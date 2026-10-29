Juega estratégicamente: 10 consejos imprescindibles para EA FC 27 de un pro

Con la temporada de EA FC 27 en pleno apogeo, todos nos estamos acostumbrando a las nuevas funciones que cambian tanto la jugabilidad como la experiencia general. Para facilitarte la transición, hemos recopilado una serie completa de consejos de un profesional para que domines el juego lo antes posible y lleves tu rendimiento al siguiente nivel.

Nuestra guía de EA FC 27 será tu compañera perfecta durante toda la temporada. Tanto si eres principiante como si eres un jugador avanzado, encontrarás un montón de consejos que te ayudarán a mejorar.

01 Jugabilidad: la defensa activa es más importante que nunca

AI helps players stay on the ball © EA Sports

La jugabilidad de EA FC 27 se nota diferente a la de su predecesor. Hay varias razones para ello. Entre otros cambios, se ha reducido la defensa automática de la IA. Ya no basta con limitarse a cerrar los espacios. En EA FC 27, tienes que asumir un papel más activo. El «jockeying» se ha acelerado y se ha ampliado la variedad de entradas manuales, siempre que estés defendiendo de forma activa.

Red Bull Original Red Bull Energy Drink Conoce más

«Hemos rediseñado por completo nuestro sistema de defensa de la IA», nos contó Sam Rivera, productor ejecutivo de jugabilidad de EA FC, durante la Gamescom 2026 en Colonia. «Ahora, cuando controlas a un defensa, las entradas, los bloqueos y las intercepciones son mejores, y el posicionamiento es más ágil. Los defensas de la IA ya no se encargan automáticamente de todo: si la IA pasa de largo junto al balón, tampoco lo recuperará».

¿El resultado? Cualquiera que domine rápidamente la defensa —más abajo encontrarás consejos específicos— y asuma la responsabilidad de defender activamente contra el balón obtendrá una ventaja significativa. Reducir el factor azar y poner más énfasis en la habilidad del jugador ha sido una petición de la comunidad desde hace tiempo. Ahora se ha hecho realidad. «En defensa, la sensación será completamente diferente en EA FC 27: simplemente resulta más gratificante cuando recuperas el balón por ti mismo», afirma Rivera.

Quotation Un delantero con una puntuación de 80 y «Tiro de precisión» nunca será mejor que uno con una puntuación de 99 Sam Rivera, productor ejecutivo de jugabilidad de EA FC

02 Estilos de juego frente a atributos: un nuevo equilibrio

Christopher Nkunku is back playing for RB Leipzig in FC 27 © EA Sports

El equilibrio entre los estilos de juego y los atributos tradicionales de los jugadores se ha visto muy desequilibrado en EA FC en los últimos años. Los estilos de juego llegaron a tener tanta influencia que los valores estándar de los atributos casi podían pasarse por alto. Eso va a cambiar en FC 27. «El año pasado ya empezamos a restar importancia a los estilos de juego y a volver a dar protagonismo a los atributos; eso es lo que quería la comunidad», dijo Kantcho Doskov, director sénior de diseño de juego de EA FC, durante la Gamescom 2026. «Pero la respuesta fue: aún no es suficiente. En FC 27, vamos más allá: se han reequilibrado más de 10 estilos de juego».

Rivera añade: «Nuestro objetivo para EA FC 27 es que un estilo de juego te dé una bonificación de entre el 5 y el 10 por ciento. Un delantero con una puntuación de 80 que tenga el estilo de juego “Tiro de precisión” nunca será mejor que uno con una puntuación de 99». Con estos ajustes, pronto te darás cuenta de que los atributos vuelven a ser importantes. Ya no se trata solo de tener los estilos de juego adecuados. Incluso los estilos de juego clásicos y demasiado poderosos de EA FC 26 —como el «Bruiser»— se han rediseñado para restablecer el equilibrio.

03 Domina la defensa en el nuevo juego

Joško Gvardiol benefits from FC 27's improved defending © EA Sports

La gran cantidad de novedades que se introducen cada año puede resultar un poco abrumadora, así que quizá te preguntes: ¿tengo que aprenderlo todo desde cero? Por suerte, muchos de los conceptos básicos siguen siendo los mismos en FC 27, y eso incluye la defensa. Una defensa sólida sigue siendo la base del éxito a largo plazo. Aquí tienes seis consejos que te ayudarán a defender con más eficacia, encajar menos goles y, en definitiva, ganar más partidos.

