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Juega estratégicamente: 10 consejos imprescindibles para EA FC 27 de un pro

¿Quieres empezar con buen pie en EA FC 27? Estos 10 consejos de un profesional te ayudarán a mejorar tu juego, perfeccionar tus habilidades y empezar a ganar más partidos.
Por Christian Knoth
7 minutos leídosPublished on
RB Leipzig players celebrate a goal in EA FC 27.
© EA Sports

Resumen

  1. 1
    Jugabilidad: la defensa activa es más importante que nunca
  2. 2
    Estilos de juego frente a atributos: un nuevo equilibrio
  3. 3
    Domina la defensa en el nuevo juego
  4. 4
    Céntrate en tu construcción de juego
  5. 5
    Perfecciona tus pases
  6. 6
    Sé más peligroso en ataque
  7. 7
    Mejora tus habilidades de regate
  8. 8
    Saca más partido a los regates
  9. 9
    Entrena tu mentalidad
  10. 10
    Aprende de los profesionales
Con la temporada de EA FC 27 en pleno apogeo, todos nos estamos acostumbrando a las nuevas funciones que cambian tanto la jugabilidad como la experiencia general. Para facilitarte la transición, hemos recopilado una serie completa de consejos de un profesional para que domines el juego lo antes posible y lleves tu rendimiento al siguiente nivel.
Nuestra guía de EA FC 27 será tu compañera perfecta durante toda la temporada. Tanto si eres principiante como si eres un jugador avanzado, encontrarás un montón de consejos que te ayudarán a mejorar.
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Jugabilidad: la defensa activa es más importante que nunca

A graphic from EA Sports FC 27, showing Kylian Mbappé taking on defenders.

AI helps players stay on the ball

© EA Sports

La jugabilidad de EA FC 27 se nota diferente a la de su predecesor. Hay varias razones para ello. Entre otros cambios, se ha reducido la defensa automática de la IA. Ya no basta con limitarse a cerrar los espacios. En EA FC 27, tienes que asumir un papel más activo. El «jockeying» se ha acelerado y se ha ampliado la variedad de entradas manuales, siempre que estés defendiendo de forma activa.

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«Hemos rediseñado por completo nuestro sistema de defensa de la IA», nos contó Sam Rivera, productor ejecutivo de jugabilidad de EA FC, durante la Gamescom 2026 en Colonia. «Ahora, cuando controlas a un defensa, las entradas, los bloqueos y las intercepciones son mejores, y el posicionamiento es más ágil. Los defensas de la IA ya no se encargan automáticamente de todo: si la IA pasa de largo junto al balón, tampoco lo recuperará».
¿El resultado? Cualquiera que domine rápidamente la defensa —más abajo encontrarás consejos específicos— y asuma la responsabilidad de defender activamente contra el balón obtendrá una ventaja significativa. Reducir el factor azar y poner más énfasis en la habilidad del jugador ha sido una petición de la comunidad desde hace tiempo. Ahora se ha hecho realidad. «En defensa, la sensación será completamente diferente en EA FC 27: simplemente resulta más gratificante cuando recuperas el balón por ti mismo», afirma Rivera.
Quotation
Un delantero con una puntuación de 80 y «Tiro de precisión» nunca será mejor que uno con una puntuación de 99
Sam Rivera, productor ejecutivo de jugabilidad de EA FC
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Estilos de juego frente a atributos: un nuevo equilibrio

Christopher Nkunku of RB Leipzig dribbling in EA FC 27.

Christopher Nkunku is back playing for RB Leipzig in FC 27

© EA Sports

El equilibrio entre los estilos de juego y los atributos tradicionales de los jugadores se ha visto muy desequilibrado en EA FC en los últimos años. Los estilos de juego llegaron a tener tanta influencia que los valores estándar de los atributos casi podían pasarse por alto. Eso va a cambiar en FC 27. «El año pasado ya empezamos a restar importancia a los estilos de juego y a volver a dar protagonismo a los atributos; eso es lo que quería la comunidad», dijo Kantcho Doskov, director sénior de diseño de juego de EA FC, durante la Gamescom 2026. «Pero la respuesta fue: aún no es suficiente. En FC 27, vamos más allá: se han reequilibrado más de 10 estilos de juego».
Rivera añade: «Nuestro objetivo para EA FC 27 es que un estilo de juego te dé una bonificación de entre el 5 y el 10 por ciento. Un delantero con una puntuación de 80 que tenga el estilo de juego “Tiro de precisión” nunca será mejor que uno con una puntuación de 99». Con estos ajustes, pronto te darás cuenta de que los atributos vuelven a ser importantes. Ya no se trata solo de tener los estilos de juego adecuados. Incluso los estilos de juego clásicos y demasiado poderosos de EA FC 26 —como el «Bruiser»— se han rediseñado para restablecer el equilibrio.
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Domina la defensa en el nuevo juego

A graphic from EA Sports FC 27, showing Jamal Musiala taking on defenders.

Joško Gvardiol benefits from FC 27's improved defending

© EA Sports

La gran cantidad de novedades que se introducen cada año puede resultar un poco abrumadora, así que quizá te preguntes: ¿tengo que aprenderlo todo desde cero? Por suerte, muchos de los conceptos básicos siguen siendo los mismos en FC 27, y eso incluye la defensa. Una defensa sólida sigue siendo la base del éxito a largo plazo. Aquí tienes seis consejos que te ayudarán a defender con más eficacia, encajar menos goles y, en definitiva, ganar más partidos.

