Red Bull Cerro Abajo: el descenso urbano desde dentro

El descenso urbano toma todo lo que hace que el ciclismo de montaña de descenso sea rápido y técnico, y lo traslada al corazón de la ciudad. La tierra da paso al asfalto, los adoquines y las escaleras, mientras que los saltos y obstáculos construidos expresamente convierten las calles de la ciudad en un circuito de alta velocidad.

Pocos conocen esta disciplina mejor que Johannes «Fischi» Fischbach. De cara al evento Red Bull Cerro Abajo Stuttgart , que se celebrará los días 5 y 6 de septiembre de 2026, el tres veces campeón alemán de descenso y reciente subcampeón del Red Bull Cerro Abajo Génova nos cuenta cinco cosas que hacen que el descenso urbano sea diferente.

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01 El terreno lo cambia todo

La mayor diferencia salta a la vista de inmediato: el suelo bajo las ruedas.

«La principal diferencia es la superficie», dice Fischbach. «El descenso normal se hace sobre tierra y grava, mientras que en la ciudad pasas por escaleras, asfalto y adoquines».

No dirt, but plenty of tarmac, stairs and cobblestones © Andrea Zaffaroni/Red Bull Content Pool

Eso cambia por completo la forma en que los ciclistas abordan los saltos y los obstáculos. La tierra te da al menos cierto margen de error, mientras que el hormigón, las escaleras y los bordillos son mucho menos indulgentes.

«Calculas el momento de un salto normal sobre tierra de forma diferente a un salto sobre unas escaleras», explica. «Con las escaleras, los bordes del asfalto o los escalones, los aterrizajes apenas perdonan los errores. Si te quedas corto o te pasas, suele acabar mal».

Es parte de lo que hace que el descenso urbano sea tan espectacular. Las calles conocidas de la ciudad se transforman en circuitos de alta velocidad donde la precisión es tan importante como la velocidad pura y dura.

02 Tienes que entrenar de otra manera

La preparación básica de Fischbach sigue siendo, en líneas generales, similar a la del descenso convencional. Los sprints, el trabajo de fuerza y la resistencia de fuerza siguen desempeñando un papel fundamental, mientras que se dedica mucho tiempo a bajar en bici.

Pero prepararte para un recorrido urbano requiere un poco más de trabajo extra.

Obstacles like this don't exist on a conventional downhill track © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

«Incorparo más saltos en tierra y sesiones de pump track, y practico elementos urbanos específicos como wall rides, wall taps o saltos desde una aleta de tiburón en el skatepark», explica.

Esas sesiones ayudan a simular los elementos inusuales con los que te topas en las carreras urbanas: obstáculos que simplemente no existen en una pista de descenso convencional.

03 Incluso la configuración de la bici se sale de lo habitual

Fischbach compite en descenso urbano con su bicicleta de enduro Raymon Ravor de carbono, con 170 mm de recorrido de suspensión tanto delante como detrás. La combinación de un peso relativamente bajo y mucha suspensión la hace ideal para las exigencias de las carreras urbanas. A veces, sin embargo, hacer que una bici sea más rápida significa, en realidad, hacerla más pesada.

Johannes Fischbach soars home in Genoa © Mauro Puccini/Red Bull Content Pool

En recorridos especialmente rápidos y accidentados, Fischbach añade entre 1 y 1,3 kg alrededor del eje del pedalier. Al estar situado en una posición baja y central de la bici, ese peso extra ayuda a mantenerla estable mientras se lanza a toda velocidad por escalones, baches y superficies irregulares.

«Al arrancar y acelerar, sí que notas que la bici pesa un poco más», explica, «pero en los tramos de alta velocidad, el control extra lo compensa con creces».

Puede parecer contradictorio en un deporte en el que reducir el peso suele ser una obsesión, pero en el descenso urbano, la estabilidad puede merecer la pena.

04 La elección de los neumáticos puede llegar a ser extrema

Elegir los neumáticos adecuados es otro ejercicio de equilibrio. Los ciclistas necesitan suficiente agarre para afrontar los distintos saltos, curvas y obstáculos, pero también quieren minimizar la resistencia a la rodadura en los tramos rápidos de asfalto.

Quotation Le quité la banda de rodadura a un neumático liso, es decir, le quité toda la banda de rodadura Johannes Fischbach

Fischbach suele usar neumáticos Maxxis DHR II en las dos ruedas de tu bici, pero en el Red Bull Cerro Abajo Génova probó algo mucho más inusual.

«Corté un neumático liso, es decir, le quité toda la banda de rodadura», explica. «Eso me dio algunas ventajas, pero también algunas desventajas; aún tengo que ver si el neumático se puede volver a usar o si tiene sentido para Stuttgart».

05 La bajada perfecta empieza antes de que empiece el cronómetro

Con tan poco margen de error, es fundamental saber exactamente lo que vas a hacer antes de salir de la puerta de salida. Para Fischbach, eso significa recorrer mentalmente todo el circuito unos instantes antes de la carrera.

«Cierro los ojos y me imagino recorriendo el circuito a la perfección; eso es exactamente lo que luego intento hacer en la realidad», explica. «Esta visualización justo antes de la salida es la parte más importante de mi preparación».

Johannes Fischbach will have the home support behind him in Stuttgart © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

Una vez que empieza el cronómetro, no hay mucho tiempo para pensar. Los circuitos de descenso urbano lanzan obstáculos a los ciclistas de principio a fin, algo que a Fischbach le encanta especialmente del legendario circuito Red Bull Cerro Abajo Valparaíso en Chile.

«Hay obstáculos desde arriba hasta abajo», dice. «Nunca tienes un momento para relajarte ni para pensar ni un segundo».

Esa combinación de velocidad y precisión es lo que hace que Fischbach vuelva una y otra vez. Y ahora que el Red Bull Cerro Abajo Stuttgart lleva la serie a Alemania, esta vez tendrá un aliciente extra: la oportunidad de luchar por la victoria ante tu público local.

1 minutos Red Bull Stuttgart Cerro Abajo is coming For the first time ever, the world’s biggest urban downhill mountain bike series is coming to Germany.