6 consejos para defender mejor en EA FC 27 Elige bien el momento de las entradas El momento lo es todo a la hora de hacer entradas. Si entras en el momento adecuado, el balón no rebotará directamente hacia tu rival. El efecto «ping-pong» de versiones anteriores del juego ya no es tan pronunciado. Sin embargo, no esperes que un jugador con una valoración global de 60 y una de entrada de 40 gane todas las entradas solo porque estés en la posición correcta. Cuanto mayor sea la valoración de entrada, mayores serán tus posibilidades de éxito. Presión eficaz Una presión selectiva puede obligar a tus rivales a perder la posesión. Al pulsar R1/RB, envías a un jugador más a presionar al que tiene el balón. Cuanto más agresivamente la uses, más desestabilizarás al atacante. Pero ten cuidado: una presión agresiva con R1/RB puede dejar tu línea defensiva expuesta a otros atacantes. Piensa bien con qué frecuencia la usas. Puedes ver qué jugador adicional está presionando gracias al icono gris que aparece encima de ese jugador. Este es también el jugador que seleccionarás al hacer un cambio con el joystick derecho o L1/LB. Mantén a tus centrales en la línea defensiva Sacar a tus centrales de la línea defensiva es uno de los mayores errores que puedes cometer. Se crean huecos enormes que tu rival puede aprovechar con pases en profundidad peligrosos. Retrocede con los centrocampistas Para mantener a tus centrales en la línea defensiva sin dejar de defender más arriba en el campo, haz que uno de tus centrocampistas se retrase. Esto crea una ventaja numérica y te da un jugador extra para bloquear los ataques del rival. Además, les dificulta encontrar huecos en tu defensa. Otro punto importante a la hora de utilizar a tus centrocampistas en defensa: en EA FC 27, más que nunca, tienes que asegurarte de que tus centrocampistas centrales bloqueen las líneas de pase hacia el delantero centro. El centro del campo es clave esta temporada. Defiende con L2/LT Si no pulsas L2/LT mientras defiendes, tendrás menos control en situaciones de uno contra uno y permitirás que los rivales te superen con demasiada facilidad. Con L2/LT (defensa de marcaje), estarás mejor posicionado, te moverás en un radio más reducido y defenderás con mayor eficacia gracias a un movimiento más rápido en espacios reducidos. Pulsa L2/LT y R2/RT a la vez y te moverás más rápido sin dejar de centrarte en el jugador que tiene el balón. Incluso a gran velocidad, puedes defender eficazmente con L2/LT. Defiende por ti mismo y asume la responsabilidad Nunca confíes únicamente en la defensa de la IA: defiende manualmente siempre que puedas. Como ya se ha explicado, la defensa manual es más valiosa que nunca, mientras que la defensa de la IA se ha debilitado. Solo cuando tengas defensas de auténtica primera clase, la defensa de la IA puede resultar especialmente útil. Practica la defensa manual siguiendo los consejos anteriores y toma tú mismo el control.

04 Céntrate en tu construcción de juego

Follow our tips to see more of this © EA Sports

Para construir el juego de forma controlada, es importante mantener la calma, incluso cuando el rival te está presionando. Jugar de forma demasiado frenética lleva a pases erróneos, contraataques y goles innecesarios. A la hora de construir el juego, el control del balón y los pases estructurados son especialmente importantes.

¿Qué es lo que importa en la construcción del juego en EA FC 27? Control del balón Mantener la calma es fundamental. No debes entrar en pánico solo porque se acerque un rival. Ten confianza en tus habilidades, mantén la compostura y evita precipitarte. Tus habilidades de regate también son importantes. Si dominas el regate, estarás mejor preparado para resistir la presión del rival. Podrás mantener el balón a tus pies incluso en espacios reducidos y alejarlo de tu rival. Pases Aquí se aplica el mismo principio: mantén la calma y sé paciente. Si pulsas X/A con demasiada prisa, harás un pase impreciso o mal dirigido. Al dar un pase, la dirección debe coincidir con la dirección en la que mira tu jugador. Si tu jugador mira hacia delante y pasas hacia la izquierda o la derecha, puede que el balón no llegue con precisión a tu compañero, o que ni siquiera le llegue. Así que lo mejor es pasar el balón cuando estés mirando a tu compañero. Es igual que en el fútbol de verdad: ¡los jugadores no tienen ojos en los costados ni en la nuca!