6 consejos para defender mejor en EA FC 27

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Céntrate en tu construcción de juego

RB Leipzig players celebrate a goal in EA FC 27.

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© EA Sports

Para construir el juego de forma controlada, es importante mantener la calma, incluso cuando el rival te está presionando. Jugar de forma demasiado frenética lleva a pases erróneos, contraataques y goles innecesarios. A la hora de construir el juego, el control del balón y los pases estructurados son especialmente importantes.

¿Qué es lo que importa en la construcción del juego en EA FC 27?

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Perfecciona tus pases

Siguiendo con lo anterior, el control de los pases es algo que muchos jugadores descuidan una y otra vez. En lugar de eso, aprietan el botón de pase a lo loco para intentar salir de una situación complicada sin ningún sistema ni estructura real. Ni que decir tiene que esa no es la clave del éxito. Debes pensar bien cada pase. Incluso la más mínima imprecisión puede hacer que el balón vaya a parar donde no debe.

Cómo mejorar tus pases en EA FC 27

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Sé más peligroso en ataque

Hay varias formas de marcar en ataque. Es importante no elegir siempre la misma ruta; si no, te volverás demasiado predecible.

Tres formas de marcar

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Mejora tus habilidades de regate

A bird’s-eye view of the Red Bull Arena in EA FC 27.

RB Leipzig's Red Bull Arena

© EA Sports

Si quieres destacar en ataque, no hay forma de evitar la necesidad de mejorar tu regate. Esto es lo que necesitas saber sobre el regate en EA FC 27.

Regate en EA FC 27

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Saca más partido a los regates

A graphic from EA Sports FC 27, showing Bradley Barcola dribbling the ball.

Skills are now more reliant on a player’s IRL abilities

© EA Sports

Cuando se trata de jugadas de habilidad, muchos jugadores se ponen nerviosos enseguida. Demasiado complicado. Demasiado difícil. Lleva demasiado tiempo aprenderlas. Pero nada de eso es cierto. Hay un montón de jugadas que son sencillas de aprender y fáciles de ejecutar. Son efectivas y pueden mejorar tu juego.
Aquí te presentaremos tres regates básicos que llevan muchos años utilizándose y que siguen funcionando muy bien en EA FC 27. Después, te mostraremos todos los nuevos regates de EA FC 27.

Jugadas técnicas básicas en EA FC 27

Finta de tiro – regate de una estrella

Balón rodado – jugada de dos estrellas

Drag Back – jugada de dos estrellas

Nuevas jugadas de habilidad en EA FC 27

Skill move

Difficulty level

Fake Turn

Three star

Ball Roll Spin

Four star

Stepover Combo (Jog)

Five star

Kneel Header

No star level - only possible with the 'Trickster' PlayStyle

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Entrena tu mentalidad

A player enjoys a Red Bull during the Red Bull Wings Cup 2026 in Johannesburg, South Africa.

Take a pause and reset after conceding

© Pregan Pillay/Red Bull Content Pool

EA FC 27 es mucho más que dominar la mecánica del juego. La fortaleza mental también juega un papel importante en el éxito a largo plazo. Los berrinches, los mandos destrozados y las pantallas rotas deberían ser cosa del pasado si quieres pasar al siguiente nivel en EA FC 27. Las emociones, sin duda, también forman parte del fútbol virtual, pero perder los nervios no te llevará a ninguna parte. Si pierdes la compostura, perderás el partido.
Si vas por detrás en el marcador y nada parece salir bien, mantén la calma. Mantente concentrado y sé fuerte mentalmente. EA FC 27 es un juego mental tanto como cualquier otra cosa. Si empiezas a agitarte por situaciones concretas, por tus jugadores o por el partido en general, ya te estás complicando las cosas. Esto afectará a tu rendimiento y te impedirá dar lo mejor de ti. Mantenerte mentalmente fuerte y concentrado durante todo el partido es esencial si quieres competir al máximo nivel.
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Aprende de los profesionales

Participants, Alfie 'RedLac' Calder seen during the Red Bull Diski Last Namba in Johannesburg, South Africa on May 28-29, 2026

Alfie 'RedLac' Calder has to process huge amounts of info as an EA FC pro

© Pregan Pillay/Red Bull Content Pool

Hay un montón de profesionales de EA FC 27 que hacen tutoriales y comparten consejos en sus retransmisiones. Si ya has sacado el máximo partido a nuestra gran cantidad de consejos sobre EA FC 27, pero aún quieres aprender más, échale un vistazo a los canales de YouTube, Twitch y TikTok de los profesionales de RBLZ Gaming, el equipo de EA FC asociado al RB Leipzig y varias veces campeón del mundo de FC. Umut Gültekin, Donovan «Tekkz» Hunt, Levy Finn Rieck y Alfie «RedLac» Calder comparten regularmente consejos, recomendaciones y guías muy útiles.
Consejo: No te pierdas los partidos completos de los profesionales de RBLZ en YouTube o Twitch. Sigue las retransmisiones en directo de los grandes torneos e intenta analizar por ti mismo qué es lo que hace que los profesionales sean tan buenos.
¿Te sientes preparado para la nueva temporada de EA FC 27? Recuerda siempre: las cosas no siempre salen bien a la primera. Pero con tiempo y paciencia, seguirás mejorando en el juego y escribirás tu propia historia de éxito. ¡Vamos allá!

Sobre el autor

Assassin's Creed Black Flag Resynced

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