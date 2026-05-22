F1 driver Isack Hadjar puts his foot down after taking a corner at the Miami Gran Prox 2026
© Getty Images / Red Bull Content Pool
F1

F1 2026: las nuevas reglas que entran en juego en Miami

Tras cinco semanas de pausa, la F1 volvió a la pista en Miami con varias reglas nuevas bajo la manga. Acá te dejamos los cambios más importantes para que no te pierdas en la competencia.
Por Harry Verolme
5 minutos leídosPublished on

Parte de esta historia

Isack Hadjar

The newest member of Oracle Red Bull Racing, Isack Hadjar has already left his mark on F1, with a podium finish in his rookie year.

FranciaFrancia

Liam Lawson

Liam Lawson, New Zealand's rising F1 star, is making his mark on the grid as he chases success with Visa Cash App Racing Bulls.

Nueva ZelandaNueva Zelanda

Arvid Lindblad

A product of the Red Bull Junior Team, Arvid Lindblad is one of the brightest young talents in motorsport, rising rapidly through the junior ranks to reach Formula One at a remarkably young age.

United KingdomUnited Kingdom

Resumen

  1. 1
    El problema
  2. 2
    La solución
  3. 3
    Clasificación
  4. 4
    La carrera
  5. 5
    Salida de la carrera
  6. 6
    Lluvia y condiciones de mojado
En 2026, la Fórmula 1 vivió uno de los cambios reglamentarios más grandes de su historia, en más de 70 años de campeonato. Algunas de estas modificaciones no han convencido del todo: Han levantado críticas tanto entre los fans como entre los propios pilotos. Ahora, durante el receso de abril, varias de esas normas se han ajustado. Esto es lo que cambió.
01

El problema

Los monoplazas de F1 de 2026 no han tenido precisamente una recepción entusiasta. Si la generación anterior con efecto suelo ya daba problemas para seguirse y adelantar, este año ha pasado lo contrario: Ahora hay demasiados adelantamientos.
Las críticas no son gratuitas. ¿Qué valor tiene una posición si apenas hay que defenderla? Para algunos, la F1 de 2026 se parece más a una carrera de relevos. El Boost y el modo Overtake generan diferencias de velocidad muy grandes entre automobiles, haciendo que adelantar sea casi demasiado fácil. Las ayudas eléctricas son incluso más potentes que el antiguo DRS. El piloto que defiende queda vendido… hasta que le toca atacar, y el ciclo se repite.
VCARB driver Arvid Lindblad leads OBR's Isack Hadjar on track during the F1 Grand Prix of Miami at Miami International Autodrome on May 3, 2026

Overtaking manoeuvres needed to be smoothed out

© Getty Images / Red Bull Content Pool

El origen del problema está en las nuevas unidades de potencia. La parte eléctrica ya representa cerca de la mitad de la potencia total del motor, y esa energía tiene que salir de algún lado. Los equipos han buscado mil y una formas de almacenar la mayor cantidad de electricidad posible mientras ruedan, pero no todos están conformes con cómo ha quedado el sistema.

Red Bull Original

Red Bull Energy Drink

Conoce más
Red Bull Energy Drink
El fenómeno del ‘superclipping’, en particular, ha incomodado a parte de la afición. Muchos están acostumbrados a ver a los F1 lanzados a fondo hacia la frenada, con el motor a pleno y el sonido subiendo sin parar. Ahora, en cambio, ver autos que levantan tanto en plena recta solo para recargar la batería resulta casi sacrílego.
Max Verstappen caught in a close-up during an interview at the Miami Grand Prix 2026

Verstappen was often critical of the rules in 2026

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Además, no es un tema menor en términos de seguridad. Como la recarga se activa de forma automática y bastante brusca, la diferencia de velocidad con el auto que viene detrás puede superar los 30 km/h. Si no se anticipa a tiempo, el riesgo de accidente es alto. Ya se vio en Suzuka, cuando Franco Colapinto y Ollie Bearman terminaron chocando.
Por todo ello, la Fórmula 1 decidió intervenir.
02

La solución

El estallido del conflicto en Oriente Medio obligó a cancelar los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudí. De forma inesperada, el calendario dejó un hueco de cinco semanas: Una oportunidad de oro para sentarse, pensar y encontrar soluciones.
An aerial view of part of the Miami circuit shows some of the paddock and grandstand areas