05 Perfecciona tus pases

Siguiendo con lo anterior, el control de los pases es algo que muchos jugadores descuidan una y otra vez. En lugar de eso, aprietan el botón de pase a lo loco para intentar salir de una situación complicada sin ningún sistema ni estructura real. Ni que decir tiene que esa no es la clave del éxito. Debes pensar bien cada pase. Incluso la más mínima imprecisión puede hacer que el balón vaya a parar donde no debe.

Cómo mejorar tus pases en EA FC 27 5 consejos para un pase preciso Mira a tu compañero y no te coloques de lado ni de espaldas a él. No te quedes demasiado lejos del jugador que va a recibir el balón. Asegúrate de que no haya rivales en la trayectoria del pase. Haz pases controlados: si puedes, controla y lleva el balón primero. Mantén pulsado X/A solo el tiempo que requiera el pase. Para un pase muy corto, basta con pulsar brevemente el botón.

06 Sé más peligroso en ataque

Hay varias formas de marcar en ataque. Es importante no elegir siempre la misma ruta; si no, te volverás demasiado predecible.

Tres formas de marcar Atacar por el centro Aquí tendrás que tomar muchas decisiones rápidas en espacios reducidos. Los pases rápidos, los regates y las jugadas de habilidad son fundamentales para dejar atrás a los rivales. Para crear ocasiones de gol, tu pase al espacio tiene que llegar en el momento adecuado. Los pases en profundidad, en particular, pueden ser muy efectivos si se sincronizan bien. Una de las razones es que, en EA FC 27, las carreras de los jugadores se eligen de forma más inteligente que nunca. El mismo principio se aplica al ataque en EA FC 27: el centro es clave. Forma triángulos e intenta pasarle el balón a tu delantero o al número 10 por el centro. Los extremos con la función de «delantero interior» ayudan a abrir el centro de la defensa y a crear espacios para tus delanteros centrales. Atacar por las bandas Aquí, a menudo tendrás más espacio que cuando juegas por el centro. Sin embargo, estás más lejos de la portería rival y, al final, tendrás que decidir cómo devolver el balón al centro. Hay varias opciones. Puedes optar por la solución más sencilla y enviar un centro alto al área. Sin embargo, con los centros altos, a menudo tienes que recorrer mucha distancia, lo que significa que la precisión a veces puede verse afectada. Si ninguno de tus jugadores está completamente desmarcado en el área, piénsatelo dos veces antes de centrar o de mantener el balón en tus pies. Otra opción es recortar hacia el centro desde la banda, ya sea con pases cortos rápidos y precisos y pases en profundidad potentes hacia el área (X/A + R1/RB), o con una hábil jugada individual que incluya regates. A menudo, tu rival no se lo esperará y la defensa se desorganizará. Moverte primero hacia dentro, luego hacia fuera y volver a entrar puede resultar eficaz. Tiros desde lejos No intentes siempre llevar el balón hasta la portería. Los disparos desde fuera del área pueden ser más efectivos de lo que crees. Como los porteros mejoran cada vez más, marcar dentro del área puede resultar difícil de todos modos. Sin embargo, no debes limitarte a disparar desde cualquier posición. A la hora de disparar desde lejos, necesitas al jugador adecuado y la oportunidad adecuada. Si tienes suficiente espacio y el balón está en tu pierna dominante, ¡adelante, inténtalo! Los disparos con delicadeza al segundo palo, en particular, pueden ser una forma eficaz de marcar desde lejos.

07 Mejora tus habilidades de regate

RB Leipzig's Red Bull Arena © EA Sports

Si quieres destacar en ataque, no hay forma de evitar la necesidad de mejorar tu regate. Esto es lo que necesitas saber sobre el regate en EA FC 27.

