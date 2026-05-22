F1 2026: las nuevas reglas que entran en juego en Miami

En 2026, la Fórmula 1 vivió uno de los cambios reglamentarios más grandes de su historia, en más de 70 años de campeonato. Algunas de estas modificaciones no han convencido del todo: Han levantado críticas tanto entre los fans como entre los propios pilotos. Ahora, durante el receso de abril, varias de esas normas se han ajustado. Esto es lo que cambió.

01 El problema

Los monoplazas de F1 de 2026 no han tenido precisamente una recepción entusiasta. Si la generación anterior con efecto suelo ya daba problemas para seguirse y adelantar, este año ha pasado lo contrario: Ahora hay demasiados adelantamientos.

Las críticas no son gratuitas. ¿Qué valor tiene una posición si apenas hay que defenderla? Para algunos, la F1 de 2026 se parece más a una carrera de relevos. El Boost y el modo Overtake generan diferencias de velocidad muy grandes entre automobiles, haciendo que adelantar sea casi demasiado fácil. Las ayudas eléctricas son incluso más potentes que el antiguo DRS. El piloto que defiende queda vendido… hasta que le toca atacar, y el ciclo se repite.

Overtaking manoeuvres needed to be smoothed out © Getty Images / Red Bull Content Pool

El origen del problema está en las nuevas unidades de potencia. La parte eléctrica ya representa cerca de la mitad de la potencia total del motor, y esa energía tiene que salir de algún lado. Los equipos han buscado mil y una formas de almacenar la mayor cantidad de electricidad posible mientras ruedan, pero no todos están conformes con cómo ha quedado el sistema.

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El fenómeno del ‘superclipping’, en particular, ha incomodado a parte de la afición. Muchos están acostumbrados a ver a los F1 lanzados a fondo hacia la frenada, con el motor a pleno y el sonido subiendo sin parar. Ahora, en cambio, ver autos que levantan tanto en plena recta solo para recargar la batería resulta casi sacrílego.

Verstappen was often critical of the rules in 2026 © Getty Images / Red Bull Content Pool

Además, no es un tema menor en términos de seguridad. Como la recarga se activa de forma automática y bastante brusca, la diferencia de velocidad con el auto que viene detrás puede superar los 30 km/h. Si no se anticipa a tiempo, el riesgo de accidente es alto. Ya se vio en Suzuka, cuando Franco Colapinto y Ollie Bearman terminaron chocando.

Por todo ello, la Fórmula 1 decidió intervenir.

02 La solución

El estallido del conflicto en Oriente Medio obligó a cancelar los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudí. De forma inesperada, el calendario dejó un hueco de cinco semanas: Una oportunidad de oro para sentarse, pensar y encontrar soluciones.

Ahead of the Miami GP, F1 introduced revamped rules © Getty Images / Red Bull Content Pool

El 20 de abril, la FIA confirmó que todas las partes implicadas, equipos, pilotos, fabricantes, suministradores de motores y la propia organización de la F1, habían acordado un paquete de medidas para ajustar el reglamento, con un objetivo claro: hacer el deporte más atractivo y, sobre todo, más seguro.

Los cambios en las reglas de 2026 se centran en cuatro áreas:

Clasificación

Carrera

Salida

Lluvia y condiciones de mojado

03 Clasificación

La clasificación es el momento en que los autos deben rendir al máximo, llevando todo al límite en busca de la vuelta perfecta. Sin embargo, los nuevos monoplazas perdían velocidad en ciertos puntos, sobre todo al final de las rectas o en curvas largas. Para corregirlo, los cambios apuntan a:

Reducir la cantidad de energía que los autos pueden ‘recuperar’ (7 MJ en lugar de 8), permitiéndoles rodar más tiempo a fondo. A partir de ahora, el superclipping solo aparecerá durante 2-4 segundos por vuelta.

Permitir que los autos carguen con mayor potencia (350 kW en lugar de 250). Así, el proceso es más rápido y los pilotos tienen que gestionar menos la batería, también en carrera.

In qualifying, F1 drivers want to give the maximum to get best position © Getty Images / Red Bull Content Pool

04 La carrera

En carrera, la prioridad es mejorar la seguridad haciendo más predecible el uso y la recuperación de energía eléctrica. Esto reduce las diferencias de velocidad sin eliminar los adelantamientos. Para lograrlo, la F1 introduce:

Una reducción de la potencia del botón Boost, evitando cambios bruscos de velocidad.

Una bajada de la potencia eléctrica máxima del MGU-K a 250 kW, aunque en zonas clave de aceleración seguirá alcanzando los 350 kW.

The new rules aim to improve safety on the track © Getty Images / Red Bull Content Pool

05 Salida de la carrera

Las salidas ya han dado problemas en varias ocasiones esta temporada. Algunos autos arrancan con mucha rapidez, mientras otros apenas reaccionan. Para evitarlo, la F1 ha incorporado nuevas medidas de seguridad:

Un sistema de detección para identificar autos que aceleran anormalmente lento.

Luces intermitentes en los monoplazas que se activan si surge un problema en la salida, alertando al resto de pilotos.

Una mejor gestión de la entrega de potencia eléctrica en el momento y lugar adecuados, algo que hasta ahora fallaba en función de la posición en pista.

Race starts will always be always crowded © Getty Images / Red Bull Content Pool

06 Lluvia y condiciones de mojado

Correr bajo la lluvia ya es suficientemente arriesgado. Por eso, la Fórmula 1 introduce nuevas medidas para mejorar la seguridad y la visibilidad:

Se aumenta la temperatura de los calentadores de neumáticos intermedios, para que los pilotos tengan agarre desde el primer momento.

Se reduce la potencia eléctrica, facilitando un mayor control del auto.

Se modifican las luces traseras para que sean más visibles en condiciones de baja visibilidad.