Ahead of the Miami GP, F1 introduced revamped rules

© Getty Images / Red Bull Content Pool

El 20 de abril, la FIA confirmó que todas las partes implicadas, equipos, pilotos, fabricantes, suministradores de motores y la propia organización de la F1, habían acordado un paquete de medidas para ajustar el reglamento, con un objetivo claro: hacer el deporte más atractivo y, sobre todo, más seguro.
Los cambios en las reglas de 2026 se centran en cuatro áreas:
  • Clasificación
  • Carrera
  • Salida
  • Lluvia y condiciones de mojado
03

Clasificación

La clasificación es el momento en que los autos deben rendir al máximo, llevando todo al límite en busca de la vuelta perfecta. Sin embargo, los nuevos monoplazas perdían velocidad en ciertos puntos, sobre todo al final de las rectas o en curvas largas. Para corregirlo, los cambios apuntan a:
  • Reducir la cantidad de energía que los autos pueden ‘recuperar’ (7 MJ en lugar de 8), permitiéndoles rodar más tiempo a fondo. A partir de ahora, el superclipping solo aparecerá durante 2-4 segundos por vuelta.
  • Permitir que los autos carguen con mayor potencia (350 kW en lugar de 250). Así, el proceso es más rápido y los pilotos tienen que gestionar menos la batería, también en carrera.
F1 driver Max Verstappen in his car seen at the Miami Grand Prix 2026

In qualifying, F1 drivers want to give the maximum to get best position

© Getty Images / Red Bull Content Pool

04

La carrera

En carrera, la prioridad es mejorar la seguridad haciendo más predecible el uso y la recuperación de energía eléctrica. Esto reduce las diferencias de velocidad sin eliminar los adelantamientos. Para lograrlo, la F1 introduce:
  • Una reducción de la potencia del botón Boost, evitando cambios bruscos de velocidad.
  • Una bajada de la potencia eléctrica máxima del MGU-K a 250 kW, aunque en zonas clave de aceleración seguirá alcanzando los 350 kW.
A line of cars follow close behind Max Verstappen at Albert Park Circuit in Melbourne, 2026

The new rules aim to improve safety on the track

© Getty Images / Red Bull Content Pool

05

Salida de la carrera

Las salidas ya han dado problemas en varias ocasiones esta temporada. Algunos autos arrancan con mucha rapidez, mientras otros apenas reaccionan. Para evitarlo, la F1 ha incorporado nuevas medidas de seguridad:
  • Un sistema de detección para identificar autos que aceleran anormalmente lento.
  • Luces intermitentes en los monoplazas que se activan si surge un problema en la salida, alertando al resto de pilotos.
  • Una mejor gestión de la entrega de potencia eléctrica en el momento y lugar adecuados, algo que hasta ahora fallaba en función de la posición en pista.
Max Verstappen is see at the Chinese Grand Prix 2026, among many other cars vying for position

Race starts will always be always crowded

© Getty Images / Red Bull Content Pool

06

Lluvia y condiciones de mojado

Correr bajo la lluvia ya es suficientemente arriesgado. Por eso, la Fórmula 1 introduce nuevas medidas para mejorar la seguridad y la visibilidad:
  • Se aumenta la temperatura de los calentadores de neumáticos intermedios, para que los pilotos tengan agarre desde el primer momento.
  • Se reduce la potencia eléctrica, facilitando un mayor control del auto.
  • Se modifican las luces traseras para que sean más visibles en condiciones de baja visibilidad.

Parte de esta historia

Isack Hadjar

The newest member of Oracle Red Bull Racing, Isack Hadjar has already left his mark on F1, with a podium finish in his rookie year.

FranciaFrancia

Liam Lawson

Liam Lawson, New Zealand's rising F1 star, is making his mark on the grid as he chases success with Visa Cash App Racing Bulls.

Nueva ZelandaNueva Zelanda

Arvid Lindblad

A product of the Red Bull Junior Team, Arvid Lindblad is one of the brightest young talents in motorsport, rising rapidly through the junior ranks to reach Formula One at a remarkably young age.

United KingdomUnited Kingdom
F1
Formula Racing

Comprar la Colección