Regate en EA FC 27 Regate con el joystick izquierdo El regate clásico con el joystick izquierdo vuelve a ser mucho más potente en EA FC 27. Se trata de un cambio importante respecto a los dos últimos juegos, en los que era más débil y, por lo tanto, había perdido parte de su relevancia. En EA FC 27, tendrás que volver a adaptarte a él. ¡Vuelve el regate con el joystick izquierdo! Primer toque Tu primer toque es muy importante a la hora de regatear. ¿Vas a por un sprint directo? ¿Tienes suficiente espacio para hacerlo? ¿O el regate en carrera te hará perder rápidamente la posesión? En EA FC 27, tienes que regatear con eficacia y pensar tus decisiones con más cuidado. Protección del balón La reducción de la protección del balón, que se introdujo en FC 26, significa que tienes que mantener más distancia con los rivales mientras regateas. No pierdas de vista a tu rival y reacciona rápido a sus movimientos. Así tomarás mejores decisiones al regatear y evitarás perder la posesión.

08 Saca más partido a los regates

Skills are now more reliant on a player’s IRL abilities © EA Sports

Cuando se trata de jugadas de habilidad, muchos jugadores se ponen nerviosos enseguida. Demasiado complicado. Demasiado difícil. Lleva demasiado tiempo aprenderlas. Pero nada de eso es cierto. Hay un montón de jugadas que son sencillas de aprender y fáciles de ejecutar. Son efectivas y pueden mejorar tu juego.

Aquí te presentaremos tres regates básicos que llevan muchos años utilizándose y que siguen funcionando muy bien en EA FC 27. Después, te mostraremos todos los nuevos regates de EA FC 27.

Jugadas técnicas básicas en EA FC 27

Finta de tiro – regate de una estrella Cómo hacerlo A menudo, el clásico tiro de finta basta para pillar desprevenido a tu rival. La clave, sin embargo, está en las diferentes formas en que puedes ejecutarlo. Primero, pulsa el botón de tiro/centro. Ahora pulsa el botón de pase para hacer la finta. Al mismo tiempo, usa el joystick izquierdo para decidir en qué dirección te moverás tras la finta. Esto también te permite decidir si mantienes el ritmo o reduces la velocidad al cambiar de dirección. También puedes dejar el joystick izquierdo sin tocar. En ese caso, realizarás una finta de tiro sin moverte del sitio. También existe una finta de tiro seguida de un impulso de velocidad. Para ello, pulsa L1/LB además de la finta de tiro normal. Así que, si quieres hacer una finta en diagonal hacia la derecha o la izquierda mientras ganas velocidad, sin duda debes usar el botón L1/LB. Si consigues superar a tu rival de esta forma, le resultará difícil volver a alcanzarte. Cuándo usarla La finta de tiro puede ser útil en muchas situaciones. Puedes usarla para colocarte en posiciones prometedoras de tiro dentro y alrededor del área de penalti. Usar la finta de tiro para detenerte de repente te permite romper los duelos de carrera con los rivales. Si tu rival sigue corriendo, volverás a tener espacio durante un rato y tendrás la oportunidad de crear una nueva situación de ataque. La finta de tiro con aceleración es especialmente útil por las bandas cuando necesitas un poco más de velocidad para los sprints de tus extremos.

Balón rodado – jugada de dos estrellas Cómo ejecutarla Todo lo que necesitas para el «Ball Roll» es el joystick derecho. Empuja el joystick en la dirección en la que quieras realizar el «Ball Roll». Por ejemplo, si estás corriendo hacia la portería de la derecha y quieres hacer un «Ball Roll» hacia la derecha, empuja el joystick derecho hacia la derecha. Para que el «Ball Roll» funcione, tienes que mantener el joystick en la dirección correspondiente durante un breve instante. Cuanto más tiempo mantengas el joystick en esa dirección, más «Ball Rolls» realizará tu jugador. Cuándo usarlo El momento adecuado es especialmente importante para usar el «Ball Roll» de forma eficaz. Por ejemplo, imagina que estás corriendo hacia delante con el balón y un rival se te acerca. Anticipas que está a punto de hacerte una entrada. Justo antes de que te entre, haz el «Ball Roll». Esquivarás la entrada y dejarás a tu rival entrando al vacío. Sin embargo, si usas el «Ball Roll» demasiado pronto o demasiado tarde, no tendrá el efecto deseado y tu rival podría simplemente quitarte el balón.

