Los mejores delanteros jóvenes para fichar en el modo Carrera de FC 26

Una buena primera temporada en el modo Carrera está muy bien, pero es aún mejor dominar durante los siguientes cinco años, viendo cómo tus jóvenes se convierten en monstruos (haciendo que los clubes más grandes de Europa se mueran de envidia). Ahora que todos damos nuestros primeros pasos con EA Sports FC 26 , aquí tienes una lista perfecta para fichar a los mejores delanteros jóvenes del planeta, porque no todos tenemos el dinero necesario para sacar a Kylian Mbappé del Real Madrid.

Nota: Dado que Electronic Arts ha decidido cambiar la designación de ciertas posiciones, Lamine Yamal figura ahora como centrocampista derecho, por lo que se encuentra en nuestra lista de los mejores centrocampistas jóvenes .

01 Désiré Doué - RW

Désiré Doué © Electronic Arts

21 años, Francia, París Saint Germain

Puntuación general: 85

Potencial: 91

Désiré Doué, del PSG, es uno de los mejores jóvenes delanteros que hay, con un potencial de 91. La ventaja es que ya tiene una puntuación global de 85. Sin embargo, el problema es que esto hace que sea aún más difícil ficharlo. Con solo 20 años, su valor de mercado ya se estima en 90 millones de euros en Transfermarkt, pero si tienes el dinero, te lo devolverá con creces.

02 Savinho - RW

Savinho © Electronic Arts

21 años, Brasil, Manchester City

Puntuación general: 82

Potencial: 87

Savinho ha tenido un rendimiento brillante en el Girona en 2023 y ahora necesita demostrar su valía en el Manchester City. Con la competencia de otros jugadores de gran potencial como Phil Foden, Jeremy Doku y Rayan Cherki, la tarea parece difícil. Si alguna vez decide buscar un nuevo hogar, no dudes en aprovechar la oportunidad.

03 Endrick - ST

Endrick © Electronic Arts

19 años, Brasil, Real Madrid

Valoración general: 77

Potencial: 91

Con una valoración inicial de 77 y un potencial de hasta 91, Endrick es claramente el joven prodigio que hay que fichar. Para que te hagas una idea de su potencial, 91 es la puntuación más alta de la escala, en la que se encuentran jugadores como Kylian Mbappé, Mohamed Salah y Ousmane Dembélé. En otras palabras, tiene el potencial para ganar el Balón de Oro.

04 Samu - ST

Samu © Electronic Arts

21 años, España, FC Porto

Puntuación general: 79

Potencial: 86

Menos conocido que los tres jugadores anteriores, Samu, que se formó en el Granada, pasó a jugar en el Deportivo Alavés y ahora está en el Oporto, sigue teniendo unas credenciales muy sólidas. Con un índice de 94 en rebotes y una precisión de cabeza de 82, tiene el potencial de convertirse en el próximo Christian Vieri (sobre todo porque mide 1,93 m).

05 Jhon Durán - ST

Jhon Durán © Electronic Arts

21 años, Colombia, Fenerbahçe

Puntuación general: 79

Potencial: 86

Nos vamos a Turquía con Jhon Durán. Este colombiano de 21 años juega actualmente en el Fenerbahçe cedido por el Al-Nassr. Ya es internacional y el Chelsea se interesó por él durante su etapa en el Aston Villa (sí, ya ha acumulado algunos kilómetros aéreos) y ahora solo necesita una llamada tuya para formar parte de un proyecto a largo plazo y alcanzar todo su potencial.

06 Mathys Tel - ST

Mathys Tel © Electronic Arts

20 años, Francia, Tottenham

Puntuación global: 77

Potencial: 86

Tras un comienzo de temporada de locura con el Bayern de Múnich en 2024/2025, Mathys Tel tuvo dificultades para adaptarse al gigante bávaro. Ahora, tras una exitosa cesión, está en el Tottenham. Si quieres un jugador capaz de romper cualquier defensa, con su aceleración de 85, su ritmo de 87 y su habilidad para regatear de 81, Tel es la opción perfecta, sobre todo porque seguirá mejorando.

07 Santiago Castro - ST

Santiago Castro © Electronic Arts

21 años, Argentina, Bolonia

Puntuación general: 76

Potencial: 84

Santiago Castro, que juega en el Bolonia, es el jugador más fácil de fichar de esta lista. A pesar de ello, es un jugador muy completo y podría convertirse en la piedra angular de tu ataque, y tener a un argentino en la delantera siempre es entretenido.

08 Mohamed-Ali Cho - LW

Mohamed-Ali Cho © Electronic Arts

21 años, Francia, OGC Niza

Valoración general: 76

Potencial: 83

Mohamed-Ali Cho se dio a conocer en el Angers SCO tras entrenar con el París Saint Germain, antes de marcharse al Gipuzkoa y a la Real Sociedad. Aunque no le fue necesariamente bien en San Sebastián, regresó con un nuevo apodo: Momo Txo. Ahora, en el OGC Niza, es una buena opción por su velocidad y su habilidad para regatear.

09 Francesco Camarda - ST

Francesco Camarda © Electronic Arts

17 años, Italia, Lecce

Valoración general: 65

Potencial: 87

Este es un proyecto a largo plazo. Francesco Camarda solo tiene 17 años, por lo que te recomendamos que lo mantengas en el banquillo durante un tiempo antes de integrarlo en tu once. Sin embargo, al igual que Endrick, es uno de los mejores en términos de potencial puro.

10 Ethan Nwaneri - RW

Ethan Nwaneri © Electronic Arts

18 años, Inglaterra, Arsenal FC

Valoración general: 76

Potencial: 87

Técnico y habilidoso, Ethan Nwaneri ya está valorado en 55 millones de euros en Transfermarkt. El joven se formó en el Arsenal y sigue jugando con los Gunners, pero si se queda sin minutos, contamos contigo para ofrecerle un nuevo hogar.