

Subcampeón de la categoría Ultimate en 2015, Henk Lategan tiene argumentos de sobra para ganar el premio al piloto más resistente del Dakar. El sudafricano sufrió un número récord de pinchazos en la primera semana, tuvo que realizar numerosas reparaciones en marcha a su Toyota Hilux y se vio obligado a ponerse gafas para terminar la Etapa 9 después de que una colisión rompiera el parabrisas.

Hubo aún más drama para Lategan en la Etapa 10, después de que el convoy pasara la noche lejos de sus equipos de asistencia. Tras volver a reparar su Hilux en el vivac, la estrella de Toyota se quedó sin combustible y tuvo que ser remolcado hasta la meta por su compañero Toby Price .

Running repairs: Henk Lategan and Brett Cummings © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

“Todo lo que podía salir mal ha salido mal en esta carrera. Ayer perdimos la dirección asistida y hoy nos quedamos sin combustible”, dijo Lategan. “Nuestro coche está mecánicamente perfecto, pero no anda sin combustible. Por suerte, hoy teníamos a nuestro compañero Toby rodando detrás y nos remolcó hasta la meta. Parece que la suerte se ha enfadado mucho con nosotros en este rally”.

Los dioses del Dakar siguieron cebándose con Lategan y, en la Etapa 11, un rodamiento roto en la rueda trasera izquierda le costó cuatro horas y acabó de facto con su Dakar. Por supuesto, nada de esto impedirá que vuelva a intentarlo el año que viene.