Drag Back – jugada de dos estrellas Cómo hacerlo Pulsa R1/RB y, al mismo tiempo, mueve el joystick izquierdo hacia atrás en dirección opuesta a la que va tu jugador. Si corres hacia la portería de la derecha, mueve el joystick izquierdo hacia la izquierda; si corres hacia la portería de la izquierda, muévelo hacia la derecha. Esto hace que el balón se desplace hacia atrás. Ahora viene el movimiento crucial que hace que el «Drag Back» sea tan impredecible y eficaz. Puedes realizar el movimiento final del «Drag Back» en cualquier dirección. Mantén el joystick izquierdo presionado hacia atrás o empújalo hacia la derecha, la izquierda o hacia delante al final. Cuándo usarlo Las diferentes direcciones de salida posibles hacen que a tu rival le resulte difícil anticipar lo que estás planeando con el «Drag Back». Aquí tienes dos ejemplos de cómo usarlo: Un defensa te está alcanzando mientras corres a toda velocidad. Con el «Drag Back», puedes hacer que tu rival te pase por delante y volver a crear espacio para ti. Le pasas el balón a tu delantero en el borde del área. Con el «Drag Back», puedes dejar atrás a tu rival y crear una oportunidad de tiro.

Nuevas jugadas de habilidad en EA FC 27

Skill move Difficulty level Fake Turn Three star Ball Roll Spin Four star Stepover Combo (Jog) Five star Kneel Header No star level - only possible with the 'Trickster' PlayStyle

09 Entrena tu mentalidad

Take a pause and reset after conceding © Pregan Pillay/Red Bull Content Pool

EA FC 27 es mucho más que dominar la mecánica del juego. La fortaleza mental también juega un papel importante en el éxito a largo plazo. Los berrinches, los mandos destrozados y las pantallas rotas deberían ser cosa del pasado si quieres pasar al siguiente nivel en EA FC 27. Las emociones, sin duda, también forman parte del fútbol virtual, pero perder los nervios no te llevará a ninguna parte. Si pierdes la compostura, perderás el partido.

Si vas por detrás en el marcador y nada parece salir bien, mantén la calma. Mantente concentrado y sé fuerte mentalmente. EA FC 27 es un juego mental tanto como cualquier otra cosa. Si empiezas a agitarte por situaciones concretas, por tus jugadores o por el partido en general, ya te estás complicando las cosas. Esto afectará a tu rendimiento y te impedirá dar lo mejor de ti. Mantenerte mentalmente fuerte y concentrado durante todo el partido es esencial si quieres competir al máximo nivel.

10 Aprende de los profesionales

Alfie 'RedLac' Calder has to process huge amounts of info as an EA FC pro © Pregan Pillay/Red Bull Content Pool

Hay un montón de profesionales de EA FC 27 que hacen tutoriales y comparten consejos en sus retransmisiones . Si ya has sacado el máximo partido a nuestra gran cantidad de consejos sobre EA FC 27, pero aún quieres aprender más, échale un vistazo a los canales de YouTube, Twitch y TikTok de los profesionales de RBLZ Gaming , el equipo de EA FC asociado al RB Leipzig y varias veces campeón del mundo de FC. Umut Gültekin, Donovan «Tekkz» Hunt , Levy Finn Rieck y Alfie «RedLac» Calder comparten regularmente consejos, recomendaciones y guías muy útiles.

Consejo: No te pierdas los partidos completos de los profesionales de RBLZ en YouTube o Twitch. Sigue las retransmisiones en directo de los grandes torneos e intenta analizar por ti mismo qué es lo que hace que los profesionales sean tan buenos.

¿Te sientes preparado para la nueva temporada de EA FC 27? Recuerda siempre: las cosas no siempre salen bien a la primera. Pero con tiempo y paciencia, seguirás mejorando en el juego y escribirás tu propia historia de éxito. ¡Vamos allá!

Sobre el autor Christian Knoth Christian Knoth es un exjugador profesional de FIFA / EA FC. Representó a Alemania a nivel internacional, ganó el Campeonato de Europa y compitió contra los mejores jugadores del mundo en torneos nacionales e internacionales. Chris lleva ya muchos años como entrenador y también ha entrenado a jugadores de esports en la Virtual Bundesliga, el campeonato oficial alemán de EA FC.